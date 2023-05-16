15 комментариев

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Гонщика «Ф-1» из США пытаются заменить на Шумахера? Это маркетинг или новичок совсем не справляется?

Логан Сарджент
Александр Албон Александр Албон
Мик Шумахер Мик Шумахер
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Мерседес Мерседес
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Имя против спонсоров и страны?

Напряженный старт нового сезона «Формулы-1» вызвал цунами из трансферных слухов: инсайдеры уже обсуждают варианты переходов Шарля Леклера, Ландо Норриса и Льюиса Хэмилтона. Ходят слухи и возможном расставании Карлоса Сайнса с «Феррари», и о недовольстве «Альпин» обоими пилотами – полная жара.

Самая реальная опасность остаться без места – по классике у гонщиков с худшими результатами. Сейчас в «Ф-1» без очков двое – дебютанты Ник де Врис из «Альфа Таури» и Логан Сарджент из «Уильямса».

Ник первым получил подтвержденную «желтую карточку» – у него три Гран-при на исправление, иначе босс пилотов «Ред Булл» Гельмут Марко уже подобрал возможную замену.

Следующим предложение поправить результаты в более мягкой и завуалированной форме получил и Сарджент. Сперва немецкий Sport1 проинсайдил о переговорах шефа «Мерседеса» Тото Вольффа с боссом «Уильямса» Джеймсом Воулзом (бывшим главным стратегом «Мерседеса!») о продвижении в синий аутсайдер резервиста семикратных чемпионов Мика Шумахера, а затем Воулз вышел в прессу с комментариями выступлений Логана.

«Логан здесь, потому что он быстрый, и он может давать результат. Но нужно взять ситуацию под контроль, пилотировать чисто. В обоих квалификационных сессиях в Баку он пробился во вторые сегменты. Это стабильность – это нам нужно».

Просто остальные хайлайты с Сарджентом – прямо напоминание, почему шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер больше не хочет новичков. Например, в квалификации на Гран-при Саудовской Аравии Логан перестарался с атакой поворота после списания круга из-за срезки и развернулся, едва не прикончив болид:

На рестарте в Австралии вынес де Вриса и сошел сам:

В Баку американец познакомился со стеной – разбил болид в спринтерской квалификации:

А в Майами въехал в заднее колесо «Астон Мартин»:

Логану пришлось рано заезжать в боксы, менять носовой обтекатель и страдать 50 кругов подряд.

Напарник Алекс Албон в то же время выиграл у Сарджента (средний отрыв – от 0,1-0,2 секунды на знакомых американцу треках до 0,6 секунды на незнакомых), попал в топ-10 на Гран-при Бахрейна и постоянно сражался за очки.

Сарджент настолько плох?

Он показал результаты обычного дебютанта прошлых лет. Да, инцидентов слегка многовато для старта сезона, но все-таки их можно представить как «новичок ищет предел» – Леклер, например, начинал в «Заубере» очень похоже. Ошибки Азербайджана вообще можно списать, ведь в Баку накануне переложили асфальт – из-за нового покрытия трассу фактически можно назвать новой и незнакомой, а новый формат дал всем только 90 минут на тренировки.

Почему же тогда появились слухи о возможной замене Логана? Дело в суперконкурентности современной «Формулы-1»: даже с такими результатами Сарджент обогнал только одного гонщика (включая даже чисто эмоциональные впечатления). Сейчас в Гран-при просто нет слабых пилотов, а очередь из претендентов крайне длинная – ошибаться просто нельзя.

Также против Логана сыграла и его личная особенность: американец долго вкатывается и учится новым машинам и новым трекам. Ровно так же Сарджент знакомился и с «Ф-2»: сперва – большие трудности на незнакомых треках, затем серьезное ускорение на более известных, лучшее понимание корреляции работы новой машины относительно известной трассы, и прогресс на всех остальных автодромах.

«Начало сезона вышло очень сложным, – признавал тогда Логан. – Я чувствовал огромную нехватку опыта в смысле процедур, ощущения от машины, многие треки я не знал. Но во второй половине сезона мне стало комфортнее, я почувствовал больше уверенности как только приехал на более знакомые мне трассы. Прогресс вышел на желаемую траекторию.

