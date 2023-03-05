Но Шарль все равно в топ-3.

За время зимнего перерыва «Феррари» пережила большие изменения – Фредерик Вассер занял место Маттиа Бинотто и сразу взялся за разгребание командных проблем: разобрался с надежностью мотора и перестроил отдел стратегий (главного стратега Скудерии отправили работать на базу в Маранелло).

Казалось, тесты и практики прошли без происшествий, «Феррари» постепенно стабилизировалась, но затем подобрался первый Гран-при года – и Скудерия начала его так, словно 2022-й не завершелся. Шарлю Леклеру пришлось бросить первую же быструю попытку из-за серьезной блокировки колес – в первом же повороте.

Как выяснилось, проблемы начались еще раньше – сразу после стартовой черты на первых же зачетных метрах. Болид монегаска решил самоуничтожиться – на трек неожиданно полетели карбоновые осколки от SF-23. Квалификацию пришлось останавливать красными флагами.

Ответа на вопрос «что отвалилось от болида» у Шарля не нашлось – лучше осведомлен о машине «Феррари» оказался Макс Ферстаппен:

Шарль: Я не знаю, что за деталь, потому что я еще не видел никаких изображений. Макс: Это был мешок с песком (sandbag, в «Ф-1» sandbagging – процесс, когда команда в практиках и на тестах нарочно скрывает реальный темп – Sports.ru). Шарль: Наверняка. Но блокировка была из-за того, что я был слишком позитивно настроен на торможении в первом повороте. Я не почувствовал ничего странного.

Но эксперт SkySports F1, бывший гонщик «Ф-1» и нынешний симуляторщик «Мерседеса» Энтони Дэвидсон пришел к другому выводу. Блокировку спровоцировала именно поломка болида – Леклер лишился из-за нее части прижимной силы.

Дэвидсон ближе показал, какой детали лишился пилот «Феррари»: части дефлектора на переднем правом колесе – она, вероятнее всего, повредила и другие элементы в нижней части машины во время полета.

После инцидента механикам «Феррари» пришлось вооружиться скотчем, чтобы новый дефлектор не постигла учесть собрата.

Зато сброс «мешков с песком» сработал: в итоге удивленный Леклер оказался третьим в квалификации и проиграл второму «Ред Булл» только 0,16 секунды. Напарник вообще остался позади – в 0,15 секундах.

На что же способен Шарль на целой машине?