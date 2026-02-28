Евробаскет-2029. Предквалификация. Северная Македония справилась с Люксембургом, Норвегия победила Болгарию и другие результаты
Сегодня прошли четыре матча предквалификации к Евробаскету-2029.
Северная Македония справилась с Люксембургом, Норвегия победила Болгарию.
Евробаскет-2029
Отборочный турнир
Предквалификация
Группа А
Северная Македония – Люксембург – 79:70 (25:17, 19:15, 15:17, 20:21)
27 февраля. 20.00
Ирландия – Айзербаджан – 75:76 (19:18, 16:23, 19:18, 21:17)
27 февраля. 22.30
Положение команд: Северная Македония – 3-0, Люксембург – 2-1, Айзербаджан – 1-2, Ирландия – 0-3.
Группа B
Норвегия – Болгария – 76:67 (29:16, 17:17, 16:14, 14:20)
27 февраля. 22.00
Положение команд: Норвегия – 2-0, Болгария – 1-1, Армения – 0-2.
Группа C
Косово – Словакия – 78:89 (27:18, 15:30, 24:26, 12:15)
27 февраля. 21.00
Положение команд: Словакия – 2-0, Косово – 1-1, Албания – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем