💰 От Йокича до Зайона: кто разбогател в НБА? За неделю со звездами заключили контракты на $2 млрд!

И это только топ-10.

Первая неделя межсезонья НБА – одновременно всего лишь подготовительная и самая жаркая в году. С одной стороны, официально игроки становятся свободными агентами 30 июня, в последний день «старого» сезона, но практически все подписания и переходы разрешены только с 6 июля. С другой стороны, в эти выделенные на устные переговоры шесть дней происходит практически все – только как бы неформально.

Все, о чем клубы договорились на неделе (и даже раньше – что-то тянется еще с драфта) начинает постепенно переходить в официальную форму. На пути из устных договоренностей в письменные срывается меньше 1% сделок, о которых нам успели сообщить инсайдеры. В редких случаях стороны корректируют условия контракта – например, Виктор Оладипо на старте июля договорился с «Хит» о годичном контракте на 11 млн. Но когда стало ясно, что «Хит» после всех остальных подписаний подберутся к границе налога на роскошь, с Виктором передоговорились – теперь он заработает на 2,5 млн меньше, но взамен этого в контракт добавили опцию игрока на следующий сезон.

Каждое межсезонье клубы тратят минимум 4 млрд («саган») в новых контрактах. Половина из этой суммы ушла уже в первые сутки переговоров, и вообще подавляющее большинство подписаний и продлений происходят в начале июля. На остаток лета (а новый сезон стартует только в середине октября) остаются мелкие ходы, неочевидные продления, обмены – в последних, кстати, в этом году недостатка не будет.

К концу первой недели неподписанными остаются лишь 5-6 игроков, претендующих на серьезные контракты. Да и у большинства клубов в распоряжении остаются только минимальные контракты.

В лиге, где теперь нет зарплат ниже миллиона даже для новичков, где средняя годовая зарплата – 10 млн (конечно, медианная значительно ниже), самый большой интерес вызывают суперконтракты – гигантские подписания и продления. И за неделю сразу 10 человек договорились о девятизначных суммах – их новые контракты стартуют от 100 млн долларов.

Эта десятка в сумме подписала контракты на 2 млрд. Два миллиарда на десять игроков – и это еще без Хардена, без возможного продления Лилларда и нескольких других звезд!

Кто же в этой десятке?

Для начала – список тех, чьи контракты еще несколько лет назад считались бы впечатляющими, но сейчас – при потолке зарплат в 123,7 млн – больше нет.

Юсуф Нуркич – 70 на 4, «Портленд»

Митчелл Робинсон – 60 на 4, «Нью-Йорк»

Бобби Портис – 48,6 на 4, «Милуоки»

Марвин Бэгли – 37,5 на 3, «Детройт»

Крис Буше – 35,2 на 3, «Торонто»

Пи Джей Такер – 33 на 3, «Филадельфия»

Коди Мартин – 31,8 на 4, «Шарлотт»

Тайус Джонс – 31 на 2, «Мемфис»

А еще новички с драфта-2023, подписывающиеся по фиксированной ставке. Первый номер Паоло Банкеро получит 50 млн за 4 года в «Орландо», все в топ-5 заработают по первому контракту более 30 млн.

И если смогут впечатлить НБА, то через несколько лет попадут в аналогичный рейтинг топ-10 самых больших контрактов первой недели.

Бонус. 11. Лугенц Дорт – 87,5 млн на 5 лет от «Оклахомы»

Лу Дорт не вошел в топ-10, но без этого контракта трудно обойтись в рейтинге. Три сезона Дорт играл за одну из самых скромных зарплат в НБА, а теперь у него второе место в зарплатной ведомости клуба.

Это, кстати, не самый большой контракт для игрока после минималки (на данную секунду рекорд – Хассан Уайтсайд, 98 на 4 и при совсем другом потолке). И не самый большой для незадрафтованного – больше получил Данкан Робинсон, 90/5, а если брать гарантированную часть или среднюю зарплату, то лидер – Фред Ванвлит и его 84/4.

«Гарантированная часть» – ключевой момент в контракте Дорта. Из 87,5 он гарантированно получит только 63,7 за следующие четыре года – на последний сезон будет опция команды, а по миллиону в год выделено в качестве бонусов, которые еще нужно заработать. И вот переподписание уже не такое пугающее, как на первый взгляд.

Но даже по гарантированной части Лугенц теперь в топ-5 самых высокооплачиваемых канадцев в спорте – среди которых ни одного хоккеиста, зато 4 игрока НБА (еще Уиггинс, Мюррэй и Гилджес-Александер) и бейсболист Джоуи Вотто.

10. Анферни Саймонс – 100 млн на 4 года от «Портленда»

Итак, чем известен Анферни Саймонс, который теперь в десятке самых дорогих атакующих защитников НБА? Ну, он победитель конкурса данков… и еще он первый с 2005-го американский игрок, попавший в лигу прямиком из школы… и его зовут Анферни, в честь знаменитого Пенни Хардуэя. На этом, пожалуй, все.

Саймонс только в январе стал игроком старта, и всего за карьеру у Анферни 35 выходов в основе. Это стоит 20-25 млн в год? Возможно, в «Портленде» беспокоились, что кто-то на рынке даст 23-летнему игроку максимальный контракт (133 на 4 – вы видите претендентов?). Возможно, в таком случае им стоило просто отпустить Саймонса. Много лет мы говорили о несовместимости Лилларда и Макколлума в одной команде, наконец-то «Портленд» разбил эту пару – только чтобы вновь собрать такую же.

Самый большой контракт в карьере великого Анферни Хардуэя – 86 млн, но на целых 7 сезонов. 23 года спустя его тезка будет зарабатывать вдвое больше.

9. Джейлен Брансон – 104 млн на 4 года от «Нью-Йорка»

Самый большой контракт лета при смене клуба – более того, вторым в этом списке пока что идет Пи Джей Такер, подписанный лишь на исключение среднего уровня. В НБА слишком мало клубов с местом под потолком зарплат – один из них как раз «Никс». А остальные спокойно продлевают своих свободных агентов на адекватные суммы, потому что переходить тем некуда (правда, «Портленд»?).

Именно Брансон станет игроком с самой большой в истории прибавкой после минимума, побив рекорд Уайтсайда – но официально контракт еще не подписан, хотя и обговорен. «Никс» не торопятся официально представлять нового разыгрывающего, потому что еще остается возможным сценарий перехода Брансона из «Далласа» по сайн-энд-трейду – у «Мэвз» все еще есть права Берда на игрока. Техассцам может быть выгоден такой переход ради торгового исключения. А «Никс» могут расширить свой обмен с «Детройтом», включить туда «Даллас» как третью сторону, тоже получить какой-то пик второго раунда, например.

Но это нюансы, которые решат в ближайшие дни. А факт – в том, что Брансон теперь входит в топ-50 самых дорогих игроков лиги.

7-8. Зайон Уильямсон и Дариус Гарлэнд – ок. 193 млн на 5 лет от «Нового Орлеана» и «Кливленда» (продление с 2023)

Не все контракты, которые заключаются в межсезонье, даже в его первые дни, это контракты со свободными агентами. У многих открывается окно для продления соглашения – это относится и к игрокам с драфта-2019. У них закончился третий год по четырехлетнему контракту новичка, значит, до старта сезона они могут подписать продление.

В последние годы такой возможностью пользуются многие – прошлым летом было 11 таких продлений. Непродление вредно: игрок может стать, как Эйтон или Секстон, ограниченно свободным без хороших офферов, а клубу придется выписывать 100 млн Саймонсу.

Первыми продлеваются игроки на максимумах, с которыми обычно не торгуются. Те, кто попал на Матч всех звезд в первые три сезона (как Зайон, как Гарлэнд), почти всегда получают максималку автоматом.

Ах да, Зайон провел всего 85 игр в НБА (а пропустил 147), прежде чем получить максималку. Вас это пугает? «Новый Орлеан» – тоже, поэтому в его контракте прописаны триггеры, которые оставляют часть контракта негарантированным в случае рецидива травм. Прецедентом для таких случаев было новичковое продление Эмбиида, когда тот провел еще меньше матчей, чем Зайон.

6. Зак Лавин – 215 млн на 5 лет от «Чикаго»

Карри был первым игроком НБА, подписавшим контракт на 200+ млн. Затем эту отметку преодолели также Уэстбрук и Яннис, в прошлом году к ним добавились Дончич, Янг, (как оказалось позднее из-за выросшего потолка) Эмбиид и снова Карри.

В общем, 215 млн год назад были бы третьим самым дорогим контрактом в истории (после Янниса и всего на сотню тысяч долларов ниже Карри). В этом году такой контракт даже не в топ-5 отдельного межсезонья!

Однако Лавин не мог подписать этот контракт в прошлом году. Продление на максимум ему было недоступно, нужно было или продлеваться на скромную прибавку в 20%, или ждать лета и переподписываться как свободный агент. Зак так и поступил.

«Чикаго» слишком долго ждал возвращения в плей-офф, чтобы снова рисковать падением на дно – а потому терять Лавина «Буллз» не могли, даже если все вокруг понимают, что Зак не тот игрок, что должен зарабатывать аналогичные Дончичу деньги.

4-5. Карл-Энтони Таунс и Девин Букер – ок. 224 млн на 4 года от «Миннесоты» и «Финикса» (продление с 2024)

В большинстве случаев игроков переподписывают, когда у них заканчивается контракт. В последние годы, как уже сказано, растет число тех, кто заранее продлевается – за год до конца контракта.

И есть исключительные случаи, когда у игроков контракт действует еще два сезона, а они уже могут и хотят его продлить. Эмбиид в прошлом году, в этом Таунс и Букер – они получили «супермаксы», которые увеличивают общий срок до сверхмаксимальных 6 лет (обычно может быть лишь 5 при продлении с прежней командой).

Конечно, основной параметр супермаксимальности – не срок, а величина контракта. Таунс и Букер подписываются на самые большие деньги из возможных, но с оговоркой: они должны хотя бы раз за ближайшие два года попасть в сборную сезона. В противном случае в 2024-м их продления станут дешевле на 30 миллионов – и уже не поднимутся, пускай даже они будут делить друг с другом MVP каждый год до конца этого контракта.

3. Джа Морэнт – ок. 231 млн на 5 лет от «Мемфиса» (продление с 2023)

У Морэнта тоже супермакс, только «детский». Если Таунс и Букер получат в 2024-м стартовую максимальную зарплату в 35% (или в 30%, если не попадут в сборную сезона) от потолка, то у Морэнта максимум на уровень ниже: 30%, если повторит прошлогодний успех и вернется в символические пятерки, и 25% - в противном случае.

231 млн – это как раз 30%, повышенный максимум. Такой же могут получить и Уильямсон с Гарлэндом, если тоже будут в сборной сезона-2023, но к этому пока предпосылок немного.

Разница между 25% и 30% - не единственное, что мешает точному определению суммы контрактов Морэнта и остальных «детских» супермаксов (да и «взрослых», как у Таунса-Букера-Йокича – тоже). Максимальное продление заключается не в фиксированных суммах, как большинство видов контрактов, а именно как процент от потолка зарплат – а потолок устанавливается только на старте межсезонья. В этом тексте все цифры – по прогнозным значениям потолка в 133 млн в 2023/24 и 143 млн в 2024/25. Если этот уровень качнется вверх или вниз, с ним изменятся и максимальные контракты, вступающие в силу в то конкретное лето (но не будут меняться те максималки, которые уже вступили в силу – например, Лавин или Бил).

2. Брэдли Бил – 251 млн на 5 лет от «Вашингтона»

Да, у Брэдли Била – максимум. У Брэдли Била самый дорогой контракт в истории среди тех, зарплата по которым уже капают на счет (окей, если совсем строго – первый платеж Бил получит 15 ноября).

