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Хэмилтон вытолкнул напарника с трека при обороне – и его простили! Даже не расследовали

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Злой путь Льюиса в топ-5.

Льюис Хэмилтон закончил Гран-при Японии на пятом месте и разом отыграл 15 очков у Серхио Переса – появился реальный шанс на вице-чемпионство в этом сезоне «Формулы-1».

Однако после старта седьмым путь на две позиции вверх оказался непростым – пришлось немного включить жесткость и набраться благосклонности от судей.

На 16-м круге Льюис вылетел с трека, потерял момент на разгоне – и отбился от Расселла только благодаря вывозу напарника с трассы:

Момент выезда всеми четырьмя колесами за белую линию можно зафиксировать:

Это пункт правил «выход за пределы трека и получение преимущества» – 5 секунд штрафа. По такой статье в прошлом году наказывали Пьера Гасли – француз тогда атаковал, но формально его оштрафовали за точно такой же момент с похожим вывозом и такой формулировкой.

С другой стороны, на скандальном Гран-при Бразилии 2021-го Ферстаппен тоже остался без штрафа при даже более жесткой обороне!

Но… «Мерседес» не согласился и подавал апелляцию.

Теперь же судьи решили, что расследование не требуется, а Расселл просто высказался по радио: «Вы хотите, чтобы мы сражались друг с другом или с остальными?»

А как вы считаете, это штраф?

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3 комментария

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Luca di Montezemolo
Так вот кого не штрафуют то лол, классная фотка из Бразилии, даже не видно на ней что читерстапен метров на 5 вывез Хэма, зато подлый мерс жаловался.
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RusSt
За напарников редко штрафуют если не совсем жесть какая то
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Александр Деев
Прикольная борьба у них получилась, зрелищная. Благодаря ошибке Хэмильтона конечно, но сути это не меняет.
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