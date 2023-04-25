Слишком много гонок и внимания прессы.

Двукратному чемпиону «Формулы-1» Максу Ферстаппену всего 25 лет, он на пике карьеры, доминирует и побеждает (недавно выиграл 37-ю гонку и взял 80-й подиум – побил достижения Айртона Сенны), зарабатывает больше всех (от 44 до 55 млн долларов в год по разным инсайдам), и… уже говорит о грядущем конце карьеры.

Дело в раздувании календаря и перегрузе уик-энда короткими ивентами с туманным смыслом – вроде спинтов и отдельных «кругов навылет» к ним.

«Формула-1» – это когда ты выжимаешь максимум в квалификации, а потом проводишь длинную и интересную гонку в воскресенье. Вот что такое «Формула-1» – ее природа, ее ДНК. И я не понимаю, зачем нам нужно это менять, ведь все и раньше работало неплохо, – высказывался Макс на волне обсуждений шести спринтов в сезоне и смены формата уик-энда перед Гран-при Австралии. – Мне нравится, когда есть одна гонка. Надеюсь, изменений не будет слишком много, иначе я тут не задержусь. Я вовсе не фанат такого.

Сейчас мы движемся к тому, что в сезоне будет проводиться по 24, а может и 25 Гран-при. И если, помимо этого, мы начнем добавлять еще что-то новое, для меня такие гонки уже не будут стоящими. Я не буду получать удовольствия от всего этого».

Прошел месяц. Все обновления формата с дополнительными квалификациями по субботам приняли, а в прессе появились рассуждения о желании «Ф-1» расширить календарь до 30 Гран-при к 2030-му.

И, конечно, репортеры вновь обратились за мнением к действующему чемпиону мира – не изменилось ли его мнение? Ведь все-таки молодые действующие чемпионы редко рассуждают на тему будущего ухода после победы в двух стартовых гонках из трех.

«Иногда это может звучать странным для людей со стороны… И они говорят, что ты выступаешь в «Ф-1», выигрываешь… Вероятно, на их месте я бы говорил то же самое, – ответил Ферстаппен на медиасессии перед Гран-при Азербайджана. – Но на самом деле все не так круто, как может выглядеть. Да, все это здорово и потрясающе, ты можешь многое делать, но у всего есть предел.

С точки зрения гонок получается, что обычно первый круг в спринте и правда выходит захватывающим: пара столкновений, контактов, кто-то может повредить машину. Но на протяжении всего заезда вы четко видите, что происходит, кто быстрее. И понимаете, что именно, скорее всего, случится и в воскресной гонке. Мне кажется, что спринт может отвлечь внимание от главной гонки, которая как раз и должна быть особенным событием.

И я всегда говорил, что даже если количество спринтов не будет увеличиваться, но при этом календарь чемпионата продолжит расширяться, а гоночный уик-энд будет оставаться столь длинным, в какой-то момент ты задашься вопросом, а стоит ли все это того или нет?

Мне нравятся гонки, нравится побеждать, я знаю сколько зарабатываю… Это хорошая жизнь. Но на самом ли деле такая жизнь хороша? Иногда в карьере наступает момент, когда ты понимаешь, что хочешь заняться чем-то другим.

У меня контракт до 2028 года, а дальше будет видно. Я чувствую, что если к тому моменту пойму, что для меня все это уже чересчур – значит, придет время для перемен.

Ты всегда должен смотреть на себя и задавать вопрос – по-прежнему ли ты мотивирован? И в данный момент это определенно так. Но в будущем наверняка наступит момент, когда мне захочется заняться чем-то другим.

Есть ли у меня мотивация заработать признание как величайшего гонщика в истории? Нет. Я не двигаюсь идеей выигрыша семи или восьми титулов. Если мне достанется машина, с которой это будет реально – отлично. Но даже без этого я буду счастлив – я уже счастлив с двумя титулами, так что все в порядке!

