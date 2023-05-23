Переговоры о продлении контракта – на паузе.

Контракт Шарля Леклера с «Феррари» истекает в конце 2024-го, и переговоры о продлении еще на паузе – все последние полгода. Сперва перерыв казался логичным из-за туманной обстановки в руководстве Скудерии, но и после смены шефа на знакомого и лояльного №16 Фредерика Вассера ничего не сдвинулось. Напротив, после трудного старта нового сезона «Ф-1» и регресса «Феррари» в прессе установился нарратив вроде «Леклер точно смотрит по сторонам» и «Шарль может превратиться в нового Жана Алези» (легендарный и любимый пилот Скудерии 90-х, откатавший 5 сезонов за итальянцев, победивший лишь раз и оставшийся без титулов).

Разговоры о возможном уходе №16 начались еще после неудачного старта сезона – когда у болида «Феррари» отказал мотор на первом же Гран-при. Далее Леклер пережил и статистически худшее начало года за всю карьеру в «Феррари» – даже в 2020-й – год перестройки – у монегаска было больше очков.

С учетом открыто и громко объявленного похода за всеми возможными победами и титулами в 2023-м – провал выглядел слишком больно и оглушительно.

«Мне жаль, но Фредерик Вассер, как мне кажется, стал придерживаться неправильного подхода, когда речь идет о решении проблем «Феррари». И я говорю это с полным знанием фактов, – высказывался бывший инженер и глава тест-команды «Феррари» Луиджи Маццола. – И у меня есть опасения, что теперь Леклер может не продлить свой контракт.

Леклер же сейчас рискует стать новым Жаном Алези. Я имел возможность вблизи видеть профессиональные муки Алези – ведь за пять лет, проведенных в «Феррари», он так и не получил машину, с которой можно было бы выиграть титул».

«То, что Леклер общается с «Мерседесом» – это вообще не секрет. Это вообще всем известно – от самого дальнего гаража в Маранелло до Индийского Океана. В своей карьере, которая еще далека от завершения, Леклер уже демонстрировал вспышки высочайшего класса. И он лучше других понимает, что время уходит», – писал самый осведомленный и близкий к «Феррари» журналист Лео Туррини.

Шеф «Мерседеса» Тото Вольфф отреагировал крайне дипломатично:

«Мне кажется, он на 100 процентов предан «Феррари», и у него есть контракт. В то же время мы на 100 процентов настроены заключить сделку с Льюисом. Шарль – супергонщик, и в долгосрочной перспективе за ним точно надо следить. Это очевидно».

И любые слухи об общении с соперниками Леклер сперва комментировал в стиле «потом посмотрим», но затем перешел в более однозначный режим:

«Ноль переговоров. Ноль. Правда, ноль. Вы все улыбаетесь, потому что не верите мне, но даю слово.

Я полностью предан «Феррари», и я люблю «Феррари». Для меня всегда было мечтой выступать за эту команду, и мой главный приоритет – победа в чемпионате с этой командой

Я верю в команду на 100 процентов и доверяю каждому человеку, от механиков до босса. Но это работает в обе стороны – команда тоже должна в меня верить. Однако пока слишком рано говорить о новом соглашении. Конечно, я хочу побеждать. Но я не устал от взлетов и падений».

Личный миф Леклера: любовь к «Феррари» с детства, долг перед крестным, расставание с девушками ради Скудерии

Признания в любви «Феррари» – вообще стандартное вью Леклера. Вы ни за что не поймете, в каком году его сделали – раз в несколько месяцев он стандартно повторяет что-то вроде:

«Когда я мечтаю о чемпионстве, то представляю, как я вылезаю из красной машины в красном комбинезоне. Не каждый может публично признаться, но, думаю, любой пилот «Формулы-1» хотел бы выступать за «Феррари». Так что мне повезло быть частью «Феррари». Я хочу, чтобы это случилось в красном».

И точно так же Шарль каждый раз повторяет: всегда хотел гонять за «Феррари», буквально с детства. Например, в предсезонном интервью La Gazzetta Dello Sport.

Также Леклер гонками и стремлением к титулу с «Феррари» заканчивает дело друга и крестного Жюля Бьянки. Тот тоже числился в Академии и выступал за Скудерию – как раз и познакомил маленького Шарля с гонками и Маранелло.

«Он был не только моим другом, но крестным отцом, – вспомнил Шарль в официальном подкасте Beyond The Grid. – Наши семьи всегда были очень близки и наши отцы до сих пор лучшие друзья. Мой старший брат – лучший друг Жюля, мой лучший друг – его младший брат.

Как я начал заниматься картингом? В 3,5 года отец поехал на встречу с Филиппом Бьянки – отцом Жюля – и на его картинговом треке я впервые сел за руль.

Когда я начал гоняться на серьезном уровне, Жюль занимался тем же самым уже давно и дал мне много советов. Причем не только о настройке картов или машин – больше насчет пилотирования. Помню, он приехал на мою первую международную гонку Зимнего кубка и посоветовал быть агрессивнее. Как только началась следующая сессия, я снес парня, ехавшего впереди меня, и тогда он сказал: «Не настолько агрессивнее!»

Однажды он привез меня в Маранелло – хотел показать мне Академию «Феррари». Припарковался у двери, повел меня к двери… Его пропустили, а меня – нет. И Жюль сказал мне: «Трудись, и, возможно, однажды они пропустят и тебя. Это честь и ответственность, ведь «Феррари» – это «Феррари».

А еще именно Жюль спас карьеру Шарля:

«Он помог в самый тяжелый момент, – признавался Шарль в 2020-м. – В 2010-м мой отец больше не мог платить за выступления в картинге – цены стали слишком высокими, он не мог перевести меня на следующую ступень. Тогда Жюль рассказал своему менеджеру – Николя Тодту. Тот последил за мной некоторое время и взялся помочь».

Бьянки скончался в 2015-м после жуткой аварии на Гран-при Японии 2014-го. Шарль тогда выступал в «Формуле-Рено».

«Чувствую ли я, что завершаю работу Жюля? Да, в какой-то степени. Безусловно, он заслуживал места в «Ф-1» и в «Феррари» – наверное, даже больше, чем я. Я не сомневаюсь, что он продемонстрировал бы даже более успешные результаты.

Его переход был всего лишь вопросом времени. Я попытаюсь добиться лучшего возможного результата, чтобы увековечить его память и всю безмерную помощь, которую он мне оказал. Каждый мой успех будет и его успехом».

Кстати, №17 Жюля Бьянки – единственный номер, выведенный из обращения в «Формуле-1». Шарль гоняется под №16. Более того, даже тренер Леклера – бывший тренер Бьянки!

Личная жизнь парня, кажется, тоже полностью подчинена команде – например, после расставания с девушкой в 2019-м та рассказывала, что «Он хотел посвятить себя «Феррари».

А со второй Шарль расстался уже в конце неудачного 2022-го – после цитат в одном из интервью: «Я многое изменил в дисциплине. Как я жил в 2021-м – очень уставал».

«Феррари» окружает Шарля повсюду: даже носки – итальянской марки! C учетом любви и внимания №16 к моде – точно не просто «часть корпоративного дресс-кода»:

Вы можете себе представить, чтобы человек с ТАКОЙ личной историей потом просто сказал «не, что-то с вами тяжело побеждать» – и ушел? Это все-таки покруче целования герба у футболистов – тут практически роспись кровью.

Единственная возможность не стать предателем – если «Феррари» его уволит

Профессионально его уход можно будет понять – в случае трансфера Леклера куда угодно за пределы Маранелло в паддоке, среди инженеров и других гонщиков не возникнет вопросов.

Но тифози – другое. Для них все-таки любые самые взвешенные мотивы отмены №16 не отменят все сказанное. Репутацию и образ формируют и слова, и поступки, и их баланс. Сейчас его на каждой гонке ждет огромная толпа – больше, чем кого-либо (возможно, даже Хэмилтона или Ферстаппена). По некоторым опросам «Ф-1», около 40% всех зрителей, причисляющих себя к фанатам одной из команд – болельщики Скудерии. Представляете реакцию всех этих людей?

Леклер сам превратил себя в узника «Феррари» – похоже, теперь если он действительно захочет уйти без разрушительных последствий, вся надежда – на разрыв по ее инициативе.

«Я стараюсь быть честным. Если не преуспею, то «Феррари» должна меня уволить. Я это пойму. Именно так я вижу ситуацию: если я достаточно хорош — то останусь, а в противном случае заслуживаю увольнения», – высказывался Шарль еще до первой гонки в алом.

И шеф «Феррари» Вассер, похоже, совсем не ждет потенциального ухода Леклера – кажется, в Скудерии думают, будто Шарль будет у них всегда.

«Мы не планировали обсуждать этот вопрос до поздней стадии сезона. У Шарля осталось еще больше года по контракту с «Феррари», так что у нас в запасе есть много времени, и мы можем рассмотреть этот вопрос позже. Шарль для нас является важным связующим звеном в команде. Как за рулем болида, так и вне машины. Он помогает нам и является частью команды. Я верю в его преданность».

Насколько реален может быть разрыв «Феррари» и Леклера? Только если у итальянцев вдруг найдется гарантированно выигрышный вариант, который точно поможет сделать шаг к победам.

И в Шарле ли дело? Конечно, его ошибки и эмоции портят Скудерии некоторые гонки, но точно не являются первопричиной поражений – скорее их добивающим следствием. Увольнение №16 ничего не изменит и только превратит его в козла отпущения для удобного перекладывания причин провалов.

В шахматах это называют «пат».

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI, Dppi; DR; instagram.com/charles_leclerc; Gettyimages.ru/Mark Thompson