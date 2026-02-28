ЧМ-2027. Отборочный турнир. 37 очков и решающая «трешка» Лойда принесли Польше победу над Латвией, 22 очка Биберовича позволили Турции обыграть Сербию и другие результаты

Сегодня прошли шестнадцать матчей квалификации к чемпионату мира 2027 года.

Латвия уступила Польше. Джордан Лойд набрал 37 очков и забросил решающую «трешку» под сирену. Литва уступила Исландии. Чемпионат мира-2027 Отборочный турнир Первый раунд Группа A Украина – Испания – 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21) 27 февраля . 16.00 Дания – Грузия – 71:89 (12:12, 20:27, 15:38, 24:12) 27 февраля . 20:30 Положение команд : Испания – 3-0, Украина – 2-1, Грузия – 1-2, Дания – 0-3. Группа B Греция – Черногория – 65:67 (17:19, 21:21, 14:15, 13:12) 27 февраля . 20.00 Португалия – Румыния – 99:82 (25:12, 29:34, 21:15, 24:21) 27 февраля . 22.00 Положение команд : Португалия – 2-1, Греция – 2-1, Черногория – 2-1, Румыния – 0-3. Группа C Сербия – Турция – 78:82 (13:22, 18:24, 23:11, 24:25) 27 февраля . 21.00 Босния и Герцеговина – Швейцария – 84:60 (20:12, 21:15, 23:16, 20:17) 27 февраля . 22.00 Положение команд : Турция – 3-0, Сербия – 2-1, Босния и Герцеговина – 1-2, Швейцария – 0-3. Группа D Великобритания – Италия – 57:93 (14:32, 13:19, 19:14, 11:28) 27 февраля . 22.30 Исландия – Литва – 86:85 (24:21, 19:23, 11:24, 32:17) 27 февраля . 22.30 Положение команд : Исландия – 2-1, Италия – 2-1, Литва – 1-2, Великобритания – 1-2. Группа E Хорватия – Германия – 93:88 (20:26, 26:24, 29:22, 18:16) 27 февраля . 22.00 Израиль – Кипр – 94:54 (32:15, 26:8, 13:16, 23:15) 27 февраля . 22:00 Положение команд : Хорватия – 3-0, Германия – 2-1, Израиль – 1-2, Кипр – 0-3. Группа F Австрия – Нидерланды – 71:81 (13:17, 21:23, 19:15, 18:26) 27 февраля . 20.00 Латвия – Польша – 82:84 (23:21, 25:21, 14:24, 20:18) 27 февраля . 20.30 Положение команд : Польша – 3-0, Нидерланды – 2-1, Латвия – 1-2, Австрия – 0-3. Группа G Венгрия – Франция – 71:74 (15:16, 16:22, 16:17, 24:19) 27 февраля . 20.00 Бельгия – Финляндия – 66:71 (24:12, 13:20, 19:16, 10:23) 27 февраля . 22.30 Положение команд : Франция – 2-1, Венгрия – 2-1, Финляндия – 2-1, Бельгия – 0-3. Группа H Словения – Чехия – 99:59 (20:16, 24:20, 31:14, 24:9) 27 февраля . 20.30 Швеция – Эстония – 77:88 (22:22, 14:24, 22:11, 19:31) 27 февраля . 21.00 Положение команд : Словения – 2-1, Эстония – 2-1, Чехия – 2-1, Швеция – 0-3. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.