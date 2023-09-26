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Гонщик из США набил болидов «Ф-1» на $4 млн за год, но его оставляют? Чем же он так убедил?

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Дилемма «Уильямса».

В 2023-м рынок пилотов «Формулы-1» закрылся даже как-то слишком быстро: уже 23 сентября на Гран-при Японии «Альфа Таури» объявила о распределении машин между Юки Цунодой и Дэном Риккардо. Так завершилась волна продлений: до нее «Макларен» закрепил Оскара Пиастри до 2026-го, а «Альфа Ромео» подтвердила Чжоу и Боттаса.

Осталось только одно незакрытое контрактом место – в аутсайдере «Уильямсе».

Сейчас его занимает американский новичок Логан Сарджент – и в последние гонки он особенно не впечатляет.

Точнее, нет – еще как впечатляет, но с отрицательной стороны! Четыре Гран-при подряд с авариями – давно в «Ф-1» такого не было. Пусть в Нидерландах Логана один раз подвела гидравлическая система, отправившая машину в стену вместо поворота, а во второй раз в сложных условиях ошибка действительно вышла миллиметровой и разбиться на подсыхающем треке мог кто угодно, но затем…

В конце Гран-при Италии Сарджент на изношенных шинах оборонялся от Валттери Боттаса на более свежих. Финн нашел траекторию для обгона и вырвался вперед – обидно, но ничего не поделаешь. Логан же (на совсем укатанном «харде»!) попытался по внутренней перетормозить Боттаса в попытке контратаки – закончилось все весьма предсказуемо:

В Сингапуре Логан на середине гонки упустил концентрацию – и оказался в стене:

А на Гран-при Японии американец сперва не совладал с машиной в квалификации – перегрел покрышки, словил попутный ветер и вместо безопасного отказа от быстрого круга решил все-таки попробовать разогнаться:

«У меня были проблемы с перегревом колес на последнем секторе, я потерял контроль на выходе: возможно, слишком агрессивно надавил на газ, а еще попутный ветер...» – пояснил Сарджент.

То есть новичок продолжает агрессивно атаковать при явно рискованной ситуации!

В гонке же Логан заблокировал колеса во время борьбы за предпоследнюю позицию – и вновь убрал Боттаса в гравий буквально на ровном месте:

Шеф «Уильямса» Джеймс Воулз обычно защищал Логана, но после череды японских аварий высказался о новой волне списанных деталей с явным неодобрением:

«Из-за ограничений на бюджеты нельзя производить слишком много запчастей в конце сезона. А у нас, скажу честно, больше инцидентов, чем мы ожидали. Пока у нас достаточно деталей, но нам придется отвлечься от других задач ради изготовления новых».

Хотя набил Сарджент действительно прилично: по расчетам реддитора basspro24chevy (ведет статистику с 2019-го по инсайдам и откровениям про стоимость разных деталей за все эти годы), чистые материальные списания от работы Логана достигли $4 млн (3% потолка расходов):

Для сравнения: чемпион 2019-го Албон набил на 5,4 млн, Грожан остановился в 2020-м на сумме в 3 млн, Мик Шумахер наколотил в 2021-м на 5 млн, а в 2022-м – на те же 4 млн.

Глава инженерного отдела настройки и использования болида Дэйв Робсон обозначил проблему детальнее – теперь американская сторона гаража только откатывается назад в актуальности техники:

«В определенном смысле нужно возвращаться к предыдущим версиям деталей, из-за длительного периода их загрузки и доставки по миру. Сейчас уже слишком поздно производить новые, на самом деле. Даже если на это имеются деньги и время.

Ситуация превращается в что-то вроде логистического вызова. Сколько деталей нам в реальности нужно отправить с трека в первую очередь и куда? Что отправить на следующий? Что возвращать на базу в Британию?

Одно из шасси очевидно нужно восстанавливать, и это отберет время у фабрики. В общем, запчастей у нас достаточно, просто они могут быть старыми».

Речь о локациях следующих Гран-при: Катар, затем американский вояж, а затем вновь Ближний Восток. Причем Техас, Мехико и Бразилия объединены в блок «три гонки подряд» – грузы для них нужно отправлять заранее и уже сейчас.

Так что Логан сам обеспечил себе срезку шансов на хороший результат: ему придется гоняться на восстановленном шасси с деталями из начала сезона – в момент наивысшего давления, когда команда буквально смотрит на него в ожидании прогресса.

А ведь Сарджент сам ожидал улучшений в результатах после летнего перерыва и много говорил о необходимости устранять ошибки.

«Темп на месте, но, очевидно, мне нужно устранять все такие помарки, – комментировал Логан итоги Гран-при Нидерландов. – Они просто затемняют хорошие части уик-эндов – а их много. Команда в гараже отлично отработала, мы попали обеими машинами в третий сегмент квалификации – можем гордиться. Но случилось что случилось. Всем больно.

