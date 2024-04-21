Самурай Алонсо: с 12-го в очки мимо Хэмилтона и «Макларена» за 5 кругов, мегасэйв, быстрейшее время на подбитой машине

Раскрасил финал Гран-при Китая.

Последний отрезок Гран-при Китая было бы скучно смотреть, если бы не главный ветеран «Формулы-1» – двукратный чемпион мира 43-летний Фернандо Алонсо.

Из-за стратегических решений (рискованная стратегия с «софтом» на срединный отрезок – у команды не осталось других опций свежих шин из-за просчетов по ходу уик-энда) он заехал на финальный пит-стоп позже всех и откатился на 12-е место за 12 кругов до финиша.

Казалось, больше половины аутсайдеров «Астон Мартин» просто не обгонит: Алонсо сам прогнозировал 9-е место перед стартом , да и шины прямых конкурентов были уже прогреты и не слишком изношены из-за сэйфти-каров.

Тем не менее, Алонсо выдал мегаотрезок – по скорости местами круче «Ред Булл»! И забрал балл за лучший круг – вытащил им себя по чистому темпу на четвертое:

И как же красиво он прорывался! Три болида – за первые же три круга:

Окон, Албон, Хюлькенберг… Не слишком впечатляет?

Зато следом ехал Хэмилтон на «Мерседесе» – и в погоне за ним Алонсо даже так активно атаковал, что закатил на гравий!

Но спас болид феноменальной моментальной реакцией!

Еше на поребрике, но уже отловлен полным обратным движением руля. Это пилотаж грандиозного уровня:

Естественно, Хэмилтон не смог удержаться – на том же круге Фернандо обогнал и его, и Пиастри.

И вернулся хотя бы на 7-е после падения с пятого.

«Очень хорошая гонка, мне было очень весело, особенно когда я атаковал на последнем отрезке на свежих шинах – которые позволили нам забрать лучший круг гонки.

С машиной безопасности получилось грустно. Она была на трассе слишком долго и облегчила задачу тем, кто был на «харде» – но слушайте, мы финишировали в 10 секундах позади «Феррари». Это невообразимо. А на старте, в равных условиях, мы вновь отыграли позицию и повеселились.

Но когда по ходу гонки болид падает на более свойственную ему позицию, это чудо оказаться на седьмом месте впереди [Льюиса] Хэмилтона и [Оскара] Пиастри. Это не совсем нормально, ведь наш болид примерно на секунду уступает «Макларену» или «Феррари» в гоночном темпе. Так что мы очень счастливы.

В гонке у нас был только один хороший ход – это переход на «хард». Но когда мы его поставили, появилась машина безопасности. Мне пришлось перейти на «софт», чтобы решить вопрос, но не сработало. Так что возможно, было бы лучше просто не участвовать в спринте в субботу – меня бы не оштрафовали, а я б сохранил лишний комплект шин для гонки», – оценил стратегию двукратный чемпион.

Вообще Алонсо стартовал даже третьим и после первого круга занимал второе – стартовые повороты ему особенно удались:

Но все-таки нынешний «Астон Мартин» действительно не способен на равных сражаться с болидами вроде «Феррари» и «Макларена» – особенно когда еще перед началом заезда ее спешно латают после знакомства с камнем на установочном треке. В Шанхае постоянно ветрено, без гонок поддержки очень грязно, и Фернандо поломал немного днище о такой по пути на решетку:

Да, все это Алонсо выдал на подбитой и восстановленной буквально за пять минут до начала гонки машине. Ну самурай же!

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