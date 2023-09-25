Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель весь 2023-й отдыхает после завершения карьеры, но на Гран-при Японии напомнил о себе: вернулся в паддок для открытия «пчелиных отелей» во втором повороте трассы «Сузука».

А после заезда в Японии AMuS раскопал слухи о потенциальном возвращении Себа на трек: у него есть предложение от проекта «Йоты-Порше» на участие в гонках на выносливость в классе гиперкаров. Феттель же пока не торопится с решением о будущем.

Но чем же главный гоночный защитник окружающей среды сейчас живет? Что его заботит больше всего? Что с ним сейчас? Честный рассказ – из интервью журнала «Ред Булл» Red Bull Bulletin.

Перерос «Формулу-1», начал следить за углеродным следом еще в гонках, вновь обрел вкус к путешествиям

Я больше не хотел идти на компромиссы определенного рода. К тому же, у моих детей есть право на то, чтобы я чаще находился с ними рядом. Наверное, я просто перерос «Формулу-1», вырос из этого мира, который раньше казался мне столь прекрасным. Вещи, которые раньше виделись исключительно в белом цвете, теперь приобрели оттенки других цветов.

В контексте времени, в котором мы живем. Это связано с интересами за пределами автоспорта, которые во мне развились. Тот, кто не закрывает глаза, видит развитие общества. И хотя «Формула-1» занимает значительную часть моей жизни, она не является центром вселенной для людей в мире. Если выйти из этой среды и осмотреться, можно увидеть признаки этого.

Экология и защита окружающей среды – проблема нашего поколения. Мы сейчас переживаем решающее для климата десятилетие, и это должно всех заботить. Мы должны сплотиться. И в первую очередь, думая о проблеме, я посмотрю на себя в зеркало – это отношение как раз пришло из спорта.

Несколько лет назад я стал заниматься измерением своего углеродного следа. Записывал пробег автомобиля, каждый перелет, каждую ночевку в гостинице и так далее. И когда я сравнил свои цифры с показателями среднестатистического потребителя, то просто ошалел! И после этого принял меры, чтобы снизить свои показатели.

Я начинал с отметки в 400 тонн – только из-за связи с «Формулой-1». В итоге мне удалось снизить показатель до отметки в 60 тонн (средний показатель на человека в Германии в 2021 году составлял примерно 8 тонн).

Большая часть сокращения выбросов пришлась на отказ от перелетов. За исключением этапов в Сильверстоуне и Будапеште, на все европейские Гран-при в сезоне я ездил на машине. И не хочу никого учить жизни или притворяться ангелом, но так я начал решать проблему с себя. И этот шаг не показался мне какой-то огромной жертвой, скорее естественным решением – как и все остальные, другие небольшие вещи, которые я делал параллельно. И это приносило мне удовлетворение.

Так я снова получил удовольствие от путешествий! В подростковом возрасте водительские права всегда были твоим билетом на свободу. Попав в автоспорт, поначалу я тоже много ездил на машине сам, но вскоре устал от дальних поездок. Так появился сначала самолет, потом частный самолет – просто потому что это позволяло невероятно сильно экономить время. Но сейчас мне было приятно сделать шаг назад, вернуться к прежнему. Лучше все планировать, брать все в свои руки. Конечно, я бы не смог приплыть в Австралию на паруснике – в противном случае я бы просто не успел на гонку, а может и на следующую! Но когда такая возможность появлялась, я с удовольствием возвращался на сушу и видел много того, что мог бы пропустить, если бы в это время летел в самолете. И понял, что предполагаемая потеря времени на самом деле таковой не является.

Автопарк Феттеля – семейный, но лучше просто сокращать количество поездок. И новое поколение меняется

У меня «Порше» Taycan, то есть электромобиль, и микроавтобус «Фольксваген», оснащенный обычным ДВС. Преимущество микроавтобуса в том, что в него помещается все – от велосипедов до детей.

Порой гоняюсь на моих старых мотоциклах ради удовольствия. Это по-прежнему приносит мне радость. С другой стороны, я понимаю людей, которые воспринимают климатическую катастрофу как экзистенциальную угрозу. Лично я много работаю над тем, чтобы не поддаваться страху и уметь наслаждаться моментом. И здесь то же самое: мне кажется важным говорить не о запретах и отказах от чего-то, а подчеркивать наличие альтернативного варианта, который зачастую уже существует.

