Медийное самоубийство Ферстаппена через бойкот приказов – вина команды. Именно «Ред Булл» вынес конфликт в эфир вместо решения

А Макс просто поступил ровно как всегда.

Гран-при Сан-Паулу просто казнило публичный образ двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена: неудачный спринт, средняя гонка, нежелание уходить от столкновения с Хэмилтоном, а под конец – бойкот приказов «Ред Булл» о пропуске напарника ради дополнительных очков.

Последнее выглядело особенно странно: Макс ехал шестым, оба титула завоеваны, и только у Серхио Переса решалась судьба положения в общем зачете – после заезда в Бразилии он уехал при равенстве очков с Леклером. Все решится на финальном Гран-при Абу-Даби – и даже один дополнительный балл еще может сыграть роль.

Причем форма отказа – очень наглая:

Инженер Ферстаппена: Макс, пропусти Чеко, пожалуйста (много раз). Макс, что случилось?

Фестаппен: Я уже сказал в прошлый раз. Не просите меня больше об этом, ладно? Это понятно? Я объяснил причины и останусь при своем.

В интервью же Макс отказался пояснять мотивы: «Речь о том, что было в прошлом. Не буду распространяться, но в команде это знают. Не стану говорить, где произошла эта история».

Мы сели за стол и выложили друг другу все. Конечно, я понимаю сторону Чеко, понимаю, что он разочарован, но и я объяснил, почему не отдал позицию. Наконец-то мы обсудили это все вместе. И теперь как команда мы во всем разобрались и теперь пойдем дальше. Готовимся к Абу-Даби».

Также после скандала возникли инсайды и обсуждения причин: главной версией стал конфликт в «Ред Булл» после Гран-при Монако – состоявшегося еще 28-29 мая.

То есть по логике ситуации выходило, будто команда тянула с решением конфликта почти полгода, хотя точно знала о мнении Макса – на это указывает и четкое «Я сказал вам В ПРОШЛЫЙ РАЗ» по радио. То есть разговор о чем-то подобном уже был, но «Ред Булл» не нашел компромиссов, не выбрал способ надавить на чемпиона, а пошел по пути «авось остынет»?

Более того, постоянные визитеры паддока тоже не верят во «внезапность» эскалации: Макс обычно высказывает все сразу и напрямую, и как минимум в момент возникновения недовольства он точно должен был взбомбить на команду.

«С точки зрения медиаобраза Ферстаппен плохо сработал, – констатировал в обзорной колонке журналист нидерландского De Telegraaf Эрик ван Харен – один из главных инсайдеров о ситуации внутри «Ред Булл». – Но точно так же плохо сработала и команда. Среди топ-менеджмента «Ред Булл» давно должно было сложиться понимание, что чемпион не поможет напарнику в такой ситуации. Ферстаппен недавно вновь подчеркнул это в личной обстановке. Любой, кто думает, что приказ по радио посреди гонки заставит его резко передумать – просто не понимает, как он мыслит и что происходит у него в голове».

«Ферстаппен всегда все прямо говорит, он точно не стал бы молчать несколько месяцев, а затем внезапно заговорил бы. Я не верю, что Перес специально вызвал аварию в Монако, и тем более не верю, что он в этом признался, – высказался репортер DAZN Espana и один из ведущих F1 TV Tech Talk Альберт Фабрега (который часто берет интервью у Переса, между прочим). – В целом, я вообще не считаю, что Ферстаппен виновен в самой ситуации, это «Ред Булл» напортачил с решением конфликта.

Я вообще удивился, когда услышал, что «Ред Булл» попросил такое. Потому что после гонки Макс Ферстаппен ясно пояснил: он все всем говорил уже. Все пояснил еще летом. У Макса же всегда предельно понятные позиции и идеи, их он и претворяет в жизнь. Просто теперь это сыграло против него. Все остальное – просто необходимый театр, чтобы показать, кто в команде главный».

«Ферстаппен всегда крайне, крайне ясно давал понять, что не станет отдавать победу Пересу, – напомнил и колумнист The Race Скотт Митчелл-Мальм. – Конечно, кто-то мог подумать, будто его подход изменится для меньшей позиции. Но факт в том, что Ферстаппен ранее никогда не обещал помогать. Вот и удивляться нечему».

