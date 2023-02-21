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«Ф-1» готова к старту: Ферстаппен – несокрушимый, Алонсо надеется на подиумы, а «Феррари» и «Мерседес» – на обновления

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Александр Албон Александр Албон
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Процедура старта нового чемпионата мира «Формулы-1» официально запущена: на Netflix появился пятый сезон Drive To Survive, а команды испытали болиды на трехдневных тестах в Бахрейне. В 2023-м из-за сокращения операционных расходов серии хватило такого минималистичного формата, да к тому же машины обкатали на той же трассе, где через неделю (3-5 марта) состоится первый Гран-при первенства.

Сокращение испытаний ожидаемо раскритиковали гонщики, у которых почти не осталось возможности работать за рулем настоящих болидов.

«Это немного несправедливо. Я и в предыдущие сезоны говорил, что мы занимаемся, наверное, единственным видом спорта, где ты начинаешь сражаться за звание чемпиона мира после полутора дней практик», – считает двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. С ним согласен и Джордж Расселл из «Мерседеса».

Контраргументы? Только от шефа «Ред Булл» Кристиана Хорнера – босс чемпионов готов выводить команду на трек как можно быстрее:

«Посмотрите, насколько надежными стали машины. Сейчас мы работаем в условиях стабильного регламента. С учетом количества гонок в этом году можно было бы провести два дня тестов, а потом сразу начать гоночный уик-энд. Если это добавит непредсказуемости в первой гонке, разве это плохо? Сезон длинный, у команд достаточно времени, чтобы со всем разобраться».

Желания Хорнера неудивительны: после доминирования в финале 2022-го «Ред Булл» и на тестах выглядел солиднее всех. Но насколько же они готовы и как проявили себя остальные?

Результаты: кто быстрейший, кто проехал больше всех

Прежде всего стоит иметь в виду: трек в Бахрейне – не такой, как в Барселоне (месте частого проведения зимних тестов; где наилучшим образом раскрываются аэродинамические свойства болидов), там временные рамки очень важны. Утром и днем – жарко, потому шины быстрее прогреваются и перегреваются – неплохо для тестов комбинаций «щадящих» настроек на длинных дистанциях (или вовсе отработки пит-стопов), но не очень здорово для коротких заездов на скорость. На закате все меняется: температура снижается, и машины можно разгонять – правда, вместе с сумерками на трек часто приходит и сильный ветер, который здорово путает данные по балансу.

Также самый репрезентативный день в смысле скорости – последний: именно в субботу в вечерней сессии трековые условия достигли максимального совпадения с условиями в квалификации и гонке на будущем Гран-при (в смысле температур и «наката» шин на асфальте). Потому самые «точные» и репрезентативные времена как на одном круге, так и на длинной дистанции – именно в последней сессии последнего дня (если, конечно, команды шли на симуляции гонки или квалификации). Однако и времена корректнее всего сравнивать именно внутри сессий.

Лучшие времена по дням можно узнать здесь: первый, второй и третий.

Нужно помнить и о разнице в шинах: команды использовали комплекты пяти видов жесткости, С1 – самые твердые, С5 – самые мягкие (больше сцепления, но выше износ). Усредненная разница между одним сдвигом (от С5 к С4, например) в темпе на такой же машине и с той же загрузкой топлива считается в 0,7 секунды, но нужно иметь в виду: вряд ли кто-либо даже задумывался о проезде с пустыми баками на С2 или С3.

Интересные детали:

  • Первым полную дистанцию Гран-при проехал Алекс Албон на «Уильямсе» – 57 кругов буквально за пару часов первой утренней сессии.
  • В первый день Ферстаппен проехал 157 кругов – больше любой другой команды за день. И такой дневной накат на человека так никто не перебил за оставшиеся два дня. Однако в третий день в важнейшей сессии он не появлялся.
  • Алонсо проехал на одну сессию больше остальных из-за травмы Стролла, на резервиста-новичка Друговича почти не полагались. Потому Фернандо в личном топе, но общий результат «Астон Мартин» чуть скромнее.
  • Леклер показал свое лучшее время в утренней сессии, а не самой «быстрой» вечерней, так что и у «Ред Булл», и «Феррари» еще точно есть серьезный задел. «Мерседес» же выложил на стол чуть больше.
  • Время поула на прошлогоднем Гран-при Бахрейна: 1.30,558. Время лучшего гоночного круга – 1.34,570.

Кто сломался: «Мерседес» и «Макларен»

Вообще по поломкам на тестах нельзя в полной мере судить о готовности к Гран-при: ведь, как вы поняли, машины за день иногда проезжают километраж, сходный с тремя отчетными днями этапа. К тому же, команды специально нагружают технику так, чтобы потенциально слабые места могли себя проявить – например, под конец тестовых дней времени устраивают «топливные заезды», когда болид катает до сухих баков и останавливается на треке. Внешне это тоже выглядит как внезапный красный флаг и эвакуация, но участники так просто калибруют данные топливных систем.

Небольшое количество дней тоже диктует восприятие надежности:

«Мы фактически не сможем оценить абсолютную надежность машины, ведь за три дня огромный километраж не накатаешь. Современные болиды очень надежны, и нужен больший накат, чтобы выявить проблемы», – уверял перед тестами технический директор «Мерседеса» Майк Элиотт.

Нельзя судить о будущем сезоне команды по поломке вроде мелких неполадок с электроникой у «Астон Мартин» или однократной утечке масла на «Ред Булл», как и на физическом износе деталей вроде ударов по днищу.

Однако очень характерные отказы действительно могут о многом сказать – и такие были.

Проблемы «Макларена» с тормозами указали на провал первой волны изменений болида

На болиде «Макларена» от перегрева потрескался кожух тормозов уже после первой же сессии – команде пришлось их остужать и укреплять:

В таком режиме оранжевая машина провела все три дня – оттого и катастрофически малый накат. И это огромная проблема для легендарной команды.

«Макларен» весь 2022-й страдал от перегрева тормозов (на первых нескольких Гран-при даже срочно сменил первоначальную карбоновую версию на стальную «заглушку»), но в 2023-м проблема не исчезла. Она связана с нестабильностью машины на торможении из-за перепадов в прижимной силе – потому гонщики сильнее и агрессивнее работают тормозами, чтобы не улетать в барьеры, и температуры иногда оказываются невыносимыми для техники.

Нестабильность появляется из-за философии болида, заточенного под «пиковую» производительность – в аэротрубе и на симуляторе такой аэрообвес может выдавать отличные показатели, однако ветер очень сильно влияет на перебои с прижимной силой.

И «Макларен» как раз весь 2022-й страдал от нестабильного поведения машины в тех же поворотах круг за кругом – потому что порывы ветра разной силы с разницей в 4-5 км/ч не сильно заметны из кокпита и пит-уолл, но их может быть достаточно для снятия 2-3% прижимной силы. А это очень критично для пилотажа – потому и достается тормозам. «Уильямс» в 2022-м страдал от тех же проблем, но слабее – потому и нашел решение еще в середине чемпионата.

«Макларен» же только улучшил тормоза и положился на талант Норриса вместе с идеей перестройки болида под снижение «пиковости» и улучшение управляемости – или, по крайней мере, команда на это надеялась. Однако в первый же день в Бахрейне ее встретила жаркая и ветреная погода – и проблемы вернулись.

«Мы поставили несколько целей по развитию болида, которых не смогли достичь, – признал уже на второй день исполнительный директор Зак Браун. – У нас готовится целый ряд обновлений болида. Думаю, подойдем к первому Гран-при сезона, не достигнув изначальных проектных целей».

Также инсайдеры Motorsport сообщили, что попытки сбалансировать машину привели к перебору с лобовым сопротивлением, инженеры попробовали скрутить угол атаки антикрыльев и столкнулись с еще большим влиянием от порывов ветра, недогрева покрышек и скольжения. И глава гоночной части «Макларена» Андреа Стелла еще до тестов обещал первую волну обновлений к четвертой гонке сезона – до нее «оранжевых», похоже, можно списывать.

Страдания «Мерседеса»: поломка гидравлики и потеря прижима на передней оси

Восьмикратные чемпионы переполошили фанатов поломкой гидравлики в вечерней сессии второго дня: болид остановился и обратно на трек не возвращался.

Главное беспокойство возникло из-за сути поломки: зимой «Мерседес» как раз сделал новую подвеску для лучшего контроля над стабильностью платформы машины и победы над галопированием – иначе концепцию с небольшими понтонами не задействовать по максимуму. Также на презентации инженеры чемпионов рассказывали о масштабных обновлениях софта с лучшим использованием ресурсов W14 – а перед поломкой команда как раз зарегистрировала «странные и необъяснимые потери прижимной силы на телеметрии передней оси». Выходило, сломались две важнейшие обновленные фичи.

«Мерседес» искал решение всю ночь и утром поправил подвеску – Хэмилтон даже во всеоружии вернулся в перестрелку за лучшим временем на последней сессии. Однако больше никто не ломался так метко и показательно.

«Ред Булл» идеально работает только у Ферстаппена

Эволюционные доработки RB19 в сторону дополнительной избыточной поворачиваемости под предпочтения действующего чемпиона попали в точку: он действительно выглядел настоящим роботом на своих отрезках, эксперты-наблюдатели не заметили у него сложностей или ошибок, а сам Макс закончил испытания в полном восторге.

«Машина очень хорошо реагирует на все наши изменения. Я очень доволен. Здорово видеть, как машина собралась в единое целое. Все пошло гладко с первых же метров. Каждый раз, оказываясь за рулем болида, я чувствую себя вполне комфортно, и мы можем сразу начинать работу. В целом новый болид определенно лучше прошлогоднего. Уже работаем над новинками».

При этом его напарник Серхио Перес столкнулся с трудностями в управлении: даже в сессиях с большим шинным «накатом» он постоянно перетормаживал, блокировал колеса и пропускал апекс в сложном 10-м повороте – ключевом с точки зрения пилотажа в Бахрейне.

Даже при «беспроблемном» торможении в той связке траектория Переса постоянно оказывалась нестабильной, и он намного позже нажимал на педаль газа – на всех составах шин. Правда, дело может быть и в большей топливной загрузке – все-таки круги на скорость Чеко проехал весьма неплохо.

«Феррари»: трудности с поворотами, балансом и покрышками

Скудерию большинство технических экспертов относили на второе место по гоночному темпу – где-то в 0,3 секунды с круга позади «Ред Булл».

Из главных проблем замечены низкочастотные подскоки и сильный износ покрышек на протяжении тех же первых двух дней – но это потенциальные последствия рекалибровки машины из-за новой подвески. «Феррари» заново искала баланс на тестах и не всегда попадала в настройки – к тому же, первая волна обновлений уже в разработке. Теоретически, если алое шасси подружится с новой подвеской, то и колебания уйдут, и чрезмерный износ шин – а тогда и темп на длинной дистанции окажется получше.

К тому же, пилоты «Феррари» не слишком беспокоились из-за проблем или отставания от «Ред Булл»:

«Данные на трассе совпадают с данными, полученными ранее на базе при симуляциях, а это очень важно. Нужно было постараться поместить машину в различные сценарии, протестировать различные конфигурации и посмотреть, будут ли совпадать данные. Они совпали, – рассказал Леклер. – Не буду вдаваться в подробности, но, полагаю, изменения правильные. И, думаю, лобовое сопротивление снизилось, так что ситуация в этом сезоне должна улучшиться. Но это повлияло и на другие характеристики. Все соответствует ожиданиям, однако необходимо найти верный баланс для новых характеристик.

Ожидаю, что мы станем чуть быстрее на прямых, но, может, в поворотах будет труднее. По итогам трех дней тестов могу сказать, что мы все еще ищем идеальные настройки. Так что, надеюсь, по-прежнему есть некоторый запас, ведь мы пока не в оптимальной точке».

«Мерседес»: баланса пока нет, машину перестраивают

Практически все обновления на W14 прежде всего затачивались под снижение лобового сопротивления и правильную балансировку машины – чтобы шины равномерно прогревались, а пилоты направляли болид через повороты желаемым образом. Однако помимо механических проблем чемпионам не удалось добиться и первоклассной управляемости.

«Сильнее всего бросается в глаза достаточно нестабильное поведение задней оси. Заднюю часть машины периодически срывает, болид ведет себя довольно нервно» – прокомментировал Энтони Дэвидсон (бывший пилот «Ф-1», эксперт Sky Sports и тестер «Мерседеса»).

«Есть сложности с балансом, но решить их должно быть проще, чем более фундаментальные проблемы в прошлом году, – высказался Джордж Расселл. – Ощущения на входе в поворот улучшились, но в середине пока трудности. Команда обнаружила несколько интересных деталей в данных, пока мы не разблокировали полный потенциал W14».