Мотоциклы могут работать на синтетическом топливе. Да, они по-прежнему выделяют загрязняющие окружающую среду вещества, но в гораздо меньшем объеме. Я не большой поклонник биотоплива. Здесь земля используется для выращивания кормовых культур для производства топлива – это не такая уж большая проблема. Но мы можем сделать лучше. Автомобили и мотоциклы – это культурное достояние. Из них вышло много хорошего. Мы должны не упразднять их, а сохранить. Любителям автоспорта не нужно рассказывать, какие ощущения возникают, когда заводится двигатель V8. В этом есть что-то особенное. Мы просто должны улучшить ситуацию в целом.

Но мне кажется, что в нынешней – крайне увлекательной, – дискуссии о средствах передвижения мы упускаем один ключевой фактор.

Многие люди спрашивают себя – что я больше не могу позволить себе делать? Но гораздо более важный вопрос – как можно улучшить ситуацию в будущем? Когда я смотрю в будущее, то вижу более удобные для жизни города, чем сейчас. Представляю, что общественный транспорт может стать более вместительным и подвижным, если поезда в качестве альтернативы станут лучше, чем сейчас, то необходимость выбирать между машиной и самолетом может вообще больше не возникнуть. Как только появится хорошее, подходящее альтернативное предложении – большинство на него согласятся. Многим людям не хватает способности оценивать перспективу, видеть возможность того, как может стать лучше. Перемены поначалу пугают людей, для этого нужно иметь воображение.

- В качестве примера для улучшения ситуации с защитой окружающей среды можно представить то, что раньше казалось немыслимым: работа из дома, домашний офис. То есть меньше поездок на работу, меньше выбросов углекислого газа и более чистые города…так?

– Именно так. Перемены должны восприниматься как нечто положительное. И перемены начали происходить уже давно. Так что это уже вопрос «если», а «когда» проблема будет решена. В этом нет никаких сомнений. И большинство это понимает. Настало время проектировать, создавать, творить. Да, это может оказаться не так просто, но нужно просто набраться смелости и попробовать что-то сделать. Начать хотя бы с работы из дома.

В моем поколении водительские права получали значительно больше молодых людей, чем сейчас. Потому что автомобиль перестал быть главным приоритетом. В поколении наших отцов необходимость получить водительские права и покупка собственного автомобиля была абсолютной. Но сейчас все меняется. Можно вспомнить, что скептики были и раньше, когда люди начали пересаживаться на автомобили с конных экипажей.

Не желая ограничивать свободу перемещений, задам вопрос: обязательно ли людям летать в Нью-Йорк на три дня? Да, кому-то это просто необходимо. Но просто ради развлечения? Я последний человек, который стал бы запрещать кому-то что-то делать. Но каждый, кто осознает ситуацию и видит общую картину понимает, сколько людей уже сегодня пострадали от последствий изменения климата.

Технологии будущего: электромобили – не для «Ф-1»

Искусственный интеллект в общей картине больше всех прочих технологий поможет в формировании будущего.

В области транспорта первым шагом будет переход на электромобили – просто из-за непревзойденной на данный момент эффективности. Водород – тоже очень интересное направление. Но вообще я не верю в какое-то одно, конкретное решение – скорее в формирование из сочетания нескольких строительных технологических блоков.

Насколько я знаю, переход на электроэнергию в авиационной промышленности не настолько неизбежен, как это можно сказать об автомобильной промышленности. Здесь нужно смотреть на проблему под другим углом.

- С 2026 года 20 болидов «Формулы-1» станут CO2-нейтральным. Однако главным образом загрязнение окружающей среды происходит из-за прихода на автодром зрителей. Автоспорт не отличается от футбольных матчей или концертов. Не является ли решение сделать 20 гоночных болидов CO2-нейтральными просто «зеленым пиаром»?

– «Формула-1» всегда находилась в авангарде продвижения новых технологий. И сейчас вопрос заключается в том, насколько столь сложные и в то же время интересные технологии будут актуальны для серийного производства. Здесь тоже можно сделать больше. Но в обозримом будущем вариант использования электропривода не будет актуальным для «Формулы-1». Гонки для этого слишком длинные, требуемая мощность слишком высока. Вес болида всегда играет очень важную роль в «Ф-1», поэтому использование электропривода просто нецелесообразно. Поэтому в краткосрочной перспективе нужно использовать синтетическое, экологическое топливо. Хорошо, что это случится в 2026 году, хотя было бы лучше, чтобы это произошло уже сейчас.

