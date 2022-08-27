«Ред Булл» теперь рвет на любых участках трассы, а «Феррари» проиграла гонку за лучшую машину «Ф-1»

Данные после летнего перерыва.

«Феррари» ушла на летний перерыв с быстрейшей машиной как минимум на одном круге – итальянцам достались 8 поулов на первых 13 Гран-при, а отрывы от главных соперников в лице «Ред Булл» при нужном прогреве шин достигали 0,3 секунды с круга.

По возвращении с летнего перерыва почти всех команды привезли в Бельгию обновления – но «Феррари» ничего не улучшила и только добавила апдейты заднего антикрыла с низким уровнем прижимной силы специально для треков вроде «Спа-Франкоршама».

«Ред Булл» ответил двумя версиями днища:

А также изменениями формы боковых понтонов для улучшения охлаждения и перенаправления воздушных потоков (теоретический бонус к прижимной силе) и понижению одного из пилонов задней подвески – для синергии всего пакета обновлений в смысле генерирования дополнительного прижима на задней оси.

(Сравнение – Гэри Андерсон, The Race. Слева – старая версия, справа – новая)

Результат сразу же наметился на данных в практиках: Скудерия потеряла преимущество в медленных поворотах. «Ред Булл» теперь лучший во всех типах виражей, а лидеру на прямых уступает совсем немного:

(Отрывы сформированы по отношению к «Ред Булл»», бирюзовый столбик – «Мерседес», красный – «Феррари», оранжевый – «Макларен», розовый – «Альпин», зеленый – «Астон Мартин», голубой – «Уильямс», бордовый – «Альфа Ромео», серый – «Хаас».

Первая диаграмма – медленные повороты и отрывы в десятых секунды, вторая диаграмма – средние повороты, третья – скоростные, четвертая – прямые. Данные – официальный сайт «Формулы-1»).

А один из главных и самых авторитетных технических экспертов серии Марк Хьюз даже выпустил статью под заголовком «Темп Ферстаппена предполагает возможность победы даже со штрафом». Да, ведь Макс выиграл квалификацию с преимуществом в 0,6 секунды, но убрался на 15-ю стартовую позицию из-за нового мотора.

Причем Хьюз обратил внимание именно на выигрыш «Ред Булл, который можно связать именно с новинками:

«Больше всего Ферстаппен отрывался от Леклера на втором секторе – 0,6 секунды каждый круг. Этот сектор требует много прижимной силы. «Феррари» по-прежнему достаточно быстра в поворотах, но ее смены направлений вообще не на той же планете, как и у «Ред Булл».

Также все, кроме Ферстаппена и Норриса, включая «Феррари», испытывали проблемы с вводом шин в нужное температурное окно».

Полная корреляция с данными официального сайта – судя по всему, новинки улучшили управляемости в поворотах и помогли гонщикам «Ред Булл» вывести машину в топ.

Вопросы прогрева шин тоже напрямую зависят от прижимной силы: чем лучше баланс нагрузки и скорости в поворотах – тем быстрее растет температура на поверхности резины. При соблюдении правильных циклов нагрузки и разгрузки от поверхности прогревается и каркас, но верхний слой не успевает вскипеть и вспузыриться. В Бельгии сейчас прохладнее обычного, потому с равномерным прогревом в принципе возникают проблемы – здесь как раз и помогает дополнительная прижимная сила вместе с личными качествами пилота.

Расчеты гоночного темпа Autosport вообще прогнозировали аннигиляцию Скудерии: Ферстаппен на более жестком «медиуме» выдавал те же времена, что Сайнс с Леклером показывали на более быстром «софте».

«У Макса был такой темп, что ему даже не понадобилось выезжать на вторую попытку и он смог поберечь двигатель. Феноменальное выступление – в том числе во втором сегменте, где на уже изношенных шинах ему удалось показать великолепное время. Макс весь уик-энд проводит просто в огне», – восхищался шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Безусловно, фактор Ферстаппена играет роль, но данные показывают: все-таки прежде всего команда дала ему машину, которую он вывел в топ «Ф-1» по всем категориям – включая и квалификации, где лидеры чемпионата раньше уступали. «Феррари» явно проигрывает гонку обновлений – а вместе с ней и соревнование по пониманию работы шин на разных автодромах.

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic/dpa