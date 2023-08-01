Честный обмен на годы спокойных гонок в топе.

А вы еще помните, как год назад Фернандо Алонсо подорвал самую эпичную трансферную бомбу сезона в «Формуле-1»: ушел из «Альпин» в «Астон Мартин» под комментарии «это все из-за денег»?

Тогда смена крепкого и восстающего середняка на обитателя середины и дна пелотона – старой зеленой «Форс-Индии» на стероидах – казался крайне сомнительным.

Сейчас же все выглядит совершенно по-другому. Алонсо взял 6 подиумов в 12 Гран-при и идет 3-м в общем зачете, а «Альпин»… Сложилась изнутри: уволены глава компании (Лоран Росси), спортивный директор (Алан Пермейн), технический директор (Пэт Фрай – переходит в «Уильямс») и руководитель гоночной команды (Отмар Сафнауэр – нанят в феврале 2022-го Лораном Росси).

Теперь всем ясно: двукратный чемпион сменил место с крайне хаотичным управлением на мегастабильную и комфортную структуру. Причем в «Альпин» его явно недооценивали!

«100 процентов, она недооценивала мой вклад. И до сих пор недооценивает, – высказался Алонсо в недавнем интервью BBC. – Когда делаешь все возможное каждый уик-энд – а я многого добился и для «Рено» – то воспринимаешь близко к сердцу, если кто-то сомневается в твоей скорости, возрасте и всем таком.

И ты прикладываешь дополнительные усилия, чтобы доказать, что ты переживаешь лучший момент карьеры. Результаты говорят сами за себя, и это лучший способ.

Вряд ли я чувствовал, что меня не уважают. Но все затянулось дольше, чем я полагал, когда мы начали переговоры по продлению контракта – думаю, это было еще в Австралии в 2022-м. Все двигалось очень медленно, и не из-за моей стороны. Я был готов и доволен. Машина 2022 года была быстрой, и я был доволен, если говорить о скорости и возможностях на будущее.

Так что дело в медленном темпе переговоров. В итоге все, что мы писали, даже не оказалось на бумаге. К тому же все эти комментарии о возрасте и так далее, которые до сих пор появляются.

Так они работают, или, может, так работает Отмар. После этого сезона ему лучше притихнуть. Не нужно вообще ничего говорить. Учитывая результаты «Астон Мартин» и его результаты, он по-прежнему говорит, что гордится решением – это невероятно, поразительно».

Алонсо явно подкалывает Сафнауэра, хотя не может не знать об истинном положении дел в «Альпин»: Отмар тогда только пришел на роль фактически исполнителя воли Росси и выполнения рамочной задачи «сделать так, чтобы команда прогрессировала». Уже через два месяца после назначения перед ним встали неразрешимые вместе задачи продления двукратного чемпиона и удержания будущей суперзвезды Оскара Пиастри, которого Росси все это время держал без внятного контракта. Причем полномочий решать самостоятельно Сафнауэру не дали – бывший советник команды Ален Прост описал подход Лорана как авторитарное «Не хочет, чтобы его хоть кто-то осквернял. Больше не нуждается в советах. Он очень хочет отодвинуть других людей от принятия решений. Хочет забрать все внимание себе».

Просто тогда Сафнауэру приходилось выполнять требования Росси: транслировать на публику «корпоративную позицию» и делать хорошую мину в стиле «так и задумано». После увольнения же Отмар прямо высказался о некомпетентности руководства и неадекватных ожиданиях – и его слова в точности соответствовали новому разгрому некомпетентности Росси от Алена Проста.

Алонсо же даже не вел переговоров с Отмаром (еще бы – все решали менеджеры выше), но Сафнауэр прикрывал боссов в прессе рассуждениями о возрасте и деньгах. Фернандо запомнил.

В «Астон Мартин» менеджерская система, на самом деле, примерно схожая: здесь тоже всем рулит один человек – владелец Лоренс Стролл.

Однако канадский миллиардер не прячет императорские полномочия за спортивными директорами, консультантами и руководителями. Нынешний шеф команды Майк Крак – операционный босс, отвечающий за действия на треке направляющий стратегию привлечения новых людей и строительства оборудования по принципу «чего еще не хватает». Однако саму стратегию утверждает именно Стролл – ведет переговоры, делает предложения и даже иногда присутствует на встречах боссов команд. Об этом знает каждый в паддоке – путаницы или туманностей в полномочиях а-ля «Альпин» не может быть.

