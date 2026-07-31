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  4. Серхио Перес: «Кадиллаку» нужно переосмыслить все процессы»

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Серхио Перес: «Кадиллаку» нужно переосмыслить все процессы»
Перес оценил работу «Кадиллака» в первой половине сезона-2026.

Пилот «Кадиллака» указал на проблемы команды, которые проявились в первой части текущего сезона.

«Нам было очень сложно заниматься работой по улучшению болида. Мне кажется, в целом мы слабо продвинулись в этом направлении. Очевидно, нам нужно переосмыслить все процессы, чтобы убедиться, что мы сможем намного эффективнее дорабатывать машину.

В «Формуле-1» все сводится к работе над болидом – и мне кажется, что именно в этой области мы уступаем. Будучи новой командой, мы явно не смогли добиться желаемого прогресса.

На данный момент у нас нет четкого процесса. Многие из уже устоявшихся команд знают, как устроен их процесс разработки. У них есть предельно четкий подход к тому, как работать в обоих направлениях. Нам же предстоит еще многому научиться, во многом разобраться – чтобы добиться наилучших результатов. Нам нужно усилить свой подход, и тогда ситуация станет значительно лучше», – сказал Перес.  

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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
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Кадиллак

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