В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев

И это еще до определения MVP!

Конец апреля и начало мая в НБА – это не только разгар плей-офф, но и момент для выдачи индивидуальных призов и почестей.

При этом ни в один другой сезон не было столько споров о баскетбольных наградах – и ведь это еще не вручили самую главную!

Какие же претензии в этот раз?

С чего бы начать…

Дизайн трофеев

А давайте начнем с самого субъективного.

Раньше приз, вручаемый Лучшему оборонительному игроку НБА, выглядел так:

Теперь – вот так (01:30):

НБА красиво придумала: до этого сезона Гэри Пэйтон-1996 был последним защитником, кого признали лучшим… защитником (окей, вы поняли, где о каком «защитнике» идет речь, правда?), и «Перчатка» лично передает приз Маркусу Смарту в 2021-м как эстафету. Но на импровизированной церемонии Гэри, скорее всего, не сразу понял, что за палантир он вручает своему наследнику. Где привычный трофей, который получали Оладжувон, Гарнетт, Кавай?

(на заре существования награды, в 80-е, вручали просто почетную плашку, так что у Майкла Джордана статуэтки нет)

Кому-то больше нравится бронзовая фигурка, кому-то – хрустальный шар. Чистая вкусовщина.

Но только теперь все награды НБА – это шары. Внешне награда Лучшему запасному не отличается от награды Лучшему новичку или Самому прогрессирующему. Или от трофея, который с этого года вручается команде-победителю дивизиона, разве что тот шар – на подставочке.

НБА не НХЛ, в баскетболе дизайн трофеев менялся много раз. Когда-то чемпионский кубок был чашей, а не кубком. Когда-то приз MVP был громоздкой катастрофой, а не силуэтом Джерри Уэста с логотипа НБА в три-дэ. Дизайн эволюционирует, бренд растет.

Но сейчас, вместо того чтобы усилить узнаваемость этого бренда, лига размывает его. Надо бы персонализировать трофеи – например, дать им имена легенд – а лига, наоборот, смешивает все призы в однообразную кучу.

У Янниса есть 2 награды MVP, одна – MVP финала, один «Лучший оборонительный» и один «Самый прогрессирующий». Ему было бы приятно за все эти заслуги получить 5 одинаковых шаров?

Возможно, стекло-дизайн продержат только в этом юбилейном для НБА сезоне (юбилей же бриллиантовый, 75 лет), а потом вернут традиционные призы. А пока лига собирает фидбек о новых трофеях.

Когда голосуют и когда вручают

Это приходится напоминать каждый год, когда команду «Лучшего оборонительного» разбирают на кусочки в плей-офф, когда свеженазванный Тренер года ждет увольнения, когда MVP лиги не доходит даже до финала конференции:

В НБА награды вручаются за регулярный сезон. Все голосование проходит до плей-офф.

Почему так заведено?

Если определять лучших с учетом плей-офф – а он, на секундочку, длится два месяца – успехи в «гладком» чемпионате забываются. А именно там все игроки и команды находятся в равных условиях: 82 игры, матчи против всех соперников, поровну дома и в гостях. Лучший игрок сезона может попасть на максимально неудобного соперника в плей-офф, лучший запасной – перейти в старт из-за травмы игрока основы, лучший новичок чаще всего вообще играет за команду, не попавшую в плей-офф. Но все это будет игнорироваться в июне, когда перед глазами будут лишь две команды, а остальные – на рыбалке.

Поэтому награды за сезон – это история всех 30 команд, всех 500 игроков, а не только тех, кто играет на последних стадиях плей-офф. Они уже играют за другие призы – перстни, чемпионские кубки, MVP финала. Это отдельная история, а в регулярке – своя.

Но НБА никак не может определить лучший момент для вручения призов. Исторически награды всегда раздавали по ходу первого раунда плей-офф. Но иногда получалось так, что приз вручали тому, кто уже вылетел (например, MVP-2007 Дирк Новицки) и теперь принимал трофей с кислой миной. Не лучший имидж для НБА, и в офисе лиги задумались – можно ли это исправить?

