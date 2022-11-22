Еще никого в «Ф-1» не провожали как Феттеля: коридор от гонщиков, массовый прощальный забег по трассе, куски болидов в подарок

😢 Danke Seb

Спустя 16 сезонов в «Формуле-1» четырехкратный чемпион серии, борец за природу и равноправие и просто хороший парень Себастьян Феттель завершает карьеру. Он – настоящая гоночная легенда: на его счету 300 Гран-при (7-й показатель в истории), 53 победы (3-й), 122 подиума (3-й) и 57 поула (4-й), а до 2022-го он еще и 14 сезонов подряд заканчивал с подиумами – третья по продолжительности серия для «Формулы-1».

Потому и чемпионат мило прощается со своей легендой – и с небывалом размахом. Нет, серьезно: даже Михаэля Шумахера не провожали как сейчас Феттеля!

Например, посмотрите на нереальную посещаемость прощального забега имени Себа в 9 вечера субботы – после квалификации проститься с чемпионом пришли и десятки инженеров с механиками, и персонал серии!

Босс «Ф-1» Стефано Доменикали тоже пришел – а ведь именно его Себ фактически снял с роли шефа «Феррари», когда вырвал два чемпионских титула у Алонсо в 2010-м и 2012-м..

Правда, из пилотов на камеры засветились только гоночные сыновья Феттеля: Мик Шумахер и Шарль Леклер.

Мик вообще ни на секунду не отходил от Себастьяна весь уик-энд.

Но главное, что все 20 пилотов собрались за одним столом, чтобы проводить Себастьяна. Организовал все Льюис Хэмилтон – и оплатил общий счет: «Я подумал, что это по-настоящему важно, поэтому узнал у остальных еще в Мексике, как они относятся к тому, чтобы проводить Себа. Мы не устраивали совместные ужины уже несколько лет и вечер оказался просто замечательным. Мы много смеялись и услышали много-много забавных историй.

Себ – отличный лидер, он произнес замечательную речь. Он попытался передать опыт, что накопил с годами, ребятам помладше, потому что будущее за ними. Мы сделали фото и испытали ту гармонию, какой, думаю, никогда не было среди гонщиков. Может не во всей истории, потому что было сделано много других изображений годами ранее. Но за последние 15 лет – определенно», – подытожил вечер Льюис.

«Было весело. Я не знаю как, но каким-то образом Льюис уже оплатил ужин, изящный жест с его стороны. Но к этому моменту он и заработал больше всех, так что для него это легкотня», – пошутил Ферстаппен.

«Спросите Льюиса... К счастью могу сказать, что я не платил. Иначе я бы обанкротился. Так что я насладился ужином», – радовался Цунода.

А после пилоты единодушно признавались в интервью и социальных сетях в том, что отлично провели вечер: «Вы знаете, мы все как братья. Мы не болтаем друг с другом постоянно, но в этот раз мы были вместе безо всякого давления, так что было очень и очень приятно», – отозвался Эстебан Окон.

Гонщики с теплом относились к Себастьяну весь уик-энд: встречали аплодисментами и любовью в глазах на ежегодной фотосессии.

Устроили торжественный прощальный коридор перед стартом Гран-при – еще никого в истории так не провожали!

Все вместе позировали с фирменным победным жестом Феттеля.

Посвящали немецкому гонщику дизайн своих шлемов.

Копия фирменного дизайна Себа в исполнении Фернандо Алонсо.

А это – вариация Мика Шумахера.

Благодарности от Ландо Норриса.

Более того, Себу уступали и в квале, и в гонке – даже Алонсо! Бывший соперник вообще оказался самым верным другом для пилота «Астон Мартин»: «Не скажу, что мы пытались ему как-то помочь, но все старались следить за ним, поглядывали в зеркала, когда он был на быстром круге – хочется, чтобы уик-энд у него прошел гладко. Я буду помягче с ним на старте и на первом круге. Надеюсь, мы оба увидим клетчатый флаг».

Затем перед стартом на камеры попал трогательный момент последнего пожелания удачи между некогда непримиримыми конкурентами:

А после финиша Фернандо признался: специально не атаковал Феттеля на первых кругах!

Четырехкратного чемпиона завалили подарками не только на трассе. От лам для его новой фермы в Швейцарии...

...до обмена шлемами. Да, на Расселла защита Себа не налезла – так бывает.

Презентов в виде частей болидов от бывших команд – «Феррари» подарила Себу подписанный всеми инженерами и механиками кусок машины немца:

А потом «Ред Булл» скопировал церемонию.

Жаль, бывший «БМВ-Заубер» мог порадовать только совместным фото (Майк Крак в зеленом – нынешний шеф «Астон Мартин», Андреас Зайдль в оранжевом – нынешний шеф «Макларена», Беат Цендер в бело-красном до сих пор в «Альфа-Ромео», все работали с Себом в его первый сезон в «Ф-1»).

Также «Астон Мартин» преподнес от команды постер с прощальными словами и пожеланиями.

А это уходящий на пенсию спортивный директор чемпионата Росс Браун – он вручил Себу подарок без камер (точнее, бывший Росс так считал).

А отец Себа развесил по паддоку старые костюмы и шлемы: первые в гоночной карьере и первый комбинезон в «Торо Россо».

Спонсор даже выпустил особую линейку безалкогольного пива под брендом Danke Seb – им наслаждались уже после гонки и инженерного брифинга. Да-да Себастьян выполнял свои гоночные обязанности до конца – об этом рассказал удивленный Майк Крак: «Он обсудил то, что хотел и очень точно описал поведение машины. Многие гонщики просто напросто не стали бы этого делать. Потом он выпил бокал «Ягермайстера» или чего-то такого. Пахло не очень».

Зато потом – что-то вроде вечеринки.

Но даже пиво и «Ягермайстер» по горечи не затмят слезы расставания с делом всей жизни.

Надпись на шлеме – «Последний круг»

Последний взгляд, брошенный в сторону паддока – и «Формула-1» теперь лишь воспоминание.

Паддок точно будет скучать. А вы?