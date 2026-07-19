Гран-при Бельгии-2026. Антонелли выиграл гонку, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Расселл сошел

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли занял первое место по итогам гонки в Спа после старта с поула.
Итальянец упустил лидерство на пит-стопах, однако затем вернулся на первую строчку, опередив Шарля Леклера из «Феррари». Третьим финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Напарник Антонелли Джордж Расселл сошел на первом круге после контакта с пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном.
Спа-Франкоршам, Спа
19 июля 2026 года
Гонка
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 44 круга
2. Шарль Леклер («Феррари») +1,952
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +11,586
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +17,245
5. Оскар Пиастри («Макларен») +18,988
6. Изак Аджар («Ред Булл») +23,307
7. Ландо Норрис («Макларен») +24,014
8. Габриэл Бортолето («Ауди») +49,140
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +50,406
10. Франко Колапинто («Альпин») +1.16,037
11. Пьер Гасли («Альпин») +1.16,991
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.17,523
13. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.18,348
14. Оливер Бермэн («Хаас») +1.34,465
15. Алекс Албон («Уильямс») +1.44,684
16. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.45,856
17. Эстебан Окон («Хаас») +1.50,925
18. Валттери Боттас («Кадиллак») +1 круг
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2 круга
Сошли:
Ланс Стролл («Астон Мартин»)
Серхио Перес («Кадиллак»)
Джордж Расселл («Мерседес»)
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии-2026
Комментарии
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Там «обгон века» почти повторили на прямой
Только в маленьком окошке.
Это позор, конечно.