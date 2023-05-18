1914 л.с. чистой мощности.

Главная электрическая гоночная серия «Формула Е» уже пару лет как в кризисе из-за отставания по крутости и технологиям от практически любого поступающего в продажу электрокара – например, поступивший в рассылку 150 покупателям «Римак» Nevera стоимостью $2,2 млн способен, по заявлению производителей, проезжать до 490 км на одной зарядке (при нынешней дистанции одного Электропри в 100 км). Конечно, дальность хода для серийных электокаров меряется при городских скоростях, но автопроизводители уже годами критикуют «Формулу Е» за устаревание технологий «еще до выхода на трек».

Показатели скорости и разгона «Римака» впечатляли до легкого недоверия, и хорватское подразделение «Бугатти» организовало специальную сессию на немецком тестовом треке Папенсбурга между Бременом и Нидерландами – специально построенном для всех возможных автоиспытаний автодроме за 150 млн евро.

Для верификации и подтверждения всех данных пригласили компании Racelogic и Dewesoft – они обычно снимают и фиксируют все рекорды скорости, разгонов, замедлений и дистанции в Европе. Одно из главных условий их работы – публичное размещение всех итогов замеров и видеоподтверждения.

Вот и записи «Римака» – побито 23 рекорда для серийных авто за день!

Главные рекорды:

– Разгон от 0 до 100 км/ч – за 1,81 или 1,82 секунды (второй показатель замерян Racelogic и считается более надежным). Это быстрее «Ф-1», и «Римак» изначально обещал 1,85 секунды.

– Разгон от 0 до 300 км/ч – за 9,22 секунды, а до 400 км/ч – за 21,31 секунды.

– Разгон от 0 до 400 км/ч с остановкой после уложились в 29,93 секунды.

– Рекорд по количеству побитых за день рекордов (в отчетах аудиторов указано три дня на треке, но это обычное дело: первые два уходят на калибровку оборудования и тесты – без них никто к официальным замерам и верификации не перешел бы. Отчетные попытки всегда делаются в последний день).

– Время на милю (1,6 км) со старта – 20,59 секунды.

В чем секрет хорвато-немецкого гиперкара? Четыре электромотора на 1914 л.с., продвинутом литий-никель-марганец-кобальт-оксидном аккумуляторе на 120 кВт*ч и активной аэродинамикой. Nevera уже разгонялась до максималки в 412 км/ч:

А его первым получателем стал чемпион «Ф-1» Нико Росберг! Как тебе такое, Илон Маск?

Фото: rimac-automobili.com