В мотогонках – переходы-землетрясения вроде «Хэмилтон – в «Ред Булл», Леклер – в «Мерседес». Через шантаж!

«Глупый сезон» с концом контрактов у большинства лидеров переживала в этом году не только «Формула-1», но и новый актив из портфолио главной спортивной империи планеты «Либерти Медиа» – чемпионат мира по мотогонкам MotoGP.

Тут делили несколько звездных и флагманских райдеров: шестикратного суперчемпиона мира Марка Маркеса (в прошлом году освободился от сдавшей «Хонды», ушел в клиентский «Грезини» и мечтал о заводском байке после череды подиумов – некий аналог Льюиса Хэмилтона для серии), восходящую звезду и нынешнего лидера чемпионата Хорхе Мартина (проиграл титул в прошлом году в последней гонке, тоже выступает за другую клиентскую команду «Прамак», абсолютно бесстрашный стиль принес ему титул «Мартинатора» – некий аналог Шарля Леклера), еще одну восходящую звезду в доминирующей заводской «Дукати» Энеа Бастианини (показывал себя претендентом на титул на «Грезини», но затем не вывез груза ожиданий), чемпионов Фабио Куартараро и Хоана Мира из депрессивных «Ямахи» и «Хонды», и вечного претендента Маверика Виньялеса из вроде бы восходяшей «Априлию»…

«Дукати» по меркам «Ф-1» – чистый «Ред Булл»: мегадоминатор без шансов для конкурентов: сейчас в топ-5 зачета команд только как раз «Априлья» не использует байки компании из Болоньи, а в прошлом году в топ-6 финишировали все те же лица и заводской «КТМ». «Априлию» потому уместнее всего сравнить с «Феррари»: самая близкая к доминатору команда с собственным лицом, фишками, моделью развития и возможностями.

Разница лишь в модели использования клиентских байков: техника «Дукати» так хороша, что, похоже, ее прошлогоднюю часто готовы предпочесть даже при гарантии заводского байка от любой другой компании. Однако самое желанное место – именно в заводской «Дукати», и одно как раз разыгрывалось: пока первое накрепко занято действующим чемпионом Франческо Баньяей, второе «вышло на аукцион талантов» после провала Бастианини.

Куартараро разыгрался первым: решил остаться в «Ямахе». Затем пошли твердые инсайды ото всех авторитетных медиа из паддока о полной готовности «Дукати» забрать в заводскую организацию Мартина, собрав ультрасостав из двух главных претендентов на титул, а Маркеса уговорить на место в «Прамаке» – чтобы отдать ему часть заводской поддержки и удержать клиента от перехода к «Априлье» или «Ямахе».

Казалось, схема выигрышна для всех: Марк получал актуальную технику и всю необходимую помощь, сохранял личных спонсоров и партнеров, а «Дукати» собирала фуллхаус из звездных гонщиков в топовой форме и ключевых клиентов. Однако шестикратный чемпион представлял себе ситуацию по-другому: он либо твердо вознамерился переходить в головную команду, либо вообще не видел смысле перепривыкать к другому клиенту . «Прамак» же без новой звезды с большой долей вероятности уйдет другому заводу благодаря щедрому предложению (чем больше клиентов – тем больше возможностей получать данные с байков для их развития, потому «Ямаха» точно была бы готова заплатить).

Исход переиграли за пару дней после выхода интервью Маркеса: Марка официально повысили в заводскую «Дукати» , Мартин еще за день до этого после первых же слухов о развороте подписался с «Априлией» , а вечный претендент Виньялес тут же сменил старый дом на «КТМ» вместе с Бастианини , чтобы потенциальный новый чемпион не мешал ему и дальше претендовать. После оглушительного взрыва трансферного рынка остались толькл вопросы: что это было вообще?! Попытки компании из Болоньи впредь сохранить титул любой ценой !

Почему в «Дукати» передумали?

По ходу гоночного уик-энда в Муджелло единственной решенным вопросом для «Дукати» на 2025-й казалась уверенность в том, что в следующем сезоне Хорхе Мартин перейдет в заводскую команду и будет выступать за нее вместе с Франческо Баньяей. Но потом все резко изменилось: Марк Маркес ясно дал понять, что не хочет переходить в «Прамак» ради возможности заполучить мотоцикл 2025 года, но заявил, что очень хотел бы оказаться за рулем этого мотоцикла вообще.

В итоге все сложилось таким образом, что если Маркесу не были готовы давать мотоцикл 2025 года в «Грезини», а в «Прамак» он уже сам не захотел переходить, у «Дукати» остался единственный возможный выбор – вариант, о которого они просто не могли позволить себе отказаться, вне зависимости от последствий принятия такого решения. Если Маркес отказывался согласиться на план «А», «Дукати» пришлось просто выкинуть его в мусорное ведро – поскольку Маркес слишком ценен, чтобы рисковать потерять такую возможность.

Колумнисты The Race обсудили все аспексты фантастической трансферной бомбы и ее последстия – приводим их рассуждения!

