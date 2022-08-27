Хоть где-то «Феррари» хороша – жонглировала правилами «Ф-1» на 5+! Двигала Леклера выше Ферстаппена при больших штрафах за моторы

Но лазейку прикрыли за день.

«Феррари» срывает отчаяние тифози и хохот соперников весь сезон – нелепыми стратегическими решениями, отвратительными пит-стопами, нулевой адаптивностью к быстрым изменениям в гонке и полным провалом в связях с пилотами. Фраза «Мы проверяем» и последующее молчание на пять минут в ответ на любое предложение Шарля Леклера или Карлоса Сайнса уже стало главным мемом года в «Ф-1».

Хуже только надежность: рули на болиде №55 чинили половину сезона, а постоянные взрывы турбо (и по цепной реакции остальных компонентов мотора) привели №16 к штрафам за перерасход деталей уже на Гран-при Бельгии – 14-м раунде чемпионата из 22-х.

Но именно по работе с правилами наказаний за замены моторов Скудерия оказалась круче всех!

Главный соперник Леклера Макс Ферстаппен из «Ред Булл» решил воспользоваться откатом «Феррари» в хвост на старте и тоже взял новую силовую установку – ведь тогда конкуренты за титул теоретически вместе прорывались бы сквозь пелотон и минизировалась потенциальная потеря большего количества очков на следующих Гран-при.

«Мы посчитали, что добраться до финиша сезона с текущим пулом двигателей будет очень сложно, – объяснил шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – При этом можно посмотреть на то, на каких трассах будут проходить ближайшие гонки. Брать штраф в Зандворте точно не хочется. В Монце обгонять на самом деле сложнее, чем вам может показаться. В Сингапуре вы тоже точно не захотите брать штраф, в Японии обгонять очень непросто. То есть у нас просто начинают заканчиваться варианты.

«Спа» – хорошая трасса, подходит для обгонов. И нам кажется, что мы должны быть здесь достаточно быстры. Поэтому мы и решили использовать эту возможность именно здесь. Вот почему так много людей (уже шесть пилотов подтвердили моторные штрафы) выбрали именно эту трассу, чтобы получить штрафы и добавить новые моторы в пул на остаток сезона».

Хорнер прав: кроме Ферстаппена и Леклера полностью новые моторы взяли еще Ландо Норрис из «Макларена» и Эстебан Окон из «Альпин» (и еще несколько гонщиков взяли просто несколько новых компонентов и получили меньше штрафов).

Однако утром в субботу Шарль виртуально начинал гонку выше Макса, Ландо и Эстебана вне зависимости от результатов квалификации – благодаря умной работе «Феррари» с правилами!

Издание The Race тщательно следило за очередностью подачи в ФИА данных о смене компонентов и выяснило: Скудерия использовала интересную лазейку в регламенте.

Нынешняя система штрафов в «Ф-1» предполагает откат на 10 позиций вниз за перерасход любого компонента силовой установки (вроде двигателя внутреннего сгорания, турбо или кинетического рекуператора), а все последующее штрафуются потерей уже пяти позиций. Например ДВС за сезон означает потерю 10 позиций, но пятый – уже только пяти.

Также есть граница «15 позиций за раз» – если гонщик получает больше в сумме за одну декларацию (например, за четвертый ДВС и четвертую турбину – это 20 позиций), то наказание автоматически формулируется как «старт с последнего ряда». Там важен момент подачи декларации о замене: если таких неудачников несколько, выше всех стартует тот, чью машину починили первой

Но в регламенте четко прописало «больше 15 позиций» – то есть если гонщик получает штраф именно в 15 позиций, то его автоматически в пул «отправленных на задний ряд» не зачисляют, а просто добавят количество потерянных мест к результату квалификации.

«Феррари» же сперва поставила Леклеру третью батарею и пятый генератор MGU-K – суммарно это как раз 15 позиций. Затем итальянцы подождали заявлений конкурентов и во второй практике добавили четвертый блок контролирующей электроники (еще 5 позиций), а в день квалификации ему могли добавить еще ДВС, турбину и MGU-H на дополнительные 15 мест – и теоретически он все равно оставался выше соперников.

Можете представить себе удивление «Ред Булл» и «Альпин» – в стиле «извините, что?!»

Потому после попытки «Феррари» подать новый документ о смене деталей на машине Леклера стюарды ФИА выпустили подробнейший документ, которым начисто прикрыли лазейку и закрыли обсуждения – причем он и выглядел явным ответом логики Скудерии, а не просто стандартным вердиктом.

«Стюарды рассмотрели ситуацию и решили присудить Леклеру старт с заднего ряда – это логичное заключение в соответствии с правилами. Однако их возможно трактовать по-другому. Третий параграф пункта правил 28.3 гласит «если пилот получит штраф больше 15 позиций, то стартует с последнего ряда». Далее публиковались отдельные документы с решениями №14 и №31, по которым [Леклера] штрафовали на 15 позиций и на 5 позиций соответственно.

Такая ситуация никогда не случалась после введения правила в 2018-м. Формулировка в предложении «штраф» в единственном числе, и ни в одном документе не должно было быть больше 15 позиций штрафа. Потому его возможно было интерпретировать как не вызывающего «старт с последнего ряда». Однако первый параграф гласит «штрафы назначаются в соответствии с существующей таблицей и накапливаются».

Например, так же накапливаются другие штрафы, назначаемые разными документами с решениями – вроде штрафных очков в суперлицензию. Здесь похожая ситуация.

Важно заметить, что наказание «старт с последнего ряда» введен специально за перерасход компонентов силовой установки и не используется для других нарушений. Таким образом его нужно использовать исключительно для пункта 28.3 и не относить к другим пунктам.

Данное объяснение дается, поскольку такая ситуация случилась впервые. Это – прецедент».

То есть «Феррари» казалось, будто она нашла хитрую лазейку – которую три года не замечали соперники – итальянцы попробовали ею воспользоваться, но ее все-таки быстро прикрыли. Леклеру пришлось выгрызать место повыше в квалификации (кстати, не вышло: Шарль показал четвертое место и начнет гонку за выигравшим субботу Ферстаппеном).

Зато у Валттери Боттаса при 15 позициях штрафа за новые компоненты мотора и 15 позициях за сразу три новые коробки передач (суммарно 30 мест) – 14-е место на старте, поскольку он не вышел в поле «старта с последнего ряда», а стюарды четко отделили наказания за моторы от всех остальных. В квалификации он закончил последним – ему и не нужно было ехать по-настоящему быстро. Фантастика.

Фото: REUTERS/Johanna Geron, Stephane Mahe; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Antonin Vincent/Dppi