Гораздо важнее взять под контроль ситуацию с выбросами. Как команды добираются на трассу? Конечно, было бы здорово, если бы все приезжали на велосипедах. Но можно сделать намного больше, если просто навести порядок в календаре чемпионата. Летать по всему миру, в промежутке между гонками на пару дней возвращаясь в Европу – это бессмысленно и не очень здорово. А как болельщики добираются на автодром? Что они употребляют, какими идеалами живут? На мой взгляд, вода – это то, что должно быть доступно каждому всегда и везде. Нужны ли нам везде эти пластиковые стаканчики? Думаю, организаторы крупных мероприятий обязаны заняться этими вопросами. Начинаешь с большого, заканчиваешь малым.

Счастлив ли супербогатый и суперхуспешный чемпион «Ф-1»? Совсем не обязательно: у Феттеля своя классификация

Мы находимся в привилегированном положении, будучи представителями спорта с мировой известностью. Мы многое видим, со многим сталкиваемся, получаем больше опыта, больше зарабатываем. Долгое время в нашем обществе существовало убеждение: чем больше – тем лучше. На это нацелена и наша культура подражания.

Возможно, само уравнивание порой является некорректным. Если у тебя больше всего самых разных вещей – это не значит, что ты счастливее других. Люди, которых считают образцами для подражания, в повседневной жизни тоже часто сталкиваются с проблемами, даже если мы говорим о сверхуспешных людях. Многие из них наоборот могут быть несчастными. И тем не менее, большая часть общества гонится за целью, которая в итоге не принесет удовлетворения: больше, быстрее, красивее, дальше, богаче. Мой опыт выступлений в «Формуле-1» определенно помогает мне лучше классифицировать вещи. И тем не менее, я верю, что вы сможете понять их, даже если…

Я понял, что мы в Центральной Европе живем очень хорошо. Я же побывал в разных уголках мира, где все совершенно иначе. Видел семьи, которые живут в картонных хижинах и при этом занимаются парикмахерским бизнесом. Однообразные пальмовые плантации там, где еще совсем недавно были джунгли. Когда ты видишь все это не где-то там в телевизоре, а вживую, своими глазами, в тебе что-то меняется, переключается. По крайней мере, так было со мной.

Я вижу все это и считаю своим долгом поделиться этими впечатлениями и поставить под сомнение нашу культуру подражания. Я считаю, что постоянная оптимизация – это опасный путь. Многие вещи уходят на второй план. В реальной жизни никто не выглядит так, как у себя в соцсетях. Я видел фотографии, на которых выгляжу очень хорошо. Но я отлично знаю, как выгляжу на самом деле, когда утром встаю с постели.

Я могу подниматься по лестницам и не пользоваться лифтом. Для людей, с которыми произошел несчастный случай, даже такие мелочи могут быть лишь далеким воспоминанием. Всегда найдутся люди, которым живется лучше – но гораздо больше тех, кому намного хуже. Важная мысль – нужно классифицировать свои ощущения.

Что бы я посоветовал себе 16-летнему? Я не хотел бы упустить ничего из прожитого времени. Что бы я сделал иначе, лучше? Я бы хотел, чтобы понимание ситуации пришло ко мне раньше. Темы, которые доминируют в мире сейчас, были актуальными уже тогда, просто не столь ярко.

Второе: я бы больше использовал свой голос для позитивных изменений. Поначалу я не осознавал силу, которой обладаю, и мне было как-то некомфортно высказываться. Что касается спорта, то это было прекрасное время. У меня были взлеты и падения, и то и то влияло на меня. Важен был опыт и взлетов, и падений.

Моя главная цель – быть рядом с моей семьей. Динамика в моем доме изменилась, просто потому что теперь я постоянно там нахожусь. Это в новинку и для меня, и для остальных членов моей семьи. В целом, я смотрю вперед. Это идет еще от спортивной карьеры и постоянного стремления понять, в чем я могу стать лучше? Я слишком мал для того, чтобы идти и спасать мир, да и мир слишком велик. Но я нахожу задачи, которые меня увлекают. Надеюсь, что смогу увлечь ими и других людей.

Источник: Red Bull Bulletin

Фото: Florent Gooden / Dppi, IMAGO/Christopher Neundorf, IMAGO/HOCH ZWEI; /Global Look Press; Gettyimages.ru/Clive Rose, Charles Coates, Rudy Carezzevoli; Instagram/sebastianvettel