Родина Шумахера в гоночном раздрае: в «Ф-1» – 1 середняк после трех чемпионов, нет своего Гран-при и ТВ-аудитории, юниоров тоже не осталось

Мрак.

Знаете, как резюмировал 2022-й и описал 2023-й бывший спортивный директор «Мерседеса» Норберт Хауг?

«В Германии «Формула-1» обернулась трагедией, вызывающей стыд у любого гоночного энтузиаста, – написал Норберт в колонке для влиятельного немецкого издания RnD. – С 94-го по 2016-й три чемпиона выходили из Германии как их конвейера: семь титулов Михаэля Шумахера, четыре – Себастьяна Феттеля и еще один – Нико Росберга. «Мерседес» помогал «Макларену» и «Брауну» выиграть еще 4 титула между 98-м и 2009-м. Уже заводской командой «серебряные стрелы» брали титулы с 2014-го по 2021-й.

Дюжину лет в 90-е и 2000-е Германия принимала две гонки – и на всех аншлаги. Каждый Гран-при в среднем собирал на RTL по 12 млн зрителей – теперь 3 млн. Теперь у Германии нет постоянно Гран-при уже много лет. Самый ревностный противник авто из партии зеленых не смог бы создать менее амбициозную и успешную стратегию в «Ф-1» для Германии».

В самом деле: «Ф-1» в последний раз была в Германии на «Нюрбургринге» в 2020-м, но вовсе не из-за особого интереса зрителей. Просто серии быстро потребовалось пересобрать календарь из удобных в смысле логистики треков, а промоутеры воспользовались шансом напомнить о себе почти без денег.

Последний «постоянный» Гран-при Германии прошел на «Хоккенхаймринге» в 2019-м (Себастьян Феттель вспоминает его с грустью). Но вообще к концу сделки с «Ф-1» страна шла с 2006-го: именно тогда стало понятно, что интерес публики больше не гарантирует покрытие лицензионных платежей сразу за два Гран-при, и вместо «Европейского» и «немецкого» этапа чемпионат пришел к одному, но с ротацией. «Нюрбургрингу» достались нечетные годы, «Хоккенхаймрингу» – четные, однако убытки не прекратились, и в 2014-м новые владельцы «Нюрбургринга» отказались от схемы. Гран-при Германии перешел в формат биеналле, но и так долго не продержался.

Так что снижение телерейтингов все показывает правильно: если в середине 2000-х бесплатный национальный вещатель собирал среднюю публику в 12 млн на Гран-при, то к концу 2010-х она упала до 3 миллионов. Плата за права на показ гонок на бесплатном ТВ перестала себя окупать, и эксклюзивный контракт на полное вещание ушел конгломерату платного ТВ Sky Sport (для Sky Deutchland). RTL остались лишь обзоры, ток-шоу и 4 Гран-при в прямом эфире на весь год.

Немецких гонщиков почти не осталось в «Ф-1»: только один 35-летний середняк

Лучше всего ситуацию с персоналиями в немецком автоспорте показывает именно динамика в «Ф-1»: в 2010-м на стартовой решетке было 7 немецких гонщиков на 24 машины, включая Михаэля Шумахера, перспективнейших Феттеля и Росберга, талантливого Нико Хюлькенберга и крепких середняков Адриана Сутиля, Ника Хайдфельда и Тимо Глока.

В 2022-м Германию в «Ф-1» представляли только Себастьян Феттель и Мик Шумахер. Нико Хюлькенберг появился на первых двух Гран-при в качестве экстренного запасного как раз для Феттеля.

В 2023-й Германия входит с одним лишь 35-летним Хюлькенбергом – причем это уже не перспективный чемпион GP2, а ветеран с 3 годами перерыва и рекордом по гонкам без подиумов (181 штука). Более того, он возвращается не для последнего рывка в составе чемпионской команды, а в самую маленькую организацию пелотона – «Хаас».

Мик Шумахер откатал там же два года, а теперь отправился резервистом в «Мерседес». Здорово, да?

