Аватар мультизадачности «Ф-1».

Трудно не восхищаться двукратным чемпионом «Формулы-1» Фернандо Алонсо – он не только гоняет лучше всех в в сезоне (по версии самой же серии) почти в 42 года, но и, кажется, видит вообще все.

В квалификации на Гран-при Испании он оказался позади Макса Ферстаппена, заблокированного Пьером Гасли – и тут же выдал, какое наказание ждет француза:

«Значительная помеха от «Альпин» на круге выезда для Ферстаппена. То есть реально значительное, в четвертом повороте. Будет 3 позиции штрафа».

Так и вышло: Гасли получил за это штраф в 3 позиции. Кажется, теперь мы знаем, чем Алонсо займется после конца карьеры – специально для него «Ф-1» вслед за медкаром и сэйфти-каром добавит «судейский болид».

«Гонщик на полную ставку, гоночный директор – на полставки», – отреагировал комментатор.

Про фанатов Алонсо тоже не забывает: под конец Гран-при он догнал напарника, пообещал по радио не атаковать и развлекался на последних кругах приветствиями домашней публики:

Но и про результаты тоже не забыл – после финиша поправил гоночного инженера, зачитавшего неверный финишный порядок:

«Так, Ферстаппен – первый, Сайнс, Хэмилтон третий, Перес – четвертый, Расселл – на пятом, затем Ланс, затем ты».

«Да? Но такого не показывали на ТВ-экранах!»

«Извини. Так, да, Ферстаппен, Хэмилтон, Расселл. Ферстаппен, Хэмилтон, Расселл, затем Перес на 4-м».

«Да, да. Это звучит… Логичнее».

Конечно, Алонсо в этом смысле не одинок – например, Макс тоже во время одной из сессий услышал звонок телефона у Гельмута Марко по радио.

Но только Фернандо демонстрирует это гонку за гонкой стабильно несколько лет подряд! Просто уникум: например, в Майами похвалил напарника за классный обгон, который увидел на ТВ-экранах:

И в правилах он не впервые ориентируется слету: после хаотичного рестарта с бойней кучи машин на Гран-при Австралии №14 тут же вспомнил, как вернуться на подиум:

«#####. Тупое правило! Какого хера было вывешивать красный флаг до этого? Мы ж не проехали круг, нам должны вернуть все позиции, как в прошлом году на «Сильверстоуне». Машина в порядке. Проверьте это [возвращение позиций] немедленно. Он должны это сделать. Они ### должны это сделать».

После полета в стену от удара машиной Карлоса Сайнса прошло буквально 30 секунд!

Алонсо и тут оказался прав – ему вернули третью позицию.

«Фернандо помнит все гонки, в которых участвовал, и что в этих гонках происходило. Вот каким образом он знал, что будет происходить на последнем рестарте в Австралии после красных флагов. Ведь то же самое случилось в прошлом году на «Сильверстоуне». Это весьма впечатляет», – поделился после шеф «Астон Мартин» Майк Крак.

А потом говорят, Том Круз или Брэд Питт красиво и эпично стареют.