«Остались некоторые ограничения, связанные с балансом, которые были в прошлом году», – признал и Хэмилтон.

Тем не менее, W14 эксперты-наблюдатели на треке назвали более стабильным, чем «Феррари» – хоть и с туманным сравнением насчет квалификационного и гоночного темпов («Мерседес» то быстрее на 0,1 секунды, то медленнее на 0,2 секунды). Реальные прогнозы трудно делать: по инсайду репортера Corierre Донадони, нынешняя версия машины – промежуточная между прошлогодней W13 и реальной задуманной, потому «Мерседес» еще ждут апдейты.

«Астон Мартин»: главный сюрприз

Наверное, самая необычная машина старта сезона с первого же дня привлекла внимание, когда Фернандо Алонсо закончил свою сессию всего в 0,029 секундах за Ферстаппеном. Последовавшие сессии доказали: да, зеленая команда действительно сделала огромный рывок. Испанец ехал быстрые отрезки на любом составе шин при любых условиях, причем эксперты рассчитали его темп сходным с «Феррари» и «Мерседесом».

А в последний день «Астон Мартин» даже отказался от симуляции квалификации и сконцентрировался на отработке гоночного темпа! Удачно: советник команды Педро де ла Роса признал – износ оказался даже ниже рассчитанного на симуляторе. И правда: покруговка показывает почти полное отсутствие снижения темпа – следовательно, у болида еще есть серьезный резерв по возможности атаки на гоночной дистанции (предположительно вплоть до скорости прошлогодней «Феррари»). 

Также наблюдатели впечатлены в первую очередь точностью смены направлений у AMR23: никаких блокировок и ошибок в 10 повороте, ранний разгон, резвые и резкие фирменные виражи Алонсо – машина переносила все.

Когда конкурентам показали пару его кругов, отзывы вышли комплиментарными: «Движения Фернандо кажутся невероятно плавными и чистыми. Другим гонщикам приходится больше работать рулем», – высказался пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг.

«Производит впечатление хорошо сбалансированной машины», – согласился и Расселл.

И это точно не поездка под камеры ради спонсоров: команда принадлежит миллиардеру – отцу второго гонщика Ланса (пропустившего тесты из-за травмы).

Но сам Алонсо не хочет делать далекоидущих прогнозов: «Мы нашли несколько четких индикаторов необходимости поменять философию машины по сравнению с прошлогодней. И пока это беспокоит, нам потребуется несколько гонок на оптимизацию всего пакета деталей».

«Альфа Ромео»: сюрприз №2

Внезапный лидер второго дня – Чжоу – в итоге показал сопоставимое время с Расселлом, а Боттас – с Хэмилтоном. Это большой сюрприз: на тестах «Альфа Ромео» оттачивала исправления баланса в быстрых поворотах (в которых страдала от нестабильности в предыдущем сезоне) – и все сработало:

«В прошлом году нестабильность задней части былы нашим слабым местом, особенно в быстрых поворотах, – отметил Чжоу. – Это было нашей главной задачей. Мы решали ее по ходу второй половины прошлого чемпионата, но получалось только ценой потери скорости. С новой машиной мы постарались вернуть ту скорость, что была у нас в начале прошлого сезона.

Баланс в медленных поворотах еще нужно дорабатывать. Пока мы часто блокируем передние колеса и испытываем недостаток поворачиваемости. Но эта задача не выглядит нерешаемой».

Однако нужно иметь в виду, что «Альфа Ромео» по сути единственная из середняков поучаствовавшая в симуляции квалификации. Результатов ее потенциалных соперников мы не знаем, но на первый взгляд она выглядит способной повторить заезды в топ-5 из старта предыдущего сезона в случае проблем у фаворитов.

«Хаас»: крепкая середина

Американская команда оказалась ровно в середине и в симуляции квалификаций, и по накату, и по среднему темпу. Но больше всего их радовало отсутствие проблем – именно это выделил шеф Гюнтер Штайнер: «Отличный последний день – без единой проблемы проехали 170 кругов. Программа была масштабной: мы провели полную симуляцию гонки, а затем проехали почти полную дистанцию еще одной.

В целом тесты прошли очень гладко: по сравнению с предыдущими годами проблем не было вообще. Команда отлично подготовилась, мы сразу взялись за дело. Прогресс очевиден».

