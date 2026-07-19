Расселл сошел на 1-м круге Гран-при Бельгии после столкновения с Хэмилтоном
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, претендующий на титул, завершил Гран-при Бельгии на первом круге.
Британец вылетел в гравий после контакта со своим соотечественником и экс-напарником Льюисом Хэмилтоном, выступающим за «Феррари».
Расселл был вынужден покинуть болид и сойти. На трассу выехала машина безопасности.
Позже Льюис получил пятисекундный штраф за инцидент.
Джордж Расселл: «К сожалению, проблемы с болидом никуда не исчезнут. Гонка будет тяжелой»
Опубликовал: Михаил Ширяев
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