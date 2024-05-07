Рекорд по штрафам взбесил «Ф-1»: грубиян нарочно жестил ради очков напарника! Требуют дисквала и ужесточить судейство

Магнуссен в ударе.

Гран-при Майами навсегда останется в истории из-за долгожданной победы Ландо Норриса, но многое произошло и в ее тени – например, продолжение неудач «Мерседеса». Восьмикратным обладателям кубка конструкторов порой настолько не хватало скорости, что некогда доминатор «Формулы-1» Льюис Хэмилтон дважды за уик-энд застревал за безнадежными аутсайдарами из «Хааса»! Более того, последствия схватки №44 с пилотами американской организации могут привести к исторической смене правил по обороне и неспортивному поведению на треке – настолько «Формула-1» вся в негодовании.

А началось все с квалификации к субботнему спринту, в которой Льюис и Джордж Расселл показали лишь 12-е и 11-е времена соответственно. Позднее сам семикратный чемпион связывал отсутствие темпа в первые дни Гран-при с плохой работой шин . Тем не менее, именно так недавние топы «Мерседесы» оказались среди середняков и аутсайдеров с острой необходимостью прорываться, причем как можно раньше – чтобы не застрять в безнадеге паровозика DRS. Ведь в спринте очки дают только за топ-8, и если в первые пару кругов не совершишь начальные ключевые обгоны – придется только надеяться, что соперники первые приговорят шины к концу заезда.

Оттуда риск на старте спринта: Льюис активно атаковал по внутренней, заблокировал колеса и в первом же повороте вызвал завал, на позднем торможении въехав в Фернандо Алонсо .

«Хэмилтон влетел словно бык!», – в своем стиле прокомментировал эпизод Алонсо, которому Льюис по сути испортил весь спринт.

Но, похоже, что знаменитая «карма» испанца настигла семикратного чемпиона уже спустя три круга: агрессивная атака не помогла, и после ухода сэйфти-кара Хэмилтон оказался 9-м позади двух «Хаасов», которые сами едва не стали жертвами его действий на старте. Медленные болиды аутсайдера, тем не менее, неплохо смотрелись во время короткой гонки, так что Льюис долгое время не мог догнать шедшего впереди него Кевина Магнуссена .

«Я очень медленный на прямой», – довольно быстро сообщил суть проблемы по радио Хэмилтон.

Тем не менее почти сразу после этого на 8 круге Льюис предпринял первую атаку на Кевина, которую тот парировал в лучших традициях Серхио Переса образца Гран-при Абу-Даби 21-го – бескомпромиссно скрестив траекторию на выходе из поворота. Тем временем напарник КейМага Нико Хюлькенберг на седьмой позиции смог оторваться от обоих почти на 2,5 секунды – поскольку Хэмилтон и Магнуссен просто замедляли друг друга ожесточенной борьбой. Правда, после финиша №20 отметил, что напарник и сам его подставил, срезав шикану и нарастив отрыв свыше 1 секунды – так Кевин выпал из зоны DRS Нико, не смог больше отрываться на прямой от Хэмилтона и оказался уязвимым для атак.

Кругом позже Магнуссен и сам срезал шикану, а затем дело дошло до контакта. Перед дугой 12-го поворота «Хаас» Магнуссена вновь выехал за пределы трека, и когда Льюис, казалось бы прошел датчанина, тот вернул позицию после небольшой стычки колесами.

Хэмилтон тщательно фиксировал каждое спорное действие со стороны пилота «Хааса» по радио – и наказание последовало! Магнуссену прилетел первый 10-секундный штраф за то самое столкновение в 12-м повороте.

Несмотря на колоссальный штраф, который гарантировано отбрасывал его из очковой зоны, Магнуссен решил сопротивляться до конца, чтобы создать задел для товарища по команде. На 14-м круге Кевин внаглую оттормозил Хэмилтона за поребрики, так что англичанина прошел еще и Юки Цунода. Настолько отчаянно против Льюиса не оборонялся даже Серхио Перес, защищавший в 2021-м целый первый чемпионский титул Макса Ферстаппена.

Судьи накинули грубияну очередные 10 секунд штрафа, а по завершении спринта добавили еще два наказания суммой в 15 секунд – итого 35 секунд и последнее место классификации. Иронично, но всего в двух позициях выше оказался Хэмилтон: под клетчатый флаг он прорвался-таки на 8-е место, но постфактум сам получил 20 секунд за превышение скорости на пит-лейн (у него не сработал лимитатор на руле).

