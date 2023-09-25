Запуск создания лучшего мотора.

«Ред Булл» выиграл второй Кубок конструкторов подряд и вновь празднует на Гран-при Японии: родном этапе своего моториста – «Хонды». Автоконцерну принадлежит трасса «Сузука», титульное спонсорство заезда, сборочное производство двигателей для чемпионов и их второй команды «Альфа Таури» – справлять триумф каждый раз здесь достаточно символично. В прошлом году все совместно радовались титулу Ферстаппена, а теперь – победе в Кубке!

Ведь именно «Хонда» стала одной из главных составляющих нынешнего доминирования «Ред Булл» и Ферстаппена.

Альянс с австрийским производителем напитков, например, помог удержать Эдриана Ньюи – гениального главного конструктора, автора современного облика болида «Ф-1» и всех победных машин «Ред Булл».

А еще именно работа «Хонды» предоставила Ньюи широчайший инструментарий для создания двух главных фишек современного RB19.

У машины Ферстаппена две суперфичи: нереальная аэродинамическая эффективность шасси, благодаря которой оба пилота «Ред Булл» облетают соперников на прямых как против «Ф-2», и огромная прижимная сила для «пожирания» быстрых и среднескоростных техничных поворотов. Фишки связаны, ведь прижимная сила генерируется под днищем вместе с отличной работой подвески по удержанию стабильной платформы машины.

Эффективность днища и позволяет балансировать аэродинамическую эффективность шасси, загружая или разгружая его крыльями или формой корпуса в случае необходимости дополнительной прижимной силы или скорости на прямых. Однако для такого широкого окна возможностей должны постоянно присутствовать две «вечные» характеристики машины: высокая мощность мотора и резвая разгонная динамика.

Без них дополнительную прижимную силу не навесишь – скорость на ровных и быстрых отрезках упадет так сильно, что компенсировать в поворотах уже не удастся. Есть пример того же «Ред Булл» с теми же конструкторами с 2014-го по 2018-й – слабый и ненадежный мотор «Рено» не слишком-то помог команде в постройке доминирующих машин.

Преимущество в мощности и разгонной динамике позволяют жертвовать парой л.с. для дополнительной прижимной силы в случае необходимости и продолжать побежать. Или построить идеальное эффективное шасси и пользоваться всей мощностью на всех треках, где она нужна – так «Мерседес» наслаждался доминированием до 2016-го, а теперь настала очередь «Ред Булл».

Просто у соперников либо нет настолько же мощных моторов («Хонда» сейчас делит первые два места), либо слишком много лобового сопротивления из-за недостаточно эффективного шасси. Все работает в связке.

Однако за весь 2023-й аэрообвес «Ред Булл» получил уже достаточно постоянных и заслуженных аплодисментов и восхищений, а про моторную часть уже почти не вспоминают.

А ведь она – тоже важнейшая составляющая нынешнего доминирования, предоставившая широкие возможности для конструирования болида. Без нее ничего бы не было.

И лучший мотор достался «Ред Булл»… Из-за внезапного нелепого решения «Хонды» уйти из «Ф-1» в 2022-м – его приняли в Японии в 2020-м, и тогда-то все и завертелось.

Откровения «Хонды»: новый мотор дорабатывали раньше срока, чтобы не оставлять «Ред Булл» со слабой техникой на 4 года

В 2022-м «Формула-1» перешла на новый аэродинамический регламент, а развитие моторов замораживала в середине года до смены правил в 2025-м – ради сокращения трат и уравнения пелотона.

Потому «Хонда» выбрала именно 2022-й для ухода: не нужно больше ничего разрабатывать, можно только собирать двигатели по контракту и сконцентрироваться на электрификации.

Однако чемпионат еще и переходил на новое биотопливо – E10 (10% – этиловый спирт, остальное – бензин), так что для выполнения сделки о заводской поддержке японцам пришлось ускорять разработку новой техники и сдавать ее сильно раньше первоначальных сроков.

«В ответ на решение компании уйти с 2022-го мы решили запустить новый мотор раньше сроков, уже в 2021-м, – рассказал глава проекта «Хонды» в «Ф-1» Тецуши Какуда на Гран-при Японии. – Команда же предполагала использовать эти моторы и дальше самостоятельно.

Изначально единственным условием, которое нам выставили, было полное удовлетворение новым техническим требованиями, но наша инженерная гордость взыграла здесь.

Мы не хотели создавать ситуацию, при которой мы уходим в условиях неуспешности «Хонды» и грядущей эры длительной заморозки моторов. Так что мы решили сделать все, что в наших силах, чтобы обрести конкурентоспособность.

В начале кто-то в команде спрашивал: «Зачем вкладывать столько труда в то, что «Хонда» не будет использовать?» Но в конце концов мы сумели выполнить работу.

