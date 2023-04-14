Так опровергали плохие отношения в семье.

Год назад Макс Ферстаппен раскритиковал сериал для Netflix об «Ф-1», снимаемый с помощью чемпионата: «Лично мне не нравится в этом участвовать, – говорил №1 Associated Press. – Они много режиссируют: например о соперничествах, которых на самом деле нет. Поэтому я решил больше не принимать участия в съемках. Честно говоря, я вообще не люблю сериалы. Мне интереснее реальные события.

По ходу всего сезона они выбирают моменты и что-то из них лепят, можно сказать. Лично мне не понравились моменты с Ландо и Даниэлем. Я считаю, что это отличные, приятные ребята. А там Ландо выглядит каким-то мудаком. Это вообще не так. Я знаю Ландо, многие его знают: он веселый парень, отличный человек, у него классный характер. Когда смотришь серию, думаешь: «Кто это такой, что за фигня происходит?» Ты получаешь неверное представление о хорошем человеке. Когда сериал только запускался, со мной случилось то же самое».

Однако в новый сезон Макс вернулся – после предметной беседы с режиссерами: «Я поговорил с ними [с продюсерами] перед тем, как давать интервью. Надеюсь, они поняли мою позицию. Я ведь осознаю, что ты просто обязан участвовать в подобном – особенно если ты чемпион мира».

Ведь после гневного разноса Drive To Survive выяснилось: Ферстаппен в 2022-м снимается в собственной документалке для стриминга по родным Нидерландам Viaplay. Весной 2023-го он вышел – под заголовком «Анатомия Чемпиона».

Там Макс действительно участвовал предельно на своих условиях: честно объяснял все важные для него вещи. И внимание к образу, имиджу и внешнему виду, и зафиксиованность на победах, и нелюбовь к бесконечным одинаковым медиаактивностям (прямо местами в стиле Кими Райкконена), и отношение с домашней публикой (как вам момент, где вертолет с ним и Юки в Бельгии встретил военный «Апач» с целью просто пожелать удачи на Гран-при?)

Но одной из центральных тем сериала стали семейные отношения Макса, его отца Йоса и матери Софии Кюмпен. В последние годы нидерландские медиа достаточно часто вспоминали о тяжелом характере Йоса, его агрессивности и случаях стычек с его отцом (и дедом Макса), а также арестом за преследование бывшей девушки.

Не менее популярная тема – жесткие методы воспитания сына вплоть до оскорблений, угроз и выбрасываний из машины на заправке после неудачной гонки.

И в «Анатомии чемпиона» целый эпизод посвятили раскрытию реальных отношений в семье – они не такие уж и напряженные. Ферстаппен посвятил отцу шлем для Гран-при Нидерландов, потому что реально его уважает:

А вся серия полнилась примирительными словами со всех сторон – вроде таких:

«Некоторые говорят, что я плохой отец, потому что издевался над своим ребенком, – говорил Йос. – Я никогда не издевался над ним! Я воспитывал его, был с ним суров. Таким был мой план. Многие люди не могут представить, что требуется для достижения высочайшего уровня в спорте.

Я знаю, что со мной непросто, и я требовал от Макса многого. Но он все выдержал. Он всегда был сильным с психологической точки зрения».

В качестве доказательства хороших отношений и ранее в серию добавили немного архивных кадров еще до развода Йоса и Софии – и одним из них стала редкая запись, где Йос обсуждает с Максом на камеру, где кто спит в их доме.

Вот только будущий двукратный чемпион мира находится… В необычном положении.

Йос: Вот где София и Йос спят.

Макс: Нет.

Йос: Нет? Тогда кто же спит там?

Макс: Мама и Виктория (сестра Макса – Sports.ru)

Йос: А где спишь ты и папа?

Макс: В той комнате.

Йос: На двухъярусной кровати?

Да, вот такое крутят в Нидерландах по ТВ и стримингу как одно из доказательств хороших отношений Макса с отцом еще с детства. И, похоже, двукратный чемпион «Ф-1» вполне согласен!

Фото: Gettyimages.ru/Jared C. Tilton