Гонщики и боссы команд «Ф-1» выбрали лучшего пилота года. И внезапно разошлись – в оценке Алонсо и напарника Ферстаппена

Полная противоположность.

У «Формулы-1» есть еще одна новогодняя традиция: проводить среди боссов команд и самих гонщиков опрос на звание лучшего пилота года. Он анонимный, критерии не раскрываются, даже участвуют не всегда все (в предыдущие годы рейтинг формировали без шефа «Феррари» Маттии Бинотто, а в этот раз гонщики обошлись без голосов Льюиса Хэмилтона).

Тем не менее, наверное, это лучшая возможность понять, кого же внутри индустрии котируют выше всех прямо сейчас.

Например, вот рейтинг пилотов – победил предсказуемо Ферстаппен, но можно представить, как сами парни оценивают остальных на его фоне:

(При равенстве баллов, которые не разглашали, первой шла фамилия по алфавитному порядку)

По версии пилотов после лидеров чемпионата топовый год провели оба гонщика «Мерседеса», обладатель единственного подиума на все машины не из «большой тройки» Ландо Норрис и удивлявший внезапными прорывами Фернандо Алонсо.

Просматривается даже логика котировки по уровню выступлений: Норрис несколько раз выходил на гонки с температурой и после отравления и долгого сидения без еды и воды, но все равно привозил напарнику по полкруга и здорово сражался с прямыми конкурентами.

Алонсо ехал на поул в Австралии до поломки машины, взял второе место в дождевой канадской квалификации, прорвался в очки в США после влета в стену на скорости 280 км/ч… Заслуженное признание уровня, не так ли?

Объяснимо и присутствие главного героя аутсайдеров Алекса Албона, вернувшегося на трек всего через 20 дней после аппендицита и внезапной ночи в реанимации на ИВЛ.

На их фоне Сайнс и Перес заняли не очень высокие на первый взгляд позиции, но все-таки логичные: они определенно не удивили, а просто выступили в свою немаленькую силу. Просто в пелотоне оказались те, кто ездил лучше.

А вот в рейтинге шефов все оказалось более противоречиво – особенно с учетом публикации итоговых очков (в соответствии с гоночной системой «Ф-1»: 25 очков победителю, 18 очков – второму месту, 15 – третьему, и так до 1 балла для 10-го):

Прощай, Албон, но привет, Боттас!

Помимо смены тайского пилота на бывшего второго номера «Мерседеса» удивила и высочайшая позиция Переса – прямо перед Норрисом. Алонсо же внезапно оказался всего 8-м. Отдельно красиво выглядит победа Расселла над Хэмилтоном.

Также интересно выглядит и результат Макса в 207 баллов: с учетом очковой системы «Ф-1» это достаточно специфичное число, которое он мог получить только двумя реалистичными образами:

6 первых мест, 3 третьих и одно 4-е.

5 первых, 4 вторых, 1 пятое.

То есть как минимум один босс поместил чемпиона и рекордсмена «Ф-1» по победам за год на 4 место или ниже!

Эту странность вместе со всеми остальными можно объяснить предположением, что шефы политически голосуют прежде всего за своих гонщиков и/или протеже. Однако есть предположение посложнее, но лучше совпадающее с результатами: пока пилоты оценивали один лишь уровень коллег в гонках, руководители еще принимали во внимание влияние личностей на команды и итоговый результат.

Возможно, именно поэтому помогавший «Ред Булл» Перес так высоко, а устроивший скандал из-за командной тактики Ферстаппен мог слегка опуститься в их чартах. Возможно, поэтому некрасиво хлопавший дверью в «Альпин» Алонсо словами «осталось три/две/одна гонки – и все закончится» тоже оказался ниже, чем мог бы. И потому в топе появился Боттас, явно взятый под дополнительную настройку всей организации «Альфа Ромео», и нет «слишком мягкого» Албона.

А вы как считаете? Почему мнение шефов так разошлось с опросом гонщиков?

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI