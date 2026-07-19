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  4. Гран-при Бельгии-2026. Антонелли выиграл гонку, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Расселл сошел

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Гран-при Бельгии-2026. Антонелли выиграл гонку, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Расселл сошел
Антонелли выиграл Гран-при Бельгии «Ф-1», Леклер и Ферстаппен на подиуме.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли занял первое место по итогам гонки в Спа после старта с поула.

Итальянец упустил лидерство на пит-стопах, однако затем вернулся на первую строчку, опередив Шарля Леклера из «Феррари». Третьим финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Напарник Антонелли Джордж Расселл сошел на первом круге после контакта с пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном.

Гран-при Бельгии

Спа-Франкоршам, Спа

19 июля 2026 года

Гонка

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 44 круга

2. Шарль Леклер («Феррари») +1,952

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +11,586

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +17,245

5. Оскар Пиастри («Макларен») +18,988

6. Изак Аджар («Ред Булл») +23,307

7. Ландо Норрис («Макларен») +24,014

8. Габриэл Бортолето («Ауди») +49,140

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +50,406

10. Франко Колапинто («Альпин») +1.16,037

11. Пьер Гасли («Альпин») +1.16,991

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.17,523

13. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.18,348

14. Оливер Бермэн («Хаас») +1.34,465

15. Алекс Албон («Уильямс») +1.44,684

16. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.45,856

17. Эстебан Окон («Хаас») +1.50,925

18. Валттери Боттас («Кадиллак») +1 круг

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2 круга

Сошли:

Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Серхио Перес («Кадиллак»)

Джордж Расселл («Мерседес»)

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии-2026

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoЛиам Лоусон
logoПьер Гасли
logoФранко Колапинто
logoУильямс
Кадиллак
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logoАстон Мартин
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logoМакс Ферстаппен
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logoРейсинг Буллз
logoРед Булл
logoОскар Пиастри
logoФеррари
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoКарлос Сайнс
logoЛьюис Хэмилтон
logoЛанс Стролл
logoЭстебан Окон
logoХаас
logoФернандо Алонсо
logoИзак Аджар

Комментарии

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Орууу, Хэм входит в поворот, Расселл тормозит сильно позже обычного, пытается обойти по внешней и встает чуть ли не поперек Хэма - штраф 5 секунд Льюису, ахахахах, судьи просто нечто
Считаю себя многолетним хейтером Люська. Но в данном случае не понимаю, за что штраф ему, если Жорик ринулся ему наперерез.
ОтветТретий подход к снаряду
Считаю себя многолетним хейтером Люська. Но в данном случае не понимаю, за что штраф ему, если Жорик ринулся ему наперерез.
Потому что есть мерс и Тото, а есть Феррари. Был бы Льюис в мерсе, вообще не стали рассматривать инцидент
ОтветТретий подход к снаряду
Считаю себя многолетним хейтером Люська. Но в данном случае не понимаю, за что штраф ему, если Жорик ринулся ему наперерез.
Движение рулём было. Ловил машину и вильнул в Жорика.
Сэра вообще не за что наказывать
ОтветTeymuraz
Сэра вообще не за что наказывать
Комментарий скрыт
ОтветTeymuraz
Сэра вообще не за что наказывать
А вот и заслуженные +5)
Режиссёр тупой кретин
Там «обгон века» почти повторили на прямой
ОтветФанат Сан-Марино
Режиссёр тупой кретин Там «обгон века» почти повторили на прямой
Я ему писал уже. Не читает нас, похоже.
ОтветG.H.O.S.T.
Я ему писал уже. Не читает нас, похоже.
За такой показ режиссёр заслуживает лишь публичного увлажнения "дождём" и явно не шампанским
Мда....Такое рубилово в середине за очки - и НИ ОДНОГО показанного крупного обгона, даже в повторе...
Только в маленьком окошке.

Это позор, конечно.
Последние 20 кругов Льюис был самым быстрым на трассе, если бы не тупой штраф, вполне мог бы зацепиться за победу. Обидно, но судьи конечно циркачи ещё те. Рассел просто дурак, сам себя выпилил из чемпионской гонки, да ещё и Хэму все испортил. Дундук.
Боже какой угар. Льюису 5 сек за гоночный инцидент, на этом же фоне Леклеру ничего за его косяк. Забавное стабильное отношение стюардов к Хэму
Ответarspurs9
Боже какой угар. Льюису 5 сек за гоночный инцидент, на этом же фоне Леклеру ничего за его косяк. Забавное стабильное отношение стюардов к Хэму
Ну последние годы такое постоянно
В соответствии с подходом к штрафам на основе последствий, решение по Льюису будут принимать по рентгеновским снимкам механика
Гонщик дня - Сир, имхо.
ОтветДандрей
Гонщик дня - Сир, имхо.
Хаджар наследник тапка
А говорили первый круг не оценивают так жестко. Если только Рассел уже не добежал до судей с соплями
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