И это только вершина айсберга: под водой – полное отсутствие перспективных юных пилотов в «Формуле-2» и «Формуле-3». С 2017-го в «Ф-2» о себе заявил только Мик Шумахер, мелькнули Лирим Цендели и Дэвид Бекман (два подиума на двоих) и Максимилиан Гюнтер (сейчас побеждает в заводских командах «Формулы Е» и нанял менеджером Фернандо Алонсо).

В «Формуле-3» (помимо уже упомянутых) засветились еще двоюродный брат Мика Дэвид (1 победа, 2 подиума, уход в ДТМ), самая перспективная европейская гонщица София Флерш (лучшая позиция – 14-я, ушла в ДТМ и гонки на выносливость) и Андреас Эстнер (0 очков за 2 сезона). Некоторые мелькали еще на пару гонок, но с тем же итогом: нет очков, скорый конец карьеры или переход в кузова.

Так что последним большим немецким юным талантом до Мика Шумахера можно вполне аргументировано называть Паскаля Верляйна – он числился в программе «Мерседеса», через титул в ДТМ перешел на год в «Манор» и еще на год в «Заубер», а затем потерял место в «Ф-1», вернулся в ДТМ, работал на симуляторе «Феррари» и сейчас гоняет за «Порше» в «Формуле Е». К 28 годам у него там 1 победа и 3 подиума.

На самом деле просто перечисление последних немецких гоночных талантов отлично резюмирует положение автоспорта на родине Шумахера. Интерес так упал, что некогда одну из самых конкурентных «первичных молодежек» – «ADAC Формулу-4» – просто закрыли с 2023-го, ведь на финише 2022-го участников с трудом набиралось на минимальные для проведения заезда 10 машин (хотя лет 5-10 назад их было 30). Теперь в Европе остается фактически одна самая главная – итальянская, однако немецкий автоклуб не смог себе позволить заявить туда собственную команду. Лучшие юниоры отправятся на обкатку во французскую

Видимо, поэтому Ральф Шумахер вместе с товарищами по RTL так и препарировал любые новости и мелочи о выступлениях Мика за «Хаас», стараясь раздуть хоть какой-то интерес в Германии.

Немцы не считают «Мерседес» своей командой

Казалось бы, тенденция странная: команда под флагом Германии брала все титулы с 2014-го по 2021-м и прихватила еще Кубок конструкторов в 2022-м. Как же так?

«Заводской «Мерседес» можно сразу особенно исключать, ведь он полностью работает в Англии, и за него выступают два отличных пилота – но английские», – резюмирует Хауг.

Это правда: «Даймлер» не создавал концерн с нуля, а выкупил «Браун» (переформированную «Хонду», основанную на базе команды British-American Racing). В наследство им досталась старая база в британском Брэкли – она и превратилась в «Технологический центр «Мерседеса». Также неподалеку в Бриксуорте находится моторный департамент – выкупленный бывший партнер Illmor. То есть ни одной базы в Германии.

Гонщики тоже были немецкими только первые три года. Затем Шумахера сменили на Хэмилтона, а в 2016-м Росберг ушел с титулом, и на его место подписали Боттаса. С 2022-го кокпит отдали еще одному британцу, но если по справедливости, то вариантов с немецкими талантами у «Мерседеса» сейчас и нет – момент ушел как раз в 2017-м, когда команда не решилась выбрать неопытного Верляйна.

Может, инженеры тогда у них сплошь немецкие? Давайте повспоминаем главных действующих лиц: конструктор болида следующего года Джеймс Эллисон, технический директор Майк Элиотт, главный моторист Хайуэлл Томас, главный стратег Джеймс Ваулз, шеф гоночных инженеров Эндрю Шовлин, гоночный инженер Льюиса Хэмилтона Питер Боннингтон… Да, они все англичане, если что.

Зато у Расселла гоночный инженер – Риккардо Мускони. Но он итальянец.

Да, есть же еще Тото Вольфф во главе всей организации! Но он австриец.

C рядовым инженерским составом примерно та же история.

Вообще «Мерседесу» с 2021-го даже принадлежит только треть команды. Еще 33% акций – как раз у Вольффа, а последняя треть – у одного из партнеров и спонсоров организации INEOS. Это нефтехимический гигант – и да, вновь британский.

