Оба – в топ-5 по успешности.

Кажется, «Ред Булл» гоняется в «Формуле-1» уже целую вечность, однако оформил сотую победу среди конструкторов только на минувшем Гран-при Канады.

До исторической планки ушло 18 лет и 355 Гран-при:

«Сотня побед – это невероятное, невероятное достижение для всей команды. И не только для тех, кто здесь, но для всех людей, мужчин и женщин на базе, которые трудятся долгими часами, – радовался после финиша шеф команды Кристиан Хорнер. – 100 гонок – это много, но 100 побед – это 27 процентов от всех наших гонок. Невероятная статистика».

Именно поэтому и на подиум от команды отправили автора всех победных машин «Ред Булл» – главного конструктора Эдриана Ньюи. Он дополнил награждение целиком из чемпионов мира – в Канаде в топ-3 финишировали только те, кто еще гоняется: Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо.

Кстати, Ньюи тоже пробил личную отметку – его машины в сумме выиграли 200-й Гран-при!

«Это было потрясающее путешествие. Я всегда мечтал стать инженером в автоспорте. Когда я получил свою первую работу в автоспорте, первую зарплату, это был важный момент. Все остальное – бонус», – признавался ошарашенный конструктор после финиша в интервью Sky Sports.

100-ю победу «Ред Булл» оформил Макс Ферстаппен – именно он теперь историческое лицо команды: в этом сезоне он обогнал Себастьяна Феттеля.

Макс тоже выдал пару исторических показателей: например, он лидирует уже 224 круга подряд – это пятый показатель в истории!

А еще Макс… Сравнялся с Айртоном Сенной по победам и вошел в топ-5 за всю историю «Ф-1» – 41 штука!

«Невероятное достижение! Когда гонялся в картинге, никогда не думал, что смогу выиграть столько гонок, что сравняюсь с Сенной. Но мы упорно работали, заслужили этот успех и теперь насладимся им. Но, надеюсь, выиграем еще больше! Следующая цель – 200», – поделился Макс.

До финиша сезона еще 14 Гран-при, так что до конца 2023-го Макс вполне может обойти Проста или даже ворваться в топ-3. Разве не заслужил права котироваться на уровне сильнейших гонщиков всех времен?

«У него впереди долгая карьера, так что безусловно, он может побить мои рекорды. В конечном счете рекорды нужны, чтобы их побивать, и у него прекрасная команда», – признал Хэмилтон.

«Пару лет назад я сравнивал Макса с Сенной и журналисты улыбались, – говорил после Гран-при Монако босс всех гонщиков «Ред Булл» Гельмут Марко. – С годами у таких всезнаек закончились аргументы.

На лучшем квалификационном круге в Монако он на деле показал, что уже близок к Сенне. Он по всем показателям лучший гонщик в современной «Формуле 1».

А теперь он сравнялся с Сенной и по победам – в 25 лет!

Фото: Gettyimages.ru/Jared C. Tilton / Staff, Rudy Carezzevoli / Stringer, Dan Mullan / Staff; formula1.com