Саймон Паттерсон (далее СП) : «Единственное, что мне приходит на ум – это что он сели и внимательно изучили то, на что способен Маркес за рулем мотоцикла годичной давности. И это не тот мотоцикл, за рулем которого Баньяя выиграл титул в 2023 года, это его гораздо более ранняя, базовая версия. И при этом Маркес борется за титул – составляя конкуренцию парням, чьи мотоциклы намного лучше.

Они увидели, что вот это отставание в 0,2 – 0,3 секунды на круге, которое имеет место быть у Маркеса, целиком приходится на разницу в возможностях мотоциклов. И решили, что просто не могут позволить себе не дать Маркесу то, что он хочет получить. А в отношении нежелания переходить в «Прамак» Маркес весьма четко выразил свою позицию».

Валентин Хорунжий (далее ВХ) : «Марк Маркес сделал ставку на себя. Решив, что если он сумеет оказаться в положении, при котором «Дукати» придется делать выбор между ним и любым другим гонщиком, – а в данном случае этим «любым другим гонщиком» оказался лидер чемпионата и, возможно, лучший пилот MotoGP за последние 12 месяцев, который при этом еще и на пять лет моложе Маркеса, – «Дукати» все равно выберет именно его.

И вот это небольшое упрямство и отклонение от плана со стороны Маркеса, его нежелание облегчить всем жизнь и перейти в «Прамак», создало ситуацию, в которой все остальные фигуры были убраны с доски, а Маркес стал одним из двух ведущих пилотов «Дукати». Марк снова победил. Марк противопоставляет себя всей остальной стартовой решетке.

Возможно, в данном случае в дело вмешалось и высшее руководство «Дукати». В команде понимали: при выборе между Маркесом и Мартином не смогут ошибиться. С точки зрения скорости в случае выбора любого из них у вас все будет в порядке.

Значит, кто-то в высшем руководстве «Дукати» польстился на идею увидеть Маркеса в красном – и на то, какие это дает маркетинговые возможности. Такой шанс выпадает только раз. Мартин выступает прекрасно. Тем не менее, титул с Хорхе Мартином не может весить столько же, сколько титул с Марком Маркесом, если говорить о процессе вовлеченности. Мы все это понимает. Маркес сделал себя главным героем главной истории сезона MotoGP. Опять».

СП : «Мне кажется, что еще все [в «Дукати»] очень боялись того, что Маркес может показать, окажись он за рулем заводского мотоцикла «КТМ» или «Априлии». «Дукати» [сейчас] выигрывает титулы и без Маркеса. Но продолжит ли она выигрывать титулы, если Маркес окажется в составе другой заводской команды? Думаю, этот момент точно должен был их беспокоить».

ВХ : «Подозреваю, перспектива перехода Маркеса в заводскую команду «КТМ» могла всерьез испугать кого-то в руководстве «Дукати».

Смогут ли поладить Маркес и Баньяя?

СП : «Это как посадить Маркеса за руль мотоцикла «Хонды» 2019 года. В следующем сезоне он будет доминировать. Хотя лично я был бы рад титулу Баньяи в следующем году, потому что победа над Маркесом, который находится в соседних боксах, подняла бы статус Пекко до уровня величайших гонщиков современности. Но сделать это будет непросто».

ВХ : «Баньяя прекрасно понимает, как именно его воспринимают другие – и он тот, кто хочет оставить после себя наследие. Думаю, он надеялся, что «Дукати» пригласит Маркеса в свой лагерь [в одной из клиентских команд], что приведет к прямому соперничеству, и что победа в этом соперничестве и третий титул будут цениться выше. Но тут возникла эта проблема со спецификациями мотоцикла. Так что я думаю, что сезон-2025 – шанс Пекко заявить о себе».

СП : «Пекко – очень уравновешенный человек. Уверен, он будет рационально смотреть на эту ситуацию – как на то, чтобы сделать лучше для «Дукати».

ВХ : «Не думаю, что ему все это понравится. По крайней мере, в первое время. Он под запись заявлял, что его предпочтительный вариант – сохранение Бастианини в качестве напарника, а если это не будет возможным, то он отдавал предпочтение приглашению Мартина. А «Дукати» вот уже второй раз при выборе напарника действует в разрез с его желаниями.

Они с Маркесом очень дружны на публике. Но уже сейчас видно, что отношения между лагерями двух гонщиков дали трещину, что их отношения [как напарников] можно будет в лучшем случае назвать неловкими, и что первый же их контакт на трассе может сделать эти отношения по-настоящему токсичными. Думаю, это будет настоящая головная боль для команды. Понятно, что ничего из этого «Дукати» совсем не нужно, но Маркес настолько хорош, что в «Дукати» просто не могли позволить себе упустить этот шанс».

СП : «Баньяя достаточно умен, чтобы понимать, что в данный момент ему лучше всего промолчать. Возможно, еще наступит время, когда он сможет громко заявить о себе – если они начнут сталкиваться на трассе. Но лучшим подходом было бы с улыбкой поприветствовать Марка в боксах, на случай необходимости придерживая за спиной нож».

Союз «Прамак» и «Ямахи» неизбежен?

