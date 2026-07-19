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  4. Расселл сошел на 1-м круге Гран-при Бельгии после столкновения с Хэмилтоном

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Расселл сошел на 1-м круге Гран-при Бельгии после столкновения с Хэмилтоном

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, претендующий на титул, завершил Гран-при Бельгии на первом круге.

Британец вылетел в гравий после контакта со своим соотечественником и экс-напарником Льюисом Хэмилтоном, выступающим за «Феррари».

Расселл был вынужден покинуть болид и сойти. На трассу выехала машина безопасности.

Позже Льюис получил пятисекундный штраф за инцидент.

Джордж Расселл: «К сожалению, проблемы с болидом никуда не исчезнут. Гонка будет тяжелой»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoЛьюис Хэмилтон
logoДжордж Расселл
logoМерседес
logoФеррари
Гран-при Бельгии
logoФормула-1

Комментарии

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Жорж сливает сезон вчистую мелкому
Ответforward32
Жорж сливает сезон вчистую мелкому
В чем его вина?
ОтветФернандо Редондо
В чем его вина?
Квалифицируйся выше на первом ряду,, чтобы в трафике не стартовать, меньше вероятность в замес попасть.
Квала в сходе не при чем, это раз. Квала провалена из-за необъяснимой потери мощности болида на прямых...Рассел то причем тут сам
Не везёт...или То-то мутит..Вторую гонку подряд на прямых авто Джорджа теряет от 2 десятых до 4 по отношению к Антонелли
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