$3 млрд в год на всех.

С 2021-го «Формула-1» живет по-новому – в мире потолка расходов, где на команду и машину можно было потратить не больше $145 миллионов. Не все попало под ограничения – исключались зарплаты гонщиков, топ-3 персонала на базе, маркетинговой и музейных команд и еще десяток пунктов, благодаря которым бюджеты самых богатых коллективов сохраняли космические размеры.

В 2022-м задача команд еще усложнилась – пришлось еще и конструировать полностью новые машины вместе с производством с нуля десятков тысяч деталей.

Зато еще во время принятия финансового регламента регулятор и представители участников прогнозировали оздоровление чемпионата – с ограничениями на траты команды должны были стать окупаемыми и даже прибыльными.

К середине 2023-го все участники «Ф-1» подали финансовые отчеты за предыдущий сезон в налоговые своих стран, а специалисты Sportico (из медиаимперии Penske Media Corp – у них в портфолио издания Variety и Rolling Stone, в штате финансовые спецы из Wall Street Journal) изучили бухгалтерию и собрали выручки всех команд вместе с операционными прибылями в один рейтинг (больше половины команд подтвердили или предоставили данные).

(Все сведено к доллару по среднесуточному обменному курсу в течение 2022 финансового года: 1 фунт стерлингов = 1,23 доллара США и 1 евро = 1,05 доллара США. Команды находятся в Британии, Швейцарии («Заубер»-«Альфа Ромео»), Италии и частично Франции и США, потому подают отчетности в разных валютах). Операционная прибыль – финансовый результат до налогов и подобных отчислений, отрицательное значение – убытки.

Общая сумма выручки команд – $3 млрд (для сравнения: вся «Ф-1» в 2022-м заработала 2,6 млрд). Выходит, средняя на участника – 300 миллионов: половине еще есть куда подтягиваться.

На чем зарабатывают команды?

Призовые от «Ф-1»

Главная и самая стабильная статья доходов – в 2022-м команды разделили свою часть выручки чемпионата в $1,16 млрд (в 2021-м было 1,07 млрд). При распределении учитывается позиция в Кубке конструкторов за отчетный год. Чемпионы и команды, занимавшие первые три места за последнее десятилетие, получают бонусы за результаты. У «Феррари» – премия в несколько десятков миллионов долларов исторический статус.

В итоге Скудерия остается самой «зарабатывающей» на призовых – даже со вторым местом Кубка конструкторов ей досталось около 200 миллионов. Для сравнения: у главного аутсайдера «Уильямса» 80 миллионов.

Спонсорство и маркетинг

Ранее вторым по важности источником денег были вложения акционеров, но с ростом популярности Гран-при и ограничением расходов нужда просто отпала. Теперь если кто-то из владельцев и вкладывается, то небольшие суммы – и их считают либо инвестициями, либо кредитами.

№2 в доходных частях у большинства команд теперь – спонсорство и прочие виды партнерств (например, «Альфа Ромео» покупает у «Заубера» целый брендинг команды со всеми внешними атрибутами – даже лицензию получают итальянскую).

Главным «аккумулятором» рекламных денег стал «Ред Булл» – в 2022-м титульное спонсорство Oracle на 5 лет продано за сумму от 300 до 500 млн (в зависимости от инсайдера). Цифры вполне претендуют на рекорд «Ф-1» всех времен, но в активе «Ред Булл» еще один возможный рекорд – по возможным вложениям от криптоспонсоров: сделка с еще одним партнером Bybit оценена $50 млн в год. Сама компания назвала ее «крупнейшей в спорте». Сумма двух сделок точно выбралась за пределы $100 млн в год – не меньше четверти выручки. При этом у чемпионов даже заканчиваются рекламные места – некоторым спонсорам приходится отказывать. А в 2024-м их заработки могут еще вырасти: давний партнер Ферстаппена Jumbo завершает международные спортивные активности и освободит дополнительные места. Раньше сеть нидерландских супермаркетов платила меньше рынка, но сторона чемпиона настаивала на их сохранении «в знак благодарности за поддержку в трудные времена».

Сравнимые по размерам крупные спонсоры есть только у «Мерседеса» – речь о малайзийской нефтекомпании Petronas (ориентировочно 60 млн в год). На старте много вкладывала и британская нефтехимическая империя INEOS, но затем она просто выкупила треть акций команды – теперь оценить стоимость их брендинга слишком сложно.

«Феррари» раньше обладала такими же партнерами в лице ковбойской табачной компании, но с начала 2020-х титульное партнерство завершилось и перешло в формат «плашки на сайте». Теперь Скудерия – одна из трех команд без спонсорского брендинга в названии (еще две – «Макларен» и «Уильямс»). Итальянцы компенсируют рядом «средних» спонсоров – крупнейший испанский банк Santander, гигант облачного гейминга VGW Play, Amazon, логистическая компания Ceva. Каждый контракт дает 30-40 миллионов.

