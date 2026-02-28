ЧМ-2027. Отборочный турнир. 37 очков и решающая «трешка» Лойда принесли Польше победу над Латвией, 22 очка Биберовича позволили Турции обыграть Сербию и другие результаты

  • Спортс
2

Сегодня прошли шестнадцать матчей квалификации к чемпионату мира 2027 года.

Латвия уступила Польше. Джордан Лойд набрал 37 очков и забросил решающую «трешку» под сирену.

Литва уступила Исландии.

Чемпионат мира-2027

Отборочный турнир

Первый раунд

Группа A

Украина – Испания – 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21)

27 февраля. 16.00

Дания – Грузия – 71:89 (12:12, 20:27, 15:38, 24:12)

27 февраля. 20:30

Положение команд: Испания – 3-0, Украина – 2-1, Грузия – 1-2, Дания – 0-3.

Группа B

Греция – Черногория – 65:67 (17:19, 21:21, 14:15, 13:12)

27 февраля. 20.00

Португалия – Румыния – 99:82 (25:12, 29:34, 21:15, 24:21)

27 февраля. 22.00

Положение команд: Португалия – 2-1, Греция – 2-1, Черногория – 2-1, Румыния – 0-3.

Группа C

Сербия – Турция – 78:82 (13:22, 18:24, 23:11, 24:25)

27 февраля. 21.00

Босния и Герцеговина – Швейцария – 84:60 (20:12, 21:15, 23:16, 20:17)

27 февраля. 22.00

Положение команд: Турция – 3-0, Сербия – 2-1, Босния и Герцеговина – 1-2, Швейцария – 0-3.

Группа D

Великобритания – Италия – 57:93 (14:32, 13:19, 19:14, 11:28)

27 февраля. 22.30

Исландия – Литва – 86:85 (24:21, 19:23, 11:24, 32:17)

27 февраля. 22.30

Положение команд: Исландия – 2-1, Италия – 2-1, Литва – 1-2, Великобритания – 1-2.

Группа E

Хорватия – Германия – 93:88 (20:26, 26:24, 29:22, 18:16)

27 февраля. 22.00

Израиль – Кипр – 94:54 (32:15, 26:8, 13:16, 23:15)

27 февраля. 22:00

Положение команд: Хорватия – 3-0, Германия – 2-1, Израиль – 1-2, Кипр – 0-3.

Группа F

Австрия – Нидерланды – 71:81 (13:17, 21:23, 19:15, 18:26)

27 февраля. 20.00

Латвия – Польша – 82:84 (23:21, 25:21, 14:24, 20:18)

27 февраля. 20.30

Положение команд: Польша – 3-0, Нидерланды – 2-1, Латвия – 1-2, Австрия – 0-3.

Группа G

Венгрия – Франция – 71:74 (15:16, 16:22, 16:17, 24:19)

27 февраля. 20.00

Бельгия – Финляндия – 66:71 (24:12, 13:20, 19:16, 10:23)

27 февраля. 22.30

Положение команд: Франция – 2-1, Венгрия – 2-1, Финляндия – 2-1, Бельгия – 0-3.

Группа H

Словения – Чехия – 99:59 (20:16, 24:20, 31:14, 24:9)

27 февраля. 20.30

Швеция – Эстония – 77:88 (22:22, 14:24, 22:11, 19:31)

27 февраля. 21.00

Положение команд: Словения – 2-1, Эстония – 2-1, Чехия – 2-1, Швеция – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Чемпионат мира по баскетболу 2027
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ллойд конечно монстр. Вытянул матч для Польши.
Дрелл машина ... надо ему еще раз попробовать себя в НБА ... третью четверть конечно провалили но в целом проблем не заметили и обыграли шведов ... 💙🖤🤍
