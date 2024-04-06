Прогресс «Феррари» внезапно породил новую проблему! И Леклер провалил квалу из-за нее

Смена рутины в Скудерии.

После триумфа в виде дубля в Австралии «Феррари» довольно средне проводит уик-энд на «Сузуке». В квалификации Скудерия на полсекунды отстала от «Ред Булл» и пропустила вперед «Макларен». Причем если Карлос Сайнс (4-й) понимает причины слабого темпа в субботу (хотя в детали он вдаваться не стал), то проваливший квалификацию Шарль Леклер (8-й) растерян .

«В большинстве случаев, когда вы становитесь восьмыми, этому всегда есть объяснение – будь то ошибка в одном повороте или в настройках.

Но, по правде говоря, у болида чувствовался хороший темп. Круг ощущался вполне хорошо, только не хватило еще сцепления, чтобы проехать быстрее.

С первого сегмента наблюдалась немного странная картина, которая, я считаю, связана с подготовкой шин – но это не единственный случай в этом году.

В общем, нам придется подробнее изучить этот вопрос и попытаться понять, что я мог бы сделать лучше, чтобы прогреть шины в квалификации. Потому что сейчас по большей части я испытываю трудности именно с этим. У меня нет этому объяснения», – сказал монегаск.

Объяснение нашлось у техэкспертов.

«Феррари» решила фундаментальную проблему – и тем самым создала новую

Несколько лет Скудерия страдала от сильнейшего износа шин: на длинной дистанции темп болида после стабильных кругов резко падал – и все из-за быстро уходящей резины. В Маранелло долго не знали, как с этим справиться, и 2024-й год стал поворотным моментом.

«Мы стали лучше справляться с проблемой износа шин, – говорил после первых двух этапов инженер «Феррари» Джок Клиа. – В позапрошлом и прошлом году главным образом нас критиковали именно за проблемы в данной области, но затем нам удалось поправить ситуацию и на Гран-при Лас-Вегаса Шарль Леклер показал, что способен работать с шинами не хуже Макса Ферстаппена.

Так что да, мы считаем, что стали лучше понимать работу машины в данной области и продолжаем двигаться в правильном направлении».

В восторге были и пилоты. К примеру, вот как Карлос Сайнс расхваливал новую SF-24 после Гран-при Бахрейна, где приехал третьим:

«Я люблю активные гонки, люблю обгоны, агрессивный пилотаж, атаковать. А с прошлогодней машиной делать это зачастую было просто невозможно.

Я помню, как на презентации болида этого года говорил, что хотел бы получить машину, с которой мы сможем гоняться, атаковать соперников и не слишком беспокоиться об износе шин. И именно это мы и получили. Первую гонку сезона я провел в атаке, остался доволен заездом и финишем на третьем месте. Мне все понравилось».

Вот только чтобы избавиться от износа, «Феррари» – как отмечает, в частности, эксперт Федерико Альбано , – пришлось уменьшить нагрузку на шины. А это привело к проблемам с прогревом, из-за чего болид теряет в сцеплении и плохо проходит медленные повороты.

«На шинах «хард» мы чувствовали себя комфортнее, потому что они не так сильно перегревались. При этом данные шины было сложнее прогревать, возникали проблемы с блокировкой колес. Но как только тебе удастся прогреть шины – ты можешь атаковать», – рассказывал Сайнс после первого этапа.

И если Карлос еще может нивелировать проблему благодаря своей технической подкованности (с прошлого сезона «Феррари» даже дает все техновинки сперва испанцу ради грамотного фидбека), то Леклеру гораздо сложнее. Шарль жалуется на плохой прогрев практически каждый этап – например, после квалификации в Джидде:

«На первом круге в третьем сегменте мы пытались по-другому провести круг подготовки, но это сложилось не очень хорошо. На втором круге удалось собрать все воедино, и я выдал все, что было в машине».

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Или там же после гонки :

«Сегодня мы выжали максимум. В начале отрезков были проблемы – и на «медиуме», и на «харде», тяжело было «включить» шины. А к концу отрезков все было довольно хорошо».

То же самое в Австралии:

«На втором отрезке – первом на шинах «хард», – у меня возникли трудности. Мне не удавалось достаточно хорошо работать с шинами. Но вот последний отрезок прошел лучше. Первое и второе место – это лучший результат, который мы могли показать.

На первом отрезке нужно было защищаться от конкурентов позади, поэтому мы провели свой пит-стоп немного раньше. И начиная с этого момента Карлос был очень быстр, а у меня начались трудности с шинами. Думаю, что все было решено после первого пит-стопа».

Как это работает – разбираемся на примере Японии

Субботний провал Шарля на «Сузуке» – ярчайшая демонстрация проблем SF-24 с вводом шин в «рабочее окно». Раскрытию проблемы знатно поспособствовала прохладная для гонок погода (17-19 градусов), так что намеки на трудности появились еще по ходу третьей практики.

Ниже телеметрия быстрых кругов Леклера и Ферстаппена из последней тренировки. Шарль проиграл в первом секторе 0,15 секунды – и все это в первых двух поворотах. В следующих «S-ках» монегаск был быстрее «Ред Булл», а потом значительно уступил Ферстаппену в шпильке (+0,05 с) и шикане (+0,15) – то есть на протяжении всего круга Леклер терял именно в медленных поворотах. Это говорит о плохом сцеплении, которое, вероятнее всего, вызвано как раз слабым прогревом шин.

А это уже данные кругов на «софте» . Посмотрите, как Леклеру (красные графики) вновь тяжело в медленных поворотах: ему приходится часто корректировать разгон и в целом сложно работать с педалью (нижние графики) – на его фоне Карлос (желтый) выглядит намного увереннее. Похоже, и тут дело в плохо прогретых шинах.

Еще одно наглядное подтверждение – тайминг по секторам (здесь взяты личные лучшие времена пилотов на каждом из участков трассы).

Меньше всего «Феррари» уступила во втором секторе, где единственный медленный участок – шпилька. В первом секторе все похуже – а короткий третий с его шиканой вообще превратился в катастрофу для Скудерии. Леклер здесь проиграл Ферстаппену аж 0,3 секунды.

Но опять же – здесь большую роль играют не лучшие погодные условия этого уик-энда. В целом же болид «Феррари» едет значительно лучше, чем в прошлые годы – а значит, концепция работает (по крайней мере пока). Пару неудач Скудерия вполне может пережить, и если инженеры продолжат улучшать машину в том же духе, то о перегреве можно будет забыть.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press