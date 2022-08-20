Чем Алонсо кормят, что он и в 41 рвет «Ф-1»? Фернандо – о диете, бургерах и буррито вне Гран-при и тренировочном плане на гоночную неделю

Узнаете, почему чемпионы не ходят в рестораны.

Фернандо Алонсо 41 год, но он не просто хорош – по-прежнему один из лучших в «Ф-1» и недавно подписался с «Астон Мартин» еще на 3 года. Более того, испанец, кажется, собирается ездить хоть где-то, пока не выгонят: «Я никогда не уйду из гонок. Тем не менее, наиболее требовательную серию я покину раньше. Я уйду из «Ф-1», когда пойму, что она больше не приносит мне счастья. Прямо сейчас ситуация обратная».

И как же Алонсо удается держать себя в форме в таком возрасте? Может, сверхпродуманная система адских нагрузок, просчитанная до последнего грамма углеводов и жиров диета или часы медитации? Фернандо разложил видение рутины для раздела Real Diet журнала GQ.

Изменился ли подход к диете и питанию за карьеру?

«Не так сильно, как вы, вероятно, думаете после 21 года подряд на высочайшем уровне. Этот спорт постоянно эволюционирует в смысле технологий, развития машин и материалов, много чего произошло за 21 год. Но пилотажная часть не менялась так же сильно. Мы все еще ездим как можно быстрее на любой выданной нам технике. Даже на картах – все еще ездим как можно быстрее.

Такая рутина 365 дней в году, быть можно быстрее, а какое физическое состояние оптимальное для пилотажа? Тренировки, много нагрузок для шеи. Вообще чем больше мы пилотируем, тем лучше ощущения, когда мы пилотируем. Вот почему и диета не слишком менялась 21 год подряд.

С ускорением машин нужно ли было менять тренировки для соответствия новым требованиям?

На самом деле нет. Это тоже не слишком менялось во все годы. В начале 2000-х машины, может, слегка больше требовали в смысле физической подготовки, потому что были легче и ехали быстрее в поворотах. Сейчас мы едем в гонке с полным баком топлива, потому в общем в гонке машина медленнее. Быстрее она только в квалификациях. Но физически лично для меня ничего не менялось.

Во время сезона еду в основном специально готовят для вас, но что вы едите в ресторанах?

Во время гоночных этапов мы путешествуем с собственными поварами. На командной кухне работают всегда одни и те же люди, и они точно знают, что тебе нужно по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Они знают времена, в которые ты ешь.

Например, по воскресеньям, когда гонка в 2 или 3 часа дня, мы завтракаем в 10:30. Все контролируется, личной свободы не так много.

Я позволяю себе немного выйти за пределы обычной рутины, особенно во время летних и зимних перерывов. Когда нет гонок, я – обычный человек. Заказываю еду домой, и это могут быть бургеры, пицца, буррито, что доступно. Зависит от времени суток и места. Но в рестораны ходить – это слишком, часто узнают. Стараюсь ограничить такое как только могу.

На некоторых праздниках нет возможности есть что нравится, приходится есть что доступно и не всегда это самая здоровая еда.

Как выглядит неделя пилота «Формулы-1»?

Обычно она начинается уже в понедельник с физической подготовки. 2-3 часа кардио, немного зала, упражнения на шею и на некоторые другие части тела.

Во вторники обычно летим на заводы и садимся в симуляторы для подготовки к гонке. С нами наши инженеры, мы проверяем и экспериментируем над настройками, чтобы лучше представлять, что можно поменять в практиках в пятницу.

В среду мы перемещаемся в страну, где гоняемся. В этот день тоже обычно запланирована легкая тренировочная сессия в зале – чтобы пропотеть и хорошо спать.

В четверг начинается уик-энд. Много встреч, медиа, подготовки к гонке, маркетинговые активности. Очень много всего за пределами трека. Пятница – уже практики.

Какие вещи помогли для более долгой карьеры в таком требовательном спорте?

Со временем учишься, куда тратить энергию, а куда – нет. «Формула-1» и правда очень выматывает. Календарь суров – с февраля по декабрь. Нет передышек – постоянно путешествуешь. Когда ты моложе, теряешь время и энергию на некоторые вещи за пределами машины. Может, проявляешь слишком много внимания к разным вещам, которые на самом деле не очень-то полезны в твоих личных выступлениях. Медиа, маркетинговые события, такое? Я стараюсь их сократить, чтобы выдавать максимум эффективности.

Стараюсь перегрупироваться в те дни и недели, когда в расписании ничего нет, чтобы сконцентрироваться на моей скорости. Я два года занимался другими вещами – «Ле-Ман», «Индикар». Мне был необходим перерыв, чтобы подойти ко второй главе в «Ф-1» ментально и физически свежим. Перерыв на год или два были необходимы.

Тренировки и подготовка к «Ле-Ману» отличаются от «Формулы-1»?

Они очень отличаются. Ты специально готовишь тело и разум к 24-часовой гонке и тому, какая она требовательная. «Формула-1» – это поиск идеала, который ты пытаешься повторить 50+ кругов в воскресенье.

Гонки на выносливость – это последовательные обгоны машин на круг, уникальные стратегии, прототипы, ты постоянно встречаешь новые машины и новых людей на разных фазах круга все 24 часа. Очень требовательная вещь в смысле уровня концентрации.

Но тренировочная и пищевая рутины очень похожи на «Ф-1». Нужно просто часто повторять их, поскольку на «Ле-Мане» залезаешь в машину 6 раз за сутки. В смысле питания и отдыха приходится просто делать что можешь.

Это разные виды автоспорта. Мне понравился этот опыт, он заставил меня вырасти и стать более совершенным гонщиком. Когда занимаешься только «Ф-1», не замечаешь других философий гонок. А они так же хороши – просто другие.

Что вы едите в день гонки?

Небольшое блюдо обычно за пару часов до старта. Немного пасты, после немного фруктов и негазированная вода.

Что делаете сразу после гонки для восстановления?

К сожалению, сразу после гонки у нас – медиасессии, буквально после того, как мы снимаем шлемы (смеется). Затем – встречи с инженерами, для обсуждения событий гонки. Так через 3-4 часа после финиша можно остыть, и я предпочитаю сразу лететь домой. Люблю спать дома, а не в отеле.

Обычно у нас здоровый ужин для восстановления, а затем – хороший сон. Утро понедельника – тест самочувствия. Некоторые гонки более требовательны, и иногда до самого утра понедельника ты даже не знаешь, насколько же трудно на самом деле было. В воскресенье еще обычно слишком много адреналина, и все может ощущаться в порядке. В понедельник обычно понимаешь, можешь ли тренироваться или стоит еще денек передохнуть.

Любимая страна календаря с точки зрения гастрономии? И почему?

Япония. Мне нравится японская культура, Япония в целом, да и гонка тоже. Когда в Сузуке, там есть пара классных мест и любимых ресторанов. Я бы в любой уик-энд выбрал этот.

Послание юным пилотам, мечатющим повторить ваш путь в «Ф-1»?

Он требует дисциплины и уверенности в себе, их нужно выстраивать годами. Обычно я советую юниорам наслаждаться. Это очень сложное место, здесь много соревновательных людей, команд, множество ответственности, спонсоров, много давления. Если не получать удовольствие от того, что делаешь, выступления очень сильно пострадают. За пределами трека происходит столько всего, что может повлиять на пилотаж, даже когда ты уже в машине с закрытым визором. Но если ты способен наслаждаться – тебе ничто не затуманит разум, когда будешь ехать.

Я вижу, как многие дети начинают заниматься гонками под давлением родителей, ждущих титулов и попадания в «Ф-1». Я пытаюсь и советовать, и прекращать такое давление, позволяя детям наслаждаться их делом, следованию их мечте. Если однажды они не будут получать удовольствие или жертвы окажутся слишком большими, они возьмут ракетки и пойдут в теннис (смеется). Не заставляйте будущее происходить силой, а то из него уходить все приятное.

Источник: GQ

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic, Hoch Zwei; eastnews.ru/Luca Bruno