«Пейзажи великолепны, но сбрасываем на 4 секунды – это не гонки!» «Ф-1» злится на Монако – требует перемен

Гран-при Монако 2024-го установил рекорд – не только первой домашней победой Шарля Леклера после семи лет унижений, но еще и фееричным достижением: впервые в истории топ-10 финишировала в абсолютно том же порядке, что и стартовала!

Правда, внутри заезда были и попытки обгонов – особенно на старте и на первом круге: вплоть до аварий и могучих завалов. Они все и испортили : вызвали красные флаги, гонщикам сменили покрышки на более жесткие, и стратегия сменилась на доезжание до финиша с тактическими играми по замедлению соперника ради захлопывания окна потенциального пит-стопа.

Оттого внутри топ-10 за 70+ кругов зрители увидели 1 попытку «подрезки», пару полупопыток атаки и буквально несколько обгонов – исключительно между аутсайдерами. Все, что случилось в гонке, мы описывали здесь – с лучшими моментами.

В итоге прямо во время заезда Ферстаппен комментировал происходящее словами «как же скучно, надо было взять подушку» – уже на 20-м круге.

Официальный аккаунт трека для Гран-при Великобритании очень красноречиво комментировал шинные шахматы:

А аккаунты «Ред Булл» и «РБ» играли в крестики-нолики:

Не говоря уже о вале фанатских мемов!

Конечно, недовольные нашлись и среди самих представителей «Ф-1»!

«Было очень скучно, – заявил Ферстаппен. – По сути, на прямой ты давишь на газ в полсилы, проходишь некоторые участки трассы на более высокой передаче, чем предполагается. Мы ехали примерно на четыре секунды медленнее, чем могли бы – это не гонки.

Что до возможных изменений, то я бы хотел, если это возможно, попробовать изменить пару вещей, чтобы сделать гонки интереснее. Потому что в целом, как мне кажется, это и правда особенный гоночный уик-энд. Только вот воскресная гонка, к сожалению, получается немного скучной. В то время как пейзажи по-прежнему великолепны. Если мы найдем способ улучшить гоночную составляющую, то почему бы не продолжить? Лично я бы предпочел именно такое решение».

«Темп был болезненно медленным, гонка вышла крайне скучной, – согласился и Албон. – Я бы предпочел взять очки повеселее. Но я согласен».

«Гонка получилась статичной, – высказался шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Первая десятка финишировала в том же порядке, в котором стартовала – а красные флаги по сути «убили» эту гонку, потому что после рестарта все просто поехали до финиша.

И это та ситуация, которую нам стоит изучить коллективно. Все это нельзя в полной мере назвать гонками – когда вы просто наматываете круги и при этом едете на 4 секунды медленнее на каждом круге, чем могли бы. Просто потому, что у соперников нет никаких шансов вас обогнать.

Монако – потрясающее место для гонок. Но современные болиды стали настолько большими, что нам, вероятно, стоит задуматься о введении чего-то вроде «зоны для совершения обгонов», ну или подумать об увеличении шанса для совершения обгона. Потому что сейчас пилоты в топ-10 финишировали в том же порядке, в котором стартовали, и внутри топ-10 не произошло ни одного обгона.

Это действительно замечательный Гран-при, с богатой историей, но все должно развиваться. Современные болиды стали слишком большими. В сравнении с болидами 10-летней давности они стали в два раза больше».

«Думаю, было бы здорово, если бы квалификацию разбили на две группы, как в «Формуле-2», – предложил Фернандо Алонсо. – Монако очень захватывает и увлекает. Было бы приятно увидеть, как каждый проезжает нормально быстрый круг – мы упускаем много потрясающих моментов. Тебе может повезти, а может не повезти. Это Монако. Нужно найти свою удачу».

«Монако всегда будет оставаться Монако. При этом болиды «Формулы-1» становятся все больше, сейчас ты даже не можешь нормально обогнать соперника, проезжая мимо пит-лейна, не рискуя попасть в серьезную аварию, – согласился и Хэмилтон. – Хотелось бы, чтобы эти дороги, и соответственно сама трасса стала шире, но я не думаю, что подобное хоть когда-то будет реализовано в Монако, просто потому что здесь совсем мало места.

Могу только представить, как было скучно фанатам. То есть наши шины запросто могут провести всю дистанцию, они слишком выносливые. Нужно как-то все взбодрить. Может, три обязательных пит-стопа помогли бы.

Может быть, для Гран-при Монако стоит что-то придумать – может быть, подготовить для этой гонки какие-то особые шины, чтобы команды совершали больше пит-стопов и это создавало больше вариативности.

Им определенно стоит подумать о каких-то особенностях для этого уик-энда. Они уже придумали спринты, но для Монако нужно что-то другое. Потому что разве сейчас вы все не засыпаете во время просмотра воскресной гонки? Вот именно. Так что нужно что-то придумать».

А «Ф-1» вообще планирует сохранять Монако в календаре?

Тема скучной гонки вместе с требованиями изменений появилась как раз вовремя для владельцев «Формулы-1» – ведь перед стартом этапа Bloomberg проинсайдил о потенциальном уходе княжества из календаря после конца контракта в 2025-м. Правда, причины назывались в другом: серия хочет либо больше денег за взносы, либо больше возможностей для продаж ВИП-билетов в паддок-клаб.

Не спасает даже выполнение традиционного требования к историческим европейским автодромам последнего времени реновация гаража:

И рычаг в виде недовольства главных действующих лиц сыграет явно против промоутеров. Придется идти на компромисс – ведь и формат уик-энда без согласия организатора и смены контракта перевернуть тоже нельзя.

Монако все равно нужна «Ф-1» – из-за уникального инженерного вызова?

Пилоты постоянно говорят об историческом бэкграунде, пейзажах и особенном давления домашнего этапа – ведь практически половина из них живет в княжестве !

Но именно негодование «Ред Булл» лучше всего и показывает, зачем же все-таки нынешний Гран-при Монако нужен «Формуле-1» – именно из-за его абсолютной особенности. Чтобы команды не расслаблялись и держались в тонусе, а не клепали комбайны для примерно сходных треков – характеристики трассы не дали «Ред Булл» даже шанса отыграться, а стандарты пилотажа растут каждый год.

Чемпионы мира не справились с подготовкой машины – не решили известную им аж с 2022-го проблему технически и не сумели подобрать настройки для адаптации . В итоге Макс провалился в квалификации и даже не смог атаковать Расселла на полубедовом «Мерседесе».

Аутсайдерский «Уильямс» же напротив – едва поворачивал в Монако в прошлом году , но теперь после вала работ над ошибками отыскал верный баланс между управляемостью и прижимной силой и набрал первые очки.

Потому Монако и нужен – чтобы у каждой даже самой слабой командой сохранялся призрачный шанс, а гении в самых сильных постоянно держали в голове особенности уникального автодрома и учитывали их. Или не учитывали – и тогда у зрителей всегда будет надежда «ну в Монте-Карло все точно будет по-другому» даже в годы ультрадоминирования – или лучшему пилоту вновь придется сносить стены ради победы .

А как считаете вы?

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Фото: Gettyimages /Mark Thompson / Staff Ryan Pierse / Staff, Rudy Carezzevoli / Stringer; x.com