Зато Хюлькенберг все же удержал 7-е место и выцарапал важные 2 очка для команды – Магнуссен длительной обороной создал для Нико комфортнейший задел, и опытному немцу требовалось только самому не уехать в стену. Пока «Альпин», «Уильямс» и «Заубер» завязли в глубочайшей перестройке процессов, техштабов и машин, «Хаас» старается собирать все возможные очки , временно закрепившись на высоком для себя восьмом месте в зачете команд. Ведь если во второй половине сезона конкуренты прибавят, шансы небогатого коллектива Джина Хааса (называющего заказ нового моторхоума «инвестицией в команду») еще что-то набрать значительно снизятся.

Хэмилтон восхищался, Магнуссен признался, что действовал намеренно, «Ф-1» возмутилась

После спринта Льюис внезапно ворвался не с упреками, а наоборот – похвалил аутсайдеров за готовность бороться любой ценой.

«У нас была хорошая гонка, хорошая борьба. В некоторых местах мы ходили по грани и даже немного заступали за нее, но это мне как раз и нравится. Мне нравятся жесткие гонки, жесткая борьба. Так что лично я никакого разочарования не испытываю. Именно так вы и должны действовать, как команда. Так что я могу сказать лишь – браво.

Говорил с Кевином, сказал «мне понравилось». А он ответил, что ему – нет», – шутил чемпион.

Ведь Магнуссен честно признался в заслуженности наказаний – и действовал умышленно в интересах команды. При этом гонщик упрекнул и напарника Нико Хюлькенберга, ради которого пошел на откровенное нарушение правил.

«Все эти штрафы я получил вполне заслуженно – никаких сомнений. Но мне снова нужно было играть в эту игру.

Я был неплохо защищен от Льюиса, потому что получал DRS позади болида Нико и в целом у меня был хороший темп. Затем Нико срезал шикану и я потерял возможность пользоваться DRS. И Нико мог бы вернуть мне DRS [немного сбавив темп], чтобы я мог и дальше защищаться, тогда мы бы легко финишировали на 7 и 8 позициях.

Вместо этого я оказался в уязвимом положении относительно Льюиса. И я начал использовать эти глупые тактики, что мне совсем не нравится. Но в конечном счете я сделал свою работу как командный игрок, а Нико заработал свои очки, потому что я создал отрыв, и Льюис с Цунодой уже не могли его догнать. Не так мне хочется гоняться, но сегодня нужно было действовать именно таким образом».

Такую честность, к слову, приветствовал Хэмилтон, но остальные не оценили. Больше всего критики почему-то звучало из стана «Макларена»: Оскар Пиастри назвал признание Магнуссена в грубом пилотаже «рискованным прецедентом», требующим более жестких санкций. А его босс Андреа Стелла был еще более суров и потребовал временно отстранять ребят вроде Кевина от гонок.

«Как штрафы могут просто складываться? Они должны идти по экспоненте. Это не тот случай, когда пять плюс пять плюс пять равно 15. Пять плюс пять плюс пять равно… может, надо провести один уик-энд дома, с семьей, подумать о спортивном поведении, а потом вернуться. И если мы увидим, что ты стал лояльным, честным и ведешь себя по-спортивному по отношению к коллегам, тогда можно остаться в деле».

Забавно, что в воскресенье во время основной гонки грубые действия Магнуссена сыграли едва ли не ключевую роль в победе другого пилота «Макларена» – Ландо Норриса. Бившийся в хвосте Кевин в стычке с местным пилотом Логаном Сарджентом катапультировал его «Уильямс» в барьеры и вызвал автомобиль безопасности.

Здесь нарушение менее очевидно, ведь сперва кажется, будто Логан сам захлопнул калитку. Но на самом деле он просто идеально демонстрирует набор навыков Кевина: датчанин – исключительно олдскульный гонщик, котрый и пилотирует по-старому. Речь о манере атаки и обороны: в основном именно смена траекторий, захлопывание калитки, самые поздние торможения и нырки – как в старые добрые, когда существовали негласные правила вроде «кто внутри, того и поворот».

В последние годы же судейство меняется для более понятной системы штрафов: уже несколько лет назад нельзя просто выдавливать, менять траектории на торможении и даже просто вилять на прямых, сбивая слипстрим. Вот и в случае Логана в прошлом году выпустили пилотажный гайдлайн о том, хотя бы для гоночного инцидента или вины лидирующего требуется атака больше, чем на полкорпуса машины, а в этом году его рекомендательно уточнили до «переднего антикрыла на уровне зеркала соперника». Вместе с ужесточением штрафов за нарочные выносы трактовка таких моментов пока остается на усмотрение стюардов (рекомендации станут обязательными гайдланами только в 2025-м), но за спринт и предыдущую карьеру Магнуссен накопил такую убийственную репутацию грубияна, что уйти без штрафа просто не вышло бы. Ведь создается ощущение, будто Кевин просто не читает обновлений и год за годом ездит и атакует одинаково – лишь бы посмелее.