«Хаас» концентрируется в основном на том, чтобы собирать базовые рабочие идеи для машин по пелотону, ставить их на технику «Феррари», обогащать собственными мелкими находками и максимально стрелять в первой половине сезона, так что его можно назвать серьезным претендентом на топ-10 в первых гонках.

«Альфа Таури»: вряд ли осталось много скорости в запасе

Их машина изменилась меньше всех за зиму, цель явно заключалась в полной нагрузке новичка де Вриса и все еще далеко до стабильности Цуноды и в режиме имитации гонки, и в симуляции квалификации. Можно сказать, «Альфа Таури» выложила на стол больше всех остальных – скорее всего, их темп окажется ниже «Альфа Ромео» и «Астон Мартин», а сражение с «Хаасом» и «Уильямсом» зависит от формы пилотов.

«Уильямс»: максимальная стабильность

Английская команда медленно оживает: похоже, в 2023-м она выбрала путь построения крепкой средней и надежной базовой машины, чтобы гонщики не боролись с сюрпризами агрессивных моделей, просто ехали в меру своих сил и собирали данные.

Потому Албон с первого же дня быстро пробил дистанцию Гран-при, а во второй день Логан Сарджент накрутил невероятные для дебютанта 154 круга! Причем на сходных сессионных отрезках он временами уступал «Ред Булл» только 0,5 секунды – правда, лучший круг в итоге оказался на 0,9 секунды медленнее. В последний день «Уильямс» тоже отказался от симуляции квалификации – реальные возможности на одном круге мы даже не представляем.

«Новая машина определенно быстрее прошлогодней, – заключил Албон. – Есть небольшие отличия в том, как машина ощущается. Главные сдерживающие факторы отчасти остались, но в начале прошлого года машиной было очень сложно управлять. Сейчас гораздо лучше».

А Албон временами подъезжал к границам топ-10 и на прошлогодней.

«Альпин»: главная неизвестная

Машина прежде всего изменилась по части подвески, из-за чего команде пришлось много экспериментировать с настройками в боксах. В результате последовали постоянные заезды-выезды и потеря километража вместе с цельными длительными отрезками. Также «Альпин» не проводила симуляций гонок и квалификаций и почти не ездила на мягких составах.

Эксперты отмечали слишком «жесткое» преодоление машины через повороты, словно ей не хватало дополнительного ускоряющего вращения в задней части – оттуда нет ясности с реальным уровнем ее скорости.

Как следствие внедрения новой подвески и экспериментов настройки – перегрев задней оси, из-за него механики меняли шины и отрабатывали пит-стопы по 2-3 минуты на итерацию. А это вновь потеря времени и наката. И в итоге к первой гонке уже пообещали масштабные апгрейды и улучшения инструментов по контролю за дорожным просветом.

Но на публику оба пилота говорят, что машина их слушается и соответствует их пожеланиям!

«Мы планировали насыщенную программу, поскольку требовалось протестировать много решений и настроек, – добавил Гасли. – Команда многое успела, но не все возможно проверить за такое короткое время. Нам предстоит еще много работы».

«У нас теперь есть направление для дальнейшего развития. В следующие несколько дней команда изучит собранную информацию», – уточнил Окон.

Выглядит так, словно «Альпин» только на тестах собиралась до конца разобраться, что делать дальше, потому оценивать их перспективы очень трудно. Они могут как свалиться на дно, так и внезапно оказаться в битве за топ-10.

«Макларен»: главный неудачник

Cредний темп, средний накат, сохранение фундаментальных проблем с машиной – пока английская команда выглядит главным аутсайдером в техническом смысле. Правда, у нее есть сильнейший Ландо Норрис, вытащивший почти такой же болид в прошлом году даже на подиум, и крайне адаптивный чемпион «Ф-2» Оскар Пиастри – и это достаточные основания для проблесков. Но и очень сильных выступлений до первой волны обновлений от них можно не ждать – отличной демонстрацией нынешней ситуации «Макларена» стало свидетельство репортера «Ф-1» Уилла Бакстона: он в прямом эфире рассказал, как видел бьющего в стену гаража кулаком от разочарования Норриса.

Мы вели подробный онлайн всех трех дней здесь – там больше поломок и динамики наката с битвами за лучшие круги

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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

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