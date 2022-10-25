Худший взмах клетчатым флагом в истории от Тима Кука, Брэд Питт повсюду, Шакил О’Нил на индейском масл-каре – могучая атмосфера на «Ф-1» в Техасе

Усилия по привлечению аудитории в США не остаются напрасными – на «Трассу Америк» в этом году пришли рекордные для «Формулы-1» 440 тысяч человек за весь уик-энд. Спасибо двум дополнительным трибунам – промоутеры уже обещают новые и повышение «мощностей» до 500 тысяч.

Аншлаг был не только на трибунах.

Британский певец Эд Ширан проводил время в боксах чемпионов, а вечером зажигал на сцене с собственным концертом: «Мое первое большое шоу в Америке за пять лет, поэтому я очень рад вернуться. Теперь я болею за «Ред Булл», так как только что с ними познакомился».

Самый музыкальный человек из команды: бывшая солистка Spice Girls и жена Кристиана Хорнера – Джери подписала совместную фотографию с певцом: «Имбирная стратегия».

Певица Мэдисон Бир тоже отдала предпочтение чемпионскому болиду.

Американская группа Green Day, как и их британский коллега, выступила с концертом после гонки, а барабанщик Тре Кул признался: «Мы здесь, чтобы поддержать «Астон Мартин»... потому что они зеленые!».

Еще один музыкальный исполнитель – Фаррелл Уильямс наблюдал за квалификацией в боксах «Феррари».

Другая Уильямс – Серена, недавно завершившая теннисную карьеру, попробовала себя в новой роли диджея.

И тепло обнималась со своим другом – Льюисом Хэмилтоном.

Много гостей было и у команды «Уильямс». Американская банда: актер Скотт Иствуд (сын режиссера Клинта Иствуда), актриса Хлоя Морец, хип-хоп исполнитель Вайклеф Жан и DJ Cassidy.

Накануне они развлекались в боксах и проводили пит-стоп.

На Гран-При присутствовала голливудская команда по созданию фильма о возрастном пилоте, который возвращается в «Ф-1»: ей пообещали свободный доступ в паддок для съемок на вторую половину 2023-го. Главную роль в еще не названной картине сыграет Брэд Питт – он находился на трассе весь уик-энд, начиная с пятничной практики.

Режиссером станет Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик», «Обливион»), продюсером – Джерри Брукхаймер («Пираты Карибского моря»). Сделку на распространение ленты заключила компания Apple.

Сопродюсер и консультант проекта – пилот «Мерседеса», Льиюс Хэмилтон: «Просто невероятно, какую команду удалось собрать. Я в эти выходные встречался с [генеральным директором Apple] Тимом Куком, для нас большая честь сотрудничать с ним. Он и его команда дали зеленый свет этой картине».

Тиму Куку выпала честь встречать пилотов клетчатым флагом, но махал он так меланхолично, что это быстро разлетелось на мемы.

В комментариях к самому первому недоумевающему твиту с видео – жара:

«Захожу в понеделик с таким же энтузиазмом, как Тим Кук»

«Кто-нибудь, скажите Тиму Куку, что он машет клетчатым флагом, а не сдается на войне»

«Так Тим Кук точно не замкнет кольца для упражнений на своих Apple Watch»

«Тим Кук в образе батареи iPhone в конце дня»

«Худший взмах клетчатым флагом в истории, – прокомментировал зрелище репортер Sky Sports F1 и F1 TV Тед Кравитц. – Да уж, эти ваши айфоны и айпады не помогают сохранять силу в руках».

А вот главный мем Остина прошлого года – легенда «Лейкерс», высоченный Шакил О’Нил на подиуме – так и остался лишь в памяти.

Шак снова эффектно привез на «Буллмобиле» кубок победителя к подиуму, но потом растворился в толпе. А необычный лимузин заполонили сотрудники «Ред Булл» – отмечали завоевание Кубок конструкторов!

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Alex Bierens de Haan/Getty Images for Williams Racing; REUTERS/Jerome Miron-USA TODAY Sports, Ricardo Arduengo, Mike Segar, Brian Snyder; globallookpress.com/Florent Gooden / Dppi/Dppi, HOCH ZWEI, Jason Pohuski / Bmr Media; Twitter/F1; Instagram/trecool; serenawilliams