Одной из главных трудностей на старте года оказалось огромное увеличение сцепления в квалификации по сравнению с практикой из-за новых составов шин. Но на известных мне треках я начинаю этапы в более понятном мне состоянии, и потому все не сходится к поиску как можно больше времени в последней квалификационной попытке».

И в «Ф-1» он попал в похожую ловушку: из первых пяти этапов он раньше ездил только в Бахрейне, Джидде и Баку. Но в двух последних переложили асфальт, а в Азербайджане еще и порезали практики – их можно списывать в смысле замера выступлений дебютанта.

А в Бахрейне Логан квалифицировался в одно время с 15-м местом, проиграл Албону меньше 0,2 секунды, и закончил гонку 12-м в нескольких секундах от опытного напарника. Очень достойно для аутсайдерского «Уильямса».

«Видно, что он начинает давать результат, постепенно подбираться, – подтвердил и Воулз. – Я не ожидаю, что он покажет скорость Алекса [Албона]. Более того, он проводил ряд гонок на трассах, где никогда не был.

Он новичок и провел всего несколько гонок. Посмотрите на темп – он был где-то рядом».

А ведь именно из-за Джеймса Логана раньше не взяли в программу «Мерседеса» – чуть ли не первым же комментарием о старте сезона Сарджента шеф «Уильямса» признал неправоту.

Однако сохранять пилота из-за одного-двух проблесков в данных на долгий срок – теперь слишком большая роскошь. Гонщик в современной «Ф-1» должен либо давать результат, либо постоянно прогрессировать, либо привносить что-то еще.

А разве Сарджента не спасут американские фанаты?

Кажется, у Логана как раз и есть это «что-то еще»: американский паспорт и родственники-миллиардеры из оборонного американского сектора. «Уильямс» принадлежит сейчас американскому инвестиционному фонду Dorilton Capital, потому владельцы команды прекрасно понимают перспективы парня на рынке Нового света.

Оттуда и раскрутка Сарджента прямо как «Капитана Америки»: вот Логан представляет команду на обложке GQ как «первая американская звезда «Ф-1» с момента бума «Ф-1» в Америке»:

А вот так закрывает один из дней на нью-йоркской бирже NASDAQ:

Однако пока 22-летний пилот из Флориды, конечно, не достиг звездного статуса: ведь большую часть карьеры он провел в Европе, и США только начали с ним знакомиться. Вероятно, волна популярности и маркетинговой привлекательности еще ждет его в 2024-м после выхода нового сезона Drive To Survive – но продержится ли Сарджент в «Уильямсе» так долго, чтобы обе стороны получили дивиденды?

Семья не помогала парню в «Формуле-2» и не оплачивает его гонки в «Формуле-1»: у команды нет спонсоров, связанных с семейными компаниями. Логан может надеяться только на свой талант и потенциальную фанбазу – и ее появление в будущем еще не совсем очевидно.

Мик Шумахер выгоднее для «Уильямса»?

Сын семикратного чемпиона «Ф-1» Михаэля Шумахера на данный момент выглядит апгрейдом в смысле коммерческой привлекательности: у него-то точно есть болельщики в Германии и по всему миру.

Правда, Мик уже успел немного подпортить репутацию намного более серьезными авариями – из-за них и неспособности принять свою ответственность «Хаас» и высадил Шумахера. Сарджент так же трудно и долго вкатывается, тяжело осваивается, но по скорости он немцу не слишком уступает – и пока не заработал схожий образ немного аварийного пилота.

Мик тоже временами выглядел очень хорошо в прошлые сезоны, но чередовал яркие перфомансы с провалами – очень похоже на старт Сарджента в 2023-м. Фактически Шумахер однозначно превосходит Сарджента только в одном: опыте работы в крупных топовых командах вроде «Феррари» и «Мерседеса». Однако у «Уильямса» уже есть пилот с подобным резюме – Алекс Албон после «Ред Булл». Если бы англичанам критично было бы иметь и второго такого гонщика, они бы не соглашались на новичка. №2 же брали вполне осознанно.

