Главные ветераны «Формулы-1» – 41-летний (29 июля будет 42!) Фернандо Алонсо и 38-летний Льюис Хэмилтон – сразились за второе место Гран-при Канады!

Первоначально старт вместе со срывом с места выиграл Льюис – Алонсо после настиг его в гонке и семикратный чемпион приехал третьим, но на интервью после финиша журналисты не могли не спросить Хэмилтона о первых сотнях метров. Фернандо стоял рядом и все слышал – вышел обмен панчами!

Журналист: Феноменальный старт, вы сразу же обогнали этого парня! Это был отличный старт?

Хэмилтон: Да! Он сдает в реакции, становится немного старше. Это все возраст!

Журналист: Вы слышали это, Фернандо?

Алонсо: Слышал, слышал. Ждите в Австрии через две недели! [следующий Гран-при]

Журналист: Нравится, как вы снова сражаетесь

Хэмилтон: Мне тоже

А Алонсо правда сдал из-за реакции? Что ж, срыв с места он и в самом деле проиграл – на 0,01 секунды!

Но дальше все решили переключение передач и более «чистая» сторона трека – на части, с которой стартовал Алонсо, обычно накатана резина, но многодневные дожди накануне ее полностью смыли. При прочих равных же больше сцепления в самом покрытии – в той части, которая реже используется – и совпадение нескольких факторов привели к рывку Хэмитона:

Затем уже в гонке Алонсо доказал, что пока в порядке – и на троллинг тоже отреагировал моментально!

Фото: Gettyimages.ru/Jared C. Tilton / Staff; formula1.com