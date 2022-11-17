Ха, Ферстаппен все-таки не помог напарнику с чемпионатом! «Ред Булл» – тоже, а Макса хвалят для спасения от пиар-провала

Фееричный финал.

«Формула-1» приехала на последний Гран-при в Абу-Даби с интригой в битве за вторую позицию общего зачета: на нее претендовали Шарль Леклер из «Феррари» и Серхио Перес из «Ред Булл». И звание вице-чемпиона выглядело далеко не пустой формальностью без внутреннего значения: все-таки «Ред Булл» еще никогда не удавался такой дубль. Однако попытка убедить Макса Ферстаппена помочь напарнику на предыдущем этапе в Бразилии привела к внутреннему взрыву: чемпион взбунтовался и медийно самоуничтожился, а усмирять пиар-шторм пришлось обещаниями в стиле «бросим все силы на помощь в Абу-Даби».

И на первый взгляд в квалификации все шло по плану: «Ред Булл» взял первый субботний дубль с 2018-го, а команда расхвалила Макса – он якобы протащил Переса в слипстриме и помог ему с выигрышем 0,1-0,2 секунды у «Феррари»:

«Макс отлично поработал, в том числе сумев помочь мне, в последней попытке мы правда сильно отработали как команда», – радовался Перес.

«Первое и второе место! Мы рады, что после фиаско в Бразилии теперь прежний порядок был восстановлен. При этом у Макса дважды за квалификацию отключалась приборная панель, но это ему не помешало. Еще у него в одной из попыток возникла проблема с антикрылом, но когда это было необходимо, Макс обеспечил результат», – восхищался советник «Ред Булл» Гельмут Марко.

«Был немного пугающий момент – машина выключилась перед первой попыткой, так что пришлось все перезагрузить. Я планировал выехать впереди и в первой попытке, но [машина] просто выключилась. К счастью, все удалось во второй попытке. Я очень рад, что обе машины на первом ряду, потому что мы, конечно, стремимся к победе в гонке, а также хотим, чтобы Чеко стал вторым в чемпионате. Мы впереди двумя болидами, и можем делать, что хотим», – хвалился Макс Ферстаппен.

Но если посмотреть онборд решающего круга с болида Переса… Вы вообще видите Ферстаппена? Кажется, рассказы про помощь и слипстрим слегка преувеличили – чтобы спастись от повторного медийного фиаско:

Помог ли Макс в гонке? Точно не на старте: Макс сорвался с места лучше…

И удержал позицию, даже слегка подвинул Чеко:

Затем в гонке Ферстаппен спокойно ехал впереди на стратегии с одним пит-стопом, когда Серхио выдали альтернативную с двумя. И за 20 кругов до финиша Переса обрадовали: Шарль перед ним в 18 секундах и тоже собрался ехать до конца, так что Чеко предполагалось догнать и обогнать «Феррари» (предварительно разобравшись с «Мерседесом» Хэмилтона тоже на тактике с одной остановкой).

Может, Макс помогал Пересу оттормаживаниями Леклера в стиле «Хэмилтон против Росберга на Гран-при Абу-Даби 2016-го» или в стиле «сам Перес против Хэмитона на Гран-при Абу-Даби 2021-го»? Нет – чемпион лишь выступил передвижным тестовым полигоном для шин и снабжал команду мегаценными советами «скажите Чеко, чтобы атаковал на полную – с шинами все будет ок» по радио!

Видимо, посоветовали упоминать напарника по радио почаще, чтобы набрать классов¯\_(ツ)_/¯

Закономерный итог – отставание от Леклера на 1,3 секунды на финише…

И третье место в общем зачете.

Историческое достижение «Ред Булл» сорвалось. И в первом же интервью шефа команды Кристиана Хорнера после финиша – ни слова о срыве дубля и помощи:

«Вот это год! Удивительный год для команды. Было много незаметной для зрителей работы. Вы не видите людей, которые приложили невероятные усилия для достижения успеха. Грандиозный результат. Наш путь не был устлан розами, но посмотрите, чего мы достигли – это превзошло все наши ожидания, мы даже вообразить не могли, что сумеем добиться такого итога.

В прошлом году мы выиграли в личном зачете, а в этом сделали еще один шаг вперед. Спустя восемь лет победить в Кубке конструкторов – это свидетельство целеустремленности и веры в себя».

«Довольны ли мы таким сезоном? С 17 победами и титулами в личном и командном зачете? Более чем, – резюмировал Марко. – Сегодня выбор в пользу стратегии с двумя пит-стопами для Переса был правильным – для нас большим удивлением стало то, насколько лучше у «Феррари» обстояла ситуация с износом шин. Сайнс выступил в соответствии с нашими ожиданиями, а вот Леклер – нет (смеется).

В конце борьба была очень плотной, но Перес допустил ошибку на ранней стадии заезда, слишком сильно атакуя, в результате чего перегрузил шины. Позже он попытался обогнать Хэмилтона, но тут же отдал позицию обратно. В результате он потерял 1,3 секунды. Если бы не этот инцидент – борьба могла выйти плотнее».

«Что есть, то есть. Иногда борьба может быть очень плотной, – высказался и Перес, найдя еще одну потерянную секунду – при обгоне на круг Пьера Гасли. – Да, я определенно потерял время в этом моменте. Секунду, а может и две. Сигнал синих флагов был совершенно очевидным, но Гасли активно боролся за позицию, так что отдать место в такой ситуации может быть довольно сложно. Мне кажется, что в обычной ситуации Пьер бы в этом эпизоде получил штраф. Но это была последняя гонка сезона. В любом случае я рад, что сейчас могу просто отправиться домой, а не обсуждать все это. Иногда такое случается, ничего не поделаешь

В конечном счете я должен быть доволен. Я отдал все силы, команда выкладывалась по полной весь сезон. Не сомневаюсь, что в следующем году мы станем сильнее».

Верите?

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger