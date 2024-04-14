Теперь Алонсо будет гонять в «Ф-1» до 45 лет (а думает вообще о 50!) Это еще 190 Гран-при?

В 42 сдал лучшие физтесты в жизни!

После перехода Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» на (предположительный) контракт по схеме 1+1+1 весь гоночный мир удивлялся: выходит, он собирается гоняться в «Ф-1» до 44 лет, это же так прекрасно! Как же он сможет? А он вообще вывезет? Чем его таким кормят?

Сезон-2023 с 8 подиумами, невиданным для команды четвертым местом общего зачета и «маневром года» по версии фанатов на ФИА Гала доказал: №14 вкручивает на все деньги и в 42 года. Мотивируют его постоянные внутренние сомнения и самоманьячество , а по силе он до сих пор круче молодых, как и по скорости реакции .

Причем последний тезис Фернандо даже усилил во время презентации AMR24 для нового чемпионата – оказывается, физтесты на предсезонке он вообще сдал на лучшем уровне в карьере и сейчас думает, стоит ли продлевать карьеру!

«Несколько лет назад я бы сказал, что 42 года или 41 – это предел. В прошлом году я увидел, что есть мотивация и хорошие выступления, и теперь думаю, что могу гоняться еще несколько лет.

Этой зимой я превзошел ожидания на физических тестах, так что сказал бы, что при наличии мотивации и стремления можно выступать, наверное, до 48, 49 или даже 50 лет.

В то же время приходится жертвовать всем в жизни. «Ф-1» требует полной самоотдачи. Я могу гоняться еще несколько лет, но не знаю, захочу ли выступать в 50 лет, учитывая такой жесткий календарь. Не из-за недостатка навыков, а потому что мне интересны и другие вещи в жизни».

11 апреля испанец определился – и подписал контракт «Астон Мартин» минимум до 2026-го с опциями продления и дальше, и превращением в амбассадора.

«Возраст – это всего лишь цифра в паспорте, – заметил сам Алонсо насчет вопросов о возрасте. – Если точнее, то свой возраст я даже считаю своим преимуществом.

Для меня это проект жизни в каком-то смысле, это длиннейший контракт, что я когда-либо подписывал в своей карьере.

Вероятно, с возрастом возникает всего одна по-настоящему актуальная проблема – речь о необходимости в принципе интенсивно готовиться и тренироваться к сезону «Формулы-1». Ты должен понимать, что проведешь в разъездах 300 дней. И должен организовать свою жизнь таким образом, чтобы полностью посвятить себя спорту.

Дело не в гонках. Глядя на календарь, я боялся, что он окажется слишком тяжким для меня. Так много обязанностей на предсезонке со всеми фотосессиями, презентациями машин, все эти вещи требуют многого от пилотов в общем и от меня в частности, особенно на нынешнем отрезке моей карьеры.

Вот я и сказал: «Дайте мне пройти через этот тяжкий период, через вызов маркетинга с медиа и всего такого, перемещений, смены часовых поясов и длительных перелетов. И если я почувствую, что больше не наслаждаюсь, лучше будет не гоняться дальше. А если я пройду через все это и сохраню любовь к гонкам, то я продолжу. Почему нет?» Это были главные вещи, которые я хотел прояснить для самого себя. «Ф-1» пожирает все твое время. Нужно жертвовать всем остальным ради гонок, и я хотел прояснить для себя, хочу ли все еще делать это.

Я ощутил, что люблю гонки так сильно, что просто не могу сейчас остановиться. Жертвы меньше, чем страсть, которую я получаю от гонок.

Я дышу «Ф-1», я живу «Ф-1», я тренируюсь, чтобы выдерживать «Ф-1», я ем, чтобы войти в форму для «Ф-1», и я не дошел до момента, когда я бы хотел поменять стиль жизни. Я люблю то, что делаю. Я не стал бы счастливее, сидя дома и глядя «Ф-1» по ТВ, потому что я все еще считаю, что должен быть здесь.

Наибольшим беспокойством насчет плохой стороны работы пилота для меня была и остается невозможность видеть семью и жить обычной жизнью, или завести собственную семью, такие вещи. Но здесь я сказал себе: окей, посмотрим на мои чувства год за годом, месяц за месяцем.

Да, это правда, мне будет 45 лет и я буду гоняться, – признал реальность Фернандо. – Но у нас очень честные отношения с «Астон Мартин». Если однажды я перестану чувствовать мотивацию, почувствую потерю скорости или остроты – буду первым, кто поднимет руку и скажет: «Может, я потерял тут и там», и мы найдем решения».

Таким образом с нынешним календарем к концу его контракта он достигнет титула первого пилота с 400 Гран-при в «Формуле-1» (уже на Гран-при Катара в 2024-м). Финал сезона-2026 станет 1173 Гран-при в истории, а у Алонсо накрутит 452 участий в Гран-при и 449 стартов в гонках. Так испанец так или иначе зафиксируется как минимум на 38,53% от всех этапов за всю историю «Формулы-1» на момент истечения действующего контракта. И станет первым после Грэма Хилла с 1975 года 45-летним пилотом на стартовой решетке. История!

Что же за тесты такие? Как Алонсо вообще пришел к мысли гоняться до 45 и до 50 лет?

«Обычно мы выполняем те же тесты из года в год, – пояснил ветеран на медиасессии после торжественной части. – Первый блок – в итальянских Альпах, в горах.

Мы сохранили все исторические данные по показателям моего тела и кардио на одном, двух и пяти километрах, а также в период восстановления, а также тысячу и один тест соотношений жира и мышц, реакции, максимальных весах в зале.

Некоторые тесты за последние пять-шесть лет показали минимальные спады в результатах, особенно по части мышц, потому что с 30-35 лет ты начинаешь терять немного мускульной массы.

А в этом году я смог вернуться на максимальные уровни. Частично благодаря питанию, мы его поменяли. Попытались снова набрать немного мышц для компенсации возрастного фактора, но без потери скорости реакции и кардиовыносливости. Получилось удивительно успешно, и я мыслю очень позитивно.

Теперь «Астон Мартин» нанял отдельного спеца-нутрициолога, и он стал настоящей находкой. Он изменил немного подход к тому, как мы смотрим на вещи и оцениваем тело. Так много вещей, которые они знают в смысле лучших объяснений! Например, сдвиги в сторону диеты, больше основанной на растительной пище.

Может, не полностью строгой, но в том направлении, чтобы попытаться найти чуть больше энергии в пище, чуть больше в резервах и в теле, и добавить в него больше выносливости».

Следующий шаг – лучше отдыхать от Гран-при и отключаться от работы. Зимой он сократил количество рекламных, маркетинговых и спонсорских мероприятий и смог уделить хорошую зиму хорошей подготовке – по своим же словам.

«Я тренировался спокойнее, хотя и сезон действительно закончился чуть раньше, чем предыдущие, и у меня оказалось больше времени на подготовку. Но эта зима вышла намного веселее, чем все предыдущие. Раньше зимами мне всегда было чем заняться: много публичных событий, или смена команд и прохождение необходимых знакомств и процедур на фабриках.

В этот раз я наконец смог уделить время себе, погонять на других машинах, что помогло мне пройти через предсезонку в лучшей форме в жизни».

Тот же вектор он собирается сохранять и в 2024-м – и со спонсорскими мероприятиями, и с путешествиями. Отрезать все лишнее, минимизировать время вне дома – партнеры «Астон Мартин» точно будут недовольны, но Фернандо думает только о результате!

«Думаю, нам нужно путешествовать еще эффективнее и проводить правильное время в нужных местах. Все разные, но в моем случае, с таким календарем, я постараюсь проводить как можно меньше времени на долгих вылетах на гонки в конкретных городах, конкретных треках.

Типа Японии, Австралии, Китая. Постараюсь сражаться с джетлагом по-другому и не приезжать туда как можно раньше, забирая время у пребывания дома. Эта энергия, батареи продолжают пустеть весь сезон.

Это будет мой 24-й сезон в «Ф-1» или что-то в этом роде. Я отдал больше 24 лет жизни этому спорту, и я счастлив этому, мне норм. Я смогу продолжать еще несколько лет. Но да, пока не знаю, сколько осилю с таким календарем и прочим загруженным расписанием. Может, и до 50 лет, а может, и нет. Не из-за способностей или физической формы, просто есть же и другие вещи в жизни».

А что, если все-таки попробует дотянуть до 50 лет?

Ох, возникает так много вопросов!

До какого это сезона? 2032!

Сколько еще это гонок? По нынешнему календарю без расширений + 192 Гран-при!

Сейчас у Фернандо на счету 377 этапов. Если он проедет все, то закончит карьеру с лицевым счетом в 569 Гран-при!

Всего на его счету окажется 28 лет в «Ф-1» из 82 лет ее существования. 34% всей истории чемпионата пройдет с Фернандо в составе!

Самому молодому его нынешнему сопернику Оскару Пиастри исполнится 30 лет . Нынешнему напарнику Лансу Строллу – 33 года .

Cамый старый победитель Гран-при на данный момент – Луиджи Фаджиоли: 53 года и 22 дня . Его Алонсо не перебьет, но может претендовать на место №2 – сейчас оно принадлежит Джузеппе Фарине, победившем на Гран-при Германии 1953-го в 46 лет, 9 месяцев и 3 дня. Всего победителей старше Алонсо на данный момент только 5 : еще Хуан Мануэль Фанхио (46 лет, 1 месяц, 11 дней), Пьеро Таруффи (45 лет, 7 месяцев и 6 дней) и Джек Брэбэм (43 года, 11 месяцев и 5 дней). Всего побеждали только 9 гонщиков старше 40, и самый недавний случай – Найджела Мэнселла на Гран-при Австралии 1994-го в его 41 года, 3 месяца и 5 дней.

C поулами – те же люди: Фарина, Фанхио, Брэбэм. 47, 46 и 44 года. Всего только пятеро гонщиков старше 40 лет брали поулы на данный момент (еще Марио Андретти и Найджел Мэнселл).

Луиджи Фаджиоли

На подиумы в возрасте 40+ поднимались 27 гонщиков, и Алонсо в рейтинге пока 18-й. Рекордсмен – Луиджи Фаджиоли в 53 года, второй – Луи Широн в 50 лет и 9 месяцев, третий – Фелисе Бонетто (49 лет, 11 месяцев, 29 лет). Не похоже, чтобы Фернандо удалось бы попасть здесь в рейтинг самых-самых, но кого он теоретически может превзойти? До Мориса Тринтиньяна ему уже не хватило только одного дня. Билл Холланд, Жак Лаффитт и Сэм Хэнкс брали подиумы в 42 – их №14 может подвинуть до конца 2024-го, а дальше Михаэль Шумахер (43 года и самый «недавний» в рейтинге – 2012 год), целая армада 44-летних из Брэбэма, Луиджи Виллорези, Луи Розье, Карла Клинга, Фанихо и Фарины. В основном – герои 50-х.

По быстрейшим кругам лидирует Фанхио в 46 лет, но Алонсо тут же в топ-10 после Гран-при Нидерландов 2023-го. Всего таких ветеранов – 13 человек.

Очки в возрасте свыше 40 лет набирали 42 человека, и Фернандо тут пока 30-й. Топ-5 рекордсменов – в 50+, так что Алонсо потенциально сможет зацепить только место №6 Пьеро Таруффи (48 лет, 10 месяцев и 30 дней). С другой стороны, при конкурентоспособной машине №14 сможет подниматься на позицию чуть ли не каждый месяц!

В целом же участвовали в Гран-при свыше сотни пилотов старше 40 лет, 46 гонщиков старше 45 лет и 12 героев старше 50-ти. В основном все гоняли в 1950-х и 1960-х с редкими вкраплениями рента-драйверов 1970-х: самым опытным «профессиональной» эпохи можно назвать двукратного чемпиона «Ф-1» Грэма Хилла, стартовавшего в последний раз в 45 лет, 11 месяцев и 11 дней на Гран-при Бразилии 1975-го. Если Алонсо превзойдет его достижение сейчас, это будет действительно исторический и выдающийся результат. Не вышло с «Тройной золотой короной» – так хотя бы главного ветерана!

Причем Фернандо уже мотивирует на долголетие и коллег – например, 34-летнего Валттери Боттаса.

«Когда наблюдаешь за Фернандо, это довольно сильно мотивирует. Он до сих пор выступает отлично. Он уже не мальчик, но я бы не сказал, что это хоть как-то сказалось на его скорости.

Сколько буду выступать я? Не хочу называть число. 40 лет – звучит как большая величина. Сейчас мне 34, но я могу легко гоняться еще пять лет или вроде того. Моя личная цель – так или иначе забраться на подиум в ближайшие два или три сезона. В данный момент мой приоритет – проект «Ауди» и участие в нем в долгосрочной перспективе. В идеале как лидера. Сейчас это моя главная цель». А ведь немцы придут заводским брендом только в 2026-м!

