Журналист Томас Махер: «После гонки в Сузуке услышал, что в ФИА растет уверенность в ошибочности нового регламента»

В ФИА задумались над изменением нового регламента, сообщил Махер.

Журналист издания Planet F1 Томас Махер рассказал, что ФИА изучает вопрос о потенциальном изменении нового регламента с полуэлектрическими моторами.

«После гонки в Сузуке услышал несколько интересных признаний о том, что в ФИА растет уверенность в ошибочности разделения мощности двигателя пополам [между ДВС и электрической составляющей].

Подразумевается, что в краткосрочной перспективе могут быть введены ограничения относительно использования энергии, в то время как в долгосрочной перспективе рассматривается вариант с изменением соотношения мощности между ДВС и электрической составляющей.

Достижение согласия между пилотами и командами – непростая задача, поскольку не все команды согласны со своими пилотами по поводу возникших проблем. Но сейчас есть понимание, что перемены необходимы», – поделился Махер.