Так в 2010-х появилась «НБА гала» – церемония в конце сезона, куда звезды прибывали в смокингах и шортах, куда звали знаменитостей, где был ведущий и концертная программа, где вручались все призы сразу, эдакий баскетбольный «Оскар». Кислых мин стало только больше – ведь в зале присутствовали не только победители, но и проигравшие номинанты (впрочем, некоторые даже не приезжали на церемонию). А еще это выглядело очень странно, когда параллельно с чемпионским парадом проходят какие-то торжества в честь других игроков и команд.

Пандемия отменила все эти галы, и НБА (временно?) вернулась к старому формату – вручать призы в по ходу первых раундов плей-офф.

Критики сразу вернулись к классическому «НБА раздает призы так рано, потому что не хочет, чтобы ее MVP уже рыбачил» – вот только если бы это правдой, то раздачу призов начинали бы с награды MVP, а не заканчивали ей.

Кто и как голосует за награды

Когда-то лучшего игрока сезона определяли сами баскетболисты. Сборную по защите – тренеры. Какие-то призы – отдельное жюри из представителей игроков и лиги.

Но последние годы голосование за все основные призы (кроме наград за благотворительность и социальную активность) проходит абсолютно одинаково. 100 журналистов – как из национальных медиа вроде ESPN, так и из региональных СМИ в городах, в которых базируются клубы НБА – получают и заполняют бюллетени.

В этом есть сразу несколько проблем.

Самая очевидная: многие журналисты чаще смотрят игры той команды, которую освещают. Даже если у них нет предвзятости к клубу из своего города, все равно будет некоторый перекос в пользу одной конференции: репортеры с Запада наверняка видели больше игр Йокича, чем Эмбиида, и наоборот.

Эта проблема накладывается на другую: все 100 голосов – «пожизненные», то есть места в жюри освобождаются лишь тогда, когда кто-то откажется от своего голоса.

Еще один фактор – голосование проводится не анонимно, НБА раскрывает все голоса. Тут проблема будет в любом случае. Да, так сразу видно, когда кто-то продвигает глупейшие вещи вроде Андре Драммонда как лучшего по игре в защите (серьезно, такое было). Но «кранк-голоса» не повлияют на то, кто получит приз, это всего один ловите-наркомана из ста.

Зато в закрытом голосовании кто-то назовет хоть даже Кайри Ирвинга Самым ценным игроком сезона и будет прав, потому что это его персональный выбор. В открытом же на него сразу налетят твиттер-гарпии – как же можно не выбрать Джоколя Йокбиида в этом году? Как только процесс стал прозрачным и публичным, в НБА обнаружились первые доминаторы – единодушные обладатели наград. Хотя раньше даже Джордану, Шаку или Леброну это не покорялось. Многие выборщики голосуют не сердцем, не разумом, а текущей повесткой – чтобы не выделяться.

Голосование влияет на зарплату игроков

Проблема публичности замкнулась бы на галактиках журналистики и соцсетей, которые составляют лишь некоторую часть Вселенной НБА, но вот ведь космическая засада – все эти награды с недавних пор существуют в связке с контрактами игроков.

Отсюда претензия от никогда не замолкающего Дрэймонда Грина: «Почему Билл Симмонс оскорбляет Джейлена Грина и влияет на его зарплату?»

Дело не только в том, что медиа влияют на восприятие игрока – а, следовательно, и на его «стоимость». В некоторых контрактах прописывают определенные бонусы за получение определенных наград, но это редкость. Но в НБА есть еще и отдельный подвид максимальных контрактов – супермаксы. Молодой игрок получит право заключить свой первый полноценный контракт на 20% выше стандартной максималки, если попадет перед этим в символические пятерки сезона или станет лучшим по игре в защите. Такие же критерии повышенных максималок и для отдельных «взрослых» звезд, кто верен своей команде в течение 7-9 лет – попади в решающий год в сборную сезона, и можешь получить прибавку.

А кто определяет сборную сезона? Да, те самые журналисты.

И этим они могут лишить игрока миллионов.

Например, в 2020-м Джейсон Тейтум попал в третью символическую пятерку НБА и подписал продление контракта с «Бостоном». Но оно вступало в силу через сезон, а прошлогодние критерии супермакса не считаются. В 2021-м Тейтум в сборную уже не прошел и не получил прибавку, потеряв таким образом больше 30 млн.

При этом он тогда даже получил больше голосов, чем попавшие в сборную Брэдли Бил и Кайри Ирвинг – но те попали на вакансии защитников, а Тейтум – форвард. На эту позицию в третью пятерку попали Пол Джордж и Джимми Батлер, которые номинально могли считаться и игроками задней линии.

Так Тейтум, хотя уже был признан топ-15 игроком НБА за год до того, а технически был в топ-15 игроков НБА и в нужный сезон (просто играл не на той позиции), не получил повышенный контракт, который изобретался именно для таких игроков, как он.

Раньше то же случилось и с Энтони Дэвисом в «Новом Орлеане». И как же звездам НБА теперь беспристрастно относиться к журналистам, которые буквально определяют их заработок?

Сами представители СМИ говорят, что рады бы сбросить с себя такую ответственность – это НБА прописала правила определения супермаксов в Коллективном соглашении, не они. Возможно, нужны другие критерии, не привязанные к субъективным наградам – но их пока никто не нашел.

Как определяется позиция игроков – отдельный вопрос

Краткий ответ – мы не знаем.

Тоже краткий, но заходящий с другой стороны: мы не знаем, как их определяют в бюллетенях, но знаем, по каким правилам игроков размещают в сборных.

Один центровой, по два форварда и защитника в каждой пятерке; в бюллетене у игрока может быть несколько позиций, но в сборную он будет определяться по той, где набрал больше голосов.

То есть если два лучших игрока лиги – центровые, то один из них не попадет в первую пятерку.

Так и было почти каждый сезон в 1960-е, когда Билла Расселла сами игроки несколько раз признавали MVP, но при этом журналисты ставили позади Уилта Чемберлена во вторую сборную сезона.

Это можно назвать гнусным архаизмом, только вот в самые древние времена НБА никакого разделения по позициям в пятерках как раз и не было! Но в 1955-м его ввели, чтобы собирать «похожую на реальную» символическую пятерку (никого, впрочем, не смущало, когда в такой пятерке отсутствовал разыгрывающий или было «три башни»: два тяжелых форварда вместе с центровым). Сейчас, когда позиции в НБА размыты и практически не существуют, их не должно быть и в символических пятерках.

В этом сезоне лига, понимая сложность ситуации, позволила вписывать в бюллетень и Эмбиида, и Йокича как форвардов. Но это вряд ли поможет разместить обоих в первой пятерке: чтобы кто-то из двоих попал как форвард, он должен в большинстве своих бюллетеней быть вписан именно как форвард. Если 49 голосующих поставят Йокича центровым, а Эмбиида – форвардом, 49 – наоборот, а всего двое поставят обоих центровыми, но одного во вторую пятерку, оба будут признаны центровыми, потому что у обоих будет 51:49 в пользу позиции центра. Требуется какая-то массивная координация всего голосования, чтобы один из двух центровых получил больше половины своих голосов как форвард.

Этой проблемы вообще не должно было существовать.

Ну и теперь – по отдельным наградам. Гонка почти за каждую в этом году была исторически плотной и непредсказуемой. А значит, и победитель устраивает не всех.

Лучший новичок – это самый яркий или самый эффективный?

НБА устроена так, что обычно самые яркие новички играют за слабые команды. Во-первых, это клубы, провалившие предыдущий сезон, но поскольку падение в турнирной таблице = поднятие в порядке драфта, у них больше шансов выбрать будущую звезду под высоким пиком.

Во-вторых, в слабых командах обычно больше доступного игрового времени и бросков, а значит, можно набить красивую статистику. История знает достаточно примеров, когда Новичок года достиг своего пика именно в дебютный сезон – от Эмеки Окафора до Майкла Картера-Уильямса – именно благодаря тому, что играл в полудохлой команде.

В этом году без награды остались два самых результативных новичка сезона: первые два номера драфта Кейд Каннингем из «Детройта» и Джейлен Грин из «Хьюстона», а также лидер по общему числу очков – первогодка «Орландо» Франц Вагнер.

Они представляют три худшие команды сезона, то есть даже с такими яркими новичками клубы не добились прогресса.

В иной сезон кто-то из троих все равно получил бы приз, однако в этом году была альтернатива. Эван Мобли показывал исторические цифры влияния на защиту «Кливленда» и остановился в шаге от игр на вылет; Скотти Барнс закрывал сразу четыре позиции в «Торонто» и даже играл в плей-офф.

Получить приз мог кто-то один, хотя заслуживают оба. И форварды оказались максмально близки: 378 очков (48 первых мест из 100) получил Барнс, 363 (43) – Мобли.

Последний раз меньше половины первых мест Новичок года получал еще в прошлом веке: в сезоне-99/00 приз разделили Элтон Брэнд и Стив Фрэнсис. В те годы еще не было 1-го, 2-го и 3-го мест в бюллетенях, журналисты называли только лучшего.

При современном формате голосования такой плотной гонки еще не было, самые близкие результаты – Амаре Стаудемайр/Яо Мин в 2003-м (458 на 408), Тайрик Эванс/Стефен Карри в 2010 (491 на 391).

При всем этом Каннингем и в меньшей степени Грин действительно имеют больше претензий на то, чтобы называться главной звездой клуба.

Что же важнее для новичка – статус лидера в клубе на дне или третья-четвертая по важности роль в команде уровня плей-офф? Каждый год выборщики НБА дают противоположные ответы на этот вопрос.

Лучшего игрока в защите-2022 некоторые вообще считают худшим в старте его команды

Практически всегда выбор «Мистера Замка» влечет за собой йоттабайты критики в интернете. Можно найти аргументы за или против каждого кандидата, а объективной статистики для оценки игры в обороне просто еще не придумали.

Лучший оборонительный игрок у каждого свой.

Нет, не только у каждого голосующего (или не голосующего). Но и у каждого клуба.

Ведь для разных систем защиты нужны разные по пользе защитники, и невозможно однозначно определить, кто важнее – защитник периметра или защитник кольца.

Например, есть мнение, что элитный плеймейкер в современном пикенрольном нападении всегда найдет способ освободиться от самого цепкого опекуна, поэтому игроки периметра не должны получать эту награду.

Есть в этом логика? Конечно. Вот только очередной ранний вылет «Юты» показал, что даже фантастический хранитель корзины будет беспомощен, если его никто не поддерживает на периметре.

В командах, настроенных на оборону кольца, как «Милуоки», к примеру, ключевую роль в защите играет страхующий – Яннис. В других командах – персональщик вроде Патрика Беверли, продирающийся сквозь все жесткие заслоны с опекаемым.

Но DPOY этого года играет совсем в другой системе. А еще он играет в лучшей обороне НБА. «Бостон» – это «свитч-хеви»-защита, где все игроки всегда идут на размен. В этой тактике просто жизненно необходимо, чтобы самый маленький игрок после размена всегда мог защищаться против «большого», ставившего заслон.

Ведь не просто так защита «Селтикс» стала непробиваемой тогда, когда Смарт вернулся в январе после травмы (и не просто так она осталась на том же уровне, когда в конце сезона выбыл центровой Роберт Уильямс – а многие называют именно центрового лучшим защитником клуба, а кто-то выделяет Брауна, а кто-то – ветерана Хорфорда, а после серии с «Нетс» все уже поют дифирамбы Тейтуму). И это стало главным фактором для голосующих – они выбрали самого заметного игрока защиты из лучшей защитной команды сезона.

Но не для всех. Поэтому у нас и здесь упорное голосование: Смарт получил всего 37 первых мест, и вообще попал только в 73 бюллетеня, то есть 27 человек вообще не включили его в топ-3. Последний раз так мало первых мест из победителей получал Кавай в 2015-м; там мало голосов вообще – Марк Газоль в 2013-м.

В том самом 2013-м, к слову, никто не был и в 50% бюллетеней. А Газоль, ставший Лучшим обороняющимся, одновременно с этим… с трудом пробился во вторую пятерку сезона по защите (благодаря лишь тому, что в первой пятерке место центра разделили Ноа и Чендлер).

Этот парадокс стал возможен, потому что в 2013-м сборные еще определяли тренеры, а награду выдавали журналисты. Защита – слишком сложный элемент для оценки, и именно эту экспертизу стоило бы доверить тренерам (хотя и тут есть нюансы – слишком мало голосующих, слишком много шансов, что будут продвигать любимчиков, знакомых, бывших одноклубников). Вместо этого теперь всех лучших защитников оценивают те, кто, возможно, даже не отличит зонную защиту от персональной.

От Смарта в этом сезоне совсем немного отстал другой игрок периметра, Микэл Бриджес из «Финикса». Не считая битв Кавая и Грина, двух лучших игроков защиты нашего времени, только однажды была столь же плотная борьба: Чендлер/Ибака-2012. А до того – опять же, когда голосовали только за одного человека в бюллетене (Мутомбо/Пэйтон-1998, Оладжувон/Робинсон/Мутомбо-1994).

В этом сезоне вообще нашлось пять реальных претендентов (еще Гобер, Адебайо, Джарен Джексон) и такого вообще никогда в истории не было. А еще и Яннис получил 24 голоса!

Пожалуй, приз DPOY больше всего «созрел» для раздвоения: отдельный приз для лучшего рим-протектора, отдельный приз для лучшего защитника периметра.

Можно не любить Смарта или принижать класс его защиты, но топ-оборона в баскетболе – это всегда командное взаимодействие. Лучший блокшотер или самый цепкий персональщик будет бесполезен, если остальные игроки не будут следовать его примеру.

В нынешнем «Бостоне» заметно, что оборонительная идентичность команды и уровень интенсивности (даже при неидеальной личной эффективности) определяется именно Смартом, и Тейтум, Браун и остальные начинают упираться в защите при разменах и подстраховках именно благодаря заряженности на черновую работу Маркуса, своеобразного «капитана» защиты «Селтикс».

Цифрами такое не измеряется.

Что такое «Самый прогрессирующий»?

Приз «Most Improved Player» в этом году выиграл Джа Морэнт. После чего отдал статуэтку , извините, хрустальный шар одноклубнику Десмонду Бэйну. А Леброн Джеймс сказал, что Джа вообще не должно было быть в списке номинантов на награду.

Это Леброн унизил коллегу?

Наоборот. Просто никто не понимает, в чем измеряется прогресс – и в какой момент игрок «перерастает» такую награду. Считается, что кандидаты на MVP не должны рассматриваться для трофея MIP, ведь он как будто бы второстортный.

Но в правилах такого нет.

В правилах вообще ничего нет – понимай «Самый прогрессирующий» как хочешь. Для кого-то это «самый удививший». Для кого-то – «самый преобразивший свою игру». Для кого-то – «наконец-то достигший своего потенциала».

То есть трактовок – бесконечное количество и, естественно, это отражается в голосовании. Всегда много кандидатов, но обычно есть 1-2 очевидных лидера. Не в этот раз.

Так мало голосов у победителя (Джа получил лишь 51 голос, из них всего 38 первых, 221 очко) тоже было лишь до разделелния на 1-2-3 (У Джермейна О’Нила двадцать лет назад было 52 первых места из 126, но просто голоса тогда отдали 21 разному игроку).

Но плотная борьба здесь часто – например, в 2020-м Брэндон Ингрэм с трудом вырвал награду у Бэма Адебайо (с оттянувшим часть голосов Дончичем).

И все же сразу четверо реально претендовали на трофей (Деджонте Мюррэй и Дариус Гарлэнд появлялись в бюллетенях даже чаще Морэнта, но реже – на первом месте, почти в половине оказался и Джордан Пул), и такое было лишь в 2003-м, в первый сезон современного формата. И даже тогда Гилберт Аринас уверенно выиграл (а всего было 30 упомянутых игроков).

Так для кого эта награда? Для выходящих на пик молодых звезд или для внезапно сверкнувших ролевиков? Для тех, в кого никогда не верили, или для тех, в кого уже перестали верить?

В последние 10 лет «Most Improved» часто получали будущие топ-игроки на пороге своей элитарности (Яннис, Батлер, Джордж, Сиакам), но до того приз могли дать Аарону Бруксу или Райану Андерсону, а в 90-е получали глухие резервисты, которые вдруг стали менее глухими: Алан Хендерсон, Айзек Остин, Дон Маклин, такие имена даже фанатам истории НБА ничего не скажут.

Эксперты предлагают определить формальные критерии: например, не давать этот приз второгодкам (игрок привык к НБА в первом сезоне, логично ждать прогресса во втором) или игрокам, выбранным под высокими номерами на драфте (они же и должны играть как звезды, то, что они не сразу оправдали авансы – их проблема, а не заслуга).

А пока живем без критериев. Стив Нэш, выросший из третьего разыгрывающего «Финикса» в двукратного MVP НБА, недостаточно прогрессировал для такой награды по мнению жюри; незадрафтованный Бен Уоллес с чемпионским перстнем и кучей личных наград – тоже; можно продолжать до бесконечности.

Самая странная и аморфная награда, неудивительно, что Морэнт ее сбросил одноклубнику.

«Шестой» = «запасной»? Или же это «запасной второй номер, играющий минуты стартера»?

Тайлер Хирро заслуженно и без альтернативы стал «Шестым игроком года», но и тут нашлись те, кто выдвигает претензии. Теперь уже наоборот – к тому, что критерии отсева кандидатов слишком четкие.

Награда «Лучшему шестому» просто подразумевает, что ее получает лучший запасной. Поэтому критерий тут один: претендент на награду должен большинство матчей начинать на скамейке.

Но в баскетболе давно уже не так важно, кто начинает игру, важно, кто на площадке в ее концовке. Тайлер Хирро – лидер «Хит»-2021/22 по общему игровому времени (и третий по среднему, не сильно уступая Батлеру и Лаури). На позиции атакующего защитника он проводит больше всего времени среди всех игроков команды – просто выходит не с первой минуты, а, скажем, с шестой. И дальше проводит на паркете столько же, сколько игроки старта.

Вряд ли это совпадение: из 18 последних обладателей этой награды 15 – результативные комбогарды: уильямсы и кроуфорды, джей ары и барбозы. Это самый удобный формат «шестого» – игроком такого плана легко заменить не только более слабого стартового игрока задней линии, но и форварда, если нужно переходить на легкий состав или увеличить темп игры. А можно поставить его с запасными, чтобы во второй пятерке без лидеров поддерживать высокий уровень результативности против резервистов соперника.

Но если постоянно давать эту награду игрокам одного и того же плана, недооцененными становятся другие запасные. А ведь когда-то этот приз получали и универсальные оборонительные игроки (Кевин Макхэйл, Бобби Джонс), и меняющие темп игры пойнт-форварды (Тони Кукоч, Детлеф Шремпф, Ламар Одом), и становились в этих ролях звездами, а иногда – и членами Зала славы.

Что дальше?

А дальше определят MVP (говорят, уже завтра узнаем, Эмбиид или Йокич). И будет еще больше споров.

Хороших игроков много, хороших наград мало. Кто-то обязательно будет недоволен.

Фото: Gettyimages.ru/Sam Greenwood, Dustin Bradford, Jason Miller, Sarah Stier, Cole Burston, Gregory Shamus, Justin Ford, Michael Reaves