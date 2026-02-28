  • Спортс
Евробаскет-2029. Предквалификация. Северная Македония справилась с Люксембургом, Норвегия победила Болгарию и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча предквалификации к Евробаскету-2029.

Северная Македония справилась с Люксембургом, Норвегия победила Болгарию.

Евробаскет-2029

Отборочный турнир

Предквалификация

Группа А

Северная Македония – Люксембург – 79:70 (25:17, 19:15, 15:17, 20:21)

27 февраля. 20.00

Ирландия – Айзербаджан – 75:76 (19:18, 16:23, 19:18, 21:17)

27 февраля. 22.30

Положение команд: Северная Македония – 3-0, Люксембург – 2-1, Айзербаджан – 1-2, Ирландия – 0-3.

Группа B

Норвегия – Болгария – 76:67 (29:16, 17:17, 16:14, 14:20)

27 февраля. 22.00

Положение команд: Норвегия – 2-0, Болгария – 1-1, Армения – 0-2.

Группа C

Косово – Словакия – 78:89 (27:18, 15:30, 24:26, 12:15)

27 февраля. 21.00

Положение команд: Словакия – 2-0, Косово – 1-1, Албания – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
