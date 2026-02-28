НБА. 39 очков Джамала Мюррэя не спасли «Денвер» от проигрыша «Оклахоме» (ОТ), 33 очка и 16 подборов Джейлена Дюрена помогли «Детройту» справиться с «Кливлендом» (ОТ) и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.
«Детройт» одолел «Кливленд» в овертайме (122:119), центровой «Пистонс» Джейлен Дюрен отметился 33 очками и 16 подборами (11 из 19 с игры, 11 из 15 штрафных).
«Оклахома» обыграла «Денвер» после дополнительной 5-минутки (127:121), несмотря на 39 очков, 8 подборов и 6 передач Джамала Мюррэя (12 из 26 с игры, 7 из 13 из-за дуги, 8 из 10 с линии).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