«Когда «Ред Булл» потребовал объяснений по радио после финиша, Ферстаппен прояснил, что в прошлом уже отказывался от такого. В таком случае зачем «Ред Булл» вообще рискнул вытащить проблему на публику через запрос, который точно: 1) попадет в трансляцию; 2) разнесут? – написал в колонке на The Race журналист Мэтт Бир. – Вне зависимости от правоты Ферстаппена ситуация ощущается проблемой, которую стоило бы все-таки оставить за закрытыми дверями. Именно это «Ред Булл» и попытался сделать после гонки, но все-таки историю в публичное поле выпустила именно команда».

Чемпион 2009-го и советник «Уильямса» по пилотам Дженсон Баттон тоже удивлен маркетинговому провалу «Ред Булл»:

«Ферстпаппен мог очень хорошо выйти из ситуации: чемпион мира пропускает напарника, чтобы тот сразился за второе место в чемпионате. Надо поинтересоваться у «Ред Булл»: если команда обсуждала это ранее, как сказал Макс, зачем просила его поступить так в гонке? Есть ощущение, что команда как следует не обсудила перед уик-эндом, и это похоже на большую проблему: «Ред Булл» оказался в ситуации, которая окажет очень сильное негативное влияние с маркетинговой точки зрения.

Меня больше поразил комментарий Чеко, мне очень понравилось: «показывает, кто он на самом деле». Сложная ситуация, потому что мы услышали лишь одну сторону и не знаем причин. Вышло не очень. Если мы не узнаем причины, о которых говорил Макс, то решим, что он поступил эгоистично, не думает о команде и напарнике».

А ведь через 2 месяца после Монако Ферстаппен, казалось, уже все пережил – и даже говорил о Пересе приятности: «Чеко отличный парень. В прошлом году мы сильно сблизились, что, думаю, очень хорошо для команды. Мы общались онлайн, вне трассы. Мы с ним хотим от машины одного и того же – а это всегда выгоднее для команды, когда оба пилота имеют одинаковые взгляды. Так что да, я доволен. Хотя, если честно, никогда не думал, что все так хорошо сложится».

Как же «Ред Булл» умудрился все испортить? У бывшего пилота программы, чемпиона «Формулы Е» и «Ле-Мана» Антониу Феликса да Кошты есть крайне реалистичное предположение: просто Ферстаппена попросили уступить Пересу победу на домашнем Гран-при Мексики, и Макс счел такой запрос прямо перебором. Португалец рассказал в прямом эфире национального ТВ Sport TV, что говорил с Максом на Гран-при США, и на вопрос о возможном подарке напарнику в Мексике чемпион высказался крайне жестко в стиле «победит быстрейший». Неудивительно: ведь именно на том этапе Макс стоял на пороге нового рекорда «Формулы-1» всех времен по победам за год. И тогда же объявил бойкот всей сети Sky за «неуважительные» высказывания журналиста британской ветки Теда Кравитца.

И это точно не фантазия Феликса – даже у Переса такое спрашивали, и ему пришлось отвечать:

«Мне не нужны подарки. За все эти годы я очень многого сумел добиться, когда никто мне ничего не дарил. Это просто необязательно. Так что я ни о чем таком даже не думаю. Я думаю о своей работе, как идеально провести следующий гоночный уик-энд и постараться выиграть Гран-при.

Мне уже пару раз снилась победа на Гран-при Мексики. Конечно, для меня это стало бы огромным достижением. Такова моя цель. Хотя понятно, что победа также является целью и других гонщиков, в том числе Макса.

Как команда мы выложимся на максимуме, сделаем все возможное. И если возникнет ситуация, в которой Макс сможет помочь мне – уверен, он сделает это без колебаний. Самое важное для нас, как бы то ни было – продолжить серию побед и как можно сильнее завершить сезон. Если мне удастся занять второе место в общем зачете – будет отлично».

Версия с Мексикой и объясняет, почему Ферстаппен отказался называть причины бойкота командной тактики: вы представляете, что началось, если бы такое прозвучало на весь мир открытым признанием в стиле «Команда просила меня отдать победу, и я на это обиделся»? Да, мстительность и мелочность Макса из-за 6-й позиции никуда не делась, но ведь это же работа команды – понимать своих гонщиков и договариваться с ними о целях и задачах (либо искать новых, если эти гонщики не справляются)

Но «Ред Булл», похоже, вообще никак не пытался исправить трения между напарниками. Вот главная странность.