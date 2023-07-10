Ностальгия и модерн
Блог

Сколько зарабатывают команды «Ф-1»? А на что тратят? Чемпион – не самый богатый?

Альпин Альпин
рейтинги рейтинги
почитать почитать
Ред Булл Ред Булл
Ауди
Мерседес Мерседес
Альфа Таури Альфа Таури
Астон Мартин Астон Мартин
объясняем объясняем
Альфа Ромео Альфа Ромео
Хаас Хаас
Феррари Феррари
Заубер Заубер
Уильямс Уильямс
деньги деньги
Формула-1 Формула-1
Макларен Макларен
бизнес бизнес
Авто Авто

$3 млрд в год на всех.

С 2021-го «Формула-1» живет по-новому – в мире потолка расходов, где на команду и машину можно было потратить не больше $145 миллионов. Не все попало под ограничения – исключались зарплаты гонщиков, топ-3 персонала на базе, маркетинговой и музейных команд и еще десяток пунктов, благодаря которым бюджеты самых богатых коллективов сохраняли космические размеры.

В 2022-м задача команд еще усложнилась – пришлось еще и конструировать полностью новые машины вместе с производством с нуля десятков тысяч деталей.

Зато еще во время принятия финансового регламента регулятор и представители участников прогнозировали оздоровление чемпионата – с ограничениями на траты команды должны были стать окупаемыми и даже прибыльными.

К середине 2023-го все участники «Ф-1» подали финансовые отчеты за предыдущий сезон в налоговые своих стран, а специалисты Sportico (из медиаимперии Penske Media Corp – у них в портфолио издания Variety и Rolling Stone, в штате финансовые спецы из Wall Street Journal) изучили бухгалтерию и собрали выручки всех команд вместе с операционными прибылями в один рейтинг (больше половины команд подтвердили или предоставили данные).

(Все сведено к доллару по среднесуточному обменному курсу в течение 2022 финансового года: 1 фунт стерлингов = 1,23 доллара США и 1 евро = 1,05 доллара США. Команды находятся в Британии, Швейцарии («Заубер»-«Альфа Ромео»), Италии и частично Франции и США, потому подают отчетности в разных валютах). Операционная прибыль – финансовый результат до налогов и подобных отчислений, отрицательное значение – убытки.

Общая сумма выручки команд – $3 млрд (для сравнения: вся «Ф-1» в 2022-м заработала 2,6 млрд). Выходит, средняя на участника – 300 миллионов: половине еще есть куда подтягиваться.

На чем зарабатывают команды?

Призовые от «Ф-1»

Главная и самая стабильная статья доходов – в 2022-м команды разделили свою часть выручки чемпионата в $1,16 млрд (в 2021-м было 1,07 млрд). При распределении учитывается позиция в Кубке конструкторов за отчетный год. Чемпионы и команды, занимавшие первые три места за последнее десятилетие, получают бонусы за результаты. У «Феррари» – премия в несколько десятков миллионов долларов исторический статус.

В итоге Скудерия остается самой «зарабатывающей» на призовых – даже со вторым местом Кубка конструкторов ей досталось около 200 миллионов. Для сравнения: у главного аутсайдера «Уильямса» 80 миллионов.

Спонсорство и маркетинг

Ранее вторым по важности источником денег были вложения акционеров, но с ростом популярности Гран-при и ограничением расходов нужда просто отпала. Теперь если кто-то из владельцев и вкладывается, то небольшие суммы – и их считают либо инвестициями, либо кредитами.

№2 в доходных частях у большинства команд теперь – спонсорство и прочие виды партнерств (например, «Альфа Ромео» покупает у «Заубера» целый брендинг команды со всеми внешними атрибутами – даже лицензию получают итальянскую).