Именно Стролл-старший приглашал Алонсо. Именно Лоренс обсуждал роль Фернандо и его контракт. Именно канадца №14 называет «очень важным лидером команды».

И вместе с четкой менеджерской структурой и быстрой надежной машиной Алонсо получил еще и контракт до 2024-го с возможностью продлевать его пока будут силы гоняться.

«Если бы сейчас было лето следующего года, то я бы ответил, что мне интересно, что случится в 2025 году. У «Астон Мартин» появится новая аэродинамическая труба, есть много и других интересных вещей, которые тебя привлекают. И я чувствую, что полон сил и энергии.

Если ты взял на себя долгосрочные обязательства, это в некотором роде начинает на тебя давить. Я же предпочитаю получать удовольствие от гонок. И пока я получаю удовольствие от гонок, я буду каждый год продлевать контракт».

В «Формуле-1» просто нет другой команды, согласившейся бы взять Алонсо на таких условиях. В других организациях либо нет той же четкости управления, либо быстрой машины, либо вакансий под топового ветерана с желанием гонять как можно дольше. Разве что «Макларен» – но англичане как раз потрошили «Альпин» со стороны юниоров.

Спустя год понятно: только в «Астон Мартин» сошлись все факторы.

Плата за комфорт в «Астон Мартин» – новая роль: ментора и наставника команды

Конечно, канадский миллиардер не предоставил бы Алонсо лучшие и самые комфортные условия в «Ф-1» без ответных требований.

Судя по всему, они заключались в идее продолжения работы Себастьяна Феттеля: менторства всей команды для превращения ее в топа и помощь юному сыну владельца во второй машине – Лансу.

Алонсо действительно постоянно благодарит команду после каждого хорошего обновления, результата и даже удачного пит-стопа (то есть больше нет легендарного Фернандо по версии президента «Феррари» ди Монтедземоло – «когда Фернандо побеждает, то побеждает благодаря Алонсо, а когда проигрывает, то это из-за команды).

Но еще больше внимания публики привлекают радиопереговоры Алонсо с «Астон Мартин»: Фернандо предлагал напарнику скопировать его настройки тормозного баланса (удивляя даже комментаторов):

Фернандо хвалил Стролла за обгон, который увидел на ТВ-экране:

Фернандо передал по радио «пусть Ланс не волнуется, я не буду его атаковать» – и на последнем круге махал домашней публике на Гран-при Испании вместо борьбы за позицию:

«Для нас разницы не было никакой: 6-7 место у него и меня или 6-7 место у меня и него» – комментировал Алонсо последний круг на Гран-при Испании.

Еще Фернандо называл Ланса «моим героем» после возвращения №18 в Гран-при с переломами рук – Стролл финишировал в топ-10 и даже обгонял.

Все эти случаи даже создали конспирологическую теорию: якобы у Алонсо – контракт второго пилота, и по нему Ланса запрещено обгонять. №14 развенчал ее на Гран-при Венгрии – промчался мимо №18 в погоне за восьмой строчкой. Но на финише до Карлоса Сайнса не хватило 4 секунды.

Похоже, внутренняя договоренность в этом смысле только одна: Алонсо и Стролл не атакуют друг друга, если размен позициями приведет только к самому размену позициями между напарниками. Если у Фернандо и Ланса разные тактики или шанс кого-то догнать – обгон разрешат, но в противном случае даже испанцу нужно смириться и вести машину с очками до финиша. Интересный поворот – особенно после разборок с бывшим товарищем по «Альпин» Эстебаном Оконом.

«У нас с командой была цель, мы ее обсуждали. Думаю, мы все согласны, что должны играть в такую игру – знаете, если вы хотите кому-то противостоять, – комментировал Алонсо. – Мы боремся с такими крупными командами, как «Феррари» и «Мерседес», и наша сила в том, чтобы набирать очки обеими машинами

Да, я пытался помочь Лансу, но нельзя забывать, что он и сам довольно умный. И он тот пилот, о котором я думаю как о напарнике. В Баку мы говорили об экономии шин, с учетом спринтерского формата мы точно не знали, сколько продержится резина… Мы берегли шины, и он сказал: «Я не буду атаковать Фернандо». В прошлом году у меня все было наоборот. Знаете, мой напарник [Эстебан Окон] всегда смотрел на меня как на главную мишень. И это явно не шло команде на пользу. Так что, я думаю, Ланс тоже играет очень важную роль в наших отношениях».