Так что у Мика Шумахера есть только один шанс на замену Логана: если американец начнет сильно разочаровывать «Уильямс», проваливать гонку за гонкой и не попадать в ожидания.

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Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI, Antonin Vincent/Dppi

15 комментариев

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Максон Ферстаппен
Сарджент новичок. Ему нужно дать время показать, на что он способен, а не через 3 гонки ставить крест. Это должен быть как минимум один сезон, и я уверен, что за этот сезон он заработает несколько очков и будет выстреливать наравне с Албоном.
Шумахер же уже показал, на что он способен, зачем его заново пристраивать куда-то. Если бы не его фамилия, о нем уже бы все давно забыли
+41
-9
+32
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бндэщ
на всех пилотов, включая новичков, давления более чем достаточно. попытки дополнительно давить на них угрозой вылета из команды я считаю крайне неудачным способом добиваться результата.
+13
0
+13
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Atsuktuvas
На одного работает паспорт, на другого - фамилия. Но на выходе как у Крылова: "А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь."
+5
-1
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Lordk
Ответ Максон Ферстаппен
Сарджент новичок. Ему нужно дать время показать, на что он способен, а не через 3 гонки ставить крест. Это должен быть как минимум один сезон, и я уверен, что за этот сезон он заработает несколько очков и будет выстреливать наравне с Албоном. Шумахер же уже показал, на что он способен, зачем его заново пристраивать куда-то. Если бы не его фамилия, о нем уже бы все давно забыли
Покажите пожалуйста гонку во второй половине прошлого сезона, которую Магнуссен проехал бы лучше Шумахера?
+9
-5
+4
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Cars is my addiction
Ответ Lordk
Покажите пожалуйста гонку во второй половине прошлого сезона, которую Магнуссен проехал бы лучше Шумахера?
таких нет. если мику не мешала стратегия или другие пилоты(например в Бахрейне окон врезался в него на 1 круге а так мик приехал бы 6тым) , он всегда был впереди маги. мик уже в 2021 показал что он быстр, когда ведро от хааса протплкивал в Q2.
+10
-6
+4
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Евгений Фабиянчук
Это отчасти экзамен и для Воулза. Самостоятельный ли он шеф команды или всё ещё «по привычке» на Тото работает?)
+3
0
+3
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& Drew
Сарджент не настолько плох что бы... Просто решение посадить вместо него младшего Шуми сразу не имело оснований хотя могло быть принято. После того как в Мерседес прояснили ситуацию с его навыками были активированы возможности прежде посмотреть его в деле на машинах других команд. И это должно будет произойти обязательно в сроки отведенные пилоту Вил для исправления положения дел и прежде чем будет принято окончательное решение. А хуже чем в Хаас Мик не выступит однозначно и если его посадят в Вилы это не будет граблями на которые наступил Логан.
+3
-1
+2
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Sarumian
Шумахер мл. ничем не лучше Сарджента. За Сарджентом спонсоры и рынок.
+3
-1
+2
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ibra207
По первым гонкам уж точно не слабее деВриса выглядит.
Да блмщики пади во главе сэром воду мутят, мстят потомственному южанину-конфедерату ))
+2
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DenSpM
Ответ Lordk
Покажите пожалуйста гонку во второй половине прошлого сезона, которую Магнуссен проехал бы лучше Шумахера?
Как он подскажет? Махровый шумафоб.
+1
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Mortimer1
Ответ ibra207
По первым гонкам уж точно не слабее деВриса выглядит. Да блмщики пади во главе сэром воду мутят, мстят потомственному южанину-конфедерату ))
Не самое удачное сравнение с учетом того что деВрис сам на волоске от вылета из команды
+1
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+1
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Jack 13th
Сержанта надо разжаловать до Прайвита
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индийский огурчик
в условиях такой борьбы плотной лучше было б какого условного грожана взять, албон же середнячок максимум
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