СП : «Получается, что «Прамак» теперь гарантировано получает заводские мотоциклы. Поэтому в теории «Дукати» нужно брать лучших свободных пилотов и предлагать их «Прамаку». Ведь «Дукати» уже удалось решить главную задачу – они заполучили Маркеса.

Сейчас, как я полагаю, у «Прамак» есть предложение от «Ямахи» – с трехлетним контрактом и выплатой в €10-12 миллионов (то есть по 4 млн за год). Для «Прамака» это очень большая сумма. Если вы считаете, что не сможете выигрывать титулы – а «Прамак» не будет их выигрывать с Маркесом и Баньяей в «Дукати», – то почему бы не принять предложение «Ямахи» и посмотреть, что из этого получится?»

ВХ : «У «Дукати» просто нет больше гонщиков [нужного уровня и репутации], чтобы убедить «Прамак» остаться. Да, у них еще остается аргумент с выборов в пользу хороших мотоциклов. Но на мой взгляд в данный момент предложение «Ямахи» существенно перевешивает».

Как это повлияет на борьбу за титул-2024?

СП : «Теперь Маркес ни за что не будет продолжать гоняться на мотоцикле «Дукати» 2023 года «нулевой» спецификации. Уже на тестах, до дождя, мы видели, как на мотоцикле начали появляться обновления.

А также я совершенно не исключаю, что Мартин теперь проведет остаток сезона на точно таком же мотоцикле, за рулем которого он закончил гонку в Муджелло. Это вполне стандартная ситуация. После объявления о будущем прекращении сотрудничества с производителем ты перестаешь получать новые детали. Баньяя и так был фаворитом в борьбе за титул, а эти события лишь усиливают его позиции».

ВХ : «Решение заморозить спецификацию мотоцикла Мартина было бы правильным решением, но для «Дукати» это стало бы публичным ударом по репутации, которого они не хотят получить. Они отчаянно хотят избежать ситуации, в которой начинают напрямую влиять на расстановку сил в борьбе за титул, уже являясь доминирующей силой в MotoGP. Команды всегда хотят добиться максимального впечатления – разумеется, насколько это возможно в зависимости от ситуации, – что все находятся в равных условиях».

СП : «Мне кажется, любой удар в области пиара от заморозки спецификации мотоцикла лучше альтернативы – наличия номера «один» на мотоцикле «Априлии» в следующем сезоне».

ВХ : «Я искренне считаю, что они постараются как-то компенсировать ситуацию и создать из этого большое публичное шоу, демонстрируя поддержку Мартину в борьбе за титул – разве что мосты уже сожжены настолько основательно, что они больше не собираются никогда друг с другом общаться».

СП : «Думаю, что это вполне возможно, учитывая временные рамки. По сути, Мартин в приступе ярости уже ушел из команды. Он просто зашел в соседнюю дверь, в боксы к самым главным конкурентам «Дукати», и поставил подпись под контрактом. Думаю, в «Дукати» будут постепенно выжимать Мартина из команды, в то время как руководитель бригады Маркеса Френки Каршеди сразу начнет принимать непосредственное участие в обсуждениях разработки мотоцикла 2025 года – учитывая, что он почти наверняка перейдет в заводскую команду вместе с Марком. Не вижу вариантов, при которых мы бы не увидели смещение в распределении влияния».

В «Априлии» готовы к приходу Мартина?

ВХ : «По состоянию на здесь и сейчас, в следующем году его мотоцикл становится хуже, а шансы на титул ниже. Но если бы ему снова пришлось согласиться на мотоцикл «Дукати», уступающий лучшим образцам, это бы тоже вызвало вопросы».

СП : «Полагаю, он убеждает себя, что в итоге не пересядет на менее мощный мотоцикл, и что другие гонщики «Априлии» не так хороши, как он. Переходя в «Априлию» он должен верить в то, что там сможет бороться за титул.

Руководитель команды Массимо Ривола вполне откровенно говорил о том, насколько они разочарованы отсутствием титульного спонсора у «Априлии» в данный момент. Полагаю, они в том числе делают ставку на то, что переход Мартина привлечет больше спонсоров, у «Априлии» появится больше денег для трат на команду, и в результате надежность мотоциклов повысится. Очевидно, что «Априлия» будет прибавлять. Ривола будет стараться по максимум увеличить бюджет команды».

ВХ : «По ощущениям, именно «Априлия» среди всех заводских команд по ходу сезона больше всего страдает от износа деталей и компонентов, и мы видели, как этот износ постепенно снижает производительность на дистанции чемпионата».

СП : «Есть вещи, которые очень легко можно будет исправить путем обычного увеличения бюджета и доступных средств».

ВХ : «Но при этом RS-GP [мотоцикл «Априлии»] тоже довольно привередлив. Как мы видели, практически все гонщики, выступавшие за «Априлию», тратили довольно много времени на адаптацию. Несмотря на то, что Мартин является феноменальным гонщиком, нет уверенности в том, что он сразу адаптируется к новому мотоциклу. Да, рано или поздно этот «щелчок» случится, но мне интересно, как именно тут будут развиваться события».

А как вам эта трансферная бомба? Кто справится и станет чемпионом?

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Источник: The Race

Фото: Gettyimages.ru /Mirco Lazzari gp