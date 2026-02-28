  • Спортс
  • НБА. 39 очков Джамала Мюррэя не спасли «Денвер» от проигрыша «Оклахоме» (ОТ), 33 очка и 16 подборов Джейлена Дюрена помогли «Детройту» справиться с «Кливлендом» (ОТ) и другие результаты
НБА. 39 очков Джамала Мюррэя не спасли «Денвер» от проигрыша «Оклахоме» (ОТ), 33 очка и 16 подборов Джейлена Дюрена помогли «Детройту» справиться с «Кливлендом» (ОТ) и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.

«Детройт» одолел «Кливленд» в овертайме (122:119), центровой «Пистонс» Джейлен Дюрен отметился 33 очками и 16 подборами (11 из 19 с игры, 11 из 15 штрафных).

«Оклахома» обыграла «Денвер» после дополнительной 5-минутки (127:121), несмотря на 39 очков, 8 подборов и 6 передач Джамала Мюррэя (12 из 26 с игры, 7 из 13 из-за дуги, 8 из 10 с линии).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Как не включу трансляцию сегодняшнюю - шай на линии
Ответ Mmmm Aaaaa
Как не включу трансляцию сегодняшнюю - шай на линии
Он вернулся !
😅
Не привыкли конечно Оклахомцы, что им за их "защиту" технари раздают
ни один игрок меня не бесит больше дорта. даже зеленый не так сильно бесит
Ответ AEZAKMI228
ни один игрок меня не бесит больше дорта. даже зеленый не так сильно бесит
+++ особенно когда эта туша от легких касаний на заслонах отлетает метра на 3-4
Помню тренер говорил, что дорт не играет грязно))
Мюррей лучший игрок для попаданий в проигранном клатче. Он все попадает, когда уже поздно) который раз вижу.
Ответ Misha_Sapunov
Мюррей лучший игрок для попаданий в проигранном клатче. Он все попадает, когда уже поздно) который раз вижу.
В Денвере есть у кого учиться этому навыку)
Дорт отвратителен
Ответ inqvizitor
Дорт отвратителен
Главное отскочил сразу от Йокича, куда вот только индеец прилетел
Провокатор Дорт подарил нам новое лицо Йокича для мемов.
Удалили Аллена за чистый блок, всё что надо знать о судействе в конце игры Кавс Детройт, но и в целом, я бы сказал Кливленд сами себе и проиграли, столько ошибок на пустом месте допустили
Да все правильно йокич сделал. Надо обратить внимание на "защиту" оклы
Окла-Денвер - это конечно невероятно вкусно. Как будто финал смотришь по накалу.
Рекомендуем