Главным «аккумулятором» рекламных денег стал «Ред Булл» – в 2022-м титульное спонсорство Oracle на 5 лет продано за сумму от 300 до 500 млн (в зависимости от инсайдера). Цифры вполне претендуют на рекорд «Ф-1» всех времен, но в активе «Ред Булл» еще один возможный рекорд – по возможным вложениям от криптоспонсоров: сделка с еще одним партнером Bybit оценена $50 млн в год. Сама компания назвала ее «крупнейшей в спорте». Сумма двух сделок точно выбралась за пределы $100 млн в год – не меньше четверти выручки. При этом у чемпионов даже заканчиваются рекламные места – некоторым спонсорам приходится отказывать. А в 2024-м их заработки могут еще вырасти: давний партнер Ферстаппена Jumbo завершает международные спортивные активности и освободит дополнительные места. Раньше сеть нидерландских супермаркетов платила меньше рынка, но сторона чемпиона настаивала на их сохранении «в знак благодарности за поддержку в трудные времена».

Сравнимые по размерам крупные спонсоры есть только у «Мерседеса» – речь о малайзийской нефтекомпании Petronas (ориентировочно 60 млн в год). На старте много вкладывала и британская нефтехимическая империя INEOS, но затем она просто выкупила треть акций команды – теперь оценить стоимость их брендинга слишком сложно.

«Феррари» раньше обладала такими же партнерами в лице ковбойской табачной компании, но с начала 2020-х титульное партнерство завершилось и перешло в формат «плашки на сайте». Теперь Скудерия – одна из трех команд без спонсорского брендинга в названии (еще две – «Макларен» и «Уильямс»). Итальянцы компенсируют рядом «средних» спонсоров – крупнейший испанский банк Santander, гигант облачного гейминга VGW Play, Amazon, логистическая компания Ceva. Каждый контракт дает 30-40 миллионов.

Крупнейший партнер (недавних) негигантов – саудовская «Арамко». Она поддерживает всю «Ф-1» и плотнейшим образом вошла в зеленый «Астон Мартин»: оплачивает место не только в названии, но и в заявке конструктора «Астон Мартин-Арамко» и брендинге шасси. В 2022-м еще не было стабильных подиумов, сделка заключалась еще раньше, потому и выручка у команды еще «дотоповая». Также в официальном названии у нынешней второй силы пелотона компания Cognizant – и она тоже вкладывалась еще по старому прайсу.

Для сравнения, титульные брендинги аутсайдеров стоят сильно дешевле: MoneyGram приносит «Хаасу» $25 миллионов.

На решетке есть и другие подходы работы со спонсорами: «Макларен», например, собирает партнерское портфолио на 150 миллионов через длиннющий список мелких и средних сделок. Для работы с ними даже придумали особую панель с изменяющейся рекламой.

Похожим путем пошли и в «Альфа Ромео», а главный аутсайдер спонсорского рынка – пока «Уильямс».

Частные тесты, шоу-заезды

Команды все еще сохраняют практику подготовки молодых пилотов за деньги через академии или напрямую через частные тесты на старой и актуальной технике. Самый яркий пример прошлого – отношения Никиты Мазепиных и «Мерседеса», а сейчас похожее проходит чемпион «Формулы-2» Фелипе Другович резервистом в «Астон Мартин»: бразильские спонсоры, по (бразильским же) инсайдам заплатили за программу 7 млн евро. Парень работает на симуляторе, его катают по испытаниям и держат запасным.

Еще один пример – совсем частные и очень платные тесты «Макларена» с рекордсменом по штрафам в «Формуле-2» Махавером Рагунатаном. Без шансов на продвижение – просто покататься за деньги и получить уникальный опыт.

Таких в последние годы не очень много в пелотоне, и они редко оплачивают сессии сами – чаще через связанных спонсоров. Однако отделять их от обычного коммерческого партнерства правильно.

Похожее мероприятие – шоу-заезды вроде таких покатушек «Ред Булл» в Лиссабоне на 100 тысяч посетителей: каждому можно попробовать продать мерч, еду и напитки и как следует прорекламировать всех партнеров. За некоторые такие «заезды» в виде фестиваля еще берут деньги за билеты, и на многие ивенты приходят дополнительные локальные или глобальные спонсоры – выходит настоящая бизнес-империя под крылом команды «Ф-1».

