Что будет с командами «Ред Булл» в «Ф-1» после смерти владельца Матешица? Автономии конец, их выставили на продажу?

Скандалы с перерасходом денег и командной тактикой правда повлияют?

22 октября 2022 года в возрасте 78 лет после продолжительной болезни ушел из жизни сооснователь и совладелец компании «Ред Булл» Дитрих Матешиц – буквально за пару дней до завоевания пятого Кубка конструкторов «Формулы-1» его командой.

Смерть Матешица особенно забеспокоила фанатов «Ф-1», Макса Ферстаппена и всей гоночной организации с быком на шильде: ведь старый австриец начинал маркетинговую революцию энергетической империи именно с Гран-при (спонсировал Герхарда Бергера), купил в середине 2000-х две команды и предоставил им достаточно широкую самостоятельность.

К 2022-му его гоночная империя в «Ф-1» не только забрала 5 командных титулов, но и 6 личных чемпионств мира (у Феттеля и Ферстаппена) и 94 победы в Гран-при. Теперь ее домашняя гонка – не только этап в Австрии на родном «Ред Булл Ринге», но в Венгрии, Бельгии и Нидерландах (из-за традиционного «оранжевого нашествия»), Мексике (спасибо второму пилоту Серхио Пересу), Японии (из-за связей с «Хондой») и в Имоле на Гран-при Эмилии-Романьи (база «Альфа Таури» неподалеку). А еще его организация уже открыла собственное моторное подразделение (сманив туда одного из топов «Мерседеса») – неплохо, да?

Но как раз из-за огромного личного интереса и вовлеченности Дитриха и возник вопрос «что же будет дальше?» Ведь сын старого австрийца уже не так заинтересован в автоспорте, и почти весь 2022-й «Ред Булл» вел переговоры о сделке с «Порше». «Альфа Таури» вообще связывают слухами с возможной продажей «Ауди», «Хонде», «Хендэ», «Андретти» и вообще всем желающим прийти в «Формулу-1».

Особенно забеспокоила зрителей «Ф-1» и реструктуризация «Ред Булл»: вместо одного босса-преемника «согласно воле Дитриха» и в соответствии с договоренностями с «тайскими партнерами» для компании «Ред Булл» создали новую структура управления из трех человек. Рулить империей теперь будут Франц Вацлавик (генеральный директор), Александр Кирхмайер (финансовый директор) и Оливер Минцлафф (генеральный директор по корпоративным проектам и инвестициям).

Гоночное подразделение «Ред Булл» (команда «Формулы-1», моторное подразделение, хоккейные/футбольные/остальные клубы вместе со всеми остальными гоночными спонсорствами в MotoGP и других сериях, а также спортивным каналом ServuusTV) отошло ведомству Минцлаффа. А после скандала с превышением потолка расходов и странным бунтом Ферстаппена против командной тактики появились слухи о недовольстве нового шефа вплоть до намерений урезать старую автономность советника гоночной программы Гельмута Марко и босса команды в «Ф-1» и моторного департамента Кристиана Хорнера.

Что же в итоге правда? Что же будет с активами концерна в «Формуле-1»?

«Ред Булл» защитил автономию команды – новое руководство не будет вмешиваться

После финала сезона Гельмут Марко отправился на ключевую встречу с Минцлаффом в штаб-квартире концерна «Ред Булл» в Граце – для прояснения ситуации и выстраивания новой модели управления подразделением в «Формуле-1». Прежнюю автономию удалось отстоять.

«Мы встречались не впервые, мы и раньше были знакомы, – рассказал Гельмут в интервью австрийскому Kleine Zeitung. – Но это была первая встреча, где обсуждение касалось будущего команды и того, как мы хотим действовать. Оливер вновь подробно расспросил нас о команде, я сразу понял, что мы на одной волне, а он отлично информирован обо всем.

Команда «Формулы-1» – флагман «Ред Булл» и уже долгое время добивается сенсационных результатов, если мы говорим о цифрах, успехе, маркетинге. Если посмотреть, сколько денег поступает от «Ред Булл» в корреляции с выделенным местом на машине, то при продаже пространства на открытом рынке мы получали бы намного больше.

Так что мы быстро пришли к соглашению о том, что хотели бы продолжать помогать команде успешно двигаться в правильном направлении. У нас все остается в прежнем спокойствии. На встрече все согласились, что перестраивать такую успешную организацию было бы бессмысленно. Новый босс заверил, что по большей части все оставит как было при Матешице».

Примерно то же он повторил и для немецкого AMuS – правда, добавил и еще одну тему, которая потенциально могла вызвать первоначальное желание сократить автономию гоночного подразделения.

«Основной команде не нужно меняться. Вот где нужно, так это «Альфа Таури». Ее результаты за последние годы неудовлетворительны. Сейчас самое время для анализа – чтобы понять направление движения в будущее. Вся группа выдает хороший результат, финансовой нужды продавать команду нет – к тому же, нам нужен клиент для моторов: так можно быстрее решать проблемы. Речь скорее о необходимости вернуть команду на более высокий уровень. Ее босс Франц Тост остается, как и Хорнер – преемственность и стабильность поможет».

Будущее «Ред Булл» определено видением Матешица до конца 20-х

Матешиц действительно редко вмешивался в прямое управление командой или гоночным конгломератом – только по ключевым стратегическим вопросам вроде возможного возвращения Феттеля, инвестиций в новую аэротрубу или моторный департамент.

Потому сохранение той же структуры выглядит абсолютно логично: «триумвират» и спортивное подразделение под руководством Минцлаффа тоже одобрил Дитрих, и он же расписал все ключевые решения на ближайшие пять лет.

«Наше будущее определено, – заявил Хорнер. – У нас очень прочный фундамент. С 2026-го мы займемся выпуском собственных моторов – этого нам раньше не хватало в прошлом. Дитрих хотел этого.

Мы подойдем к разработке моторов также серьезно, как и к постройке шасси. Станем компанией, выпускающей двигатели. Дитрих позаботился о нашем будущем, он был на связи до последней недели своей жизни. Его решение о самостоятельном производстве силовых установок сделает «Ред Булл» сильнее на многие годы вперед, и он это заложил.

Одним из последних главных решений и указаний Дитриха для нас стали инвестиции в новую аэротрубу. Когда сформулировали нынешние правила, стало ясно, что эффективность нашего оборудования не сравнима с направлением движения регламента (теперь количество часов в неделю на продувание модели болида ограничено, а лучшие команды получают меньше времени, чем аутсайдеры – Sports.ru).

Потому мы осознали необходимость этой масштабной капитальной инвестиции. А Дитрих установил видение».

«Когда все будет готово? Здание уже возведено, аэротрубу монтируют внутри, – проапдейтил Гельмут Марко. – Скорее всего, уйдет еще 2-3 года до момента сдачи. Вообще ситуация немного идиотская, потому что вектор развития смещается к симуляциям вычислительной гидродинамики, а договориться о запрете аэротруб среди команд «Ф-1» не удалось. 50 миллионов потрачено только потому, что нет договоренности».

Вот насколько Матешицу и всей головной компании не жалко денег на «Ф-1»!

«Ред Булл Ринг» с Гран-при Австрии – тоже в безопасности.

«Трасса не принадлежит спортивной группе, она входит в «Фонд Матешица». Между «Шпильбергом» и «Ред Булл» спонсорская сделка, – объяснил Марко. – Фонд – частный и не зависит от «Ред Булл».

Так что даже несмотря на смерть главного вдохновителя и владельца «Ред Булл» пережил не так-то много изменений. «Феррари» явно больше поменяется со сменой шефа.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Peter Fox