«Кровь вскипает», «Остальные же не врезались!» В «Ф-1» разнос сына миллиардера – зевнул торможение и вынес двоих

Реакция Ферстаппена вообще бесценна.

Ланс Стролл проводит невероятно слабый сезон за «Астон Мартин»: ужасно работает с шинами, истерит из-за максимальной скорости (хотя регулярно попадает в топы по этому показателю) и в целом не способен выжать из машины максимум. Его напарник Фернандо Алонсо говорит , что проблема в слишком большой чувствительности №18 к изменениям в болиде – однако с каждой гонкой любые комплименты в сторону парня все больше выглядят просто нелепыми попытками отмазать его от давления в прессе или просто хотя бы как-то психологически удержать от надлома.

Но на Гран-при Китая сын владельца команды и завода «Астон Мартин» канадского миллиардера Лоренса Стролла допустил новую глупейшую ошибку: влетел в «РБ» Дэна Риккардо перед рестартом после машины безопасности в 14-м повороте.

«Этот идиот просто вдарил по тормозам», – сказал Ланс по радио.

Повреждения оказались критическими – диффузор оказался уничтожен. Дэн позже потерял темп и в итоге сошел. Причем болид №3 же поддел следовавший впереди «Макларен» Оскара Пиастри – и сломал его тоже! В итоге №81 ничего не смог поделать с накатывавшим Алонсо в конце гонки и едва докатился до клетчатого флага 8-м.

Когда после финиша Риккардо передали слова Стролла, он пришел в ярость :

«Я понемногу начал успокаиваться, а потом мне сказали, что Ланс думает об инциденте. Оказывается, я идиот, это моя вина.

У меня кровь вскипела. Ведь все ясно как день, к тому же инцидент за машиной безопасности. Единственное, что тебе нужно делать – следить за болидом впереди. Мы не можем предсказать, как поведет себя лидер, не можем предполагать, что все ускоримся в 14-м повороте, так как гонка не начинается до пересечения контрольной линии.

Я очень стараюсь не сказать то, что хочу сказать. Но ## ### этого парня – и я еще вежлив. Если он так считает, то… да.

Может, через час, когда он пересмотрит момент, то возьмет на себя какую-то ответственность. Если нет, то ни я, ни кто-либо еще не можем ему помочь.

Он не просто задел меня, вызвал прокол или что-то такое – он оказался под моей машиной. Он с такой скоростью меня ударил – это не невезение.

Главное, что он до сих пор винит меня, вот в чем проблема. Когда пыль уляжется, я бы хотел, чтобы он понял. Надо сделать выводы. Все мы допускали ошибки. Я ошибался, все мы это делали. Важно, чтобы он понял: он стал тем, кто испортил гонку не только себе, но и мне. Это основной вывод, который можно сделать».

Судьи тоже не поняли маневра и наказали Стролла штрафом в 10 секунд. В вердикте они написали , что перед рестартом пелотон действительно ехал безумно плотно, однако Ланс вполне мог вовремя затормозить и избежать контакта.

Но канадец не согласен :

«Возникла цепная реакция. Кто-то во главе нашей группы затормозил [раньше обычного], – я не знаю, кто именно, – и тут тормозить начали все.

Машина, находившаяся передо мной, сбросила скорость с 60 км/ч до нуля практически мгновенно – и все, последовало столкновение. То есть это был просто один из таких моментов, неудачное стечение обстоятельств.

Думаю, мне дали штраф только по факту того, что я врезался в другую машину, но случилось все потому, что впереди кто-то нажал на тормоза и запустил цепную реакцию.

Даже не знаю, просто нахожу это странным: я получил штраф, потому что в конечном итоге именно я врезался в Риккардо, но ведь обстоятельства нельзя назвать обычными и сказать, что я просто взял и сам решил в него врезаться. Возникла действительно очень странная ситуация с запущенной цепной реакцией – и мне бы хотелось, чтобы при принятии решения стюарды учитывали данный фактор.

