Гран-при Бельгии-2026. Антонелли выиграл гонку, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Расселл сошел

Антонелли выиграл Гран-при Бельгии «Ф-1», Леклер и Ферстаппен на подиуме.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли занял первое место по итогам гонки в Спа после старта с поула.

Итальянец упустил лидерство на пит-стопах, однако затем вернулся на первую строчку, опередив Шарля Леклера из «Феррари». Третьим финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Напарник Антонелли Джордж Расселл сошел на первом круге после контакта с пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном.

Гран-при Бельгии

Спа-Франкоршам, Спа

19 июля 2026 года

Гонка

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 44 круга

2. Шарль Леклер («Феррари») +1,952

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +11,586

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +17,245

5. Оскар Пиастри («Макларен») +18,988

6. Изак Аджар («Ред Булл») +23,307

7. Ландо Норрис («Макларен») +24,014

8. Габриэл Бортолето («Ауди») +49,140

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +50,406

10. Франко Колапинто («Альпин») +1.16,037

11. Пьер Гасли («Альпин») +1.16,991

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.17,523

13. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.18,348

14. Оливер Бермэн («Хаас») +1.34,465

15. Алекс Албон («Уильямс») +1.44,684

16. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.45,856

17. Эстебан Окон («Хаас») +1.50,925

18. Валттери Боттас («Кадиллак») +1 круг

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2 круга

Сошли:

Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Серхио Перес («Кадиллак»)

Джордж Расселл («Мерседес»)

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии-2026