А ведь этот момент еще и определил гонку: смешал все карты стратегам «Ред Булл», помог Норрису сохранить лидерство за счет пит-стопа под машиной безопасности, а затем доехать до первой победы в «Формуле-1».

Магнуссен же уехал из Майами со своеобразным «достижением»: шесть штрафов за три дня Гран-при на 65 секунд. Этот показатель стал рекордным за всю историю серии!

Магнуссен рискует ради напарника, которого не мог раньше терпеть. Все ради того, чтобы остаться в «Формуле-1»?

Перформанс в Майами стал не единственным для Кевина Магнуссена в этом году. Раннее на Гран-при Саудовской Аравии он тоже ценою штрафа проложил напарнику дорогу в очки, когда обогнал за пределами трассы Юки Цуноду и затормозил собой целую группу более быстрых машин. Тот случай также вызвал недовольную реакцию коллег и попытки соперников решить вопрос с датским «тафгаем» через ФИА .

«Ты по сути обеспечиваешь напарнику очки за десятисекундный штраф, – пророчествовал тогда Алекс Албон. – Почему бы не поступать так везде? Не считаю, что правильно выписывать пяти- или десятисекундный штраф. На мой взгляд, надо обязать вернуть позицию.

Любая команда могла поступить так же: пожертвовать одним пилотом ради гарантированных очков. Может, топ-коллективы на это не пойдут, но середняки, которые должны использовать каждую возможность заработать очки, станут делать так постоянно. Думаю, мы можем увидеть, как другие гонщики начнут так поступать, чтобы партнер по команде попал в очки».

«Мне не кажется такое правильным, это само определение неспортивного поведения. Уверен, мы и другие команды обсудим вопрос с ФИА», – заявил директор трековой команды «РБ» Алан Пермейн.

В свою очередь, руководитель «Хааса» Аяо Комацу тогда похвалил своего подопечного:

«Кевин получил два штрафа, но, когда мы поняли, что он выпал из сражения за очки, то приняли отличное решение. Кевин пилотировал фантастическим образом, сдерживая ребят позади и сохраняя заданное время на круге, а Нико выступил безупречно. Огромная работа команды, поздравляю всех».

Он хвалил за командную тактику Кевина и после Майами.

Грубость на треке и за его пределами, пожалуй, является отличительной чертой Кевина. Причем под его горячую руку попадал даже нынешний напарник – Нико Хюлькенберг. Их перебранка после гонки в Венгрии в 2017, где Магнуссен выдавил Халка на траву, и предложение датчанина «отполировать его шары» стали одним из мемов современной «Ф-1».

На этом выяснения отношений не закончилось – уже после «Хунгароринга» Хюлькенберг назвал Магнуссена «пилотом с самым неспортивным поведением в пелотоне».

Однако, в 2022 году двое по собственному признанию впервые начали общаться. Это случилось, когда Нико заменял слегшего с ковидом Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин», а уже после его перехода в «Хаас» гонщики начали более-менее ладить.

Но нынешние подвиги Магнуссена вряд ли имеют сентиментальное объяснение. У датчанина все еще нет контракта в «Формуле-1» на следующий год, Комацу открыто говорит о «двух вакансиях на 2025-й», и, видимо, Кевин готов рисковать дисквалификацией даже ради того, чтобы остаться в «Хаасе». Судьи уже раздумывают над тем, как будут усмирять Магнуссена – его вызывали на особые слушания по неспортивному поведению и запросили у ФИА ужесточения регламента.

«Хотя мы не согласны с тем, как пилотировали машину №20 – в особенности это касается многократных нарушений пределов трассы – мы не считаем, что действия достигли уровня, который можно расценить как неспортивное поведение.

Тем не менее, стюардам необходимо рассмотреть ужесточение штрафов в соответствующих ситуациях, особенно в случае повторяющихся нарушений, чтобы воспрепятствовать подобному развитию событий. Мы четко поднимем данный вопрос перед ФИА и командой стюардов» – вердикт комиссаров Гран-при Майами.

Правда, в ближайшее время Кевину пока не выйдет так лихо разменивать штрафы на потенциальные очки, чтобы действительно не попасть под отстранение. После этапа во Флориде судьи вписали в его гоночную лицензию сразу пять штрафных баллов, доведя их общее число до 10. Еще два балла приведут к дисквалификации Магнуссена на одну гонку, и их легко можно получить за любое столкновение или захлопывание калитки. Под этим Дамокловым мечом ему придется ездить до марта следующего года. Как думаете, успеет перевоспитаться, или «Хаас» вновь ритуально пожертвует им ради продления агонии без развития еще на год?

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Фото: Hasan Bratic/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Chris Graythen, Clive Mason, Lintao Zhang