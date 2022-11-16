Ностальгия и модерн
Блог

Медийное самоубийство Ферстаппена через бойкот приказов – вина команды. Именно «Ред Булл» вынес конфликт в эфир вместо решения

Серхио Перес Серхио Перес
Гран-при Бразилии
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Формула-1
Ред Булл Ред Булл
Гран-при Мексики Гран-при Мексики
Гран-при Монако
Авто Авто

А Макс просто поступил ровно как всегда.

Гран-при Сан-Паулу просто казнило публичный образ двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена: неудачный спринт, средняя гонка, нежелание уходить от столкновения с Хэмилтоном, а под конец – бойкот приказов «Ред Булл» о пропуске напарника ради дополнительных очков.

Последнее выглядело особенно странно: Макс ехал шестым, оба титула завоеваны, и только у Серхио Переса решалась судьба положения в общем зачете – после заезда в Бразилии он уехал при равенстве очков с Леклером. Все решится на финальном Гран-при Абу-Даби – и даже один дополнительный балл еще может сыграть роль.

Причем форма отказа – очень наглая:

Инженер Ферстаппена: Макс, пропусти Чеко, пожалуйста (много раз). Макс, что случилось?

Фестаппен: Я уже сказал в прошлый раз. Не просите меня больше об этом, ладно? Это понятно? Я объяснил причины и останусь при своем.

В интервью же Макс отказался пояснять мотивы: «Речь о том, что было в прошлом. Не буду распространяться, но в команде это знают. Не стану говорить, где произошла эта история».

Мы сели за стол и выложили друг другу все. Конечно, я понимаю сторону Чеко, понимаю, что он разочарован, но и я объяснил, почему не отдал позицию. Наконец-то мы обсудили это все вместе. И теперь как команда мы во всем разобрались и теперь пойдем дальше. Готовимся к Абу-Даби».

Также после скандала возникли инсайды и обсуждения причин: главной версией стал конфликт в «Ред Булл» после Гран-при Монако – состоявшегося еще 28-29 мая.

Странный бунт Ферстаппена: отказал «Ред Булл» и напарнику в помощи. Похоже на месть за обиду 6-месячной давности

То есть по логике ситуации выходило, будто команда тянула с решением конфликта почти полгода, хотя точно знала о мнении Макса – на это указывает и четкое «Я сказал вам В ПРОШЛЫЙ РАЗ» по радио. То есть разговор о чем-то подобном уже был, но «Ред Булл» не нашел компромиссов, не выбрал способ надавить на чемпиона, а пошел по пути «авось остынет»?

Более того, постоянные визитеры паддока тоже не верят во «внезапность» эскалации: Макс обычно высказывает все сразу и напрямую, и как минимум в момент возникновения недовольства он точно должен был взбомбить на команду.

«С точки зрения медиаобраза Ферстаппен плохо сработал, – констатировал в обзорной колонке журналист нидерландского De Telegraaf Эрик ван Харен – один из главных инсайдеров о ситуации внутри «Ред Булл». – Но точно так же плохо сработала и команда. Среди топ-менеджмента «Ред Булл» давно должно было сложиться понимание, что чемпион не поможет напарнику в такой ситуации. Ферстаппен недавно вновь подчеркнул это в личной обстановке. Любой, кто думает, что приказ по радио посреди гонки заставит его резко передумать – просто не понимает, как он мыслит и что происходит у него в голове».

«Ферстаппен всегда все прямо говорит, он точно не стал бы молчать несколько месяцев, а затем внезапно заговорил бы. Я не верю, что Перес специально вызвал аварию в Монако, и тем более не верю, что он в этом признался, – высказался репортер DAZN Espana и один из ведущих F1 TV Tech Talk Альберт Фабрега (который часто берет интервью у Переса, между прочим). – В целом, я вообще не считаю, что Ферстаппен виновен в самой ситуации, это «Ред Булл» напортачил с решением конфликта.

Я вообще удивился, когда услышал, что «Ред Булл» попросил такое. Потому что после гонки Макс Ферстаппен ясно пояснил: он все всем говорил уже. Все пояснил еще летом. У Макса же всегда предельно понятные позиции и идеи, их он и претворяет в жизнь. Просто теперь это сыграло против него. Все остальное – просто необходимый театр, чтобы показать, кто в команде главный».

«Ферстаппен всегда крайне, крайне ясно давал понять, что не станет отдавать победу Пересу, – напомнил и колумнист The Race Скотт Митчелл-Мальм. – Конечно, кто-то мог подумать, будто его подход изменится для меньшей позиции. Но факт в том, что Ферстаппен ранее никогда не обещал помогать. Вот и удивляться нечему».

