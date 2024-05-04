«Миннесота» – самое сложное испытание для Николы Йокича. Что нужно знать о сериях второго раунда НБА

Сегодня начинается второй раунд плей-офф НБА, все еще главного турнира этой весны. С легко прогнозируемым вылетом суперзвезд недалекого прошлого (Леброна Джеймса, Джеймса Хардена, Кевина Дюрэнта и прочих) все стало еще интереснее: среди тех, кто остались, команды со сложными игровыми системами, которые выстраивались не один год, или причудливые механизмы, примиряющие разноплановых звезд. Они уступают по привлекательности для массовой аудитории выбывшим, но по качеству баскетбола тех сильно превосходят.

В этом году НБА – это уже не шоу, это настоящий баскетбол с глубокими скамейками, злыми ролевиками, еще только раскрывающимися звездочками, сверкающими в рамках командного организма…

«Денвер» (2) – «Миннесота» (3)

Ключевой момент : защита против Николы Йокича.

«Миннесота» экипирована лучше кого бы то ни было в НБА для того, чтобы сдержать MVP НБА. Можно ставить против серба Гобера, лучшего защитника сезона, и пугать его сдаиваниями со всех сторон, можно использовать Таунса и держать в засаде Гобера, который бы перекрывал все эти передачи на Аарона Гордона, утопившие «Лейкерс». Второй вариант – более предпочтителен с точки зрения эффективности: в регулярке против Йокича вообще по большей части защищался Кайл Андерсон, так как Таунса не было в трех матчах. Однако с начала сезона-22/23, включая прошлый плей-офф, Йокич против Таунса набрал 48 очков при 47 бросках, 37% с игры – лучший показатель среди всех, кто много оборонялся против лидера «Денвера».

Судьба «Наггетс» в этой серии будет целиком зависеть от Йокича. «Волки» с их атлетизмом на периметре точно найдут способ притушить больного Джамала Мюррэя в качестве основной креативной опции. Центровому потребуется вся его агрессивность, которая позволит либо активировать партнеров, либо просто протащить их дальше на своем горбу. И частично это ощущение подтверждается двумя победами над «Миннесотой» в регулярке: «Денвер» выигрывал только тогда, когда их лидер балансировал между величием и гениальностью, 35 очков, 14 из 22 с игры, 16 подборов и 41 очко, 16 из 20 с игры, 11 подборов, 7 передач.

Для общего понимания : «Наггетс» особенно не скрывают, что считают именно «Миннесоту» самым опасным соперником. Когда после неожиданного поражения от «Сан-Антонио» «Денвер» потерял первое место, во многом раздражение Майка Мэлоуна было вызвано именно тем, что его команда как будто сделала все, чтобы побить неуемных «волчат», оторваться от них и встретиться с ними только в финале конференции и только с преимуществом своей площадки.

Самые опасные стороны «Миннесоты»:

– глубокая скамейка, игроков уровня Никила Александера-Уокера и Наза Рида у «Наггетс» и близко нет;

– много самых разных атлетичных гардов (от Александера-Уокера до Макдэниелса, не забывая об Эдвардсе), которых можно бросить против Джамала Мюррэя;

– впечатляющий размер, нивелирующий важное преимущество «Наггетс» под/над щитами;

– контактный баскетбол, против которого не самым здоровым «Наггетс» очень сложно расслабляться, как они привыкли за последний год;

– разносторонняя атака, где основную роль играют растягивающий четвертый, способный вытягивать одного из «больших» за собой, и убератлетичный молодой человек, застолбивший за собой звание лучшего второго номера лиги.

«Финикс» выиграл у прошлогоднего «Денвера» два матча, но даже в прошлом сезоне серия против «Миннесоты» была очень тяжелой, едва ли не более тяжелой. По ходу этой регулярки «Наггетс» дважды отлетали без особых шансов, а обе их победы потребовали максимального напряжения сил и были оформлены лишь в четвертых четвертях (плюс состоялись без участия Руди Гобера и Карла-Энтони Таунса).

Неслучайно, такую вот «Миннесоту» доводил до ума Тим Коннелли, человек, который до этого спроектировал «Наггетс».

X-фактор : для «Миннесоты» – скамейка (и защита против Джамала Мюррэя в этой связи). «Миннесоте» необходимо кровь из носу выигрывать минуты без Йокича, без этого на эту серию можно вообще не выходить.

