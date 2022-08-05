Льюис Хэмилтон ворвался в крупнейшую сделку США по покупке спортивной команды: $4,65 млрд за клуб НФЛ с серий в 5 лет без плэй-офф

Вместе с Кондолизой Райс и богатейшей семьей страны.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон расширил бизнес-империю: вдобавок к совместной коллекции одежды с Tommy Hilfiger, бренда часов и ювелирки, сети веганских бургерных, сервиса доставки Zapp и гоночной команды в серии электровнедорожников Extreme E теперь есть и топовый спортивный актив – доля в клубе НФЛ «Денвер Бронкос».

Первоначально сделку возглавила семейная группа Уолтон-Пеннер: в ней – члены самой богатой семьи США бывший глава Walmart и сын основателя компании Сэма Уолтона Роб Уолтон, его дочь Керри Уолтон-Пеннер и ее супруг Грег Пеннер, а также председатель совета директоров Starbucks Corp. Меллоди Хобсон.

Сделку закрыли за $4,65 млрд – рекордная сумма для североамериканского спорта. А затем группа начала собирать и желающих получить небольшой пакет акций за финансовое участие в покупке – так среди инвесторов «Бронкос» обнаружилась бывшая госсекретарь США Кондолиза Райз, например. И Льюис Хэмилтон пришел по той же схеме – размер его инвестиций пока неизвестен.

Об участии Хэмилтона в сделке сообщил непосредственно Роб Уолтон:

«Мы рады приветствовать в нашей группе владельцев. Он настоящий чемпион, который знает, каково быть лидером побеждающей команды, а также является яростным защитником глобального равенства, в том числе в своем виде спорта.

Одержав более ста побед за карьеру, Льюис считается самым успешным гонщиком в истории «Формулы-1». Поддерживаемые им стойкий дух и высокие стандарты станут преимуществом для владельцев и организации «Денвер Бронкос».

И, судя по ответу чемпиона в соцсетях, дело вновь в активизме и борьбе за равенство:

«Такая возможность выпадает раз за жизнь – повлиять на спорт и поработать с командой мирового класса, – прокомментировал Льюис. – Я готов начать и послужить примером более разнообразного лидерства во всех видах спорта».

Что же получила группа Уолтонов вместе с Хэмилтоном за такие деньги?

Кратко историю «Бронкос» рассказал для нас Станислав Рынкевич, шеф-редактор First&Goal – русскоязычного медиа об американском футболе.

«Денвер» – один из самых породистых клубов НФЛ. Хотя Колорадо по американским спортивным меркам провинция, но перспективная: местный горнолыжный туризм считается элитным, и сам район в плане инвестиций считается интересным.

Историю «Денвера» очень удобно делить по десятилетиям и связывать с фигурами квотербеков (главных людей на поле).

С 1960-го по 1980-й – никто и звать никак, одно неожиданное попадание в Супербоул.

В восьмидесятые на драфте выбран молодой пижон Джон Элвей. При нем команда набирает обороты, залезает в элиту, но возникает проблема проигранных финалов. Три Супербоула за четыре года – все проиграны. Чемпионское окно закрывается, в девяностые команда снова середняк, Элвей стареет, и все печально.

Во второй половине девяностых Майк Шенахен наконец-то собирает бригаду, которая не полностью опирается на возрастного квотербека, а уже он как бы служит эффективным дополнением, и в 1997-м «Бронкос» берут таки Супербоул под слезы счастья и умиления: «Это для Джона». А Джону так понравилось, что он и на бис еще Супербоул выиграл, после чего закончил.

Нулевые – откат назад в болото посредственности.

В 2012-м происходит невероятное событие. Живая легенда «Индианаполис Кольтс» Пейтон Мэннинг выходит на рынок свободных агентов. Он пропустил целый сезон из-за травмы шеи, и все на свете проигравшие «Кольтс» решили перезапуститься, взяв под первым номером на драфте «будущего Мэннинга» Эндрю Лака. А с нынешним Мэннингом непонятно, может, он уже вообще играть нормально не будет.

Пейтон ездит по клубам, смотрит, чего как, и в «Денвер» его рекрутирует Джон Элвей уже в роли генменеджера «Бронкос». Мэннинг начинает уничтожать все сущее, ставит рекорды. Вот только Супербоул в 2013 году заканчивается сенсационным разгромом «Бронкос», действующего MVP Пейтона просто унижают. Все такие – окей, мы это кино уже смотрели.

Но они даже не представляют, насколько смотрели. К 2015 году организм Пейтона перестает выдерживать нагрузки, тело не поспевает за мозгами, и он пропускает полсезона. Но команда едет в плей-офф, поскольку защита – топ, выносное нападение тоже. Пейтон восстанавливается к решающим матчам и худо-бедно их отыгрывает, хотя вреда от него примерно столько же, сколько и пользы. Но последнее родео вновь заканчивается триумфально.

Предыдущие шесть лет – это бесконечные поиски нового квотербека Элвеем. Все мимо – и молодые таланты, и опытные ветераны.

В это межсезонье «Бронкос» обменяли из «Сиэтла» Рассела Уилсона, который устал ждать у моря погоды. Он по молодости уже сыграл в двух Супербоулах, один выиграл, но потом команда как-то застопорилась с потенциалом. А сейчас он переехал в Колорадо вместе со своей женой Сиарой (той самой поп-певицей) в роли спасителя нации. Ходит на матчи всех местных спортивных команд и уже всем осточертел показушной поддержкой Денвера.

Если нужна понятная аналогия, пусть и немного притянутая за уши, то «Денвер Бронкос» в НФЛ – это как казанский «Рубин» в РПЛ. Породистая провинция, бравшая чемпионский титул сразу пачкой, и прямая зависимость от человека, который во главе всего проекта. Осталось, чтобы в «Рубин» перешел... не знаю, Миранчук, и тогда будет очень похоже».

Итак, в чем же Хэмилтон купил долю?

«Бронкос» – один из грандов НФЛ: три Супербоула, 15 побед в дивизоне и 8 побед в конференции. Всего 22 появления в плэй-офф.

Два Супербоула подряд – серия 97-98.

Последняя победа в Супербоуле пришлась на 2015-й и легендарный юбилейный 50-й розыгрыш.

Проигранными считаются всего 11 сезонов.

С 2016-го «Бронкос» не выходили в плэй-офф – уже 5 лет подряд. Тогда началась перестройка с бесконечными обменами, подписаниями и увольнениями главных тренеров (слетели в 2017-м, 2018-м, 2021-м, а в 2019-м сменился линейный тренерский штаб).

«Бронкос» – 10-й клуб НФЛ по общей стоимости. Лидер оценен $7,64 млрд.

И да, это тот самый клуб из «Южного Парка» – в пандемию трибуны домашнего стадиона в Денвере даже заполняли картонными персонажами мульта.

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Patrick Smith, Jamie Squire/Allsport, Dustin Bradford, Dan Mullan