«Когда «Ред Булл» потребовал объяснений по радио после финиша, Ферстаппен прояснил, что в прошлом уже отказывался от такого. В таком случае зачем «Ред Булл» вообще рискнул вытащить проблему на публику через запрос, который точно: 1) попадет в трансляцию; 2) разнесут? – написал в колонке на The Race журналист Мэтт Бир. – Вне зависимости от правоты Ферстаппена ситуация ощущается проблемой, которую стоило бы все-таки оставить за закрытыми дверями. Именно это «Ред Булл» и попытался сделать после гонки, но все-таки историю в публичное поле выпустила именно команда».

Чемпион 2009-го и советник «Уильямса» по пилотам Дженсон Баттон тоже удивлен маркетинговому провалу «Ред Булл»:

«Ферстпаппен мог очень хорошо выйти из ситуации: чемпион мира пропускает напарника, чтобы тот сразился за второе место в чемпионате. Надо поинтересоваться у «Ред Булл»: если команда обсуждала это ранее, как сказал Макс, зачем просила его поступить так в гонке? Есть ощущение, что команда как следует не обсудила перед уик-эндом, и это похоже на большую проблему: «Ред Булл» оказался в ситуации, которая окажет очень сильное негативное влияние с маркетинговой точки зрения.

Меня больше поразил комментарий Чеко, мне очень понравилось: «показывает, кто он на самом деле». Сложная ситуация, потому что мы услышали лишь одну сторону и не знаем причин. Вышло не очень. Если мы не узнаем причины, о которых говорил Макс, то решим, что он поступил эгоистично, не думает о команде и напарнике».

А ведь через 2 месяца после Монако Ферстаппен, казалось, уже все пережил – и даже говорил о Пересе приятности: «Чеко отличный парень. В прошлом году мы сильно сблизились, что, думаю, очень хорошо для команды. Мы общались онлайн, вне трассы. Мы с ним хотим от машины одного и того же – а это всегда выгоднее для команды, когда оба пилота имеют одинаковые взгляды. Так что да, я доволен. Хотя, если честно, никогда не думал, что все так хорошо сложится».

Как же «Ред Булл» умудрился все испортить? У бывшего пилота программы, чемпиона «Формулы Е» и «Ле-Мана» Антониу Феликса да Кошты есть крайне реалистичное предположение: просто Ферстаппена попросили уступить Пересу победу на домашнем Гран-при Мексики, и Макс счел такой запрос прямо перебором. Португалец рассказал в прямом эфире национального ТВ Sport TV, что говорил с Максом на Гран-при США, и на вопрос о возможном подарке напарнику в Мексике чемпион высказался крайне жестко в стиле «победит быстрейший». Неудивительно: ведь именно на том этапе Макс стоял на пороге нового рекорда «Формулы-1» всех времен по победам за год. И тогда же объявил бойкот всей сети Sky за «неуважительные» высказывания журналиста британской ветки Теда Кравитца.

И это точно не фантазия Феликса – даже у Переса такое спрашивали, и ему пришлось отвечать:

«Мне не нужны подарки. За все эти годы я очень многого сумел добиться, когда никто мне ничего не дарил. Это просто необязательно. Так что я ни о чем таком даже не думаю. Я думаю о своей работе, как идеально провести следующий гоночный уик-энд и постараться выиграть Гран-при.

Мне уже пару раз снилась победа на Гран-при Мексики. Конечно, для меня это стало бы огромным достижением. Такова моя цель. Хотя понятно, что победа также является целью и других гонщиков, в том числе Макса.

Как команда мы выложимся на максимуме, сделаем все возможное. И если возникнет ситуация, в которой Макс сможет помочь мне – уверен, он сделает это без колебаний. Самое важное для нас, как бы то ни было – продолжить серию побед и как можно сильнее завершить сезон. Если мне удастся занять второе место в общем зачете – будет отлично».

Версия с Мексикой и объясняет, почему Ферстаппен отказался называть причины бойкота командной тактики: вы представляете, что началось, если бы такое прозвучало на весь мир открытым признанием в стиле «Команда просила меня отдать победу, и я на это обиделся»? Да, мстительность и мелочность Макса из-за 6-й позиции никуда не делась, но ведь это же работа команды – понимать своих гонщиков и договариваться с ними о целях и задачах (либо искать новых, если эти гонщики не справляются)

Но «Ред Булл», похоже, вообще никак не пытался исправить трения между напарниками. Вот главная странность.

«Можем ли мы взять талантливого засранца? Да в «Ф-1» таких полно!» Как устроена лучшая команда «Ф-1»

Ферстаппен – самый молодой в истории списка «500 богачей» на родине. Заработал 120 млн евро к 25 годам

Британское ТВ довело Ферстаппена и «Ред Булл» до бойкота канала. А напарник Макса одним жестом прервал свист фанов на вью Хэмилтона

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные