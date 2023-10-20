В «Ф-1» задрали максимальные штрафы вчетверо – до миллиона евро! Гонщики ошеломлены

«Некоторые за год зарабатывают меньше».

Регулятор мировых гонок – Международная автомобильная федерация ФИА – продолжает поход за деньгами самых богатых автоспортивных чемпионатов. После требований добавить 11-ю команду в «Формулу-1» ради расширения финансирования и угроз отмены Гран-при со сложным судейством без расширения выплат для регулятора ФИА нанесла новый удар: утвердила на Международном совете увеличения лимитов по штрафам.

Теперь участников «Формулы-1» могут оштрафовать на максимальную сумму в миллион евро (и команду, и гонщика!), участников других чемпионатов мира (вроде WEC или раллийного) – на 750 тысяч, а во всех остальных сериях – на полмиллиона.

Решение окончательное и фактически уже поступило в измененный регламент – Гран-при США «Формула-1» начнет с новыми лимитами.

Естественно, у ФИА есть весомые аргументы в пользу увеличения максимальной суммы штрафа: предыдущая в 250 тысяч евро не индексировалась 12 лет и «больше не отражает современные потребности автоспорта», а наибольшее наказание прилетало любым участникам любых гонок в абсолютно исключительных случаях. Самые частые взыскания – вроде 100-200 евро за превышение скорости на пит-лейн или 50 тысяч евро в случае грубого нарушения безопасности вроде пересечения трека во время гонки (наложено на Льюиса Хэмилтона на Гран-при Катара).

Тем не менее, повышение произошло внезапно, стремительно и резко – гонщики реально ошеломлены, ведь теперь в случае неудачного стечения обстоятельств у некоторых может не хватить и годового гонорара на выплату штрафа!

«Не все столько зарабатывают», «Леклер может отдать часы, а меня просто больше не увидят», «Только если пойдет на благое дело»

Решение о повышении штрафов удачно выкатили прямо перед медиаднем на Гран-при США – и гонщики получили шанс обсудить новость горяченькой и еще до консультаций с пиарщиками команд.

Вышло эмоционально!

«Надо хорошо подумать о том, какой месседж это посылает зрителям, – высказался семикратный чемпион «Ф-1» Льюис Хэмилтон. – Если [ФИА] будет штрафовать на миллион, то надо сделать все возможное, чтобы деньги на 100 процентов шли на благое дело.

В нашей индустрии много денег, и их более чем достаточно, чтобы улучшить доступность, многообразие, создать больше возможностей для тех, кто обычно не имеет шанса пробиться в такой спорт. Так много целей в мире. Только так [ФИА] получит мои деньги».

«Страшно», – лаконично выразился пилот «Альфа Таури» Дэн Риккардо.

«Звучит нелепо. Шарль Леклер может просто отдать свои часы (отсылка к сотрудничеству монегаска с компанией Richard Mille и лимитированной собственной версии стоимостью 400 тысяч, которую у него однажды украли в Тоскане – Sports,ru), но я испарюсь, меня больше не найдут», – отреагировал пилот «Хааса» Кевин Магнуссен.

«Огромная сумма. Без понятия, какие действия заслуживают штрафа в миллион евро. Некоторые гонщики зарабатывают меньше. Это большие деньги», – удивился сам Леклер из «Феррари».

«Немыслимая сумма! В дебютном сезоне «Ф-1» я зарабатывал пятизначную сумму, а потратил шестизначную, – высказался пилот «Мерседеса» и глава Ассоциации пилотов Гран-при Джордж Расселл. – Платил тренеру, помощнику, за все перелеты и еще много чего. То же происходит, наверное, у четверти пилотов. Наверное, 40% стартовой решетки зарабатывает меньше нового максимального штрафа.

Не поймите меня неправильно. Мы занимаемся любимым делом и не жалуемся на это. Но давайте подсчитаем, сколько останется, если такого гонщика с тратами на 100 тысяч еще и оштрафуют на миллион. Что тогда случится? Мы уже спрашивали ФИА, куда пойдут деньги от штрафов, но внятного ответа пока не получили.

Если они действительно верят в заслуженность штрафа в миллион и собираются инвестировать эту сумму в спорт, возможно, кто-то с большой зарплатой его заплатит, и с радостью. А мне это не кажется вменяемым.

Такое чувство, будто цифры штрафов и сейчас просто берут из воздуха. Это все делает наш спорт таким… Я даже не знаю, какое слово тут подобрать. В мире так много проблем с бедностью, как вообще федерация может швыряться такими идеями с шести- и семизначными штрафами?».

