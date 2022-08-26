Хэмилтон вернулся из Африки «другим человеком». Назвал ее «родиной-матерью», танцевал с племенами в форме плантатора и возился с животными

Духовно перезагрузился и умиротворился.

В летний перерыв Льюис Хэмилтон отправился в путешествие по Африке – изучать место происхождения его корней. И ему очень понравилось.

Впечатлениями семикратный чемпион поделился в социальных сетях – красочными фото и трогательными письмами к ним: «В этом году я провожу летний перерыв, занимаясь тем, что хотел заняться годами. Я наконец исследую свои корни в Африке, и, ребята, назвать это путешествие приземляющим – это мягко сказано.

Это была перезагрузка, изменившая меня и жизнь. У меня чувство, что я нашел новые перспективы в жизни, взрастил еще большую любовь к животным и стал еще ближе со своими братьями, с которыми разделил это особенное приключение. Куда бы не посмотрел, всюду меня окружает столько красоты и я ощущаю себя сосредоточенным и умиротворенным».

Моей первой остановкой была Намибия – одно из самых потрясающих мест из тех, что мне удалось увидеть собственными глазами. Слова и фотографии не способны передать всего. Полет на воздушном шаре был нереальным. Нам пришлось приземляться боком и это определенно то, чего я никогда не забуду. Лучшего места, чтобы провести выходные, не найдешь. Посылаю всем мир и свет, я отправляюсь к следующей остановке».

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«Следующей остановкой» оказалась Руанда. Эмоции Льюиса можно почувствовать даже через экран вашего гаджета: «Как можно описать опыт, который оставляет тебя без слов? Люди Руанды приветствовали нас с улыбками и музыкой.

Эта поездка показала мне, насколько разнообразна и богата культура этих мест. Мы взбирались через зеленые поля, где дети пели нам, к вершине вулкана, где нас встретили гориллы. Видеть их в естественной среде обитания, расслабленных и защищенных сообществом, которое их окружает – настоящее зрелище. Вот, где они и должны быть, жить свободно и в спокойствии в их собственных домах. это был глубокий и трогательный опыт. Я влюблен в эту страну. Спасибо, что приняли нас, не могу дождаться того, чтобы вернуться сюда».

Далее Хэмилтона встретила Кения – и африканский приют для животных. Вместо песиков и котиков здесь жирафы и слоны.

«Спасибо замечательным людям из приюта для животных Reteti и не только за то, что приняли нас, но, что важнее всего, за то, что посвящаете свое время спасению, исследованию и сохранению. Это первый местный общественный, заповедник в Африке. Их работа должна служить вдохновением для всех нас.Они принимают осиротевших животных, которые, вероятнее всего, не смогут выжить самостоятельно, а затем выпускают на волю, когда те наберутся сил.

Это был опыт, заставляющий сконцентрироваться и еще раз убедиться в том, что мы делим эту планету все вместе. И чаще всего – мы гости в их домах. Каждый день на родине-матери еще прекраснее предыдущего. Много любви тебе, Кения».

А после – визит к местным жителям под философские размышления Льюиса о предках: «Покоты встретили нас очень тепло. Пока я просто сидел, меня посетила мысль о том, что сотни лет назад мои предки были частью этого или похожего племени, пели те же песни, носили ту же одежду и точно так же улыбались.

У моих и многих других предков есть собственная красивейшая культура, которая была разрушена, когда их украли из домов и привезли на Карибские острова в качестве рабов. Я безумно благодарен этой поездке за то, что смог лучше понять, откуда я произошел».

Кстати, оценили форму Хэмилтона а-ля«британский плантатор на современный лад»?

«Быть в компании кенийских покотов это одно... Но когда тебя радушно принимают это что-то совсем иное, большая честь, которую я не воспринимаю легкомысленно. Я ощущал себя здесь, как дома с семьей. В конце концов, мы все семья. Воспоминания из Кении и всего путешествия навсегда останутся в моем сердце».

Резюме отпуска на прародине человечества – анонс нового Хэмилтона: «Последние две недели стали одними из лучших дней во всей моей жизни. Я не тот человек, которым был до этой поездки. Красота, любовь и умиротворенность, которые я испытал, заставили ощущать себя полностью изменившимся.

Никакое количество фотографий не отразит мои чувства и то, что я пытаюсь сказать. Просто знайте: когда не хватает слов, эмоции самые глубокие.

Я ощущаю связь со своими корнями, историей, чувствую в своей душе предков как никогда сильно. Спасибо вам, Намибия, Руанда, Кения и Танзания. Спасибо людям, живущим здесь, и дикой природе. Нам были рады везде, куда мы приезжали, и относились как к своей семье. Спасибо моим братьям, которые присоединились ко мне в этой поездке. Знаю, это мы будем обсуждать целую вечность».

Как вам Африка глазами Льюиса?

Фото: instagram.com/lewishamilton