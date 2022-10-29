«Ред Булл» наказан за перерасход бюджета: минус $7 млн и ресурсы для машины. Чемпионы «Ф-1» бушуют от «драконовского» штрафа и ждут извинений

А соперникам мало.

28 октября ФИА и «Ред Булл» наконец закончили переговоры о нарушении правил бюджетных трат на первый чемпионский сезон Макса Ферстаппена в 2021-м – и даже не стали все секретить. Мир узнал и точные суммы нарушений, и зоны неправильного учета – почти все инсайды нидерландского RacingNews365 подтвердились.

Главные пункты соглашения:

потолок превышен на $2,2 млн (1,6% от лимита), однако если бы «Ред Булл» правильно зарегистрировал налоговые вычеты правительства Великобритании за НИОКР, превышение составило бы только около $500 тысяч (0,37%).

«Ред Булл» признал нарушение процедуры и неверное составление отчета.

Некорректно исключенная или учтенная разница между отчетом и итогом составила почти $6,5 млн – т. е. «Ред Булл» действительно первоначально считал, что вписался под потолок с запасом в $4 млн.

Ошибочно исключенные или учтенные статьи касались: кейтеринга, отпускных, в отношении деятельности за пределами «Ф-1», премий и соцзащиты, трат на обучение и повышение квалификации, транспортных расходов и технического обслуживания.

Ошибочно снижены затраты на использование силовых установок – похоже, это связано с продажей завода «Хонды» компании и постепенного ребрендинга в Red Bull PowerTrains.

Штраф составил $7 млн и лишение 10 процентов доступных прогонов в аэротрубе и вычислительной гидродинамике CFD – то есть вместо чемпионских 70% от стандарта «Ред Булл» получит только 63%. Второй штраф действует весь 2023-й. Штраф, кстати, исключается из-под потолка расходов.

Вердикт не подлежит обжалованию.

Если хотите углубиться целиком – он здесь.

То есть за фактическое превышение в полмиллиона долларов «Ред Булл» получил четырнадцатикратный штраф и разницу в доступных ресурсах в аэротрубе как между первым и третьим местом в Кубке конструкторов. То есть фактически у чемпионов забрали-таки немаленький кусок призовых, а разница в ресурсах между «Ред Булл» и главным аутсайдером станет почти двукратной (63% – 115%)

Звучит весьма сурово! Видимо, желание закрыть-таки кейс побыстрее возобладало.

«Арбитраж мог затянуться еще на год, – пояснил изданию RacingNews365 шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Так что мы просто решили перевернуть страницу. Сделали это не из-за признания вины, а из-за признания разницы в несоответствии между интерпретациями новых правил. Учитывая спекуляции, слухи и набросы, мы почувствовали, что в интересах всех – наших, «Ф-1», ФИА – закрыть вопрос. Мы принимаем наказания, неохотно, но принимаем.

Я настаиваю: мы не получили преимущество. Ни один пенни не ушел на машину. И я поражен, что ни одна другая команда не попала в подобную ситуацию, но это они молодцы – что восемь команд все полностью выполнили.

Из ситуации нужно вынести урок. Был ли буст на треке? Нет. Можем ли мы что-то улучшить в смысле отчетности? Конечно. Но не только нам – всем сторонам, думаю.

Мы не сделали ничего нечестного, не было никакого мошенничества. Мне не кажется, что мы должны извиняться. Нас очень публично поколотили – я говорю об обвинениях со стороны других команд. Наших пилотов освистывали на автодромах, мы понесли существенный репутационный ущерб .Если честно, пожалуй, перед нами должны извиниться некоторые из наших соперников за определенные обвинения. Пора остановить это и двигаться дальше».

Откуда же тогда взялся перерасход? Оказывается, адаптация регламента после подачи отчетов реально сыграла роль! И учет ушедшего сотрудника – тоже, и даже уже меметичный кейтеринг:

«В июне правила обновили – уже после подачи документов, – отметил Хорнер. – Если бы мы могли подать его заново, то получили бы выгоду в 1,2 миллиона фунтов благодаря неиспользованным деталям и их учету. Мы считаем, что некоторые команды воспользовались этим в своих отчетах.

Кейтеринг в «Ред Булл» всегда предоставляла компания. Это бонус, который ты получаешь, работая здесь – бесплатную еду и напитки. Поэтому мы считали, что эти расходы можно исключить. ФИА заняла другую позицию и сказала, что еду исключать нельзя. Что ж, справедливо. Но включили весь кейтеринг – за всю компанию. Это счет на 1,4 миллиона фунтов за еду, напитки, кофе – каждый из журналистов, кто посещал [базу в] Милтон-Кейнсе, внес вклад в наш перерасход.

Red Bull Powertrains никак не связан с командой «Ред Булл», расходы на его деятельность исключили. Так что были разные мнения.

Мы всегда придерживались той позиции, что нужно помогать сотрудникам, больным или здоровым. Мы поддерживали тех, кто брал длительные больничные – и продолжим так поступать в будущем. Нам казалось, что больничные можно исключить, ведь они никак не влияют на гоночную команду. К сожалению, регламент можно интерпретировать двояко.

У нас был один из ведущих сотрудников на фиксированном контракте, которому предложили соглашение голливудского уровня в другой команде (вероятно, речь о нынешнем техническом директоре «Астон Мартин» Дэне Фэллоусе – бывшем главе отдела аэродинамики «Ред Булл», который как раз на середине 2021-го готовился к переходу – Sports.ru). Понимаете, его сердце и разум уже не были в нашей компании. Поэтому расходы были перемещены из деятельности, касающейся «Формулы-1», в наш отдел Advanced Technology, где конструируют [гиперкар] RB17, занимаются проектом по [парусной гонке] America’s Cup и миллионом других. Этот человек впоследствии покинул компанию, однако время, которое он не провел, занимаясь деятельностью в «Формуле-1», включили в потолок расходов. Опять же, мы яростно отстаивали мнение, что расходы можно исключить».