В целом же можно сказать, что я просто оказался не в том месте не в то время. То есть, я висел у соперника на заднем крыле, мы все готовились к рестарту – и нам просто не повезло, ведь до того момента наша гонка складывалась неплохо».

Кто на самом деле виноват в аварии?

Кандидатов много. Большинство считает, что в какой-то степени инцидент спровоцировали действия напарника Ланса – Фернандо Алонсо. В 14-м повороте испанец заблокировал колеса, из-за чего всему остальному пелотону пришлось резко замедлиться: Стролл не успел вовремя среагировать и влетел в Риккардо. Этой версии придерживаются даже в самом «Астон Мартин».

«Стюарды в последнее время суровы к Лансу и Фернандо [Алонсо], – сказал руководитель команды Майк Крак. – В этот уик-энд тоже. Такое было в спринте, такое было в Мельбурне, сейчас с Лансом – очень, очень быстрый вердикт без настоящего понимания. Я посчитал его очень, очень быстрым и очень суровым. Что есть, то есть.

Я полагаю, это была цепная реакция. В конце концов, видно было, что Фернандо заблокировал колеса, а следующая машина и все пилоты в каком-то смысле оказались застигнуты врасплох. В тот момент мы были рады, что не потеряли оба болида – мне кажется, ситуация началась впереди.

Мне бы хотелось, чтобы инцидент рассмотрели более детально. Мы попытались обсудить это, но вердикт выпустили очень быстро, обвинили Ланса, и он получил десятисекундный штраф в нагрузку к повреждению переднего крыла».

Другой вероятный виновник – лидировавший Макс Ферстаппен. Все-таки именно голландец первым сильно отпустил машину безопасности и собрал позади себя плотную «гармошку». Прогревая шины, Ферстаппен не особо заботился о том, что потом случится позади, ведь именно в следующем повороте и возобновлял гонку – реализуя право лидера для выбора момента возврата к активному заезду.

Позже в подиумной комнате голландец увидел инцидент и назвал виновным себя:

Макс: Боже мой!

Норрис: Уф…

Перес: Это во время машины безопасности?

Макс: Не может быть!

Норрис (Максу): Это все из-за тебя… Боже.

Макс: Это моя вина.

Вот только если пересмотреть момент в трансляции можно понять, что в большей степени ситуацию спровоцировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

№55 довольно сильно отпустил вперед Серхио Переса, а затем резко нагнал его и затормозил – Алонсо этого не ожидал и заблокировал колеса.

А уже дальше пошла цепная реакция:

И хотя все эти факторы важны, истинный виновник – все-таки Стролл. Ничто не мешало ему избежать контакта с Риккардо – ведь все оказались в равных условиях!

«Да, [все остальные внезапно затормозили], но они не врезались друг в друга», – отметил пилот «Макларена» Оскар Пиастри – другой пострадавший, тоже резко тормозивший прямо перед Лансом. Причем №81 проводит только второй сезон в чемпионате и раньше даже не гонялся в Китае, а №18 вот так отметил аж 150-й Гран-при в карьере!

Так что, наверное, Лансу сталоило бы внимательнее следить за обстановкой, но главное – прекратить поиск сторонних виноватых и научиться брать ответственность. Ведь пусть в команде и утверждают, что «весь проект всегда был завязан на нем» , ничто не помешает в будущем Лоренсу Строллу найти сыну замену . Бизнесмен безумно жаждет построить чемпионский коллектив – а для этого нужно, чтобы на полную выкладывались оба пилота (а не один 42-летний Алонсо).

К сожалению, это не про Ланса. Но если он все-таки хочет стать лидером и флагманом собственной команды, такие моменты тоже должен решать – хотя бы на уровне признания той вины, которая точно есть.

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Hasan Bratic, Wang Xiang/XinHua/Global Look Press