Мы пытались выполнить задачу любой ценой, и смогли сделать свой вклад в победу в чемпионате 2021-го. Затем на основе спецификации для 21-го сделали версию для 22-го в экспресс-режиме, хоть и прошли через огромные трудности.

Команды же восприняли с огромным позитивом наше желание сделать новые моторы раньше срока. Обе команды даже не видели еще чертежи в те моменты, но уже все приняли и подтвердили. И мы очень благодарны за их гибкость».

Что за мотор сделала «Хонда»?

В 2021-м японская техника действительно совершила рывок благодаря инновационному покрытию цилиндров мотора, которое разработало их мотоциклетное подразделение.

Оно позволило снизить трение в цилиндрах и улучшить теплоотвод – а значит, снизить риск механического отказа особенно на низких передачах (многолетняя и хроническая болезнь «Хонды»). Без апгрейда выносливости мотора все остальные самые навороченные и продуманные инновации с повышением мощности не имели бы смысла.

А вслед за пересмотром покрытия инженеры также полностью переработали расположение и форму цилиндров. Но главная точка увеличения мощности «Хонды» – внедрение системы «самовозгорания» топлива в цилиндрах через дополнительное сжатие. Для нее и потребовались усилить детали на 70 процентов при сохранении старой массы – через новую конструкцию. «Феррари» затем сделала похожую систему «супербыстрого» возгорания в моторе 2022-го.

Также сильнейшей стороной «Хонды» стала стабильная работа мотора на возвышенностях и в других условиях повышенных требований к турбинам. Крайне важная фишка для треков вроде Гран-при Австрии, Мексики, Бразилии и других жарких локаций, где падает плотность воздуха – и турбомотору V6 приходится работать активнее обычного.

Выжать преимущество над конкурентами помогла помощь авиаподразделения Honda Jet – в дело пошли накопленные десятилетиями знания и пример мотора HF120.

При переработке мотора инженеры вновь обратились к Honda Jet для сохранения баланса в силовой установке и адаптации турбины к новому топливу и новому регламенту.

В итоге по внутренним расчетам «Хонды» японцы закончили 2021-й с 1014 л.с. против 1015 л.с. у «Мерседеса». Все – для стандартизованного аэрообвеса с одинаковым уровнем прижимной силы, в остальном же, конечно, показатели могли колебаться в зависимости от количества и размера крыльев – по замерам AMuS, в среднем немецкий мотор уступал в том сезоне по 15 л.с. на Гран-при.

После перестройки для нового регламента мощность не упала – японцы вместе с инженерами «Ред Булл» даже находили лазейки для небольших прибавок в 10 л.с. за счет софта и электроники.

А общее сочетание нынешнего мотора и инструментария для шасси дал такую королевскую картину аэродинамической эффективности:

Два года подряд неподражаемы на «Сузуке» – треке с уникальными требованиями и к мощности, и к обвесу. Без «Хонды» у «Ред Булл» так круто бы не вышло.

Успех «Ред Булл» вернул «Хонду» в «Ф-1»

Формально японцы ушли из Гран-при в 2022-м: закрыли проект развития моторов и продали команде всю интеллектуальную собственность, оставшись только производителем-сборщиком. С завода агрегаты приходили уже запечатанными, инженеры из Милтон-Кейнса не лезли внутрь, а на основе купленных у «Хонды» мощностей и технологий «Ред Булл» запустил свое моторное подразделение RBPT.

Однако чемпионский титул в 2021-м и победы в 2022-м заставили японцев передумать: прямо перед оформлением второго чемпионства Макса Ферстаппена на прошлогоднем Гран-при на «Сузуке» компания подтвердила переоткрытие сотрудничества! Шильду «Хонда» вернули на обе машины, а инженеры пообещали вновь помогать с доработками в роли полноценного технического партнера до 2025-го.

На основе подготовительной работы с «Хондой» RBPT заключил альянс аж с «Фордом» – американцы придут с 2026-го после смены моторного регламента.

Но и японцы больше не расстанутся в «Ф-1» и в том же году вернутся как полноценный моторист. Только теперь с «Астон Мартин» – предоставив легендарному английскому бренду шанс на создание настоящей заводской команды-гиганта со всей технологической мощью. Ведь теперь японцы пообещали не просто эксклюзивные моторы под новый регламент, а полноценную технологическую поддержку.

Сработала и слава титулов «Ред Булл», и новый привлекательный регламент с удешевлением моторов, расширением роли гибридной составляющей и климатически нейтральным электротопливом. Однако и без доминирования тоже вряд ли получилось бы.

В итоге в альянсе «Ред Булл», «Хонды» и Ферстаппена выиграли все.

Фото: Twitter; f1-motorsports-gp.com; Gettyimages.ru/Mark Thompson, Clive Mason