До конца 2028-го я точно буду гоняться в «Ф-1». Я все еще очень молод, и постоянно себе повторяю, что хотел бы попробовать и другие серии – примерно как Фернандо Алонсо.

Гонки на выносливость – они мне нравятся. Я постоянно говорю об этом отцу. Время идет, он стареет. Но даже если я не смогу выступить со своим отцом… Посмотрим.

Возможно, я захочу создать собственную команду. Есть много вещей, которые я хотел бы делать помимо того, чтобы просто гонять».

Ферстаппен словно противопоставляет «Формулу-1» современным гонкам на выносливость. И действительно, в главной ее серии – чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC – сейчас все совсем не так: в календаре – 7 этапов, один – суточный («24 часа Ле-Мана», еще два – восьмичасовые («1000 миль Себринга» и «8 часов Бахрейна»), остальные – шестичасовые. В экипаже – трое гонщиков, и каждый за заезд получает около двух часов гоночного времени – даже больше, чем в «Формуле-1». Формат – традиционный: практики, квалификация и гонка. И в высшей лиге гиперкаров даже мощная заводская конкуренция между «Феррари», «Тойотой», «Порше», «Кадиллаком», «Пежо» и приходящим в следующем году «Ламборгини». Пока побеждает «Тойота», но соперники уже близко – и к 2028-му пелотон имеет все шансы еще уравняться.

Но знаете, чего там еще нет? Огромного медиавнимания – а Максу, похоже, оно уже надоело за восьмой год в «Формуле-1». Недавно вышедшая на нидерландском ViaPlay документалка «Анатомия чемпиона» показала, насколько: иногда Ферстаппен реагирует на любое новое интервью с тихой ненавистью, в стиле

«Я люблю ту часть, где пилотаж. Это я делаю лучше всего. А все остальное вокруг не люблю. Постоянно повторяю себе: «Еще пару лет». Интервью, росписи, встречи со зрителями… Очень много, но это нужно нужно делать – люди хотят видеть своего кумира».

«Я же не должен выходить? Какого ***? Сколько людей! Зачем это интервью? Всего 15 минут? Да я б лучше поспал».

На самом деле, в сериале много мест в таком стиле, но нарезать их в один пятиминутный ролик было бы слишком долго и бессмысленно.

Почему же тогда он вообще снимается в этом и для Drive To Survive на Netflix?

«Я ведь осознаю, что ты просто обязан участвовать в подобном – особенно если ты чемпион мира. Но надеюсь, что они довольны и что я тоже буду доволен после просмотра. Я знаю, как это важно для «Ф-1» и развития спорта в целом» – так Ферстаппен комментировал возвращение в шоу. Для него съемки и медиа – обязанность, побочный эффект чемпионских титулов.

Серьезно – он даже соцсети не ведет сам (отдал это команде пиарщиков), а после завершения карьеры вообще собирается их забросить.

«Если я когда-нибудь завершу карьеру в «Формуле-1», то не думаю, что буду часто постить. Мне просто это не нравится, – признавался он в интервью нидерландскому De Limburger. – Некоторые не делают ничего другого весь день, а я занят другими вещами. К примеру, я часто сижу в телефоне, но скорее разбираясь с делами своей команды по симрейсингу».

Он действительно серьезно – ведь прямота для него вообще главное личное качество. Так он и презентовал себя в недавнем видео для официального канала «Формулы-1»:

«В одном предложении я бы описал себя как очень прямого и честного человека. Из-за этого меня иногда неправильно понимают или считают высокомерным, но я считаю прямоту важным качеством и моим главным и за пределами трека, и на нем».

И если перемены в «Формуле-1» надоедают Максу с такой скоростью – интересно, отработает ли он свой контракт до конца?

Фото: globallookpress.com/Carsten Milbret, CHROMORANGE/Schunk; flickr.com/Vlasta Juricek