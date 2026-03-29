  • Аяо Комацу об аварии Бермэна: «Колапинто не виноват. Возникшая разница в скорости – проблема нынешних правил»
Аяо Комацу об аварии Бермэна: «Колапинто не виноват. Возникшая разница в скорости – проблема нынешних правил»

В «Хаасе» высказались об аварии Бермэна в Японии.

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу прокомментировал сход Оливера Бермэна на Гран-при Японии.

В гонке британец быстро приближался к Франко Колапинто из «Альпин» и в итоге был вынужден уклониться от столкновения. В результате Бермэн вылетел с трассы и врезался в барьеры, перегрузка в момент удара составила 50G.

«Колапинто ехал стабильно, здесь нет его вины. В той секции мы задействовали большее количество энергии. Даже при нормальных условиях там возникала разница в 20 км/ч.

Когда Оливер нажал на кнопку обгонного режима, разница в скорости выросла до 50 км/ч. Он очень быстро приближался к Франко, и в итоге немного просчитался.

Мы уже давно говорим, что эта разница в скорости – одна из проблем нынешних правил. И вот теперь у нас есть пример.

Конечно, Бермэн винит себя. Но 50 км/ч – это очень значительная разница. Урок будет усвоен. Самое главное, что он не пострадал. Он ударился коленом, но все в порядке», – сказал Комацу.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: F1-Gate.com
"Когда Оливер нажал на кнопку обгонного режима, разница в скорости выросла до 50 км/ч. и в итоге немного просчитался."

Но а причем тут тогда регламент, если он ошибся.