Если говорить реалистично, со слишком осторожным подходом никуда не приедешь. А если поедешь слишком агрессивно – наделаешь слишком много ошибок. Нужно как-то оставаться посередине. Однако прежде всего доверять себе, а не слишком бояться атаковать.

Я постоянно гоняюсь словно на лезвии ножа. Честно говоря, линия очень тонкая. И в конце концов приходит ощущение, что нужно просто собраться и рискнуть. С моей точки зрения я увидел много хорошего в европейской части сезона – много прогресса. Думаю, если я стану немного чище, то окажусь совсем неподалеку от того, где нужно. Так что увидим».

Увидели.

А прогресс правда был? За что Сарджента критиковали раньше?

Логан начал сезон достаточно сильно – с достойного 12-го на Гран-при Бахрейна. Но уже со второго этапа в Саудовской Аравии пошли обычные ошибки стандартного среднего новичка «Ф-1» – разворот в квалификации, глупая авария на безумном рестарте, авария в спринтерской квалификации на опасном скользком треке без практик, поломка антикрыла об «Астон Мартин» на первом же круге домашнего Гран-при Майами в попытке отыграться после неудачной квалификации…

В принципе, скорость на одном круге и на длинных отрезках у Логана была все время, но практически на каждом этапе с ним что-то такое происходило.

Поначалу инциденты выглядели просто как «новичок ищет предел» – многовато, но вообще достаточно типично для «Формулы-1» прошлых лет. Однако нынешний пелотон – суперконкурентный, каждый новичок меряется по наивысшим стандартам – и у Оскара Пиастри в «Макларене» уже есть подиум, третий новичок Ник де Врис уже уволен, а четвертый Лиам Лоусон заслужил всеобщее восхищение и гарантию места если не в 2024-м, то в 2025-м.

Ошибки Сарджента же никуда не исчезли – с ним, как видите, по-прежнему что-то происходит на КАЖДОМ этапе.

Но в «Уильямсе» о персональных особенностях Логана знали заранее – американец долго учится новым машинам и новым трекам. Ровно так же Сарджент знакомился и с молодежными сериями вроде «Ф-2» и «Ф-3»: сперва – большие трудности на незнакомых треках, затем серьезное ускорение на более известных, лучшее понимание корреляции работы новой машины относительно известной трассы, и прогресс на всех остальных автодромах.

Но современная «Ф-1» не дает столько времени – вал критики и попытки виртуально заменить Сарджента хотя бы на Шумахера пошли уже в мае. Тогда «Уильямс» просил дать новичку время, да и ошибки выглядели мелкими и типичными – казалось, если Логан их победит, то и вопросы просто исчезнут.

Однако ошибки остались – более того, они даже стали хуже: серьезнее, грубее, разрушительнее и глупее. Оказалось, Сарджент совершенно не выносит давления: в режиме «вот сейчас нужно показывать результат» он переходит в суматошный режим, отключает предохранители и действует как самые неумелые рента-драйверы прошлых лет.

Причем в любых ситуациях: и очень сложных, и совсем безобидных (как последний вынос Боттаса).

«Я продолжаю стараться изо всех сил, но продолжаю переступать черту, – признавал Сарджент после этапа на «Сузуке». – Я бы сказал, самая сложная часть – знание, что темп у меня есть, но все эти ошибки и приносят все сложности, затемняют факт прогресса. Я просто оставлю все позади и продолжу двигаться дальше».

Альтернативы «Уильямса»

Инсайдеры чаще всего упоминали две фамилии в контексте возможного перехода в «Уильямс» – резервиста и нынешнего боевого пилота «Альфа Таури» Лиама Лоусона и резервиста «Астон Мартин» Фелипе Друговича.

Правда, Лоусона «Ред Булл» совершенно не хочет отдавать насовсем – шеф чемпионов Кристиан Хорнер соглашался только на возможную аренду:

«Лиам входит в семью «Ред Булл». Если появится место – думаю, есть только одна вакансия – то в прошлом мы так поступали. К примеру, Карлос Сайнс отправился в аренду в команду «Рено».

Чемпион «Формулы-2» 2022-го Другович попал в сходную ситуацию: по инсайду бразильской прессы, его спонсоры готовы выложить за месте в «Уильямсе» 15 млн евро, однако «Астон Мартин» тоже хочет сохранить права на Фелипе для отправки в другие гоночные серии на своих машинах. Однако, по тем же бразильским инсайдам, взамен поддержка Друговича потребует широкого представительства брендинга – и на машине, и во всем маркетинге. Переговоры то активизировались, то затухали несколько раз за последние месяцы – «Уильямс» не проявляет явного и активного интереса. Похоже, просто держит связь, чтобы не убирать вариант совсем.

Кто вообще нужен «Уильямсу»?

«Мерседес» усиленно пытался протолкнуть в «Уильямс» резервиста Мика Шумахера и даже отправлял клиентам данные немца с симулятора, но, по слухам, после их изучения шеф «Уильямса» Джеймс Воулз как раз и окончательно отказался от сделки.