А неужели все это правда возможно? Растительная диета поможет Алонсо?

Отвечает наш эксперт из раздела «Здоровье» Ольга Бадрина – все-таки Фернандо, похоже, повезло и генетически.

«Старение – физиологический процесс , который нельзя остановить: истощается запас стволовых клеток, в ДНК накапливаются ошибки, которые приводят к болезням, снижается уровень белка. Но у разных людей этот процесс отличается: то есть одни могут и в 70 бегать марафоны, другие – уже в 30 не смогут подняться на второй этаж. Поэтому считается, что старение напрямую не связано с возрастом, в большей мере оно зависит от внешних факторов: условий окружающей среды, физической активности, питания, хронических болезней, качества сна.

Сейчас люди живут дольше и в целом чувствуют себя лучше благодаря развитию медицины, улучшению питания, гигиены, условий труда, активному образу жизни, а также социальным и экономическим изменениям, которые снижают риск заболеваний, способствуют общему здоровью и повышают доступность медицинского обслуживания и социальной поддержки.

Если говорить про спортсменов, то у них есть так называемый пик физической формы. Раньше считалось, что он приходится примерно на 20–25 лет, а спад возникает из-за физиологических изменений, связанных со старением организма и ухудшающих спортивные результаты. Сейчас у врачей и ученых на этот счет другое мнение. Доказано, что в большей мере на спортивные результаты влияет образ жизни, наследственность, количество травм. Поэтому несмотря на то, что большинство спортсменов – это все-таки люди не старше 30 лет, некоторые выступают на элитном уровне даже после 40. Например, звезда НФЛ Том Брэди завершил карьеру только в возрасте 45 лет, канадский хоккеист Горди Хоу провел свой последний матч в возрасте 52 лет, легендарная гимнастка Оксана Чусовитина объявила о завершении карьеры в 46 лет. На самом деле примеров таких спортивных долгожителей немало. А в некоторых видах спорта, например, в гольфе или конном спорте все начинается только после 30 лет.

Но есть и свои нюансы. Физиологически, до 30 лет организм стремится к тому, чтобы стать сильнее: уровень тестостерона, стимулирующего рост мышц и укрепление костей, находится на пике, поэтому нарастить мышцы в этом возрасте легче. После 30 начинается саркопения – постепенная потеря мышечной массы на 3−5% каждые 10 лет. Но так происходит только если ничего не предпринимать. Саркопению можно замедлить, а иногда и остановить с помощью силовых тренировок. Просто они даются труднее, чем в молодости. После 50 лет снижается мышечная сила, скорость реакции и выносливость, а кости становятся хрупкими, что повышает риск травм. Тем не менее тренировки и правильное питание могут помочь справиться с этими изменениями. Да и грозит это не всем спортсменам. Некоторые сохраняют высокую производительность и после 40 лет благодаря генетическим особенностям».

То есть Алонсо все делает прямо по науке: больше и разнообразнее в силовых тренировках, а растительное питание действительно поможет? Похоже на то:

«Преимущественно растительная диета напрямую не связана с улучшением спортивных показателей и здоровья, но такой рацион позволяет сократить количество вредных насыщенных жиров и трансжиров, и употреблять больше полезных медленных углеводов, ненасыщенных жиров, клетчатки, магния, фолиевой кислоты, которых большинство из нас недобирает в обычной жизни.

При этом полностью исключать животный белок не обязательно. Чтобы быть здоровым, достаточно просто есть больше овощей, зелени, бобовых, фруктов. Но Алонсо и не говорит, что планирует полностью отказаться от мяса.

Исключая животные продукты из рациона полностью, человек сильно сужает выбор полноценных источников белка, в которых содержатся все незаменимые аминокислоты. Дело в том, что большинство растительных продуктов содержат в себе преимущественно «неполные» белки. Придется заморочиться при составлении рациона: комбинировать в один прием пищи разные растительные продукты (например, крупы, бобовые и орехи), чтобы набрать все необходимые аминокислоты, а также другие ценные вещества (цинк, кальций, железо, омега-3, витамин D и B12)».

Интересно, какой секрет Фернандо откроет следующим? И пожелает ли после этого гонять вечно?

Что еще прочитать про гоночного маньяка Фернандо Алонсо?

Фото: Gettyimages.ru /Mark Thompson, Dan Mullan, Jared C. Tilton; Zoltan Glass/NMeM/Global Look Press ; Instagram/fernandoalo_oficial