И сама по себе максималка Брэдли не должна удивлять. Да, это переплата, да, у «Вашингтона» с ним мало перспектив. Но у «Вашингтона» без Била перспектив вообще никаких – кто-то советуем им падать на дно и строиться на сливе сезонов, ну так «Уизардс» недавно так и строились, получили Уолла, Портера, того же Била, и ни с кем из них не прошли дальше второго раунда плей-офф – что-то поменяется в такой стратегии через 5 лет? Наличие же Била – это минимальный шанс, что какая-то недовольная старой командой звезда внезапно захочет объединиться с Брэдли, а это уже две звезды, а где, там, может быть, и три, кто знает?.. И неминимальный шанс, что кто-то выменяет Била, пока ему нет даже 30, «сценарий Блэйка Гриффина».

Тут мы переходим к тому, что делает этот визуально плохой контракт на самом деле плохим. Это дополнительные условия.

Опция в последний сезон – в пользу игрока, но от 57 млн он все равно не откажется, да и во всех таких контрактах опция есть. Трейд-бонус в 15% при обмене, скорее всего, не сыграет никакой роли, потому что бонус не может делать зарплату выше максимальной, и часто этот трейд-кикер даже технически не может включиться.

Все это мы ожидали еще до того, как стороны договорились.

Но оказалось, что Бил выторговал еще и право вето на обмен! Вот это жуть – подобного нет ни у Карри, ни у Дюрэнта, ни у Янниса, ни у Йокича, ни у Леброна, ни у кого в НБА! Контрактов с таким пунктом за всю историю едва ли наберется 15, в прошлом десятилетии это было зарезервировано для легенд: Кобе, Данкана, Новицки, Гарнетта, а если такое получал, например, Кармело Энтони – жди проблем. Так что их перестали выдавать вовсе, да и мало кто может получить такое право – нужно отыграть минимум 8 лет в НБА и заключить новый контракт (не продление!) с командой, в которой отыграл хотя бы четыре из этих восьми. Из всех контрактов, заключенных этим летом, а их более 200, только Бил, Нуркич и Лавин в теории могли претендовать на такой пункт в договоре.

Бил получил его на практике.

Мы много говорим о том, что современные баскетболисты постоянно вмешиваются в работу клуба, что звезды слишком легко и безответственно относятся к контрактам, нагло требуют обмена в любой сложной ситуации… но менеджмент «Вашингтона» самостоятельно сбросил с себя всякую ответственность за будущее команды.

1. Никола Йокич – ок. 270 млн на 5 лет от «Денвера» (продление с 2023)

На эти деньги можно будет купить очень много лошадок.

С ежегодным ростом потолка зарплат становится неудивительно, что рекорды оплаты баскетбольного труда регулярно обновляются. Яннис и его 228 в позапрошлом году – теперь только вторая строчка. Через год Йокич начнет получать супермаксимальные деньги по самому большому контракту в истории баскетбола.

Ему даже не нужно для этого подтверждать критерии супермакса, как Таунсу, Букеру, остальным – он уже их выполнил, став MVP в 2021 и 2022, этого достаточно. В 2027-м серб станет первым игроком в истории с годовой зарплатой в 60+ млн.

Сколько продержится рекорд Николы? Вряд ли долго, нужен просто следующий звездный игрок, чей второй контракт подходит к концу. В следующем году рекорд не побьют, в 2024-м шанс будет у Тейтума; в 2025-м практически наверняка Дончич будет претендовать на супермаксимальное продление – более 300 млн и ближе даже к 320…

Но к тому моменту лига и профсоюз заключат новое Коллективное соглашение с новыми правилами потолка зарплат, максимальных контрактов, продлений и переподписаний.

Какими будут завтрашние зарплаты в НБА – предсказывать рано. Но точно не ниже сегодняшних.

Фото: Gettyimages.ru/Ron Jenkins, Thearon W. Henderson, Stacy Revere, Sarah Stier, Sean M. Haffey, Jason Miller, Steph Chambers, Patrick Smith, Christian Petersen, Rob Carr, Ron Jenkins