«Первые два, три, даже четыре года зарплата пилота «Ф-1» и близко не такая, какой ее считают люди, – согласился Алекс Албон из «Уильямса». – Мне просто любопытно, как это должно работать, ведь многие жертвы пилотов вообще неизвестны. Если штраф загонит тебя в долги, это будет слишком сурово.

Пилоты уже должны платить за суперлицензии, а она уже крайне дорогая (11 000 единовременного взноса и по 2200 за каждое набранное очко, сумма у некоторых пробивает полмиллиона – Sports.ru). Я больше не знаю спорта, где нужно так много платить просто чтобы попасть в него, что само по себе делает вид спорта совершенно несравнимым. Если она повышают штрафы до миллиона, то на самом деле целят в 3-4 гонщиков, потому что остальные просто не смогут оплатить такое».

«Звучит не слишком соразмеримо, – высказался и главный ветеран чемпионата Фернандо Алонсо. – Мы уже и так в спорте, который считается очень закрытым и суперэлитным. Мы поднимаем темы устойчивого развития, окружающей среды, мы изо всех сил пытаемся стать доступнее и все такое. Так что когда выдвигаются такие огромные цифры, они звучат неправильно».

«Если касание заднего крыла – это 50 тысяч, то хотелось бы знать, за что выпишут миллион. Может, тогда мы еще проспонсируем бутылки вина. Я подготовлюсь», – пошутил трехкратный чемпион «Ф-1» Макс Ферстаппен. Или не пошутил?

А за что вообще могут быть такие штрафы?

Гонщики, очевидно, впечатлились здоровенной суммой – и их можно понять: ведь не у всех штрафы покрывает команда по контракту, а рост предела в четыре раза позволяет и предположить, что старые «обычные» суммы тоже вырастут.

Тем не менее, самим пилотам почти никогда не назначали наказания свыше 50000 евро за самые откровенные нарушения протокола, безопасности и этики. Суммы свыше 100 тысяч прежде всего направлены на команды, и повышение совершенно точно коснется прежде всего именно их – за возможные небезопасные выпуски с пит-стопов и нарушения правил при технических инспекциях (например, как «Феррари» штрафовали на 50000 евро за несовпадение количества топлива или за наезд на механика на пит-стопе в 2018-м).

Да, даже за такие нарушения не назначали предельные суммы, так что мы вряд ли увидим миллионные штрафов за гоночные инциденты.

А в разборках и протестах за пределами Гран-при и раньше могли штрафовать свыше потолка – например, «Рейсинг Пойнт» за скандал с копированием деталей «Мерседеса» в 2020-м прилетел счет на 400 тысяч.

Суммы наказаний точно вырастут, но миллион – это нечто совершенно экстраординарное.

Куда идут деньги от штрафов?

Новости о повышении взысканий за нарушения так всех взволновали, что ФИА даже пришлось дополнительно напоминать, куда же идут деньги: на картинговые треки и активности для локальных федераций по грантовой системе, а также на гранты для программ обучения официальных лиц для гонок.

Если вкратце, ФИА остается на позиции «некоммерческой организации»: «Все доходы, превышающие наши операционные расходы, направляются на развитие фундаментальных проектов: университет ФИА, стипендиальную программу для инженеров и другие проекты и инициативы членов нашего клуба (244 штуки в 146 странах мира)». Есть и благотворительный фонд ФИА, который финансирует повышение безопасности трасс и болидов, помогает организации серий вроде национальных «Ф-4» в США и Австралии и продвигает безопасность за пределами автоспорта.

Проблема только в том, что в последние несколько лет ФИА фиксировала бюджетный дефицит на 20 млн евро. Президент федерации Мохаммед бен Сулайем потому и активничает в спорах с командами и отбивает критику судейства с требованиями «нам нужно больше ресурсов».

И повышение сумм штрафов – логичный следующий шаг по добыче дополнительных денег для закрытия финансовых дыр и увеличения финансирования для подготовки заездов. Системы обучения дополнительных стюардов и маршалов помогут подготовить или переучить работников треков и судей, чтобы лучше и быстрее убирать обломки, эвакуировать машины и выдавать штрафы. Если деньги действительно пойдут на оплату новых или расширенных курсов, то ситуация окажется не настолько некрасивой.

Фото: HOCH ZWEI, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press