«Ланс и Фернандо ведут себя по-взрослому – это видно по тому, как они работают вместе, – подчеркивал шеф «Астон Мартин» Майк Крак. – Очевидно, они поняли, что соперник находится не в [соседней] зеленой машине, а в других командах.

Мне кажется, получилось сохранить гармонию между гонщиками: они и подталкивают, и помогают друг другу, и в долгосрочной перспективе это идет команде лишь на пользу».

«Если говорить о чистом темпе, он справляется лучше меня, – отдал должное напарнику Ланс Стролл. – Он быстрее и пилотирует невероятно здорово. Не думаю, что я вместе с командой извлекал максимум. Безусловно, предстоит работа, нужны улучшения.

Дело в маленьких деталях, над которыми нужно поработать. Но он все равно быстрее, безусловно. Даже когда у меня одни из лучших дней, очень хорошие дни, он чуточку быстрее – он всегда демонстрирует по-настоящему высокий уровень».

Алонсо и сам признавал менторскую роль:

«Если во время гонки мы чувствуем в работе машины что-то, о чем мы не говорили при подготовке, и кто-то получает информацию, которая может помочь другой машине, то мы сообщаем.

Я знаю, что буду выступать в «Формуле-1» еще несколько лет, но этих лет будет не так много. В то время как Лансу нужно будет вести за собой эту команду в ближайшие 10-15 лет. Надеюсь, в ближайшие пару лет смогу помочь Лансу.

На мой взгляд, Ланс показывает скорость в машине, целеустремленность. Мы видели, как в начале сезона он гонялся со сломанными руками и так далее. Такое возможно только в том случае, если относишься к своему делу со страстью.

Мне кажется, главное для него – добиться стабильности уик-энд за уик-эндом. Это станет следующим шагом в его карьере, надо стабильно бороться за топ-5. С учетом его мотивации, целеустремленности и в такой команде, которую выстраивает «Астон Мартин», думаю, это вопрос времени».

Однако задача Алонсо – не только в обучении напарника, но и в подтягивании команды, направлении ее до топового уровня. Ведь владелец постоянно требует большего – и уже ждет побед и двойных подиумов!

«Миссия вполне понятна. [Стролл] без всякого промедления спрашивает: «Когда мы выиграем гонку?», – рассказывал Майк Крак. – Естественно, он доволен прогрессом, но для его амбиций этого недостаточно. Плюс работы с Лоренсом в том, что все ясно: он хочет большего, и нам придется добиваться большего».

«Я знаю свою роль – попробовать помочь команде вырасти во всех сферах, попробовать помочь также и Лансу во всем, что я только могу принести команде. Потому что я еще буду гоняться несколько ближайших лет – не знаю, насколько много, но точно не очень долго. А перед ним еще много лет, он поведет команду в будущее. Я счастлив помочь».

И ведь правда: теперь только слабые выступления Ланса мешают «Астон Мартин» сделать шаг к топовому статусу – особенно в свете прихода «Хонды» в 2026-м и открытия новой супербазы за $250 млн.

«Нет каких-то скрытых мотивов. У нас хорошие отношения, но мы и не боремся за титул. Может, если бы боролись, общались бы чуть меньше, или с большим напряжением. Но сейчас цели ясны, и мы работаем в этом направлении.

Сейчас я не слишком много думаю о далеком будущем, только о ближайшем. Цель – продолжать рост команды. Мы еще находим препятствия. Оппоненты развиваются, у нас не хватает тема на определенных треках. Это очень интересные задачи – они полезны для роста команды».

Выглядит как честный обмен: Алонсо может спокойно сражаться за подиумы и продлевать контракт ровно до тех пор, пока сам захочет, без управленческого хаоса, с ясными целями, без интриг. Дополнительные условия же помогают и самому Фернандо: ведь чем лучше он справится с ролью ментора – тем быстрее команда превратится в топовую, и тогда, возможно, №14 еще и сам успеет зацепить шанс на новый титул.

«Я счастлив в «Астон Мартин», у нас все хорошо. Не припомню другого случая в моей карьере, когда я был бы настолько уверен в своей команде и в самом проекте, – постоянно повторяет Алонсо. – И в целом мы говорим скорее о достижении целей в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Я не знаю, буду ли находиться за рулем в тот момент. Но в мыслях я всегда считаю, что ответ «да» – потому что, если я чувствую себя отлично и по-прежнему получаю удовольствие от гонок, зачем мне останавливаться?»

Фото: Dppi/Global Look Press; Gettyimages.ru/Clive Mason, Dan Istitene, Dan Istitene