  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Журналист Томас Махер: «После гонки в Сузуке услышал, что в ФИА растет уверенность в ошибочности нового регламента»
12

Журналист Томас Махер: «После гонки в Сузуке услышал, что в ФИА растет уверенность в ошибочности нового регламента»

В ФИА задумались над изменением нового регламента, сообщил Махер.

Журналист издания Planet F1 Томас Махер рассказал, что ФИА изучает вопрос о потенциальном изменении нового регламента с полуэлектрическими моторами.

«После гонки в Сузуке услышал несколько интересных признаний о том, что в ФИА растет уверенность в ошибочности разделения мощности двигателя пополам [между ДВС и электрической составляющей].

Подразумевается, что в краткосрочной перспективе могут быть введены ограничения относительно использования энергии, в то время как в долгосрочной перспективе рассматривается вариант с изменением соотношения мощности между ДВС и электрической составляющей.

Достижение согласия между пилотами и командами – непростая задача, поскольку не все команды согласны со своими пилотами по поводу возникших проблем. Но сейчас есть понимание, что перемены необходимы», – поделился Махер.  

ФИА изучит потенциальные изменения в правилах после аварии Бермэна
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Томаса Махера
Гран-при Японии
регламент
ФИА
Формула-1
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Конечно, давно пора понизить роль ДВС до 20%
Ответ Minuvert
Конечно, давно пора понизить роль ДВС до 20%
20% многовато будет!
Ответ dimon113
20% многовато будет!
Давайте не гнать лошадей и делать все постепенно. Сначала так, а там видно будет
Тотоха говорит, что 90% болельщиков довольны новым регламентом. Это слова уважаемого человека, нет оснований ему не верить, верно?
Ответ Анатолий Зубков
Тотоха говорит, что 90% болельщиков довольны новым регламентом. Это слова уважаемого человека, нет оснований ему не верить, верно?
Естественно. У него на лице написано это
Да не, не может быть. Некоторые местные комментаторы уверены что только РБ недовольны новым регламентом)
Ответ Onix21
Да не, не может быть. Некоторые местные комментаторы уверены что только РБ недовольны новым регламентом)
Недовольны более менее все, кроме одной команды. Но шантажирует своим уходом и ноет каждый день только один человек
Ответ Дмитрий Воронцов
Недовольны более менее все, кроме одной команды. Но шантажирует своим уходом и ноет каждый день только один человек
шантажирует своим уходом◄ но очень недолго шантажирует. Некоторые даже обрадоваться не успевают...
> не все команды согласны со своими пилотами по поводу возникших проблем.
Одна команда, если точнее. На М начинается, на ерседес заканчивается
А какие варианты быстрые? Просто приглушить электрическую часть? Ну так они просто медленнее станут двс так быстро не раскрутят же
Ответ RusSt
А какие варианты быстрые? Просто приглушить электрическую часть? Ну так они просто медленнее станут двс так быстро не раскрутят же
убрать ограничения, пусть команды сами решают когда и как использовать энергию
Хотелось бы, чтобы это было правдой и голос разума возобладал.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
