👑 Чемпионский каприз Ферстаппена – шлем, покрытый чистым золотом. На весь остаток могучего сезона

Венец короля «Ф-1».

Двукратный чемпион Макс Ферстаппен привез на Гран-при Мехико особый шлем в честь личного титула и победы «Ред Булл» в Кубке конструкторов – ведь трон лидеру «Формулы-1» уже предоставили на Гран-при Японии, а короны не хватало.

Обзавестись гоночным венцом помогли дизайнеры – традиционные цвета полностью сменили на золотые.

Макс сразу анонсировал новый дизайн на весь остаток сезона: «Последнее представление шлема в этом году – и это определенно особенный экземпляр. Для оставшейся части сезона мы использовали еще больше золота, потому что я подумал, что после того, как я завоевал титул, а команда – Кубок конструкторов, дополнительная порция золота сделает его особенным.

И с этими белыми деталями выглядит суперкруто. Особенное значение и, конечно, особенный сезон для каждого в команде, так что надеюсь, что вам всем он тоже понравится, потому что это то, что стоит запомнить».

А знаете, что делает этот шлем вдвойне особенным? Дизайнер раскраски Йенс Мюнсер (делает шлемы и для Феттеля, раньше красил защиту для Михаэля Шумахера) поделился интересной деталью: оказывается, золотое покрытие на защите Макса – не просто краска, а настоящий драгоценный металл. Для украшения использовали золото в 22 карата – в нашей системе 916 проба (содержание основного металла в этом сплаве 91,6% - почти чистый металл!).

А высшая проба, которую обычно используют для ювелирных украшений – 750, что равно только 18-ти каратам. То есть шлем Макса в этом смысле даже круче традиционной ювелирки!

Но вообще изделия из сплавов с более высоким содержанием золота получаются слишком хрупкими, но зато такой состав отлично подходит для изготовления сусального золота – тончайших листов металла вроде фольги около 100 нм. Они выглядят так:

Они совсем недорогие – около 50 долларов за набор из сотни листов. И ими как раз и покрыли шлем Макса.

Еще бы: ведь представьте, сколько бы стоил (и весил!) шлем с более высоким содержанием или напылением металла? Вряд ли инженеры «Ред Булл» обрадовались бы дополнительному балласту.

Зато в трансляции выглядит очень ярко – нужно больше золота!

Шлем оказался счастливым и принес его обладателю поул на Гран-при Мехико.

А как вам?

Фото: РИА Новости/Андрей Иглов; Gettyimages.ru/Mark Thompson