Крупнейший партнер (недавних) негигантов – саудовская «Арамко». Она поддерживает всю «Ф-1» и плотнейшим образом вошла в зеленый «Астон Мартин»: оплачивает место не только в названии, но и в заявке конструктора «Астон Мартин-Арамко» и брендинге шасси. В 2022-м еще не было стабильных подиумов, сделка заключалась еще раньше, потому и выручка у команды еще «дотоповая». Также в официальном названии у нынешней второй силы пелотона компания Cognizant – и она тоже вкладывалась еще по старому прайсу.

Для сравнения, титульные брендинги аутсайдеров стоят сильно дешевле: MoneyGram приносит «Хаасу» $25 миллионов.

На решетке есть и другие подходы работы со спонсорами: «Макларен», например, собирает партнерское портфолио на 150 миллионов через длиннющий список мелких и средних сделок. Для работы с ними даже придумали особую панель с изменяющейся рекламой.

Похожим путем пошли и в «Альфа Ромео», а главный аутсайдер спонсорского рынка – пока «Уильямс».

Частные тесты, шоу-заезды

Команды все еще сохраняют практику подготовки молодых пилотов за деньги через академии или напрямую через частные тесты на старой и актуальной технике. Самый яркий пример прошлого – отношения Никиты Мазепиных и «Мерседеса», а сейчас похожее проходит чемпион «Формулы-2» Фелипе Другович резервистом в «Астон Мартин»: бразильские спонсоры, по (бразильским же) инсайдам заплатили за программу 7 млн евро. Парень работает на симуляторе, его катают по испытаниям и держат запасным.

Еще один пример – совсем частные и очень платные тесты «Макларена» с рекордсменом по штрафам в «Формуле-2» Махавером Рагунатаном. Без шансов на продвижение – просто покататься за деньги и получить уникальный опыт.

Таких в последние годы не очень много в пелотоне, и они редко оплачивают сессии сами – чаще через связанных спонсоров. Однако отделять их от обычного коммерческого партнерства правильно.

Похожее мероприятие – шоу-заезды вроде таких покатушек «Ред Булл» в Лиссабоне на 100 тысяч посетителей: каждому можно попробовать продать мерч, еду и напитки и как следует прорекламировать всех партнеров. За некоторые такие «заезды» в виде фестиваля еще берут деньги за билеты, и на многие ивенты приходят дополнительные локальные или глобальные спонсоры – выходит настоящая бизнес-империя под крылом команды «Ф-1».

Таким занимаются совсем не все команды – либо обладатели флагманского продукта для продвижения (вроде «Ред Булл»), либо топовые гоночные структуры с богатой историей – они так используют силу бренда («Феррари», «Макларен», «Альпин»).

На что тратят, помимо «Ф-1»?

Маркетинг: те же шоу-заезды и выставки

Естественно, окупаемость таких событий для того же «Ред Булл» – не главная цель, а приятный побочный эффект.

Точно так же и выставки исторических машин, и содержание собственных музеев, и просто хранение десятков и десятков болидов на складах (как у «Макларена») – не избыточная ветка трат для команд. Она помогает привлекать дополнительных спонсоров и держать «отпускную» бригаду для тех сотрудников, кто пока не вывозит гоночную активность, но и уходить не хочет.

Более широкая презентация в публичном поле помогает находить новых партнеров и повышать стоимость контрактов – спросите у богатейшего на наследие «Уильямса», как экономия на маркетинге вдарила по их доходам.

Сторонние проекты – суперкары, яхты, велосипеды

У половины команд теперь есть собственные инженерные подразделения – «Мерседеса» (Applied Science), «Ред Булл» (Advanced Technologies), «Макларена» (Automotive и Applied Technologies), «Астон Мартин» (созданная недавно Performance Technologies) и у «Альпин».

Они занимаются контрактными разработками и проектами с близкой к гонкам сутью: где нужно поработать в аэротрубе, произвести или спроектировать уникальный сверхлегкий инструмент и так далее. «Мерседес», например, прославился разработкой и сборкой дешевого вентилятора для легких во время пандемии.

Однако помимо чисто контрактных вещей инженерные подразделения и разрабатывают вещи для параллельных активностей тех же акционеров: например, «Мерседес» проектировал яхты для команды INEOS Britannia и велосипеды для вело-INEOS. «Макларен» на сторонних разработках вообще выстроил производство суперкаров, а теперь поставляет всему пелотону электронику для болидов и тоже разрабатывает велоэкип для собственной команды.

В итоге ФИА даже отдельной директивой ввела контроль за «внегоночной» работой сотрудников над другими проектами. По инсайдам из каждой команды, пришлось менять многие внутренние процессы – инженерные подразделения действительно помогали что-то аутсорсить для «Ф-1».

Ведь инженерное и научное подразделения – тоже удобный способ маскировать расходы на команду «Ф-1»: можно нанимать больше инженеров и держать их в проекте для Гран-при ограниченное число рабочих часов. В остальное время они вроде как занимаются условной яхтой – но на деле изучают все те же обтекаемые формы во все той же аэротрубе или на том же симуляторе/CFD. Найденные в процессе такой работы идеи обратно уже не спишешь, потому команды готовы даже терпеть убытки на такие подразделения (случай «Ред Булл» – расширение моторного департамента, а раньше они конструировали гиперкар для «Астон Мартин»).

Вложения в инфраструктуру

После внедрения потолка расходов затраты на улучшения базы, оборудования и прочей инфраструктуры тоже ограничили – теперь команды могут потратить не больше $36 млн за 5 лет (сразу или каждый год – по желанию). Тем не менее, ограничения не распространяются на тех, кто успел начать строительство или реновации до начала 2021-го – потому «Астон Мартин» все еще круто тратится на базу и фиксирует миллионы долларов убытков.

«Макларену» тоже приходилось оплачивать аэротрубу и симулятор, и «Уильямс» активно улучшает производственные мощности. У «Макларена» есть еще одна необычная статья расходов – на аренду базы: команда продала ее для покрытия пандемических долгов и сейчас платит каждый год за использование. Также у англичан еще недавно висели на балансе огромные долги (до 700 миллионов) с музеем, болидами и заводом в залоге, и для частичного погашения даже продали часть команды.

Зарплаты пилотов

Важный пункт расходов! Вот рейтинг от самого надежного инсайдера – его составляли «до волны продлений» и как раз фиксировали состояние на 2022-й:

Больше всех тратят «Ред Булл» (четверть бюджета – 54 млн!). Норрис и Риккардо здорово облегчали бюджет «Макларена» на 32 млн. Без Алонсо у «Альпин» прибыль будет явно еще выше в 2023-м, а часть убытков «Астон Мартин» точно связана с высокой зарплатой Феттеля.

Главные победители от потолка расходов – акционеры топ-команд

Теперь «Мерседес» и «Феррари» даже приносят деньги акционерам!

У «Альпин» немного другая ситуация: головной бренд только недавно возродили, и его окупаемость ждут только в 2026-м – сейчас заводу нужны любые деньги на реинвестиции и исправление баланса. Оттуда и продажа 24% акций команд в 2023-м. Уровень затрат на операции в «Ф-1» оказались далеко не топовыми – в районе 230 миллионов (

«Ред Булл» и «Альфа Таури» прибыль почти не приносят, но не стоит удивляться: команды существуют исключительно ради рекламы продукта головной компании, и любые свободные деньги реинвестируют в продвижение и зарплаты потенциальным атлетам. Широкое спонсорское портфолио позволяет платить Ферстаппену миллионы и содержать гигантскую юниорскую программу – «Ред Булл» оккупировал четверть машин «Формулы-2», а каждое место там стоит несколько миллионов.

«Альфа Ромео» в 2022-м зависла в лимбе: ее сперва пыталась купить американская империя «Андретти», а затем переговоры велись уже с «Ауди». Они завершились – следующий год будет уже более внушительным по бюджету, а в прошлом команда определялась с будущим.

«Макларен», «Астон Мартин» и «Уильямс» – в стадии перестройки и масштабных инвестиций. У «Макларена» много денег высасывали содержание музея, долги и зарплата пилотов, а также англичане еще потратили минимум 10 миллионов на выкуп последнего года контракта Даниэля Риккардо.

Бюджет «Уильямса», «Альфа Ромео» и «Хааса» вышел примерно на тех же уровнях – при распределении очков 8 – 55 – 37.

Ориентировочная стоимость команд от Sportico

Американское медиа выставило и собственную оценку команд «Формулы-1»:

Суммарная оценочная стоимость всех команд – $15,3 млрд. Для сравнения: головная компания всей серии «Ф-1» сейчас торгуется по оценке в 30 млрд, а ее шеф Грег Маффей заявлял, что хотел бы получить при возможной продаже серии выручить намного больше 20 млрд.

Невозможно утверждать, насколько оценка команд точна и актуальна («Феррари», например, отдельно от завода не продадут и за 10 миллиардов, и за 15), потому для сопоставления с реальностью неплохо оценить несколько факторов:

– Нынешний взнос за вступление новой команды в «Ф-1» – $200 млн, и соперники уже хотят поднять его до 600-700 млн.

– По инсайдам AMuS, три команды отказались от предложения в $1 млрд. Одна из них – «Альфа Таури».

– «Альпин» продала 24% команды за 200 млн евро – общая оценка составила 907 млн долларов.

– 25% акций создающихся команд с поданной заявкой (но пока без принятой, до выплаты взноса) составляет ориентировочные 30 млн евро.

– INEOS купил треть «Мерседеса» в декабре 2020-го по общей оценке в $1,2 млрд.

– «Уильямс» в августе 2020-го стоил 180 миллионов со всеми долгами.

Похоже, владельцы команд оценивают их стоимость сильно выше (кроме «Альпин» – но у французов так сложилась ситуация).

Источник: Sportico

Фото: globallookpress.com/Henrique Casinhas; Gettyimages.ru/Mark Thompson, Bryn Lennon, Rudy Carezzevoli, Clive Rose