На бумаге у «волков» колоссальное преимущество, но реализовать его у них не всегда получалось. И именно из-за просадки по глубине для «Наггетс» важны и идеи Майкла Мэлоуна, который пустит в ход маленькую пятерку с Аароном Гордоном в качестве центрового, и качество исполнителей. «Денвер» заткнул эту пробоину в серии с «Лейкерс», но Реджи Джексон своими кирпичами в последнем матче заставил всех изрядно поволноваться. Важный фактор роста «волков» – это прогресс Никила Александера-Уокера, если он справится с Мюррэем во втором юните, то это будет полпобеды.

Для «Денвера» – качество бросков Аарона Гордона. Скорее всего, Руди Гобер будет играть против форварда «Наггетс» и нейтрализует его фактор под щитами (он же не Леброн, чтобы позволять забирать отскоки через собственную голову). «Наггетс» будет необходимо вытаскивать француза из-под щита, и самый очевидный способ сделать это – задействовать Гордона не в качестве вылавливателя парашютов, а в качестве трехочковой опции. В этом году Гордон сильно сдал в этом компоненте: у него 29% при 1,9 попытки за матч. Но чемпионский «Денвер» в этом крайне нуждается: в прошлом сезоне он исполнял 2,3 в плей-офф и реализовывал 39%.

Если Гордон не будет попадать, то задача «Миннесоты» очень сильно упростится. И они смогут больше внимания уделять его партнерам.

Непредсказуемое: настоящий статус «волков».

Регулярка давно не значит примерно ничего. «Миннесота» четко заявила о своих намерениях, но оставила слишком много сомнений: Эдвардс – не всегда самый эффективный и самый хладнокровный лидер, Карл-Энтони Таунс раньше порол в плей-офф необъяснимое, «волки» всю дорогу наталкивались на «синдром четвертой четверти»… И так далее и тому подобное, вплоть до «переоцененного» по версии игроков Гобера, отсутствия опыта у молодежи, травмированного главного тренера…

Штука в том, что многие исторически заметные команды раскрывались по ходу плей-офф. Самый известный такой пример – это «Даллас»-2011, команда, которую в каждом раунде, начиная с первого против «Портленда», записывали в андердоги. Вокруг «Далласа» к тому времени существовало много скепсиса, и постепенную эволюцию команды не сразу заметили и оценили.

Серия с «Финиксом» получилась аномальной. Энтони Эдвардс не только хорошо пострелял, побил сверху и потроллил, но и удивил тем, что чувствовал себя против той же защиты, которая сбивала его с толку в трех матчах перед этим, невероятно уверенно. Руди Гобер заставил посмотреть на себя иначе, когда разменивался и отбивался против звезд на периметре. Джейден Макдэниелс не только защищался, но и стабильно помогал впереди…

А в четвертой игре Эдвардс легко закрыл и четвертую четверть.

Возможно, это «Миннесота» незаметно сделала еще один шаг благодаря прогрессу своего нового лидера, а остальным эту информацию еще нужно обработать.

Возможно, это просто «Санс» были еще хуже, чем все о них подумали. И дали себя подавить физически, что «Денвер» вряд ли допустит.

Прогноз : «Денвер» в 7

«Нью-Йорк» (2) – «Индиана» (6)

Ключевой момент : темп.

«Никс» – самая медленная команда НБА. «Индиана» – одна из самых быстрых (вторая) с 16,6 очка в быстрых атаках. Скорость игры моментально отражается на действиях и тех, и других. Поэтому самым важным в этой серии станет то, насколько столь отличные друг от друга оппоненты смогут навязать сопернику предпочтительный стиль игры.

В первом раунде «Пэйсерс» отчасти повезло с тем, что против них вышли пенсионеры «Милуоки», да еще в усеченном составе. Против них бежать было легко и приятно («Пэйсерс» установили рекорд плей-офф за последние 30 лет по соотношению передач к потерям), когда же «Бакс» удавалось замедлить Халибертона и его друзей, то на площадке все радикально менялось.

Из-за стилистических особенностей Рик Карлайл не может себе позволить сделать то, что делают его коллеги – перейти на усеченную ротацию, он играет по-прежнему широко с тем, чтобы свежие игроки не давали скоростям упасть.

«Никс», естественно, и здесь являются прямыми антагонистами «Индианы». Они ограничили ротацию до семи человек – «Нью-Йорк» словно команда «Формулы-1», которая практикует тактику двух пит-стопов там, где всем остальных необходимы три. Да, они больше устают, но игроки основы даже усталые лучше сменщиков. По крайней мере, по мнению их главного тренера.

И наконец, главные действующие лица – столько же разные.

С одной стороны – Тайриз Халибертон, долговязый и худощавый, он разгоняет атаку «Индианы» и удостоверяется в том, чтобы у партнеров были оптимальные возможности для взятия кольца.

С другой – плотненький и крепенький Джейлен Брансон, мини-броневик, любящий ловить оппонентов на фол затылком и использующий собственную задницу в качестве щита. Если у его визави минимальный процент использования для звезды, то тут наоборот – все владения замыкаются на одном человеке и бесконечных двойках с его участием.

Оба – ключевые люди для определения темпа.

Для общего понимания : В регулярке «Индиана» чувствовала себя очень вольготно против «Нью-Йорка» – набрала и 125 очков, и 140, победила в двух матчах из трех. К сожалению, все это вряд ли можно рассматривать как релевантный материал: в этих матчах за «Никс» выходил Тадж Гибсон (вместо О Джи Ануноби), а это не вполне одно и то же.

Ко второму раунду соперники подошли в очень разных статусах.

«Никс» заняли второе место в регулярке, не испугались попасть на «Филадельфию» с Эмбиидом и доказали (как минимум, самим себе), что их стоит воспринимать всерьез в противостоянии с лучшими звездами лиги. Без удачи не обошлось, но, как известно, везет тому, кто принимает гостей в Мэдисон-Сквер-Гардене. «Нью-Йорк» нацелен на финал конференции и вызывает ассоциации с «Филадельфией» Аллена Айверсона – много защиты, штурм щитов и тупое героическое нападение в исполнении гиперуверенного в себе малыша.

«Пэйсерс» все же проникли в следующую стадию, но тем самым прыгнули выше головы. Их перспективы в плей-офф все еще воспринимаются со скепсисом, так как, навязав удобный для себя темп, доминируя на чужих щитах, набирая скамейкой в пять раз очков больше, они все равно выдавали невнятные отрезки, когда были не способны попасть в кольцо с шести попыток кряду. «Милуоки» без Янниса и с больным Лиллардом было сложнее проиграть, чем наоборот, но у «Пэйсерс» это едва не получилось сделать трижды.

X-фактор : для «Индианы» – Майлз Тернер. В серии с «Милуоки» центровой почти в каждом матче, кроме двух последних, здорово бомбил с дистанции (22 очка в среднем при 44%) и способствовал тому, что его команда была мощнее на подборах.

У «Пэйсерс» фактически нет для него замены. И в серии с «Никс» его задача будет в четыре раза сложнее: нужно попадать и вытаскивать центровых наверх, нужно отбить свой щит от Джоша Харта и прочих оголтелых, нужно бежать вторым темпом, нужно не подсесть на фолы. Он один, а Митчелл Робинсон и Айзейя Хартенштайн – вдвоем.

Для «Никс» – защита Ануноби (?) против Паскаля Сиакама. Бывшие одноклубники по «Торонто», скорее всего, будут истязать друг друга, и форварду «Никс» потребуется нейтрализовать самую надежную опцию «Пэйсерс» в позиционном нападении.

Самое поразительное в игре «Никс» – они остаются на поляне по 40 минут, но нарушают правила по 2 раза и меньше в среднем (за исключением Айзейи Хартенштайна). Посмотрим, рискнет ли Рик Карлайл бить в Ануноби, чтобы убрать с площадки второго, если не первого по значимости игрока «Нью-Йорка».

Непредсказуемое : Эксперименты Тибодо над человеческими организмами, конечно, веселят. Все вот эти шуточки: «У меня промелькнула в голове мысль, что его можно заменить. Но она быстро пронеслась мимо».

Только все это смешно до определенного времени. В серии с «76-ми» с концами вылетел еще и Боян Богданович.

«Никс» отбегали шестиматчевую серию против «Филадельфии», в котором Джош Харт полностью отыграл матч с овертаймом, а Ануноби и Брансон – провели больше 42 минут в среднем. Теперь им всемером придется носиться за быстроногой «Индианой». У всех этих нагрузок не может не быть какого-то допустимого предела.

Прогноз : «Никс» в 5

Фото: Gettyimages.ru /Ronald Martinez, Christian Petersen, Matthew Stockman, Tim Nwachukwu, Sarah Stier