Этот момент о многом говорит: «Уильямс» бессмысленно сейчас впечатлять одним голым темпом или одними спонсорами. У Сарджента есть и коммерческая перспектива в случае успеха, да и на симуляторе он тоже совершенно точно хорош – недаром же Воулз хвалил его сразу после перехода в аутсайдер в начале сезона за данные.

Если «Уильямс» и будет искать альтернативу, то кого-то понадежнее – с хорошим ощущением трека, достаточной адаптивностью, способностью не выносить соперников в трудной ситуации, распределяться по дистанции и выносить давление.

Мик Шумахер эти тесты уже провалил – его уволили из «Хааса» со словами «Может, он когда-то и научится, но мы не можем ждать».

Фелипе Другович выиграл «Формулу-2» только на третий сезон. Он победил в трех заездах и в дебютном, но тогда слишком часто улетал за пределы топ-10 и оказался 9-м в общем зачете. На следующий год все повторилось, только без побед и с четырьмя подиумами. Тест на быструю адаптивность и работу с инженерами тоже вряд ли сдан – бразильца после титула взяли только резервистом в «Астон Мартин» за 7 миллионов спонсорских евро. Если бы «Уильямс» котировал его чистый темп выше темпа Сарджента, то не стал бы сразу экспериментировать с Логаном, а по части предполагаемой адаптации они на сходном уровне. И американцу, и бразильцу требовался долгий накат для успеха в молодежках.

Лиам Лоусон же как раз продемонстрировал способность укрощать аэродинамически сверхнестабильную машину – «Альфа Таури» здесь хуже всех, а у новозеландца 0 аварий и опасных маневров без предварительных сессий. «Уильямс» обладает более простым на базовом уровне болидом, который ведет себя намного предсказуемее – сложности добавляют пограничные настройки для конкуренции с остальным пелотоном, но опыт Лоусона во всевозможных чемпионатах от «Супер-Формулы» до ДТМ доказывает: Лиам может разобраться в любой машине.

А еще он классно обгоняет и обороняется, не рискует попусту и выдерживает давление. Он столько лет выживал в сверхагрессивной программе «Ред Булл» без вау-результатов и добрался-таки до «Ф-1» – психологическая устойчивость уже проверена.

Переход Лоусона стал бы идеальным вариантом, но у него контракт с чемпионами – следовательно, либо «Уильямсу» придется выкупать парня, либо мириться с арендой.

«Они вряд ли возьмут пилота только на один год, – высказался Кристиан Хорнер при обсуждении потенциального перехода Лоусона в «Уильямс». – Но я не думаю, что Лиам мог бы сделать что-то больше, чтобы заслужить место в «Ф-1» на следующий год».

Пока план для Лиама – вновь симулятор:

«Лиам Лоусон все делает правильно, его дебют в «Формуле-1» вышел сенсационным, – высказался шеф всех пилотов «Ред Булл» Гельмут Марко. – Он будет резервным пилотом в «Ред Булл» и «Альфа Таури». Он будет много работать на симуляторе и периодически проводить тесты за рулем старых болидов. И потом, в 2025 году, он перейдет в «Формулу-1» прекрасно подготовленным».

Сам Лоусон пока от «Уильямса» тоже отказался: «Я пилот «Ред Булл», а у «Ред Булл» пока все места заняты. Значит, я буду резервным».

Сарджента пока оставляют – вариантов получше нет

Хоть обычно в «Формуле-1» команды стараются разобраться с пилотами до конца сентября, чтобы включить их в работу над проектом болида для следующего года, «Уильямс» вновь выбрал путь ожиданий до самой ленточки.

«Мы дадим Логану шанс до конца сезона. Другим гонщикам давали два года», – высказался Воулз в интервью Blick с явным намеком на Мика Шумахера.

Просто у «Уильямса» прямо сейчас не хорошего альтернативного варианта. Все готовые гонщики либо не заинтересованы в аутсайдере, либо уже на контракте, а среди новичков не просматривается ребят гарантированно лучше Сарджента. После отказа Шумахеру «Мерседес» попытался продвигать клиенту претендента на титул «Ф-2» Фредерика Вести из свой программы – датчанин проводит в главной молодежке второй сезон и не выглядит точно самым сильным. Сейчас там больше всех впечатляет дебютант Оливер Берман, но он – в академии «Феррари».

Похоже, судьба Логана решится на домашних Гран-при в Техасе и Вегасе, а также околодомашнем Мехико – если американец провалится и там, набив болидов еще на пару миллионов, то реакция команды может быть быстрой и непредсказуемой. В прошлом году Сарджента ждали до последнего дня без «плана Б» на случай его пролета мимо суперлицензии со внутренней готовностью быстро искать того, кто согласится – похоже, тактика в этом году не слишком поменялась.

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Peter Fox, Rudy Carezzevoli, Dan Istitene; Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

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