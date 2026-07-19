Расселл сошел на 1-м круге Гран-при Бельгии после столкновения с Хэмилтоном

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл, претендующий на титул, завершил Гран-при Бельгии на первом круге.

Британец вылетел в гравий после контакта со своим соотечественником и экс-напарником Льюисом Хэмилтоном , выступающим за «Феррари ».

Расселл был вынужден покинуть болид и сойти. На трассу выехала машина безопасности.

Позже Льюис получил пятисекундный штраф за инцидент.

Джордж Расселл: «К сожалению, проблемы с болидом никуда не исчезнут. Гонка будет тяжелой»