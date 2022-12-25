Пилоты «Ф-1» дышат карбоновой пылью в гонках – до черных лиц и даже легких. Кажется, это опасно для жизни

Десятилетия жалоб вышли на новый уровень.

Болиды «Формулы-1» на 80% состоят из карбонового волокна – даже рули и тормоза. И с последним как раз возникают проблемы: диски и колодки изнашиваются в процессе использования и выдают такие облака пыли, что иногда гонщики после финиша выглядят вот так:

Это Феттель после Гран-при Австрии в этом году!

Прямо как олдскульные гонщики 50-х и 60-х!

«Честно говоря, эта пыль – это то, над чем в «Ф-1» стоит поработать. Потому что конструкция передних осей и тормозных воздуховодов в этом году выдает всю пыль нам в лица. Очевидно, это не слишком хорошо – вряд ли дышать карбоновой пылью хорошо для здоровья. Надеюсь, очень скоро что-то изменится».

Проблеме уже много лет: например, в прошлом году все выглядело так:

Да и в начале 2010-х – тоже:

Просто теперь кокпиты выставлены чуть ближе к колесам, потому черные облака и летят в шлемы. А еще дело в стандартных тяжелых колпаках для колес: они как раз и перенаправляют воздушный поток, выбрасывая карбон в пилотов:

Тем не менее, некоторые команды смогли сконструировать тормоза и продувание болида так, чтобы удалять осколки по максимуму – например, «Ред Булл»:

Однако от пыли невозможно избавиться полностью: ведь это естественный процесс, возникающий во время поглощения скорости колодками и дисками через трение.

Мика Сало, откатавший 109 гонок «Ф-1» с 94-го по 2002-й, рассказывал в официальном подкасте Beyond The Grid: пыль проникает повсюду и покрывает легкие.

«Я сломал ребра в гонке, у меня были повреждения и отеки, – рассказал финн об аварии в «Формуле-3000» до отрезка в «Ф-1». – Только после завершения карьеры в 2005-м я смог сделать операцию, чтобы удалить поврежденный участок. До этого у меня 7 лет просто не было времени. У меня ее срезали, протестировали, и доктор сказал: да, они полностью черные, твои легкие. Когда провели тесты, то подтвердили: это карбон. Вот насколько много пыли в воздухе. И под угрозой не только гонщики: можете себе представить, еще механики и все остальные. Но ФИА все изучило и не нашло токсичных или ядовитых эффектов. Все в порядке».

«Во время гонок мы постоянно дышим карбоновой пылью, – рассказывал и Валттери Боттас в 2019-м. – И дело не только в тормозах, но и в других машинах. Каждый раз, когда я чихаю после гонки – чихаю черным. Год за годом. Не знаю, что это может сделать с телом, но я предпочел бы дышать чистым воздухом».

Правда ли карбоновая пыль безопасна? Похоже, не совсем: просто исследований пока не так много

Не совсем: The Race уверяет – исследования последовательного воздействия карбона на ткани легких доказали, что она может вызывать пневмокониоз. Это разновидность фиброза легочной ткани – первоначальные проявления замечаются на вредных производствах с повышенными контактами с пылью даже за год в горнорудной, угольной, машиностроительной и других видах промышленности. В ее начале отмечаются боли в груди, сухой кашель, а в появляются признаки легочной недостаточности, к которым затем могут присоединиться явления сердечной недостаточности. Нередко наблюдаются изменения (атрофия или гипертрофия) слизистых оболочек дыхательных путей, нарушаются функции желудка и поджелудочной железы, возникают нарушения обмена веществ. Осложнения: воспаление легких, туберкулез, хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь.

Терапевтических методов лечения пневмокониоза до настоящего времени не существует – даже по последним исследованиям. Возможность прекращения прогресса только одна: перестать вдыхать карбоновую пыль.

Конечно, гонщики «Ф-1» вряд ли дышат ею 8 часов подряд 5 дней в неделю, но… Вряд ли это совсем уж безвредно. Все-таки детали из карбонового волокна появились сравнительно недавно (в 80-х), и количество исследований на счет его влияния на здоровье вряд ли можно назвать исчерпывающими. Потому свидетельства предполагают, что лучше этой пылью не дышать.

Вообще в последние годы в Европе загрязнения от выхлопов практически сравнялось с выбросами, не связанными напрямую со сгоранием внутри мотора:

20% этих выбросов относятся именно к износу тормозов, а в Европе продолжают регистрировать по 307 тысяч смертей ежегодно из-за загрязненности воздуха.

Пока придумана одна технология для сбора пыли от тормозов – TAMIC: автоматический насос быстро засасывает их в особый резервуар в машине:

Сейчас она опционально используется в некоторых машинах («Ауди»), автобусах и поездах (сеульское и шанхайское метро).

Правда, подойдет ли такая технология для «Ф-1» – большой вопрос: она гарантирует новую дополнительную массу, когда все и так жалуются на перевес в болидах.

Других вариантов пока не видно. Может, ФИА придумает их – или отправит запрос командам на исследования, как с гало, изобретенным «Мерседесом» и доведенным до финальной версии «Ред Булл»?

Фото: Gettyimages.ru/John Piercy/Hulton Archive, Lars Baron