«Когда речь заходит о превышении расходов на питание персонала, становится понятно, что эти средства явно не пошли на разработку болида. К тому же в ведомость были включены расходы на зарплату сотрудницы, которая перенесла операцию на сердце. Понятно, что на нашу команду она в этот период не работала», – уточнил и советник гоночной программы «Ред Булл» Гельмут Марко.

Соперники недовольны штрафом, а «Ред Булл» называет его «драконовским»

«Слышал, люди говорят, наказание не слишком серьезное, но 10% времени в аэротрубе – драконовская мера, – утверждает Хорнер. – Уверен, для соперников это недостаточно. Не сомневаюсь, если сжечь нашу аэротрубу, им будет мало. Но они знают, какое влияние окажет штраф. Они понимают, как работают команды, и видят, насколько эффективны наши прогоны, потому и продавливали такие драконовские штрафы. Это может стоить нам от 0,25 до 0,5 секунды с круга».

А Гельмут Марко высказался немного мягче: «Штраф очень жесткий, на пределе допустимого по нашим меркам – в контексте того, что мы сможем быть конкурентоспособными в последующие годы, несмотря на ограничения на работу в аэродинамической трубе».

Что же говорят соперники?

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес: «2 млн евро даст вам прибавку примерно в 0,2 секунды на круге. Мы в «Феррари» не совсем понимаем, как сокращение работы в аэродинамической трубе на 10 процентов может соотноситься с такой же потерей времени на круге.

Более того, здесь существует и другая проблема. Поскольку штраф не предусматривает сокращение самого бюджета команды, фактически снижение наказание вынуждает команду потратить эти деньги на работу в другой области.

Команда получает полную свободу – и деньги, которые больше не сможет использовать для работы в аэродинамической трубе или в CFD, сможет потратить на работу над снижением веса болида, или на что-то другое. Мы опасаемся, что из-за сочетания двух данных факторов реальный эффект от штрафа получится крайне ограниченным».

Шеф гоночного «Макларена» Андреас Зайдль: «ФИА хорошо поработала над аудитом: девять команд уложились в финансовые ограничения, одна – нет, и в федерации смогли это выявить и подтвердить.

Можно спорить о штрафе – согласия никогда не будет. Для «Формулы-1» хорошо, что ФИА не оставила провинившихся без наказания. Для меня наказание не соответствует серьезности нарушений. В будущем штрафы должны быть жестче.

Впрочем, нет причин предполагать, что по итогам этого года будут новые нарушения. В 2022-м прошли дискуссии среди всех команд, ФИА и «Ф-1», в финансовый регламент внесли поправки. Все обменялись мнениями, и никто не ожидает, что после принятых изменений в этом году будут допущены какие-то нарушения».

Шеф «Мерседеса» Тото Вольфф: «Для нас данном случае любой штраф был бы слишком маленьким, а для них слишком большим. Полагаю, любой штраф на сокращение времени работы в аэродинамической навредит команде. Хорошо, что штраф наконец назначили, сезон 2021-го для нас окончен.

Нужно избавляться от понятия мелких и крупных нарушений. Потому что нарушение есть нарушение, так с этим и нужно обращаться.

Штрафы сдержат «Ред Булл» – спортивный в большей степени, финансовый – в меньшей. Но самой большой проблемой станет репутационный ущерб. Именно поэтому ни одна команда не захочет нарушать правила, поскольку мы живем в мире, где важна репутация. Акционеры и партнеры команды требуют соблюдения всех правил».

И здесь Тото прав – потому, похоже, «Ред Булл» и выбрал закрыть вопрос побыстрее без многомесячных обрастаний новыми мемами про кейтеринг.

«Ред Булл»: мы потратили миллионы на кейтеринг. Кейтеринг».

А для избежания вечного титула полных читеров команда и пробила полное раскрытие превышений, включая оговорку про спорный момент с налогами – ведь итоговый перерасход в самом деле оказался не слишком большим. И за него «Ред Булл» заплатил сполна.

Куда пойдут $7 млн штрафа? В ФИА – и лучше бы федерации потратить их на персонал для контроля над регламентом

Деньги от наказания не пойдут командам – их перечислят Международной автомобильной федерации. Обычно она собирает все штрафы за год и передает в благотворительные проекты повышения присутствия женщин в автоспорте, работе с безопасностью или детский автоспорт, но с новыми правилами, возможно, стоило бы сделать исключение.

По инсайду бывшего гонщика «Ф-1», члена Комиссии пилотов ФИА и эксперта Sky Sports F1 Каруна Чандока, в панели регулятора по контролю за потолком расходов работает втрое меньше людей, чем у некоторых команд в отделе финансового планирования – «Несколько команд сказали мне, у ФИА просто не хватает ресурсов. Может, им стоило бы потратить деньги от штрафа на них?»

И, кстати, штраф же заплатил не только «Ред Булл»: у «Астон Мартин» нашли практически такие же нарушения в бюджетном отчете (только без моторного подразделения) – но зеленая команда заплатила только 450 тысяч долларов штрафа, ведь удержалась в пределах ограничений.

Теперь у ФИА достаточно денег для инвестиций в будущее.

Фото: Gettyimages.ru/Paul Gilham, Ker Robertson; globallookpress.com/Hoch Zwei