Кажется, у немцев есть все основания не считать «Мерседес» свой командой!

Вроде бы ситуацию мог бы поправить официально подтвержденный приход «Ауди», но… Он будет только в 2026-м.

Коллапс гонок внутри Германии: закрытие флагманской серии класса ГТ, экстренное спасение ДТМ

Падение зрительского интереса связано не только с «Формулой-1» или гонками на открытых колесах – терпят бедствие все серии. Например, в конце 2022-го главному немецкому автоклубу ADAC пришлось подхватывать самый престижный национальный гоночный чемпионат – ДТМ – из-за финансовых проблем промоутера.

Жертвой заботы о главном автоспортивном бренде Германии пала еще одна серия Masters GT – ее как раз и организовывал ADAC на машинах класса GT3. Теперь ее переименовали в ДТМ Endurance, сильно порезали (в смысле представительства гонщиков и уровня команд) и обратили в гонки поддержки.

Все потому, что ДТМ в кризисе с 2019-го после ухода как раз «Мерседеса» (ради «Формулы Е»): машин на решетке стало маловато (всего 14), да и то всего двух производителей – лицо чемпионата спас только приход «Астон Мартин». Но тогда же ДТМ озаботился гармонизацией правил с похожей японской серий Супер ГТ для проведения совместных заездов с монстрами вроде «Хонды», «Лексуса» и «Ниссана» – но дальше одного ивента дело не пошло.

А в 2020-м немецкий суперчемпионат предстал перед перспективой потери всех машин: «Астон Мартин» закрыл программу ради «Ф-1», а на пике карантина уход анонсировала «Ауди». «БМВ» же не пожелал превращать ДТМ в монокубок через наращивание затрат еще минимум на €40 миллионов – и идею чемпионата чисто клиентских команд сходу отмели из-за все тех же огромных затрат на машины-монстры. Чемпионат перевели на правила GT3, и под управлением ADAC оказались две почти одинаковые по сути серии.

В чем же возможные виновники и решения, по версии Хауга?

«Мерседес», Всеобщий немецкий автомобильный клуб, Der AvD (Automobilclub von Deutschland, третий по размеру автомобильный клуб Германии – Sports.ru), немецкие спонсоры и так называемые «заинтересованные лица» должны засучить рукава и начать работать с молодежью, причем сообща. Чтобы удостовериться: такая автомобильная нация, как Германия, не падет жертвой ненавистников авто, не уважающих факт, что процветание страны было заложено по большей части через экспортный успех автомобилестроения. Эффект нужно продолжать вопреки всем попыткам ненавистников авто его торпедировать».

Но дело точно не только в бензиновых авто и их ненавистниках – электрические гонки тоже не смотрят. Например, немецкие производители «Мерседес», «БМВ» и «Ауди» просто ушли из «Формулы Е» – босс гоночной части «Мерседеса» Тото Вольфф объяснил это низким зрительским интересом: «Заводским командам нужны бюджеты в 40-50 млн евро, а с такой публикой возврат таких инвестиций невозможен».

Бюджет на создание электрической ДТМ тоже не собирается!

А ведь Германию забрасывали электрогонками до краев – например, в пандемию 2020-го именно в берлинском аэропорту провели фест из 6 заездов «Формулы Е» за неделю – больше половины всех гонок сезона!

«Формула-1» стала слишком большой и забирает обычных нехардкорных фанатов у других серий, – предполагает причину коллапса Вольфф. – В WEC, на «Ле-Мане», в классах GT3 и в ДТМ могут быть отличные гонки, но за ними следит только небольшое ядро сильно заинтересованных людей. Целить только в них очень рисковано».

Действительно, трагедия.

Фото: Gettyimages.ru/Martin Rose/Bongarts, Charles Coates, Mark Thompson, Christian Kaspar-Bartke, Zak Mauger/FIA ABB Formula E; globallookpress.com/IMAGO/FLORENT GOODEN, IMAGO/JULIEN DELFOSSE, HOCH ZWEI