Таким занимаются совсем не все команды – либо обладатели флагманского продукта для продвижения (вроде «Ред Булл»), либо топовые гоночные структуры с богатой историей – они так используют силу бренда («Феррари», «Макларен», «Альпин»).

На что тратят, помимо «Ф-1»?

Маркетинг: те же шоу-заезды и выставки

Естественно, окупаемость таких событий для того же «Ред Булл» – не главная цель, а приятный побочный эффект.

Точно так же и выставки исторических машин, и содержание собственных музеев, и просто хранение десятков и десятков болидов на складах (как у «Макларена») – не избыточная ветка трат для команд. Она помогает привлекать дополнительных спонсоров и держать «отпускную» бригаду для тех сотрудников, кто пока не вывозит гоночную активность, но и уходить не хочет.

Более широкая презентация в публичном поле помогает находить новых партнеров и повышать стоимость контрактов – спросите у богатейшего на наследие «Уильямса», как экономия на маркетинге вдарила по их доходам.

Сторонние проекты – суперкары, яхты, велосипеды

У половины команд теперь есть собственные инженерные подразделения – «Мерседеса» (Applied Science), «Ред Булл» (Advanced Technologies), «Макларена» (Automotive и Applied Technologies), «Астон Мартин» (созданная недавно Performance Technologies) и у «Альпин».

Они занимаются контрактными разработками и проектами с близкой к гонкам сутью: где нужно поработать в аэротрубе, произвести или спроектировать уникальный сверхлегкий инструмент и так далее. «Мерседес», например, прославился разработкой и сборкой дешевого вентилятора для легких во время пандемии.

Однако помимо чисто контрактных вещей инженерные подразделения и разрабатывают вещи для параллельных активностей тех же акционеров: например, «Мерседес» проектировал яхты для команды INEOS Britannia и велосипеды для вело-INEOS. «Макларен» на сторонних разработках вообще выстроил производство суперкаров, а теперь поставляет всему пелотону электронику для болидов и тоже разрабатывает велоэкип для собственной команды.

В итоге ФИА даже отдельной директивой ввела контроль за «внегоночной» работой сотрудников над другими проектами. По инсайдам из каждой команды, пришлось менять многие внутренние процессы – инженерные подразделения действительно помогали что-то аутсорсить для «Ф-1».

Ведь инженерное и научное подразделения – тоже удобный способ маскировать расходы на команду «Ф-1»: можно нанимать больше инженеров и держать их в проекте для Гран-при ограниченное число рабочих часов. В остальное время они вроде как занимаются условной яхтой – но на деле изучают все те же обтекаемые формы во все той же аэротрубе или на том же симуляторе/CFD. Найденные в процессе такой работы идеи обратно уже не спишешь, потому команды готовы даже терпеть убытки на такие подразделения (случай «Ред Булл» – расширение моторного департамента, а раньше они конструировали гиперкар для «Астон Мартин»).

Вложения в инфраструктуру

После внедрения потолка расходов затраты на улучшения базы, оборудования и прочей инфраструктуры тоже ограничили – теперь команды могут потратить не больше $36 млн за 5 лет (сразу или каждый год – по желанию). Тем не менее, ограничения не распространяются на тех, кто успел начать строительство или реновации до начала 2021-го – потому «Астон Мартин» все еще круто тратится на базу и фиксирует миллионы долларов убытков.

«Макларену» тоже приходилось оплачивать аэротрубу и симулятор, и «Уильямс» активно улучшает производственные мощности. У «Макларена» есть еще одна необычная статья расходов – на аренду базы: команда продала ее для покрытия пандемических долгов и сейчас платит каждый год за использование. Также у англичан еще недавно висели на балансе огромные долги (до 700 миллионов) с музеем, болидами и заводом в залоге, и для частичного погашения даже продали часть команды.

Зарплаты пилотов

Важный пункт расходов! Вот рейтинг от самого надежного инсайдера – его составляли «до волны продлений» и как раз фиксировали состояние на 2022-й:

Больше всех тратят «Ред Булл» (четверть бюджета – 54 млн!). Норрис и Риккардо здорово облегчали бюджет «Макларена» на 32 млн. Без Алонсо у «Альпин» прибыль будет явно еще выше в 2023-м, а часть убытков «Астон Мартин» точно связана с высокой зарплатой Феттеля.

Главные победители от потолка расходов – акционеры топ-команд

Теперь «Мерседес» и «Феррари» даже приносят деньги акционерам!

У «Альпин» немного другая ситуация: головной бренд только недавно возродили, и его окупаемость ждут только в 2026-м – сейчас заводу нужны любые деньги на реинвестиции и исправление баланса. Оттуда и продажа 24% акций команд в 2023-м. Уровень затрат на операции в «Ф-1» оказались далеко не топовыми – в районе 230 миллионов (

«Ред Булл» и «Альфа Таури» прибыль почти не приносят, но не стоит удивляться: команды существуют исключительно ради рекламы продукта головной компании, и любые свободные деньги реинвестируют в продвижение и зарплаты потенциальным атлетам. Широкое спонсорское портфолио позволяет платить Ферстаппену миллионы и содержать гигантскую юниорскую программу – «Ред Булл» оккупировал четверть машин «Формулы-2», а каждое место там стоит несколько миллионов.

«Альфа Ромео» в 2022-м зависла в лимбе: ее сперва пыталась купить американская империя «Андретти», а затем переговоры велись уже с «Ауди». Они завершились – следующий год будет уже более внушительным по бюджету, а в прошлом команда определялась с будущим.

«Макларен», «Астон Мартин» и «Уильямс» – в стадии перестройки и масштабных инвестиций. У «Макларена» много денег высасывали содержание музея, долги и зарплата пилотов, а также англичане еще потратили минимум 10 миллионов на выкуп последнего года контракта Даниэля Риккардо.

Бюджет «Уильямса», «Альфа Ромео» и «Хааса» вышел примерно на тех же уровнях – при распределении очков 8 – 55 – 37.

Ориентировочная стоимость команд от Sportico

Американское медиа выставило и собственную оценку команд «Формулы-1»:

Суммарная оценочная стоимость всех команд – $15,3 млрд. Для сравнения: головная компания всей серии «Ф-1» сейчас торгуется по оценке в 30 млрд, а ее шеф Грег Маффей заявлял, что хотел бы получить при возможной продаже серии выручить намного больше 20 млрд.

Невозможно утверждать, насколько оценка команд точна и актуальна («Феррари», например, отдельно от завода не продадут и за 10 миллиардов, и за 15), потому для сопоставления с реальностью неплохо оценить несколько факторов:

– Нынешний взнос за вступление новой команды в «Ф-1» – $200 млн, и соперники уже хотят поднять его до 600-700 млн.

– По инсайдам AMuS, три команды отказались от предложения в $1 млрд. Одна из них – «Альфа Таури».

– «Альпин» продала 24% команды за 200 млн евро – общая оценка составила 907 млн долларов.

– 25% акций создающихся команд с поданной заявкой (но пока без принятой, до выплаты взноса) составляет ориентировочные 30 млн евро.

– INEOS купил треть «Мерседеса» в декабре 2020-го по общей оценке в $1,2 млрд.

– «Уильямс» в августе 2020-го стоил 180 миллионов со всеми долгами.

Похоже, владельцы команд оценивают их стоимость сильно выше (кроме «Альпин» – но у французов так сложилась ситуация).

Источник: Sportico

Кому принадлежат команды «Ф-1»? 6 миллиардеров, 4 автозавода, а теперь и Райан Рейнольдс

Где у команд «Ф-1» базы? Нарисовали на карте мира: почти все – в одной зоне одного острова

Зарплаты гонщиков «Ф-1» в 2023-м: Ферстаппен обставил Хэмилтона на $20 млн, Леклер ворвался на второе, у Алонсо спад в 4 раза

Фото: globallookpress.com/Henrique Casinhas; Gettyimages.ru/Mark Thompson, Bryn Lennon, Rudy Carezzevoli, Clive Rose

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий